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Укрепление коленей и лодыжек без ударной нагрузки
Лигерад 7.0 R задает новый стандарт комфортной и эффективной тренировки. Поворотное сиденье позволяет легко садиться и слезать с велотренажера. Благодаря выбору положения тренажер подходит для лечебных физических нагрузок.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Укрепление коленей и лодыжек без ударной нагрузки
Лигерад 7.0 R задает новый стандарт комфортной и эффективной тренировки. Поворотное сиденье позволяет легко садиться и слезать с велотренажера. Благодаря выбору положения тренажер подходит для лечебных физических нагрузок.
Укрепление коленей и лодыжек без ударной нагрузки
Лигерад 7.0 R задает новый стандарт комфортной и эффективной тренировки. Поворотное сиденье позволяет легко садиться и слезать с велотренажера. Благодаря выбору положения тренажер подходит для лечебных физических нагрузок.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Укрепление коленей и лодыжек без ударной нагрузки
Лигерад 7.0 R задает новый стандарт комфортной и эффективной тренировки. Поворотное сиденье позволяет легко садиться и слезать с велотренажера. Благодаря выбору положения тренажер подходит для лечебных физических нагрузок.
Большие и яркие LED-панели позволят пациентам и специалистам легко просматривать важные данные о тренировке.
Пациенты могут запоминать параметры тренажера, отмечая номер положения сиденья и педалей на шатунах, и использовать их для настройки тренажера перед следующим занятием.
Пациенты и медицинский персонал могут быстро просматривать важную информацию в режиме реального времени; в то же время доступна потоковая передача для загрузки данных пациента медицинским персоналом. В окнах интерфейса отображается время, количество оборотов в минуту, усилие, калории, MET, пульс и давление на педали.
Для помощи пациентам с ограниченной подвижностью или травмами педали можно перемещать вдоль шатунов для обеспечения амплитуды движения с углом до 15 градусов. Меньший градус означает меньшую амплитуду круговых движений нижней части тела, чтобы во время восстановления пациенты могли выполнять полный оборот педалей. Шатуны промаркированы для удобства отслеживания прогресса пациентов, а также для точного повторения упражнения.
Мягкое сиденье имеет специальные изгибы для максимальной стабильности и комфорта. Это поможет людям с ограниченной силой и тем, кому необходима помощь при позиционировании на тренажере. Сиденье можно двигать вперед или назад для регулировки в соответствии с ростом человека, а также изменять его угол наклона для различной нагрузки на бедра.
Пациентам с неравномерным развитием конечностей, которым необходимо приводить в тонус мышцы более слабой ноги, программа симметрии позволяет отслеживать прогресс с помощью медицинского персонала.
Соответствие требованиям
Макс. вес пользователя
Вес нетто
Общие габариты
Мощность переменного тока
Привод
CSAFE
Пульс ладони
Программы
Сопротивление
Начальное сопротивление
Рабочий диапазон