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ReActiv Беговая дорожка

PTE4000CT/37
Общая оценка / 5
  • Надежность на любой дистанции Надежность на любой дистанции Надежность на любой дистанции
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    ReActiv Беговая дорожка

    PTE4000CT/37

    Надежность на любой дистанции

    4.0 T удовлетворяет целому ряду требований, которые пользователи выдвигают к стандартным беговым дорожкам. Удлиненные поручни, изменяемый угол наклона, малая скорость движения полотна после запуска и ряд инновационных программ тренировки — это универсальная и надежная модель для коммерческого использования.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReActiv Беговая дорожка

    Надежность на любой дистанции

    4.0 T удовлетворяет целому ряду требований, которые пользователи выдвигают к стандартным беговым дорожкам. Удлиненные поручни, изменяемый угол наклона, малая скорость движения полотна после запуска и ряд инновационных программ тренировки — это универсальная и надежная модель для коммерческого использования.

    Надежность на любой дистанции

    4.0 T удовлетворяет целому ряду требований, которые пользователи выдвигают к стандартным беговым дорожкам. Удлиненные поручни, изменяемый угол наклона, малая скорость движения полотна после запуска и ряд инновационных программ тренировки — это универсальная и надежная модель для коммерческого использования.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReActiv Беговая дорожка

    Надежность на любой дистанции

    4.0 T удовлетворяет целому ряду требований, которые пользователи выдвигают к стандартным беговым дорожкам. Удлиненные поручни, изменяемый угол наклона, малая скорость движения полотна после запуска и ряд инновационных программ тренировки — это универсальная и надежная модель для коммерческого использования.

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      Надежность на любой дистанции

      Прочная конструкция и продуманные программы

      Простой дисплей и USB-зарядка для телефонов

      Простой дисплей и USB-зарядка для телефонов

      Новая светодиодная консоль оснащена большим матричным дисплеем, на котором легко читать информацию, и тремя окнами с данными. Там отображены показания ряда индикаторов, активируемых при выборе соответствующей программы. Пользователи могут просматривать сразу все сведения. Общее меню с ярким цветовым разграничением и кнопками быстрого доступа позволяет переключаться между программами фитнес-тренировок, MET-программой, поддержкой диапазона пульса и другими опциями. Вы также можете постепенно заряжать мобильный телефон, используя USB-порт на тренажере.

      Моторы спереди и сзади обеспечивают точную симуляцию восхождения и спуска

      Моторы спереди и сзади обеспечивают точную симуляцию восхождения и спуска

      Моторы подъема деки расположены в передней и задней частях тренажера, что позволят использовать его для имитации восхождения и спуска, тренируя таким образом иные группы мышц, чем при ходьбе по ровной поверхности. Угол наклона изменяется с шагом 0,5 %, чтобы программа могла точно выбрать нужное вам значение.

      Поручни по всей длине обеспечивают полную безопасность

      Поручни по всей длине обеспечивают полную безопасность

      Эта беговая дорожка идеально подойдет пользователям, которые испытывают сложности с поддержанием баланса, координацией и мобильностью, а также тем, кто не очень уверенно ощущает себя на тренажере. Длина поручней соответствует длине полотна (площадь полотна: 22" x 60" (56 x 153 см)), чтобы вы могли координировать свои движения и тренироваться увереннее.

      Поддерживайте выбранное значение пульса

      Поддерживайте выбранное значение пульса

      Программы с поддержкой значения пульса в выбранном диапазоне доступны по касанию кнопки. Медицинский персонал может назначать для пациентов нужный диапазон ЧСС, а программа автоматически настроит скорость и угол наклона полотна, чтобы значение пульса пациента оставалось в рамках этого диапазона. Различные предустановки позволяют выбирать из доступных типов упражнений.

      Начните со скорости 0,3 мили/ч (0,48 км/ч) и меняйте ее с шагом 0,1 мили/ч (0,1 км/ч)

      Точная настройка скорости позволяет использовать эту беговую дорожку людям любого возраста, а также тем, кто восстанавливается посредством физической активности. В отличие от беговых дорожек для коммерческого использования, малый шаг изменения скорости обеспечивает безопасность и позволяет специалистам отслеживать правильность вашей походки. Начальная скорость движения полотна 0,3 мили/ч (0,48 км/ч) подойдет даже тем, кто только начинает восстановление опорно-двигательной системы.

      Bluetooth-приемник совместим с пульсометрами на ремешке

      Серия ReActiv располагает современным пользовательским интерфейсом и Bluetooth. Значение пульса можно отслеживать в режиме реального времени с помощью пульсометра на ремешке и подключения по Bluetooth.

      Интенсивная программа на основе значения MET

      Серия ReActiv располагает инновационной программой на основе метаболического эквивалента (MET), которая не только отображает текущее значение MET, но и позволяет поддерживать его в рамках выбранного диапазона благодаря регулировке уровней нагрузки. Сопротивление регулируется в зависимости от текущего значения MET пользователя.

      Технические характеристики

      • Макс. вес пользователя

        фунт
        440
        кг
        200

      • Мощность переменного тока

        Вольты
        • 100–120 В перем. тока в Северной Америке
        • 200–240 В перем. тока в регионе EMEA

      • Полотно/дека

        дюймов
        22 x 60
        см
        56 x 153

      • Соответствие требованиям

        Сертификация
        • CE класс SA
        • EN957
        • UL (коммерческая продукция)

      • Возможности подключения

        ANT+
        Да
        Bluetooth (FTMS)
        Да

      • Угол наклона

        процентов
        от -5,0 % до 15 %

      • Мотор

        HP
        4

      • Скорость

        миль/ч
        0,3–12 с шагом 0,1
        км/ч
        0,48–20 с шагом 0,1

      • Площадь полотна

        дюймов
        22 x 60

      • Порт USB

        Зарядка
        Да (2,0 А)

      • Встроенный приемник ЧСС

        Тип
        • ANT+
        • Bluetooth

      • CSAFE

        Да
        -

      • Вентилятор

        Да
        3 уровня скорости

      • Пульс ладони

        Да
        -

      • Программы

        включают
        • Пользовательская
        • Холмы
        • Пульс-программа
        • Интервальная
        • Ручной
        • MET
        • Высокогорье
        • 5K
        • ВВС
        • Армия
        • Береговая охрана
        • CTT
        • Тест Геркина
        • ЧСС 65 %
        • ЧСС 80 %
        • ЧСС интервальная
        • Морская пехота
        • Темно-синий
        • PEB
        • WFI

      • Начальная скорость

        миль/ч
        0,3
        км/ч
        0,48

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