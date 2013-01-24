Доступно несколько стандартных и настраиваемых программ

На этой простой в использовании многофункциональной консоли отображается и загружается важная информация о тренировке, включая MET, симметрию, частоту и длину шага, количество шагов и скорость. Вы можете легко выбрать одну из стандартных программ или настроить индивидуальные программы для разнообразных тренировок. Программы можно подстраивать под параметры пользователей, вводя такие данные, как вес и пол для максимально эффективного восстановления.