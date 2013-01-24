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Дополнительная стабильность
Этот аксессуар обеспечивает помощь с хватом и позволяет пациентам со слабым хватом привести верхнюю часть тела в тонус. Меньшее количество точек давления позволяет пациентам неврологических отделений с ослабленным хватом полноценно использовать степперы ReCare.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дополнительная стабильность
Этот аксессуар обеспечивает помощь с хватом и позволяет пациентам со слабым хватом привести верхнюю часть тела в тонус. Меньшее количество точек давления позволяет пациентам неврологических отделений с ослабленным хватом полноценно использовать степперы ReCare.
Дополнительная стабильность
Этот аксессуар обеспечивает помощь с хватом и позволяет пациентам со слабым хватом привести верхнюю часть тела в тонус. Меньшее количество точек давления позволяет пациентам неврологических отделений с ослабленным хватом полноценно использовать степперы ReCare.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дополнительная стабильность
Этот аксессуар обеспечивает помощь с хватом и позволяет пациентам со слабым хватом привести верхнюю часть тела в тонус. Меньшее количество точек давления позволяет пациентам неврологических отделений с ослабленным хватом полноценно использовать степперы ReCare.
Комплект аксессуаров
Регулировка
Материал изделия