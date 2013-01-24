На консоли отображаются данные о тренировке

На консоли в режиме реального времени отображается важная информация о тренировке пациента. Одновременно с этим можно выполнять потоковую передачу данных о пациенте. На панелях отображается время, количество оборотов в минуту, усилие, калории, MET, пульс и давление на педали.