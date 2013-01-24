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ReActiv Вертикальный велотренажер

PTE4000CU/37
Общая оценка / 5
  • Эффективность и комфорт Эффективность и комфорт Эффективность и комфорт
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    ReActiv Вертикальный велотренажер

    PTE4000CU/37

    Эффективность и комфорт

    Модель 4.0 U идеально подходит для пациентов с разным уровнем мобильности и помогает им восстанавливать подвижность и приводить в тонус мышцы нижней части тела. Велотренажер оснащен регулируемыми ручкой и сиденьем для эффективного восстановления с максимальным комфортом.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReActiv Вертикальный велотренажер

    Эффективность и комфорт

    Модель 4.0 U идеально подходит для пациентов с разным уровнем мобильности и помогает им восстанавливать подвижность и приводить в тонус мышцы нижней части тела. Велотренажер оснащен регулируемыми ручкой и сиденьем для эффективного восстановления с максимальным комфортом.

    Эффективность и комфорт

    Модель 4.0 U идеально подходит для пациентов с разным уровнем мобильности и помогает им восстанавливать подвижность и приводить в тонус мышцы нижней части тела. Велотренажер оснащен регулируемыми ручкой и сиденьем для эффективного восстановления с максимальным комфортом.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReActiv Вертикальный велотренажер

    Эффективность и комфорт

    Модель 4.0 U идеально подходит для пациентов с разным уровнем мобильности и помогает им восстанавливать подвижность и приводить в тонус мышцы нижней части тела. Велотренажер оснащен регулируемыми ручкой и сиденьем для эффективного восстановления с максимальным комфортом.

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      Эффективность и комфорт

      Плавное движение педалей и регулировка под рост пациента

      Дополнительная стабильность во время тренировки

      Дополнительная стабильность во время тренировки

      Положение рукоятки можно регулировать в горизонтальной плоскости для удобства хвата при тренировке в любом положении. Верхняя часть рукоятки изогнута для минимальной нагрузки на предплечье.

      Сиденье регулируется по горизонтали и вертикали

      Сиденье регулируется по горизонтали и вертикали

      Мягкое сиденье большого размера обеспечивает комфорт и стабильное положение. Широкий ряд возможностей регулировки позволит настроить его под индивидуальные параметры.

      Поддерживайте выбранное значение пульса

      Поддерживайте выбранное значение пульса

      Программы с поддержкой значения пульса в выбранном диапазоне доступны по касанию кнопки. Медицинский персонал может назначать для пациентов нужный диапазон ЧСС, а программа автоматически настроит скорость и угол наклона полотна, чтобы значение пульса пациента оставалось в рамках этого диапазона. Различные предустановки позволяют выбирать из доступных типов упражнений.

      Генератор для плавного движения

      Система с магнитным сопротивление обеспечивает плавное и комфортное движение наряду со стабильной системой уровней сопротивления. Она также обеспечивает тихую работу устройства и снижает потребность в плановом техническом обслуживании, поскольку тормозные колодки, создающие нагрев и трение на маховике, отсутствуют.

      Электричество не потребуется. Движение педалей питает консоль

      Самостоятельное генерирование мощности позволяет размещать 4.0 U в любом коммерческом или медицинском помещении. Эта функция энергосбережения также соответствует европейским стандартам CE и EN957 для экологически чистых учреждений.

      Интенсивная программа на основе значения MET

      Серия ReActiv располагает инновационной программой на основе метаболического эквивалента (MET), которая не только отображает текущее значение MET, но и позволяет поддерживать его в рамках выбранного диапазона благодаря регулировке уровней сопротивления. Сопротивление регулируется в зависимости от текущего усилия пользователя.

      Bluetooth-приемник совместим с пульсометрами на ремешке

      Серия ReActiv располагает современным пользовательским интерфейсом и Bluetooth. Значение пульса можно отслеживать в режиме реального времени с помощью пульсометра на ремешке и подключения по Bluetooth.

      LED-дисплей и четкое наложение меню для взаимодействия с пользователем

      Новая светодиодная консоль оснащена матричным дисплеем, двумя панелями в нижней части и одной панелью для сообщений в верхней части, на которых легко читать информацию. Там отображены показания ряда индикаторов, активируемых при выборе соответствующей программы, включая количество калорий, расстояние, пульс и т. д. Пользователи могут просматривать сразу все сведения. Общее меню с ярким цветовым разграничением и кнопками быстрого доступа позволяет переключаться между программами фитнес-тренировок, MET-программой, поддержкой диапазона пульса и другими опциями.

      Технические характеристики

      • Макс. вес пользователя

        фунт
        350
        кг
        159

      • Мощность переменного тока

        Вольты
        Генератор

      • Соответствие требованиям

        Сертификация
        • CE класс SA
        • EN957
        • UL (коммерческая продукция)

      • Стоп-сигнал

        Тип
        Система с магнитным сопротивлением

      • Возможности подключения

        ANT+
        Да
        Bluetooth (FTMS)
        Да

      • Порт USB

        Зарядка
        Нет

      • Комплект аксессуаров

        Шатуны с регулируемой длиной
        Дополнительный

      • Встроенный приемник ЧСС

        Тип
        • ANT+
        • Bluetooth

      • CSAFE

        Да
        -

      • Вентилятор

        Да
        3 уровня скорости

      • Пульс ладони

        Да
        -

      • Программы

        включают
        • Пользовательская
        • Холмы
        • Пульс-программа
        • Интервальная
        • Ручной
        • MET
        • Высокогорье
        • МПК
        • ЧСС 65 %
        • ЧСС 80 %
        • ЧСС интервальная

      • Сопротивление

        уровень
        от 1 до 40

      • Начальное сопротивление

        ватт
        10

      • Производительность

        ватт
        от 10 до 750

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