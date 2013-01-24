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Полная регулировка под индивидуальные потребности
Модель 7.0 T объединяет в себе ряд универсальных функций, которые необходимы для правильного восстановления и улучшения состояния пациента. Поставщики медицинских услуг могут использовать как основные функции, так и настраивать ряд дополнительных параметров.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полная регулировка под индивидуальные потребности
Модель 7.0 T объединяет в себе ряд универсальных функций, которые необходимы для правильного восстановления и улучшения состояния пациента. Поставщики медицинских услуг могут использовать как основные функции, так и настраивать ряд дополнительных параметров.
Полная регулировка под индивидуальные потребности
Модель 7.0 T объединяет в себе ряд универсальных функций, которые необходимы для правильного восстановления и улучшения состояния пациента. Поставщики медицинских услуг могут использовать как основные функции, так и настраивать ряд дополнительных параметров.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полная регулировка под индивидуальные потребности
Модель 7.0 T объединяет в себе ряд универсальных функций, которые необходимы для правильного восстановления и улучшения состояния пациента. Поставщики медицинских услуг могут использовать как основные функции, так и настраивать ряд дополнительных параметров.
Съемные параллельные поручни обеспечивают поддержку для рук и повышают безопасность использования тренажера пациентом. Регулировка также поможет пользователям разного роста и разной степени физической готовности. Поручни можно установить на высоте от 25 до 35 дюймов (63,5–88,9 см), на ширине 20–31 дюйма (50,8–78,7 см), а их длина соответствует длине деки.
На этой простой в использовании многофункциональной консоли отображается и загружается важная информация о тренировке, включая MET, симметрию, частоту и длину шага, количество шагов и скорость. Вы можете легко выбрать одну из стандартных программ или настроить индивидуальные программы для разнообразных тренировок. Программы можно подстраивать под параметры пользователей, вводя такие данные, как вес и пол для максимально эффективного восстановления.
Съемная подножка позволяет людям с нарушениями баланса легко забираться на тренажер и сходить с него. Идеальное решение для тех, кому сложно делать большие шаги, например людей с нарушениями баланса и малой подвижностью, а также пожилым людям.
Данные о тренировке можно загрузить напрямую на компьютер через USB-соединение.
Два мотора подъема — один в передней и один в задней части деки — позволяют медицинскому персоналу симулировать ходьбу с восхождением и спуском. Для облегчения процесса тренировки можно использовать крепление для верхней части тела. Это упражнение обеспечивает тренировку нижней части тела без необходимости использовать полный вес тела. Деку тренажера можно поднять для выполнения упражнений без дополнительного веса.
Широкое покрытие деки площадью 22 x 60" (56 x 153 см) смазывается автоматически и обеспечивает использование с минимумом обслуживания.
Мотор увеличенного ресурса мощностью 3 лошадиные силы разгоняется вперед от 0 до 10 миль/час (0–16 км/ч) и назад до 3 миль/час (4,8 км/ч). Ходьба назад помогает тренировать мышцы, которые обычно не задействуются во время ходьба вперед. Точная настройка скорости позволяет использовать тренажер пациентам всех возрастов и уровней подвижности.
Медицинский персонал, работающий с пациентами с нарушениями походки, сможет документировать длину шага левой и правой ног для отслеживания прогресса. Они смогут обращаться к графическим и числовым данным на дисплее для точного сравнения.
Соответствие требованиям
Макс. вес пользователя
Вес нетто
Общие габариты
Площадь полотна
Высота тренажера
Мощность переменного тока
Угол наклона
Скорость
Мотор
CSAFE
Вентилятор
Программы
Начальная скорость