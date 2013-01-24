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ReCare Беговая дорожка

PTE7000MT/37
Общая оценка / 5
  • Полная регулировка под индивидуальные потребности Полная регулировка под индивидуальные потребности Полная регулировка под индивидуальные потребности
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    ReCare Беговая дорожка

    PTE7000MT/37

    Полная регулировка под индивидуальные потребности

    Модель 7.0 T объединяет в себе ряд универсальных функций, которые необходимы для правильного восстановления и улучшения состояния пациента. Поставщики медицинских услуг могут использовать как основные функции, так и настраивать ряд дополнительных параметров.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReCare Беговая дорожка

    Полная регулировка под индивидуальные потребности

    Модель 7.0 T объединяет в себе ряд универсальных функций, которые необходимы для правильного восстановления и улучшения состояния пациента. Поставщики медицинских услуг могут использовать как основные функции, так и настраивать ряд дополнительных параметров.

    Полная регулировка под индивидуальные потребности

    Модель 7.0 T объединяет в себе ряд универсальных функций, которые необходимы для правильного восстановления и улучшения состояния пациента. Поставщики медицинских услуг могут использовать как основные функции, так и настраивать ряд дополнительных параметров.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReCare Беговая дорожка

    Полная регулировка под индивидуальные потребности

    Модель 7.0 T объединяет в себе ряд универсальных функций, которые необходимы для правильного восстановления и улучшения состояния пациента. Поставщики медицинских услуг могут использовать как основные функции, так и настраивать ряд дополнительных параметров.

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      Полная регулировка под индивидуальные потребности

      Индивидуальные программы тренировок

      Параллельные поручни можно располагать выше или ниже, а также регулировать по ширине для безопасности

      Параллельные поручни можно располагать выше или ниже, а также регулировать по ширине для безопасности

      Съемные параллельные поручни обеспечивают поддержку для рук и повышают безопасность использования тренажера пациентом. Регулировка также поможет пользователям разного роста и разной степени физической готовности. Поручни можно установить на высоте от 25 до 35 дюймов (63,5–88,9 см), на ширине 20–31 дюйма (50,8–78,7 см), а их длина соответствует длине деки.

      Доступно несколько стандартных и настраиваемых программ

      Доступно несколько стандартных и настраиваемых программ

      На этой простой в использовании многофункциональной консоли отображается и загружается важная информация о тренировке, включая MET, симметрию, частоту и длину шага, количество шагов и скорость. Вы можете легко выбрать одну из стандартных программ или настроить индивидуальные программы для разнообразных тренировок. Программы можно подстраивать под параметры пользователей, вводя такие данные, как вес и пол для максимально эффективного восстановления.

      Подножка позволяет легче забираться на беговую дорожку

      Подножка позволяет легче забираться на беговую дорожку

      Съемная подножка позволяет людям с нарушениями баланса легко забираться на тренажер и сходить с него. Идеальное решение для тех, кому сложно делать большие шаги, например людей с нарушениями баланса и малой подвижностью, а также пожилым людям.

      Сбор данных о тренировке пациента

      Данные о тренировке можно загрузить напрямую на компьютер через USB-соединение.

      Моторы для имитации восхождения и спуска

      Два мотора подъема — один в передней и один в задней части деки — позволяют медицинскому персоналу симулировать ходьбу с восхождением и спуском. Для облегчения процесса тренировки можно использовать крепление для верхней части тела. Это упражнение обеспечивает тренировку нижней части тела без необходимости использовать полный вес тела. Деку тренажера можно поднять для выполнения упражнений без дополнительного веса.

      Полотно и дека не требуют особого ухода

      Широкое покрытие деки площадью 22 x 60" (56 x 153 см) смазывается автоматически и обеспечивает использование с минимумом обслуживания.

      Мощный реверсивный мотор

      Мотор увеличенного ресурса мощностью 3 лошадиные силы разгоняется вперед от 0 до 10 миль/час (0–16 км/ч) и назад до 3 миль/час (4,8 км/ч). Ходьба назад помогает тренировать мышцы, которые обычно не задействуются во время ходьба вперед. Точная настройка скорости позволяет использовать тренажер пациентам всех возрастов и уровней подвижности.

      Программа измеряет длину шага правой и левой ног

      Медицинский персонал, работающий с пациентами с нарушениями походки, сможет документировать длину шага левой и правой ног для отслеживания прогресса. Они смогут обращаться к графическим и числовым данным на дисплее для точного сравнения.

      Технические характеристики

      • Соответствие требованиям

        Сертификация
        • CAN/CSA-C22.2 № 60601-1:14
        • ANSI/AAMI
        • ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1
        • IEC 60601-1-2:2014
        • EN 60601-1-2:2015
        • IEC 60601-1:2015+A1:2012
        • EN 60601-1:2006
        • +A1:2013, +A12:2014
        • EN ISO 20957:2013
        • MDD 93/42/EEC Class IIa,
        • NB: 0123

      • Макс. вес пользователя

        фунт
        440
        кг
        200

      • Вес нетто

        кг
        • 174 (A)
        • 51 (B)
        фунт
        • 112,9 (B)
        • 384 (A)

      • Общие габариты

        дюймов
        83,7 x 56,7 x 55
        см
        213 x 144 x 140

      • Площадь полотна

        дюймов
        22 x 60
        см
        152,5 x 56

      • Высота тренажера

        дюймов
        • 4,5'' до подножки
        • 9,5' до деки
        см
        • 11,5 см до подножки
        • 24,13 см до деки

      • Мощность переменного тока

        Вольты
        • 115 В перем. тока
        • 60 Гц, 20 А, NEMA 5-20P

      • Угол наклона

        процентов
        -10–15 %

      • Скорость

        км/ч
        -5–16 с шагом 0,1
        миль/ч
        -3–10 с шагом 0,1

      • Мотор

        HP
        3

      • CSAFE

        Да
        -

      • Вентилятор

        Да
        -

      • Программы

        включают
        • Пользовательская
        • Пульс
        • Интервальная
        • Ручной
        • Высокогорье
        • Симметрия
        • МПК

      • Начальная скорость

        Да
        -

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