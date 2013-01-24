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Могут использовать все пациенты
Модель 7.5 S доступна для использования пациентами на инвалидных колясках, а также для полноценных тренировок. Пациенты могут тренировать верхнюю часть тела для адаптации сердечно-сосудистой системы без движения нижней части тела.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Могут использовать все пациенты
Модель 7.5 S доступна для использования пациентами на инвалидных колясках, а также для полноценных тренировок. Пациенты могут тренировать верхнюю часть тела для адаптации сердечно-сосудистой системы без движения нижней части тела.
Могут использовать все пациенты
Модель 7.5 S доступна для использования пациентами на инвалидных колясках, а также для полноценных тренировок. Пациенты могут тренировать верхнюю часть тела для адаптации сердечно-сосудистой системы без движения нижней части тела.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Могут использовать все пациенты
Модель 7.5 S доступна для использования пациентами на инвалидных колясках, а также для полноценных тренировок. Пациенты могут тренировать верхнюю часть тела для адаптации сердечно-сосудистой системы без движения нижней части тела.
Для оптимального позиционирования и комфортной тренировки мягкое сиденье можно двигать вперед и назад. Вы также можете регулировать угол наклона спинки сиденья. Сиденье можно снять для прямого доступа пациентов на инвалидных колясках.
Рукоятки регулируются по длине и подойдут разным пользователям. Настраивать их положение очень легко, какой бы тип тренировки вы ни выбрали — верхней, нижней или обеих частей тела.
На консоли в режиме реального времени отображается важная информация; в то же время доступна потоковая передача и загрузка текущей информации о тренировке пациента. На панелях отображается время, скорость, глубина шага, количество шагов, усилие, калории, MET, пульс, уровень сопротивления, симметрия и сила давления. В список программ входят: Ручная, Холмы, Высокогорье, Интервальная, Учреждение, Пульс и Симметрия.
Пациенты могут использовать этот степпер, используя стандартное сиденье или инвалидную коляску. Медицинский персонал может как настроить положение сиденья для самостоятельного доступа либо доступа с помощью ассистента, так и убрать сиденье, чтобы пользователи могли выполнять упражнение, сидя в инвалидной коляске. Коляску можно закрепить регулируемыми ремешками.
Для глубины шага можно установить значение от 1 до 12,5 дюймов (2,54–31,75 см), чтобы тренировка была эффективной для разных групп пользователей. При давлении на педаль одной ногой вторая педаль станет ближе к пользователю на то же расстояние, на которое была сдвинута вперед первая педаль.
Этот степпер имеет сопротивление 1:1, что позволяет более сильной руке или ноге помогать более слабой руке/ноге. Одинаковое сопротивление поможет целому ряду пользователей, включая людей с практически полной подвижностью или неравномерно развитыми руками/ногами.
Помимо регулируемой длины рукоятки также поворачиваются в соответствии с естественным движением запястья. Мягкое текстурированное покрытие обеспечивает надежный хват.
Программа симметрии позволяет медицинскому персоналу отслеживать прогресс пациента в увеличении силы левой и правой частей тела. Пользователи станут увереннее, когда увидят свой прогресс в программе, будь то восстановление после травмы или обычная силовая тренировка.
Соответствие требованиям
Вес нетто
Общие габариты
Макс. вес пользователя
Мощность переменного тока
Привод
CSAFE
Привод
Вентилятор
Программы
Сопротивление
Начальное сопротивление
Рабочий диапазон
Скорость