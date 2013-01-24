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ReActiv Лигерад

PTE4000CR/37
Общая оценка / 5
  • Легко садиться и слезать Легко садиться и слезать Легко садиться и слезать
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    ReActiv Лигерад

    PTE4000CR/37

    Легко садиться и слезать

    Модель 4.0 R с удобным механизмом посадки подойдет пользователям с ограниченной подвижностью. Помимо функций для повышения комфорта 4.0 R обеспечивает правильное полулежачее положение для тренировки пользователей с любым уровнем подвижности без лишних нагрузок.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReActiv Лигерад

    Легко садиться и слезать

    Модель 4.0 R с удобным механизмом посадки подойдет пользователям с ограниченной подвижностью. Помимо функций для повышения комфорта 4.0 R обеспечивает правильное полулежачее положение для тренировки пользователей с любым уровнем подвижности без лишних нагрузок.

    Легко садиться и слезать

    Модель 4.0 R с удобным механизмом посадки подойдет пользователям с ограниченной подвижностью. Помимо функций для повышения комфорта 4.0 R обеспечивает правильное полулежачее положение для тренировки пользователей с любым уровнем подвижности без лишних нагрузок.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReActiv Лигерад

    Легко садиться и слезать

    Модель 4.0 R с удобным механизмом посадки подойдет пользователям с ограниченной подвижностью. Помимо функций для повышения комфорта 4.0 R обеспечивает правильное полулежачее положение для тренировки пользователей с любым уровнем подвижности без лишних нагрузок.

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      Легко садиться и слезать

      Отлично подходит для людей с ограниченной подвижностью

      Поддерживайте выбранное значение пульса

      Поддерживайте выбранное значение пульса

      Программы с поддержкой значения пульса в выбранном диапазоне доступны по касанию кнопки. Медицинский персонал может назначать для пациентов нужный диапазон ЧСС, а программа автоматически настроит скорость и угол наклона полотна, чтобы значение пульса пациента оставалось в рамках этого диапазона. Различные предустановки позволяют выбирать из доступных типов упражнений.

      Обе педали немного повернуты для оптимального угла расположения стоп

      Обе педали немного повернуты для оптимального угла расположения стоп

      Для удобного расположения стоп при круговых движениях педали имеют угол наклона внутрь 2 градуса и обеспечивают оптимальную биомеханику.

      Сиденье можно двигать вперед и назад, а также наклонять для комфортного использования

      Сиденье можно двигать вперед и назад, а также наклонять для комфортного использования

      Большое мягкое сиденье с опорой для поясницы подойдет для широкого ряда пользователей. Его можно регулировать, двигая вперед/назад и изменяя угол наклона спинки.

      Электричество не потребуется. Движение педалей питает консоль

      Самостоятельное генерирование мощности позволяет размещать 4.0 R в любом коммерческом или медицинском помещении. Эта функция энергосбережения также соответствует американскому стандарту UL и европейским стандартам CE и EN957 для экологически чистых учреждений.

      Генератор для плавного движения

      Система с магнитным сопротивление обеспечивает плавное и комфортное движение наряду со стабильной системой уровней сопротивления. Она также обеспечивает тихую работу устройства и снижает потребность в плановом техническом обслуживании, поскольку тормозные колодки, создающие нагрев и трение на маховике, отсутствуют.

      Интенсивная программа на основе значения MET

      Серия ReActiv располагает инновационной программой на основе метаболического эквивалента (MET), которая не только отображает текущее значение MET, но и позволяет поддерживать его в рамках выбранного диапазона благодаря регулировке уровней сопротивления. Сопротивление регулируется в зависимости от текущего усилия пользователя.

      Bluetooth-приемник совместим с пульсометрами на ремешке

      Серия ReActiv располагает современным пользовательским интерфейсом и Bluetooth. Значение пульса можно отслеживать в режиме реального времени с помощью пульсометра на ремешке и подключения по Bluetooth.

      LED-дисплей и четкое наложение меню для взаимодействия с пользователем

      Новая светодиодная консоль оснащена большим матричным дисплеем, двумя панелями в нижней части и одной панелью для сообщений в верхней части, на которых легко читать информацию. Там отображены показания ряда индикаторов, активируемых при выборе соответствующей программы, включая количество калорий, расстояние, пульс и т. д. Пользователи могут просматривать сразу все сведения. Общее меню с ярким цветовым разграничением и кнопками быстрого доступа позволяет переключаться между программами фитнес-тренировок, MET-программой, поддержкой диапазона пульса и другими опциями.

      Технические характеристики

      • Соответствие требованиям

        Сертификация
        • CE класс SA
        • EN957
        • UL (коммерческая продукция)

      • Стоп-сигнал

        Тип
        Система с магнитным сопротивлением

      • Мощность переменного тока

        Вольты
        Генератор

      • Возможности подключения

        ANT+
        Да
        Bluetooth (FTMS)
        Да

      • Порт USB

        Зарядка
        Нет

      • Комплект аксессуаров

        Шатуны с регулируемой длиной
        Дополнительный

      • Встроенный приемник ЧСС

        Тип
        • ANT+
        • Bluetooth

      • CSAFE

        Да
        -

      • Вентилятор

        Да
        3 уровня скорости

      • Пульс ладони

        Да
        -

      • Макс. вес пользователя

        фунт
        350
        кг
        159

      • Программы

        включают
        • Пользовательская
        • Холмы
        • Пульс-программа
        • Интервальная
        • Ручной
        • MET
        • Высокогорье
        • МПК
        • ЧСС 65 %
        • ЧСС 80 %
        • ЧСС интервальная

      • Сопротивление

        уровень
        от 1 до 40

      • Начальное сопротивление

        ватт
        10

      • Производительность

        ватт
        от 10 до 750

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