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ReCare Педали для людей с неврологическими заболеваниями

PTE7010MA/37
Общая оценка / 5
  • Дополнительная стабильность для всех пациентов Дополнительная стабильность для всех пациентов Дополнительная стабильность для всех пациентов
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    ReCare Педали для людей с неврологическими заболеваниями

    PTE7010MA/37

    Дополнительная стабильность для всех пациентов

    Педали 2.1 для пациентов с неврологическими заболеваниями позволяют тренироваться людям с ограниченной подвижностью стоп и лодыжек. Они дают возможность развивать моторные функции, повышать амплитуду движений и силу, что делает их идеальным решением для лечения заболеваний периферийной нервной системы.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReCare Педали для людей с неврологическими заболеваниями

    Дополнительная стабильность для всех пациентов

    Педали 2.1 для пациентов с неврологическими заболеваниями позволяют тренироваться людям с ограниченной подвижностью стоп и лодыжек. Они дают возможность развивать моторные функции, повышать амплитуду движений и силу, что делает их идеальным решением для лечения заболеваний периферийной нервной системы.

    Дополнительная стабильность для всех пациентов

    Педали 2.1 для пациентов с неврологическими заболеваниями позволяют тренироваться людям с ограниченной подвижностью стоп и лодыжек. Они дают возможность развивать моторные функции, повышать амплитуду движений и силу, что делает их идеальным решением для лечения заболеваний периферийной нервной системы.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReCare Педали для людей с неврологическими заболеваниями

    Дополнительная стабильность для всех пациентов

    Педали 2.1 для пациентов с неврологическими заболеваниями позволяют тренироваться людям с ограниченной подвижностью стоп и лодыжек. Они дают возможность развивать моторные функции, повышать амплитуду движений и силу, что делает их идеальным решением для лечения заболеваний периферийной нервной системы.

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      Технические характеристики

      • Комплект аксессуаров

        комплект
        1

      • Баланс

        -
        Утяжеленный

      • Материал изделия

        -
        АБС-пластик

      • Диаметр резьбы

        дюймов
        Стандартная резьба 9/16"

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