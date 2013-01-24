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ReCare Комплект для стабилизации кисти/запястья

PTE7030MA/37
Общая оценка / 5
  • Дополнительная стабильность Дополнительная стабильность Дополнительная стабильность
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    ReCare Комплект для стабилизации кисти/запястья

    PTE7030MA/37

    Дополнительная стабильность

    Этот аксессуар обеспечивает помощь с хватом и позволяет пациентам со слабым хватом привести верхнюю часть тела в тонус. Меньшее количество точек давления позволяет пациентам неврологических отделений с ослабленным хватом полноценно использовать степперы ReCare.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReCare Комплект для стабилизации кисти/запястья

    Дополнительная стабильность

    Этот аксессуар обеспечивает помощь с хватом и позволяет пациентам со слабым хватом привести верхнюю часть тела в тонус. Меньшее количество точек давления позволяет пациентам неврологических отделений с ослабленным хватом полноценно использовать степперы ReCare.

    Дополнительная стабильность

    Этот аксессуар обеспечивает помощь с хватом и позволяет пациентам со слабым хватом привести верхнюю часть тела в тонус. Меньшее количество точек давления позволяет пациентам неврологических отделений с ослабленным хватом полноценно использовать степперы ReCare.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReCare Комплект для стабилизации кисти/запястья

    Дополнительная стабильность

    Этот аксессуар обеспечивает помощь с хватом и позволяет пациентам со слабым хватом привести верхнюю часть тела в тонус. Меньшее количество точек давления позволяет пациентам неврологических отделений с ослабленным хватом полноценно использовать степперы ReCare.

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      Дополнительная стабильность

      Помощь в достижении стабильного положения тела и рук

      Комфортная форма обеспечивает более стабильный хват

      Комфортная форма обеспечивает более стабильный хват

      Мягкие стабилизаторы обеспечивают стабильное положение рук благодаря застежке-липучке. Они повторяют форму запястья и помогают поддерживать правильное расположение рук.

      Технические характеристики

      • Комплект аксессуаров

        комплект
        1

      • Регулировка

        -
        Застежки-липучки

      • Материал изделия

        -
        Неопреновая пористая резина

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