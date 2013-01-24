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ReCare Двусторонний стабилизатор нижних конечностей

PTE7020MA/37
Общая оценка / 5
  • Дополнительная стабильность Дополнительная стабильность Дополнительная стабильность
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    ReCare Двусторонний стабилизатор нижних конечностей

    PTE7020MA/37

    Дополнительная стабильность

    Этот аксессуар чрезвычайно полезен для пациентов с неврологическими заболеваниями, поскольку при малом уровне нагрузки на коленные и тазобедренные суставы позволяет увеличить силу ног. Пациенты смогут восстановить мобильность без лишней нагрузки на слабые суставы.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReCare Двусторонний стабилизатор нижних конечностей

    Дополнительная стабильность

    Этот аксессуар чрезвычайно полезен для пациентов с неврологическими заболеваниями, поскольку при малом уровне нагрузки на коленные и тазобедренные суставы позволяет увеличить силу ног. Пациенты смогут восстановить мобильность без лишней нагрузки на слабые суставы.

    Дополнительная стабильность

    Этот аксессуар чрезвычайно полезен для пациентов с неврологическими заболеваниями, поскольку при малом уровне нагрузки на коленные и тазобедренные суставы позволяет увеличить силу ног. Пациенты смогут восстановить мобильность без лишней нагрузки на слабые суставы.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReCare Двусторонний стабилизатор нижних конечностей

    Дополнительная стабильность

    Этот аксессуар чрезвычайно полезен для пациентов с неврологическими заболеваниями, поскольку при малом уровне нагрузки на коленные и тазобедренные суставы позволяет увеличить силу ног. Пациенты смогут восстановить мобильность без лишней нагрузки на слабые суставы.

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      Дополнительная стабильность

      Позволяет достичь сбалансированного развития мышц ног

      Конструкция с ремешками изолирует движение нижней части ноги

      Конструкция с ремешками изолирует движение нижней части ноги

      Прочная конструкция и ремешки обеспечивают стабильное положение нижней части ноги, когда пациент не в состоянии самостоятельно поддерживать его. Это позволяет пациентам тренироваться, избегая соскальзывания ноги с педали или ее падения в сторону от тренажера. Этот аксессуар прочно закрепляется напрямую на педалях степпера-рикамбента. Он прикрепляется к ноге пациента чуть ниже колена и не создает дополнительной нагрузки на колени.

      Технические характеристики

      • Комплект аксессуаров

        комплект
        1

      • Регулировка

        -
        • Регулируемая подкладка для голеней
        • Застежки-липучки

      • Материал изделия

        -
        Прочная металлическая конструкция

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