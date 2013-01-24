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ReCare Степпер-рикамбент со съемным сиденьем

PTE7500MS/37
Общая оценка / 5
  • Могут использовать все пациенты Могут использовать все пациенты Могут использовать все пациенты
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    ReCare Степпер-рикамбент со съемным сиденьем

    PTE7500MS/37

    Могут использовать все пациенты

    Модель 7.5 S доступна для использования пациентами на инвалидных колясках, а также для полноценных тренировок. Пациенты могут тренировать верхнюю часть тела для адаптации сердечно-сосудистой системы без движения нижней части тела.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReCare Степпер-рикамбент со съемным сиденьем

    Могут использовать все пациенты

    Модель 7.5 S доступна для использования пациентами на инвалидных колясках, а также для полноценных тренировок. Пациенты могут тренировать верхнюю часть тела для адаптации сердечно-сосудистой системы без движения нижней части тела.

    Могут использовать все пациенты

    Модель 7.5 S доступна для использования пациентами на инвалидных колясках, а также для полноценных тренировок. Пациенты могут тренировать верхнюю часть тела для адаптации сердечно-сосудистой системы без движения нижней части тела.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ReCare Степпер-рикамбент со съемным сиденьем

    Могут использовать все пациенты

    Модель 7.5 S доступна для использования пациентами на инвалидных колясках, а также для полноценных тренировок. Пациенты могут тренировать верхнюю часть тела для адаптации сердечно-сосудистой системы без движения нижней части тела.

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      Могут использовать все пациенты

      Малая нагрузка на суставы пациентов

      Сиденье можно двигать вперед/назад, поворачивать и наклонять под нужным углом

      Сиденье можно двигать вперед/назад, поворачивать и наклонять под нужным углом

      Для оптимального позиционирования и комфортной тренировки мягкое сиденье можно двигать вперед и назад. Вы также можете регулировать угол наклона спинки сиденья. Сиденье можно снять для прямого доступа пациентов на инвалидных колясках.

      Регулируйте рукоятки вперед и назад

      Регулируйте рукоятки вперед и назад

      Рукоятки регулируются по длине и подойдут разным пользователям. Настраивать их положение очень легко, какой бы тип тренировки вы ни выбрали — верхней, нижней или обеих частей тела.

      Загружайте числовые данные о тренировке

      Загружайте числовые данные о тренировке

      На консоли в режиме реального времени отображается важная информация; в то же время доступна потоковая передача и загрузка текущей информации о тренировке пациента. На панелях отображается время, скорость, глубина шага, количество шагов, усилие, калории, MET, пульс, уровень сопротивления, симметрия и сила давления. В список программ входят: Ручная, Холмы, Высокогорье, Интервальная, Учреждение, Пульс и Симметрия.

      Уберите сиденье для прямого доступа на инвалидной коляске

      Уберите сиденье для прямого доступа на инвалидной коляске

      Пациенты могут использовать этот степпер, используя стандартное сиденье или инвалидную коляску. Медицинский персонал может как настроить положение сиденья для самостоятельного доступа либо доступа с помощью ассистента, так и убрать сиденье, чтобы пользователи могли выполнять упражнение, сидя в инвалидной коляске. Коляску можно закрепить регулируемыми ремешками.

      Можно настроить шаг от 1 до 12,5 дюймов (2,54–31,75 см)

      Можно настроить шаг от 1 до 12,5 дюймов (2,54–31,75 см)

      Для глубины шага можно установить значение от 1 до 12,5 дюймов (2,54–31,75 см), чтобы тренировка была эффективной для разных групп пользователей. При давлении на педаль одной ногой вторая педаль станет ближе к пользователю на то же расстояние, на которое была сдвинута вперед первая педаль.

      Одинаковое сопротивление для рук и ног

      Этот степпер имеет сопротивление 1:1, что позволяет более сильной руке или ноге помогать более слабой руке/ноге. Одинаковое сопротивление поможет целому ряду пользователей, включая людей с практически полной подвижностью или неравномерно развитыми руками/ногами.

      Поворотные рукоятки для удобного положения рук.

      Помимо регулируемой длины рукоятки также поворачиваются в соответствии с естественным движением запястья. Мягкое текстурированное покрытие обеспечивает надежный хват.

      Консоль измеряет силу давления на левую и правую педаль

      Программа симметрии позволяет медицинскому персоналу отслеживать прогресс пациента в увеличении силы левой и правой частей тела. Пользователи станут увереннее, когда увидят свой прогресс в программе, будь то восстановление после травмы или обычная силовая тренировка.

      Технические характеристики

      • Соответствие требованиям

        Сертификация
        • CAN/CSA-C22.2 № 60601-1:14
        • ANSI/AAMI
        • ES60601-1:2005+A2 (R2012) +A1
        • IEC 60601-1-2:2014
        • EN 60601-1-2:2015
        • IEC 60601-1:2015+A1:2012
        • EN 60601-1:2006
        • +A1:2013, +A12:2014
        • EN ISO 20957:2013
        • MDD 93/42/EEC Class Im,
        • NB: 0123

      • Вес нетто

        фунт
        257,3
        кг
        117

      • Общие габариты

        дюймов
        67 x 35 x 48
        см
        170 x 89 x 122

      • Макс. вес пользователя

        фунт
        440
        кг
        200

      • Мощность переменного тока

        Вольты
        100–240 В перем. тока

      • Привод

        Увеличенного ресурса
        8-канавчатый поликлиновой ремень

      • CSAFE

        Да
        -

      • Привод

        Увеличенного ресурса
        • 8-канавчатый поликлиновой ремень
        • с подрессоренными направляющими колесами

      • Вентилятор

        Да
        -

      • Программы

        включают
        • Пользовательская
        • Холмы
        • Пульс
        • Интервальная
        • Ручной
        • Высокогорье
        • Симметрия

      • Сопротивление

        уровень
        от 1 до 20
        тип
        Система с магнитным сопротивлением

      • Начальное сопротивление

        ватт
        5

      • Рабочий диапазон

        ватт
        от 5 до 750

      • Скорость

        шагов/мин
        от 10 до 210

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