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Малая ударная нагрузка
Модель ReActiv 4.0 S позволяет тренировать верхнюю, нижнюю или обе части тела в полулежачем положении. Линейное сопротивление будет особенно полезно тем, кто хочет повысить силовые показатели и добиться баланса в развитии рук и ног.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Малая ударная нагрузка
Модель ReActiv 4.0 S позволяет тренировать верхнюю, нижнюю или обе части тела в полулежачем положении. Линейное сопротивление будет особенно полезно тем, кто хочет повысить силовые показатели и добиться баланса в развитии рук и ног.
Малая ударная нагрузка
Модель ReActiv 4.0 S позволяет тренировать верхнюю, нижнюю или обе части тела в полулежачем положении. Линейное сопротивление будет особенно полезно тем, кто хочет повысить силовые показатели и добиться баланса в развитии рук и ног.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Малая ударная нагрузка
Модель ReActiv 4.0 S позволяет тренировать верхнюю, нижнюю или обе части тела в полулежачем положении. Линейное сопротивление будет особенно полезно тем, кто хочет повысить силовые показатели и добиться баланса в развитии рук и ног.
Программы с поддержкой значения пульса в выбранном диапазоне доступны по касанию кнопки. Медицинский персонал может назначать для пациентов нужный диапазон ЧСС, а программа автоматически настроит скорость и угол наклона полотна, чтобы значение пульса пациента оставалось в рамках этого диапазона. Различные предустановки позволяют выбирать из доступных типов упражнений.
Глубина шага регулируется в диапазоне от 1 до 12,5 дюймов, чтобы тренировка была эффективной для разных групп пользователей. Глубина шага одной ноги равна расстоянию, на которое возвращается подставка под другой ногой.
Поддерживающие рукоятки регулируемой длины подойдут разным пользователям. Расположение рукояток можно менять для тренировки только верхней, только нижней или обеих частей тела.
Серия ReActiv располагает инновационной программой на основе метаболического эквивалента (MET), которая не только отображает текущее значение MET, но и позволяет поддерживать его в рамках выбранного диапазона благодаря регулировке уровней сопротивления. Сопротивление регулируется в зависимости от текущего усилия пользователя.
Этот степпер имеет сопротивление 1:1, что позволяет более сильной руке или ноге помогать более слабой руке/ноге. Одинаковое сопротивление поможет целому ряду пользователей, включая людей с практически полной подвижностью или неравномерно развитыми руками/ногами.
Модель 4.0 S — это идеальный выбор для тех, кому не хватает уверенности и эффективных тренировок, поскольку станет полезным тренажером для людей с разным уровнем физической активности. Малое начальное сопротивление 5 Вт снижает нагрузку на суставы и способствует повышению мотивации к восстановлению.
Универсальная конструкция типа "полу-рикамбент" снижает нагрузку на бедра, колени и лодыжки, в то же время обеспечивая полноценный характер тренировки. Сиденье подойдет пользователям разного возраста и уровня подвижности.
Серия ReActiv располагает современным пользовательским интерфейсом и Bluetooth. Значение пульса можно отслеживать в режиме реального времени с помощью пульсометра на ремешке и подключения по Bluetooth.
Новая светодиодная консоль оснащена матричным дисплеем, двумя панелями в нижней части и одной панелью для сообщений в верхней части, на которых легко читать информацию. Там отображены показания ряда индикаторов, активируемых при выборе соответствующей программы, включая количество калорий, расстояние, пульс и т. д. Пользователи могут просматривать сразу все сведения. Общее меню с ярким цветовым разграничением и кнопками быстрого доступа позволяет переключаться между программами фитнес-тренировок, MET-программой, поддержкой диапазона пульса и другими опциями.
Соответствие требованиям
Мощность переменного тока
Стоп-сигнал
Макс. вес пользователя
Возможности подключения
Порт USB
Комплект аксессуаров
Встроенный приемник ЧСС
CSAFE
Вентилятор
Пульс ладони
Программы
Сопротивление
Начальное сопротивление
Производительность