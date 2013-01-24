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Комплексная тренировка без нагрузки на суставы
Полулежачее положение при тренировке в 7.0 S позволяет снизить нагрузку на бедра, колени и лодыжки. Программа тренировки верхней части тела позволяет улучшить силовые показатели пациента и добиться сбалансированного развития мышц даже у пользователей с ограниченной подвижностью нижней части тела.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комплексная тренировка без нагрузки на суставы
Полулежачее положение при тренировке в 7.0 S позволяет снизить нагрузку на бедра, колени и лодыжки. Программа тренировки верхней части тела позволяет улучшить силовые показатели пациента и добиться сбалансированного развития мышц даже у пользователей с ограниченной подвижностью нижней части тела.
Комплексная тренировка без нагрузки на суставы
Полулежачее положение при тренировке в 7.0 S позволяет снизить нагрузку на бедра, колени и лодыжки. Программа тренировки верхней части тела позволяет улучшить силовые показатели пациента и добиться сбалансированного развития мышц даже у пользователей с ограниченной подвижностью нижней части тела.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комплексная тренировка без нагрузки на суставы
Полулежачее положение при тренировке в 7.0 S позволяет снизить нагрузку на бедра, колени и лодыжки. Программа тренировки верхней части тела позволяет улучшить силовые показатели пациента и добиться сбалансированного развития мышц даже у пользователей с ограниченной подвижностью нижней части тела.
Помимо регулируемой длины рукоятки также поворачиваются в соответствии с естественным движением запястья. Мягкое текстурированное покрытие обеспечивает надежный хват.
Поддерживающие рукоятки регулируемой длины подойдут разным пользователям. Расположение рукояток можно менять для тренировки только верхней, только нижней или обеих частей тела.
Для оптимального положения тела и комфортной тренировки мягкое сиденье можно сдвинуть вперед или назад, а также установить под нужным углом.
На консоли в режиме реального времени отображается важная информация, в то время как данные о тренировке пациента в потоковом режиме отправляются на ПК. На панелях отображается время, скорость, глубина шага, количество шагов, усилие, калории, MET, пульс, уровень сопротивления, симметрия и сила давления. В список программ входят: Ручная, Холмы, Высокогорье, Интервальная, Учреждение, Пульс и Симметрия.
Медицинский персонал может обеспечить комфортную посадку пациентов на степпере, повернув сиденье для удобного позиционирования. Сиденье поворачивается на 360 градусов. Благодаря удобному механизму посадки люди с ограниченной подвижностью нижней части тела смогут самостоятельно и безопасно садиться и слезать с тренажера.
Для глубины шага можно установить значение от 1 до 12,5 дюймов (2,54–31,75 см), чтобы тренировка была эффективной для разных групп пользователей. При давлении на педаль одной ногой вторая педаль станет ближе к пользователю на то же расстояние, на которое была сдвинута вперед первая педаль.
Этот степпер имеет сопротивление 1:1, что позволяет более сильной руке или ноге помогать более слабой руке/ноге. Одинаковое сопротивление поможет целому ряду пользователей, включая людей с практически полной подвижностью или неравномерно развитыми руками/ногами.
Универсальная конструкция типа "полу-рикамбент" снижает нагрузку на суставы, в то же время обеспечивая полноценный характер тренировки. Сиденье подойдет любым пациентам — от пожилых людей с ограниченной подвижностью до спортсменов, проходящих курс восстановления после травмы.
Программа симметрии позволяет медицинскому персоналу отслеживать прогресс пациента в увеличении силы левой и правой частей тела. Пользователи станут увереннее, когда увидят свой прогресс в программе, будь то восстановление после травмы или обычная силовая тренировка.
Соответствие требованиям
Макс. вес пользователя
Вес нетто
Общие габариты
Мощность переменного тока
CSAFE
Привод
Вентилятор
Пульс ладони
Программы
Сопротивление
Начальное сопротивление
Рабочий диапазон
Скорость