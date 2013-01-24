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Эффективность и комфорт
Модель 4.0 U идеально подходит для пациентов с разным уровнем мобильности и помогает им восстанавливать подвижность и приводить в тонус мышцы нижней части тела. Велотренажер оснащен регулируемыми ручкой и сиденьем для эффективного восстановления с максимальным комфортом.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективность и комфорт
Модель 4.0 U идеально подходит для пациентов с разным уровнем мобильности и помогает им восстанавливать подвижность и приводить в тонус мышцы нижней части тела. Велотренажер оснащен регулируемыми ручкой и сиденьем для эффективного восстановления с максимальным комфортом.
Эффективность и комфорт
Модель 4.0 U идеально подходит для пациентов с разным уровнем мобильности и помогает им восстанавливать подвижность и приводить в тонус мышцы нижней части тела. Велотренажер оснащен регулируемыми ручкой и сиденьем для эффективного восстановления с максимальным комфортом.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективность и комфорт
Модель 4.0 U идеально подходит для пациентов с разным уровнем мобильности и помогает им восстанавливать подвижность и приводить в тонус мышцы нижней части тела. Велотренажер оснащен регулируемыми ручкой и сиденьем для эффективного восстановления с максимальным комфортом.
Положение рукоятки можно регулировать в горизонтальной плоскости для удобства хвата при тренировке в любом положении. Верхняя часть рукоятки изогнута для минимальной нагрузки на предплечье.
Мягкое сиденье большого размера обеспечивает комфорт и стабильное положение. Широкий ряд возможностей регулировки позволит настроить его под индивидуальные параметры.
Программы с поддержкой значения пульса в выбранном диапазоне доступны по касанию кнопки. Медицинский персонал может назначать для пациентов нужный диапазон ЧСС, а программа автоматически настроит скорость и угол наклона полотна, чтобы значение пульса пациента оставалось в рамках этого диапазона. Различные предустановки позволяют выбирать из доступных типов упражнений.
Система с магнитным сопротивление обеспечивает плавное и комфортное движение наряду со стабильной системой уровней сопротивления. Она также обеспечивает тихую работу устройства и снижает потребность в плановом техническом обслуживании, поскольку тормозные колодки, создающие нагрев и трение на маховике, отсутствуют.
Самостоятельное генерирование мощности позволяет размещать 4.0 U в любом коммерческом или медицинском помещении. Эта функция энергосбережения также соответствует европейским стандартам CE и EN957 для экологически чистых учреждений.
Серия ReActiv располагает инновационной программой на основе метаболического эквивалента (MET), которая не только отображает текущее значение MET, но и позволяет поддерживать его в рамках выбранного диапазона благодаря регулировке уровней сопротивления. Сопротивление регулируется в зависимости от текущего усилия пользователя.
Серия ReActiv располагает современным пользовательским интерфейсом и Bluetooth. Значение пульса можно отслеживать в режиме реального времени с помощью пульсометра на ремешке и подключения по Bluetooth.
Новая светодиодная консоль оснащена матричным дисплеем, двумя панелями в нижней части и одной панелью для сообщений в верхней части, на которых легко читать информацию. Там отображены показания ряда индикаторов, активируемых при выборе соответствующей программы, включая количество калорий, расстояние, пульс и т. д. Пользователи могут просматривать сразу все сведения. Общее меню с ярким цветовым разграничением и кнопками быстрого доступа позволяет переключаться между программами фитнес-тренировок, MET-программой, поддержкой диапазона пульса и другими опциями.
Макс. вес пользователя
Мощность переменного тока
Соответствие требованиям
Стоп-сигнал
Возможности подключения
Порт USB
Комплект аксессуаров
Встроенный приемник ЧСС
CSAFE
Вентилятор
Пульс ладони
Программы
Сопротивление
Начальное сопротивление
Производительность