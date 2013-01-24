Консоль измеряет симметричность давления конечностей

Программа симметрии позволяет медицинскому персоналу отслеживать прогресс пациента в увеличении силы левой и правой частей тела. Пользователи станут увереннее, когда увидят свой прогресс в программе, будь то восстановление после травмы или обычная силовая тренировка.