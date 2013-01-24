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Дополнительная стабильность
Этот аксессуар чрезвычайно полезен для пациентов с неврологическими заболеваниями, поскольку при малом уровне нагрузки на коленные и тазобедренные суставы позволяет увеличить силу ног. Пациенты смогут восстановить мобильность без лишней нагрузки на слабые суставы.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дополнительная стабильность
Этот аксессуар чрезвычайно полезен для пациентов с неврологическими заболеваниями, поскольку при малом уровне нагрузки на коленные и тазобедренные суставы позволяет увеличить силу ног. Пациенты смогут восстановить мобильность без лишней нагрузки на слабые суставы.
Дополнительная стабильность
Этот аксессуар чрезвычайно полезен для пациентов с неврологическими заболеваниями, поскольку при малом уровне нагрузки на коленные и тазобедренные суставы позволяет увеличить силу ног. Пациенты смогут восстановить мобильность без лишней нагрузки на слабые суставы.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дополнительная стабильность
Этот аксессуар чрезвычайно полезен для пациентов с неврологическими заболеваниями, поскольку при малом уровне нагрузки на коленные и тазобедренные суставы позволяет увеличить силу ног. Пациенты смогут восстановить мобильность без лишней нагрузки на слабые суставы.
Прочная конструкция и ремешки обеспечивают стабильное положение нижней части ноги, когда пациент не в состоянии самостоятельно поддерживать его. Это позволяет пациентам тренироваться, избегая соскальзывания ноги с педали или ее падения в сторону от тренажера. Этот аксессуар прочно закрепляется напрямую на педалях степпера-рикамбента. Он прикрепляется к ноге пациента чуть ниже колена и не создает дополнительной нагрузки на колени.
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