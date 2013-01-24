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Восстановление и увеличение силы нижней части тела
Пациенты оценят удобство просторного мягкого сиденья с точной регулировкой положения для комфортной тренировки. Шатуны регулируемой длины позволяют регулировать амплитуду движения, а отслеживание метаболического эквивалента (MET) и возможность загрузки данных о тренировке позволяют медицинскому персоналу лучше контролировать восстановление пациента.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Восстановление и увеличение силы нижней части тела
Пациенты оценят удобство просторного мягкого сиденья с точной регулировкой положения для комфортной тренировки. Шатуны регулируемой длины позволяют регулировать амплитуду движения, а отслеживание метаболического эквивалента (MET) и возможность загрузки данных о тренировке позволяют медицинскому персоналу лучше контролировать восстановление пациента.
Восстановление и увеличение силы нижней части тела
Пациенты оценят удобство просторного мягкого сиденья с точной регулировкой положения для комфортной тренировки. Шатуны регулируемой длины позволяют регулировать амплитуду движения, а отслеживание метаболического эквивалента (MET) и возможность загрузки данных о тренировке позволяют медицинскому персоналу лучше контролировать восстановление пациента.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Восстановление и увеличение силы нижней части тела
Пациенты оценят удобство просторного мягкого сиденья с точной регулировкой положения для комфортной тренировки. Шатуны регулируемой длины позволяют регулировать амплитуду движения, а отслеживание метаболического эквивалента (MET) и возможность загрузки данных о тренировке позволяют медицинскому персоналу лучше контролировать восстановление пациента.
На консоли в режиме реального времени отображается важная информация о тренировке пациента. Одновременно с этим можно выполнять потоковую передачу данных о пациенте. На панелях отображается время, количество оборотов в минуту, усилие, калории, MET, пульс и давление на педали.
Большие и яркие LED-панели позволят пользователям и специалистам легко просматривать важные данные о тренировке.
Для помощи пациентам с ограниченной подвижностью или травмами педали можно перемещать вдоль шатунов для обеспечения амплитуды движения с углом до 15 градусов. Меньший градус означает меньшую амплитуду круговых движений нижней части тела, чтобы во время восстановления пациенты могли выполнять полный оборот педалей. Шатуны промаркированы для удобства отслеживания вашего прогресса, а также для точного повторения упражнения.
Записывая выбранные положения, пациенты могут легко регулировать тренажер с помощью фиксаторов для сиденья и шатунов.
Для оптимального положения тела и комфорта положение сиденья можно отрегулировать по горизонтали и вертикали, фиксируя его с помощью стопорных штифтов.
Программа симметрии позволяет медицинскому персоналу следить за прогрессом пациентов, работающих над приведением в тонус слабой ноги.
Соответствие требованиям
Макс. вес пользователя
Вес нетто
Общие габариты
Мощность переменного тока
Привод
CSAFE
Пульс ладони
Программы
Сопротивление
Начальное сопротивление
Рабочий диапазон