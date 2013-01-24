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ReActiv Комплект регулируемых шатунов

PTE4010CA/37
Общая оценка / 5
  • Модифицирует велотренажеры для всех категорий пользователей Модифицирует велотренажеры для всех категорий пользователей Модифицирует велотренажеры для всех категорий пользователей
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    ReActiv Комплект регулируемых шатунов

    PTE4010CA/37

    Модифицирует велотренажеры для всех категорий пользователей

    Шатуны регулируемой длины позволяют установить меньшую амплитуду движений велотренажера. Этот аксессуар позволяет безопасно использовать тренажер людям, которым необходимо увеличить подвижность суставов и избавиться от страха перед болевыми ощущениями.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReActiv Комплект регулируемых шатунов

    Модифицирует велотренажеры для всех категорий пользователей

    Шатуны регулируемой длины позволяют установить меньшую амплитуду движений велотренажера. Этот аксессуар позволяет безопасно использовать тренажер людям, которым необходимо увеличить подвижность суставов и избавиться от страха перед болевыми ощущениями.

    Модифицирует велотренажеры для всех категорий пользователей

    Шатуны регулируемой длины позволяют установить меньшую амплитуду движений велотренажера. Этот аксессуар позволяет безопасно использовать тренажер людям, которым необходимо увеличить подвижность суставов и избавиться от страха перед болевыми ощущениями.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReActiv Комплект регулируемых шатунов

    Модифицирует велотренажеры для всех категорий пользователей

    Шатуны регулируемой длины позволяют установить меньшую амплитуду движений велотренажера. Этот аксессуар позволяет безопасно использовать тренажер людям, которым необходимо увеличить подвижность суставов и избавиться от страха перед болевыми ощущениями.

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      Модифицирует велотренажеры для всех категорий пользователей

      Идеально для людей с ограниченной подвижностью

      Шатуны регулируются по длине для пользователей с ограниченной подвижностью

      Дополнительно приобретаемые регулируемые шатуны промаркированы для выбора предыдущих положений и подойдут пользователям с ограниченной подвижностью, обеспечивая амплитуды движения с углом до 15 градусов. По мере повышения тонуса мышц пользователи могут увеличивать амплитуду, пока не достигнут полного восстановления.

      Технические характеристики

      • Комплект аксессуаров

        комплект
        1

      • Диаметр резьбы

        дюймов
        Стандартная резьба 9/16"

      • Амплитуда в градусах

        От 15 градусов до полной амплитуды
        -

      • Совместимые продукты

        Вертикальный велотренажер
        Да
        Лигерад
        Да

      • Регулировка положения педалей

        10 шагов
        -

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