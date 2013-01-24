Интенсивная программа на основе значения MET

Серия ReActiv располагает инновационной программой на основе метаболического эквивалента (MET), которая не только отображает текущее значение MET, но и позволяет поддерживать его в рамках выбранного диапазона благодаря регулировке уровней нагрузки. Сопротивление регулируется в зависимости от текущего значения MET пользователя.