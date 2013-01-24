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Дополнительная стабильность для всех пациентов
Педали 2.1 для пациентов с неврологическими заболеваниями позволяют тренироваться людям с ограниченной подвижностью стоп и лодыжек. Они дают возможность развивать моторные функции, повышать амплитуду движений и силу, что делает их идеальным решением для лечения заболеваний периферийной нервной системы.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дополнительная стабильность для всех пациентов
Педали 2.1 для пациентов с неврологическими заболеваниями позволяют тренироваться людям с ограниченной подвижностью стоп и лодыжек. Они дают возможность развивать моторные функции, повышать амплитуду движений и силу, что делает их идеальным решением для лечения заболеваний периферийной нервной системы.
Дополнительная стабильность для всех пациентов
Педали 2.1 для пациентов с неврологическими заболеваниями позволяют тренироваться людям с ограниченной подвижностью стоп и лодыжек. Они дают возможность развивать моторные функции, повышать амплитуду движений и силу, что делает их идеальным решением для лечения заболеваний периферийной нервной системы.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дополнительная стабильность для всех пациентов
Педали 2.1 для пациентов с неврологическими заболеваниями позволяют тренироваться людям с ограниченной подвижностью стоп и лодыжек. Они дают возможность развивать моторные функции, повышать амплитуду движений и силу, что делает их идеальным решением для лечения заболеваний периферийной нервной системы.
Комплект аксессуаров
Баланс
Материал изделия
Диаметр резьбы