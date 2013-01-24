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Надежность на любой дистанции
4.0 T удовлетворяет целому ряду требований, которые пользователи выдвигают к стандартным беговым дорожкам. Удлиненные поручни, изменяемый угол наклона, малая скорость движения полотна после запуска и ряд инновационных программ тренировки — это универсальная и надежная модель для коммерческого использования.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Надежность на любой дистанции
4.0 T удовлетворяет целому ряду требований, которые пользователи выдвигают к стандартным беговым дорожкам. Удлиненные поручни, изменяемый угол наклона, малая скорость движения полотна после запуска и ряд инновационных программ тренировки — это универсальная и надежная модель для коммерческого использования.
Надежность на любой дистанции
4.0 T удовлетворяет целому ряду требований, которые пользователи выдвигают к стандартным беговым дорожкам. Удлиненные поручни, изменяемый угол наклона, малая скорость движения полотна после запуска и ряд инновационных программ тренировки — это универсальная и надежная модель для коммерческого использования.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Надежность на любой дистанции
4.0 T удовлетворяет целому ряду требований, которые пользователи выдвигают к стандартным беговым дорожкам. Удлиненные поручни, изменяемый угол наклона, малая скорость движения полотна после запуска и ряд инновационных программ тренировки — это универсальная и надежная модель для коммерческого использования.
Новая светодиодная консоль оснащена большим матричным дисплеем, на котором легко читать информацию, и тремя окнами с данными. Там отображены показания ряда индикаторов, активируемых при выборе соответствующей программы. Пользователи могут просматривать сразу все сведения. Общее меню с ярким цветовым разграничением и кнопками быстрого доступа позволяет переключаться между программами фитнес-тренировок, MET-программой, поддержкой диапазона пульса и другими опциями. Вы также можете постепенно заряжать мобильный телефон, используя USB-порт на тренажере.
Моторы подъема деки расположены в передней и задней частях тренажера, что позволят использовать его для имитации восхождения и спуска, тренируя таким образом иные группы мышц, чем при ходьбе по ровной поверхности. Угол наклона изменяется с шагом 0,5 %, чтобы программа могла точно выбрать нужное вам значение.
Эта беговая дорожка идеально подойдет пользователям, которые испытывают сложности с поддержанием баланса, координацией и мобильностью, а также тем, кто не очень уверенно ощущает себя на тренажере. Длина поручней соответствует длине полотна (площадь полотна: 22" x 60" (56 x 153 см)), чтобы вы могли координировать свои движения и тренироваться увереннее.
Программы с поддержкой значения пульса в выбранном диапазоне доступны по касанию кнопки. Медицинский персонал может назначать для пациентов нужный диапазон ЧСС, а программа автоматически настроит скорость и угол наклона полотна, чтобы значение пульса пациента оставалось в рамках этого диапазона. Различные предустановки позволяют выбирать из доступных типов упражнений.
Точная настройка скорости позволяет использовать эту беговую дорожку людям любого возраста, а также тем, кто восстанавливается посредством физической активности. В отличие от беговых дорожек для коммерческого использования, малый шаг изменения скорости обеспечивает безопасность и позволяет специалистам отслеживать правильность вашей походки. Начальная скорость движения полотна 0,3 мили/ч (0,48 км/ч) подойдет даже тем, кто только начинает восстановление опорно-двигательной системы.
Серия ReActiv располагает современным пользовательским интерфейсом и Bluetooth. Значение пульса можно отслеживать в режиме реального времени с помощью пульсометра на ремешке и подключения по Bluetooth.
Серия ReActiv располагает инновационной программой на основе метаболического эквивалента (MET), которая не только отображает текущее значение MET, но и позволяет поддерживать его в рамках выбранного диапазона благодаря регулировке уровней нагрузки. Сопротивление регулируется в зависимости от текущего значения MET пользователя.
Макс. вес пользователя
Мощность переменного тока
Полотно/дека
Соответствие требованиям
Возможности подключения
Угол наклона
Мотор
Скорость
Площадь полотна
Порт USB
Встроенный приемник ЧСС
CSAFE
Вентилятор
Пульс ладони
Программы
Начальная скорость