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Легко садиться и слезать
Модель 4.0 R с удобным механизмом посадки подойдет пользователям с ограниченной подвижностью. Помимо функций для повышения комфорта 4.0 R обеспечивает правильное полулежачее положение для тренировки пользователей с любым уровнем подвижности без лишних нагрузок.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легко садиться и слезать
Модель 4.0 R с удобным механизмом посадки подойдет пользователям с ограниченной подвижностью. Помимо функций для повышения комфорта 4.0 R обеспечивает правильное полулежачее положение для тренировки пользователей с любым уровнем подвижности без лишних нагрузок.
Легко садиться и слезать
Модель 4.0 R с удобным механизмом посадки подойдет пользователям с ограниченной подвижностью. Помимо функций для повышения комфорта 4.0 R обеспечивает правильное полулежачее положение для тренировки пользователей с любым уровнем подвижности без лишних нагрузок.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легко садиться и слезать
Модель 4.0 R с удобным механизмом посадки подойдет пользователям с ограниченной подвижностью. Помимо функций для повышения комфорта 4.0 R обеспечивает правильное полулежачее положение для тренировки пользователей с любым уровнем подвижности без лишних нагрузок.
Программы с поддержкой значения пульса в выбранном диапазоне доступны по касанию кнопки. Медицинский персонал может назначать для пациентов нужный диапазон ЧСС, а программа автоматически настроит скорость и угол наклона полотна, чтобы значение пульса пациента оставалось в рамках этого диапазона. Различные предустановки позволяют выбирать из доступных типов упражнений.
Для удобного расположения стоп при круговых движениях педали имеют угол наклона внутрь 2 градуса и обеспечивают оптимальную биомеханику.
Большое мягкое сиденье с опорой для поясницы подойдет для широкого ряда пользователей. Его можно регулировать, двигая вперед/назад и изменяя угол наклона спинки.
Самостоятельное генерирование мощности позволяет размещать 4.0 R в любом коммерческом или медицинском помещении. Эта функция энергосбережения также соответствует американскому стандарту UL и европейским стандартам CE и EN957 для экологически чистых учреждений.
Система с магнитным сопротивление обеспечивает плавное и комфортное движение наряду со стабильной системой уровней сопротивления. Она также обеспечивает тихую работу устройства и снижает потребность в плановом техническом обслуживании, поскольку тормозные колодки, создающие нагрев и трение на маховике, отсутствуют.
Серия ReActiv располагает инновационной программой на основе метаболического эквивалента (MET), которая не только отображает текущее значение MET, но и позволяет поддерживать его в рамках выбранного диапазона благодаря регулировке уровней сопротивления. Сопротивление регулируется в зависимости от текущего усилия пользователя.
Серия ReActiv располагает современным пользовательским интерфейсом и Bluetooth. Значение пульса можно отслеживать в режиме реального времени с помощью пульсометра на ремешке и подключения по Bluetooth.
Новая светодиодная консоль оснащена большим матричным дисплеем, двумя панелями в нижней части и одной панелью для сообщений в верхней части, на которых легко читать информацию. Там отображены показания ряда индикаторов, активируемых при выборе соответствующей программы, включая количество калорий, расстояние, пульс и т. д. Пользователи могут просматривать сразу все сведения. Общее меню с ярким цветовым разграничением и кнопками быстрого доступа позволяет переключаться между программами фитнес-тренировок, MET-программой, поддержкой диапазона пульса и другими опциями.
Соответствие требованиям
Стоп-сигнал
Мощность переменного тока
Возможности подключения
Порт USB
Комплект аксессуаров
Встроенный приемник ЧСС
CSAFE
Вентилятор
Пульс ладони
Макс. вес пользователя
Программы
Сопротивление
Начальное сопротивление
Производительность