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ReCare Вертикальный велотренажер

PTE7000MU/37
Общая оценка / 5
  • Восстановление и увеличение силы нижней части тела Восстановление и увеличение силы нижней части тела Восстановление и увеличение силы нижней части тела
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    ReCare Вертикальный велотренажер

    PTE7000MU/37

    Восстановление и увеличение силы нижней части тела

    Пациенты оценят удобство просторного мягкого сиденья с точной регулировкой положения для комфортной тренировки. Шатуны регулируемой длины позволяют регулировать амплитуду движения, а отслеживание метаболического эквивалента (MET) и возможность загрузки данных о тренировке позволяют медицинскому персоналу лучше контролировать восстановление пациента.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReCare Вертикальный велотренажер

    Восстановление и увеличение силы нижней части тела

    Пациенты оценят удобство просторного мягкого сиденья с точной регулировкой положения для комфортной тренировки. Шатуны регулируемой длины позволяют регулировать амплитуду движения, а отслеживание метаболического эквивалента (MET) и возможность загрузки данных о тренировке позволяют медицинскому персоналу лучше контролировать восстановление пациента.

    Восстановление и увеличение силы нижней части тела

    Пациенты оценят удобство просторного мягкого сиденья с точной регулировкой положения для комфортной тренировки. Шатуны регулируемой длины позволяют регулировать амплитуду движения, а отслеживание метаболического эквивалента (MET) и возможность загрузки данных о тренировке позволяют медицинскому персоналу лучше контролировать восстановление пациента.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReCare Вертикальный велотренажер

    Восстановление и увеличение силы нижней части тела

    Пациенты оценят удобство просторного мягкого сиденья с точной регулировкой положения для комфортной тренировки. Шатуны регулируемой длины позволяют регулировать амплитуду движения, а отслеживание метаболического эквивалента (MET) и возможность загрузки данных о тренировке позволяют медицинскому персоналу лучше контролировать восстановление пациента.

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      Восстановление и увеличение силы нижней части тела

      Создано для комфортного использования

      На консоли отображаются данные о тренировке

      На консоли отображаются данные о тренировке

      На консоли в режиме реального времени отображается важная информация о тренировке пациента. Одновременно с этим можно выполнять потоковую передачу данных о пациенте. На панелях отображается время, количество оборотов в минуту, усилие, калории, MET, пульс и давление на педали.

      Консоль оснащена легко читаемым дисплеем

      Консоль оснащена легко читаемым дисплеем

      Большие и яркие LED-панели позволят пользователям и специалистам легко просматривать важные данные о тренировке.

      Регулируйте длину шатунов под необходимую амплитуду движений

      Регулируйте длину шатунов под необходимую амплитуду движений

      Для помощи пациентам с ограниченной подвижностью или травмами педали можно перемещать вдоль шатунов для обеспечения амплитуды движения с углом до 15 градусов. Меньший градус означает меньшую амплитуду круговых движений нижней части тела, чтобы во время восстановления пациенты могли выполнять полный оборот педалей. Шатуны промаркированы для удобства отслеживания вашего прогресса, а также для точного повторения упражнения.

      Положения сиденья и педалей пронумерованы

      Положения сиденья и педалей пронумерованы

      Записывая выбранные положения, пациенты могут легко регулировать тренажер с помощью фиксаторов для сиденья и шатунов.

      Регулируйте горизонтальное и вертикальное положение сиденья

      Регулируйте горизонтальное и вертикальное положение сиденья

      Для оптимального положения тела и комфорта положение сиденья можно отрегулировать по горизонтали и вертикали, фиксируя его с помощью стопорных штифтов.

      Консоль измеряет силу давления на левую и правую педаль

      Программа симметрии позволяет медицинскому персоналу следить за прогрессом пациентов, работающих над приведением в тонус слабой ноги.

      Технические характеристики

      • Соответствие требованиям

        Сертификация
        • CAN/CSA-C22.2 № 60601-1:14
        • ANSI/AAMI
        • ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1
        • IEC 60601-1-2:2014
        • EN 60601-1-2:2015
        • IEC 60601-1:2015+A1:2012
        • EN 60601-1:2006
        • +A1:2013, +A12:2014
        • EN ISO 20957:2013
        • MDD 93/42/EEC Class Im,
        • NB: 0123

      • Макс. вес пользователя

        фунт
        440
        кг
        200

      • Вес нетто

        фунт
        142,2
        кг
        65

      • Общие габариты

        дюймов
        47,7 x 25 x 55
        см
        121 x 64 x 140

      • Мощность переменного тока

        Вольты
        100–240 В перем. тока

      • Привод

        Увеличенного ресурса
        • 8-канавчатый поликлиновой ремень
        • с подрессоренными направляющими колесами

      • CSAFE

        Да
        -

      • Пульс ладони

        Да
        -

      • Программы

        включают
        • Пользовательская
        • Холмы
        • Пульс
        • Интервальные
        • Изокинетика
          Изокинетическое сопротивление на основе скорости (от 25 до 100 об./мин)
        • Ручной
        • Высокогорье
        • Симметрия
        • МПК

      • Сопротивление

        уровень
        от 1 до 50
        тип
        Система с магнитным сопротивлением

      • Начальное сопротивление

        ватт
        5

      • Рабочий диапазон

        ватт
        от 5 до 750

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