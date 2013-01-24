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ReActiv Степпер-рикамбент

PTE4000CS/37
Общая оценка / 5
  • Малая ударная нагрузка Малая ударная нагрузка Малая ударная нагрузка
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    ReActiv Степпер-рикамбент

    PTE4000CS/37

    Малая ударная нагрузка

    Модель ReActiv 4.0 S позволяет тренировать верхнюю, нижнюю или обе части тела в полулежачем положении. Линейное сопротивление будет особенно полезно тем, кто хочет повысить силовые показатели и добиться баланса в развитии рук и ног.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReActiv Степпер-рикамбент

    Малая ударная нагрузка

    Модель ReActiv 4.0 S позволяет тренировать верхнюю, нижнюю или обе части тела в полулежачем положении. Линейное сопротивление будет особенно полезно тем, кто хочет повысить силовые показатели и добиться баланса в развитии рук и ног.

    Малая ударная нагрузка

    Модель ReActiv 4.0 S позволяет тренировать верхнюю, нижнюю или обе части тела в полулежачем положении. Линейное сопротивление будет особенно полезно тем, кто хочет повысить силовые показатели и добиться баланса в развитии рук и ног.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReActiv Степпер-рикамбент

    Малая ударная нагрузка

    Модель ReActiv 4.0 S позволяет тренировать верхнюю, нижнюю или обе части тела в полулежачем положении. Линейное сопротивление будет особенно полезно тем, кто хочет повысить силовые показатели и добиться баланса в развитии рук и ног.

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      Малая ударная нагрузка

      Тренировка верхней, нижней или обеих частей тела

      Поддерживайте выбранное значение пульса

      Поддерживайте выбранное значение пульса

      Программы с поддержкой значения пульса в выбранном диапазоне доступны по касанию кнопки. Медицинский персонал может назначать для пациентов нужный диапазон ЧСС, а программа автоматически настроит скорость и угол наклона полотна, чтобы значение пульса пациента оставалось в рамках этого диапазона. Различные предустановки позволяют выбирать из доступных типов упражнений.

      Можно настроить шаг от 1 до 12,5 дюймов (2,54–31,75 см)

      Можно настроить шаг от 1 до 12,5 дюймов (2,54–31,75 см)

      Глубина шага регулируется в диапазоне от 1 до 12,5 дюймов, чтобы тренировка была эффективной для разных групп пользователей. Глубина шага одной ноги равна расстоянию, на которое возвращается подставка под другой ногой.

      Регулируйте рукоятки вперед и назад

      Регулируйте рукоятки вперед и назад

      Поддерживающие рукоятки регулируемой длины подойдут разным пользователям. Расположение рукояток можно менять для тренировки только верхней, только нижней или обеих частей тела.

      Интенсивная программа на основе значения MET

      Серия ReActiv располагает инновационной программой на основе метаболического эквивалента (MET), которая не только отображает текущее значение MET, но и позволяет поддерживать его в рамках выбранного диапазона благодаря регулировке уровней сопротивления. Сопротивление регулируется в зависимости от текущего усилия пользователя.

      Одинаковое сопротивление для рук и ног

      Этот степпер имеет сопротивление 1:1, что позволяет более сильной руке или ноге помогать более слабой руке/ноге. Одинаковое сопротивление поможет целому ряду пользователей, включая людей с практически полной подвижностью или неравномерно развитыми руками/ногами.

      4.0 S подойдет даже тем, кто только начал восстановление опорно-двигательной системы

      Модель 4.0 S — это идеальный выбор для тех, кому не хватает уверенности и эффективных тренировок, поскольку станет полезным тренажером для людей с разным уровнем физической активности. Малое начальное сопротивление 5 Вт снижает нагрузку на суставы и способствует повышению мотивации к восстановлению.

      Малая нагрузка на нижнюю часть тела благодаря полулежачему положению на тренажере

      Универсальная конструкция типа "полу-рикамбент" снижает нагрузку на бедра, колени и лодыжки, в то же время обеспечивая полноценный характер тренировки. Сиденье подойдет пользователям разного возраста и уровня подвижности.

      Bluetooth-приемник совместим с пульсометрами на ремешке

      Серия ReActiv располагает современным пользовательским интерфейсом и Bluetooth. Значение пульса можно отслеживать в режиме реального времени с помощью пульсометра на ремешке и подключения по Bluetooth.

      LED-дисплей и четкое наложение меню для взаимодействия с пользователем

      Новая светодиодная консоль оснащена матричным дисплеем, двумя панелями в нижней части и одной панелью для сообщений в верхней части, на которых легко читать информацию. Там отображены показания ряда индикаторов, активируемых при выборе соответствующей программы, включая количество калорий, расстояние, пульс и т. д. Пользователи могут просматривать сразу все сведения. Общее меню с ярким цветовым разграничением и кнопками быстрого доступа позволяет переключаться между программами фитнес-тренировок, MET-программой, поддержкой диапазона пульса и другими опциями.

      Технические характеристики

      • Соответствие требованиям

        Сертификация
        • CE класс SA
        • EN957
        • UL (коммерческая продукция)

      • Мощность переменного тока

        Вольты
        • Адаптер (12 В пост. тока / 1,5 А)
        • 100–240 В перем. тока

      • Стоп-сигнал

        Тип
        Система с магнитным сопротивлением

      • Макс. вес пользователя

        фунт
        396
        кг
        180

      • Возможности подключения

        ANT+
        Да
        Bluetooth (FTMS)
        Да

      • Порт USB

        Зарядка
        Нет

      • Комплект аксессуаров

        Шатуны с регулируемой длиной
        Дополнительный

      • Встроенный приемник ЧСС

        Тип
        • ANT+
        • Bluetooth

      • CSAFE

        Да
        -

      • Вентилятор

        Да
        3 уровня скорости

      • Пульс ладони

        Да
        -

      • Программы

        включают
        • Пользовательская
        • Холмы
        • Пульс-программа
        • Интервальная
        • Ручной
        • MET
        • Высокогорье
        • ЧСС 65 %
        • ЧСС 80 %
        • ЧСС интервальная

      • Сопротивление

        уровень
        от 1 до 20

      • Начальное сопротивление

        ватт
        10

      • Производительность

        ватт
        от 10 до 750

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