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ReCare Степпер-рикамбент

PTE7000MS/37
Общая оценка / 5
  • Комплексная тренировка без нагрузки на суставы Комплексная тренировка без нагрузки на суставы Комплексная тренировка без нагрузки на суставы
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    ReCare Степпер-рикамбент

    PTE7000MS/37

    Комплексная тренировка без нагрузки на суставы

    Полулежачее положение при тренировке в 7.0 S позволяет снизить нагрузку на бедра, колени и лодыжки. Программа тренировки верхней части тела позволяет улучшить силовые показатели пациента и добиться сбалансированного развития мышц даже у пользователей с ограниченной подвижностью нижней части тела.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReCare Степпер-рикамбент

    Комплексная тренировка без нагрузки на суставы

    Полулежачее положение при тренировке в 7.0 S позволяет снизить нагрузку на бедра, колени и лодыжки. Программа тренировки верхней части тела позволяет улучшить силовые показатели пациента и добиться сбалансированного развития мышц даже у пользователей с ограниченной подвижностью нижней части тела.

    Комплексная тренировка без нагрузки на суставы

    Полулежачее положение при тренировке в 7.0 S позволяет снизить нагрузку на бедра, колени и лодыжки. Программа тренировки верхней части тела позволяет улучшить силовые показатели пациента и добиться сбалансированного развития мышц даже у пользователей с ограниченной подвижностью нижней части тела.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReCare Степпер-рикамбент

    Комплексная тренировка без нагрузки на суставы

    Полулежачее положение при тренировке в 7.0 S позволяет снизить нагрузку на бедра, колени и лодыжки. Программа тренировки верхней части тела позволяет улучшить силовые показатели пациента и добиться сбалансированного развития мышц даже у пользователей с ограниченной подвижностью нижней части тела.

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      Комплексная тренировка без нагрузки на суставы

      Минимальная ударная нагрузка

      Поворотные рукоятки для удобного положения рук

      Поворотные рукоятки для удобного положения рук

      Помимо регулируемой длины рукоятки также поворачиваются в соответствии с естественным движением запястья. Мягкое текстурированное покрытие обеспечивает надежный хват.

      Регулируйте рукоятки вперед и назад

      Регулируйте рукоятки вперед и назад

      Поддерживающие рукоятки регулируемой длины подойдут разным пользователям. Расположение рукояток можно менять для тренировки только верхней, только нижней или обеих частей тела.

      Регулировка горизонтального положения и угла наклона сиденья

      Регулировка горизонтального положения и угла наклона сиденья

      Для оптимального положения тела и комфортной тренировки мягкое сиденье можно сдвинуть вперед или назад, а также установить под нужным углом.

      Загружайте все данные о тренировках и отображайте их на экране

      Загружайте все данные о тренировках и отображайте их на экране

      На консоли в режиме реального времени отображается важная информация, в то время как данные о тренировке пациента в потоковом режиме отправляются на ПК. На панелях отображается время, скорость, глубина шага, количество шагов, усилие, калории, MET, пульс, уровень сопротивления, симметрия и сила давления. В список программ входят: Ручная, Холмы, Высокогорье, Интервальная, Учреждение, Пульс и Симметрия.

      Простое начало и окончание тренировки с поворотным сиденьем

      Простое начало и окончание тренировки с поворотным сиденьем

      Медицинский персонал может обеспечить комфортную посадку пациентов на степпере, повернув сиденье для удобного позиционирования. Сиденье поворачивается на 360 градусов. Благодаря удобному механизму посадки люди с ограниченной подвижностью нижней части тела смогут самостоятельно и безопасно садиться и слезать с тренажера.

      Можно настроить шаг от 1 до 12,5 дюймов (2,54–31,75 см)

      Можно настроить шаг от 1 до 12,5 дюймов (2,54–31,75 см)

      Для глубины шага можно установить значение от 1 до 12,5 дюймов (2,54–31,75 см), чтобы тренировка была эффективной для разных групп пользователей. При давлении на педаль одной ногой вторая педаль станет ближе к пользователю на то же расстояние, на которое была сдвинута вперед первая педаль.

      Одинаковое сопротивление для рук и ног

      Этот степпер имеет сопротивление 1:1, что позволяет более сильной руке или ноге помогать более слабой руке/ноге. Одинаковое сопротивление поможет целому ряду пользователей, включая людей с практически полной подвижностью или неравномерно развитыми руками/ногами.

      Малая нагрузка на нижнюю часть тела благодаря полулежачему положению на тренажере

      Универсальная конструкция типа "полу-рикамбент" снижает нагрузку на суставы, в то же время обеспечивая полноценный характер тренировки. Сиденье подойдет любым пациентам — от пожилых людей с ограниченной подвижностью до спортсменов, проходящих курс восстановления после травмы.

      Консоль измеряет симметричность давления конечностей

      Программа симметрии позволяет медицинскому персоналу отслеживать прогресс пациента в увеличении силы левой и правой частей тела. Пользователи станут увереннее, когда увидят свой прогресс в программе, будь то восстановление после травмы или обычная силовая тренировка.

      Технические характеристики

      • Соответствие требованиям

        Сертификация
        • CAN/CSA-C22.2 № 60601-1:14
        • ANSI/AAMI
        • ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1
        • IEC 60601-1-2:2014
        • EN 60601-1-2:2015
        • IEC 60601-1:2015+A1:2012
        • EN 60601-1:2006
        • +A1:2013, +A12:2014
        • EN ISO 20957:2013
        • MDD 93/42/EEC Class Im,
        • NB: 0123

      • Макс. вес пользователя

        фунт
        440
        кг
        200

      • Вес нетто

        фунт
        258
        кг
        117

      • Общие габариты

        дюймов
        67 x 35 x 48
        см
        170 x 89 x 122

      • Мощность переменного тока

        Вольты
        100–240 В перем. тока

      • CSAFE

        Да
        -

      • Привод

        Увеличенного ресурса
        • 8-канавчатый поликлиновой ремень
        • с подрессоренными направляющими колесами

      • Вентилятор

        Да
        -

      • Пульс ладони

        Да
        -

      • Программы

        включают
        • Пользовательская
        • Холмы
        • Пульс
        • Интервальная
        • Ручной
        • Высокогорье
        • Симметрия

      • Сопротивление

        уровень
        от 1 до 20
        тип
        Система с магнитным сопротивлением

      • Начальное сопротивление

        ватт
        5

      • Рабочий диапазон

        ватт
        от 5 до 750

      • Скорость

        шагов/мин
        от 10 до 210

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