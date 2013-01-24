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Модифицирует велотренажеры для всех категорий пользователей
Шатуны регулируемой длины позволяют установить меньшую амплитуду движений велотренажера. Этот аксессуар позволяет безопасно использовать тренажер людям, которым необходимо увеличить подвижность суставов и избавиться от страха перед болевыми ощущениями.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Модифицирует велотренажеры для всех категорий пользователей
Шатуны регулируемой длины позволяют установить меньшую амплитуду движений велотренажера. Этот аксессуар позволяет безопасно использовать тренажер людям, которым необходимо увеличить подвижность суставов и избавиться от страха перед болевыми ощущениями.
Модифицирует велотренажеры для всех категорий пользователей
Шатуны регулируемой длины позволяют установить меньшую амплитуду движений велотренажера. Этот аксессуар позволяет безопасно использовать тренажер людям, которым необходимо увеличить подвижность суставов и избавиться от страха перед болевыми ощущениями.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Модифицирует велотренажеры для всех категорий пользователей
Шатуны регулируемой длины позволяют установить меньшую амплитуду движений велотренажера. Этот аксессуар позволяет безопасно использовать тренажер людям, которым необходимо увеличить подвижность суставов и избавиться от страха перед болевыми ощущениями.
Дополнительно приобретаемые регулируемые шатуны промаркированы для выбора предыдущих положений и подойдут пользователям с ограниченной подвижностью, обеспечивая амплитуды движения с углом до 15 градусов. По мере повышения тонуса мышц пользователи могут увеличивать амплитуду, пока не достигнут полного восстановления.
Комплект аксессуаров
Диаметр резьбы
Амплитуда в градусах
Совместимые продукты
Регулировка положения педалей