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ReCare Лигерад

PTE7000MR/37
Общая оценка / 5
  • Укрепление коленей и лодыжек без ударной нагрузки Укрепление коленей и лодыжек без ударной нагрузки Укрепление коленей и лодыжек без ударной нагрузки
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    ReCare Лигерад

    PTE7000MR/37

    Укрепление коленей и лодыжек без ударной нагрузки

    Лигерад 7.0 R задает новый стандарт комфортной и эффективной тренировки. Поворотное сиденье позволяет легко садиться и слезать с велотренажера. Благодаря выбору положения тренажер подходит для лечебных физических нагрузок.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReCare Лигерад

    Укрепление коленей и лодыжек без ударной нагрузки

    Лигерад 7.0 R задает новый стандарт комфортной и эффективной тренировки. Поворотное сиденье позволяет легко садиться и слезать с велотренажера. Благодаря выбору положения тренажер подходит для лечебных физических нагрузок.

    Укрепление коленей и лодыжек без ударной нагрузки

    Лигерад 7.0 R задает новый стандарт комфортной и эффективной тренировки. Поворотное сиденье позволяет легко садиться и слезать с велотренажера. Благодаря выбору положения тренажер подходит для лечебных физических нагрузок.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReCare Лигерад

    Укрепление коленей и лодыжек без ударной нагрузки

    Лигерад 7.0 R задает новый стандарт комфортной и эффективной тренировки. Поворотное сиденье позволяет легко садиться и слезать с велотренажера. Благодаря выбору положения тренажер подходит для лечебных физических нагрузок.

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      Укрепление коленей и лодыжек без ударной нагрузки

      С информацией в режиме реального времени

      Простое считывание показаний с дисплея

      Простое считывание показаний с дисплея

      Большие и яркие LED-панели позволят пациентам и специалистам легко просматривать важные данные о тренировке.

      Фиксированные положения сиденья и педалей пронумерованы

      Фиксированные положения сиденья и педалей пронумерованы

      Пациенты могут запоминать параметры тренажера, отмечая номер положения сиденья и педалей на шатунах, и использовать их для настройки тренажера перед следующим занятием.

      Отображает данные о тренировке

      Отображает данные о тренировке

      Пациенты и медицинский персонал могут быстро просматривать важную информацию в режиме реального времени; в то же время доступна потоковая передача для загрузки данных пациента медицинским персоналом. В окнах интерфейса отображается время, количество оборотов в минуту, усилие, калории, MET, пульс и давление на педали.

      Регулируйте длину шатунов под необходимую амплитуду движений

      Для помощи пациентам с ограниченной подвижностью или травмами педали можно перемещать вдоль шатунов для обеспечения амплитуды движения с углом до 15 градусов. Меньший градус означает меньшую амплитуду круговых движений нижней части тела, чтобы во время восстановления пациенты могли выполнять полный оборот педалей. Шатуны промаркированы для удобства отслеживания прогресса пациентов, а также для точного повторения упражнения.

      Сиденье поворачивается на 360 градусов и имеет возможность сдвига назад или вперед

      Мягкое сиденье имеет специальные изгибы для максимальной стабильности и комфорта. Это поможет людям с ограниченной силой и тем, кому необходима помощь при позиционировании на тренажере. Сиденье можно двигать вперед или назад для регулировки в соответствии с ростом человека, а также изменять его угол наклона для различной нагрузки на бедра.

      Консоль измеряет силу давления на левую и правую педаль

      Пациентам с неравномерным развитием конечностей, которым необходимо приводить в тонус мышцы более слабой ноги, программа симметрии позволяет отслеживать прогресс с помощью медицинского персонала.

      Технические характеристики

      • Соответствие требованиям

        Сертификация
        • CAN/CSA-C22.2 № 60601-1:14
        • ANSI/AAMI
        • ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1
        • IEC 60601-1-2:2014
        • EN 60601-1-2:2015
        • IEC 60601-1:2015+A1:2012
        • EN 60601-1:2006
        • +A1:2013, +A12:2014
        • EN ISO 20957:2013
        • MDD 93/42/EEC Class Im,
        • NB: 0123

      • Макс. вес пользователя

        фунт
        440

      • Вес нетто

        фунт
        180
        кг
        82

      • Общие габариты

        дюймов
        55,1 x 32,6 x 46,8
        см
        140 x 83 x 119

      • Мощность переменного тока

        Вольты
        100–240 В перем. тока

      • Привод

        Увеличенного ресурса
        • 8-канавчатый поликлиновой ремень
        • с подрессоренными направляющими колесами

      • CSAFE

        Да
        -

      • Пульс ладони

        Да
        -

      • Программы

        включают
        • Пользовательская
        • Холмы
        • Пульс
        • Интервальная
        • Ручной
        • Высокогорье
        • Симметрия
        • МПК
        • Изокинетика
          Изокинетическое сопротивление на основе скорости (от 25 до 100 об./мин)

      • Сопротивление

        уровень
        от 1 до 50
        тип
        Система с магнитным сопротивлением

      • Начальное сопротивление

        ватт
        5

      • Рабочий диапазон

        ватт
        от 5 до 750

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