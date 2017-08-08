Пять состояний, которые известны носимым устройствам и о которых вы можете не догадываться

Общепризнанными показателями состояния здоровья сердца являются частота сердечных сокращений и наличие аритмии. Изменчивость интервала между сердечными сокращениями, которую называют вариабельностью сердечного ритма (ВСР), активно изучается в качестве индикатора целого ряда заболеваний, которые не связаны с деятельностью сердца. Как правило, у здоровых людей наблюдается высокая ВСР — интервалы между сердечными сокращениями у них имеют разную продолжительность. Низкая ВСР характерна для метаболических нарушений и наблюдается, в частности, при атеросклерозе и гипертонической болезни. В 2005 году было проведено клиническое исследование, которое показало, что у пациентов с диабетом и преддиабетом наблюдается более быстрое снижение ВСР в течение 9 лет, чем у других людей. Замечательно то, что измерение ВСР все чаще входит в состав стандартных функций носимых устройств. В качестве примера можно назвать браслеты FitPal и QardioCore, выпускаемые как для медицинских целей, так и для контроля физической активности.
Вариабельность сердечного ритма исследуется не только в качестве показателя состояния сердца, но и как индикатор психического состояния. Чтобы помочь пользователям успокоиться, некоторые носимые устройства, например Spire, измеряют не только кардиологические параметры, но и характеристики дыхания. Существует также прибор Muse, который надевается на голову, он позволяет измерить электрические сигналы от головного мозга и реагирует на них с помощью мобильного устройства, помогая ослабить стресс. Особое внимание уделяется плохому психическому самочувствию, так как оно является фактором риска для увеличения веса, развития болезней сердца и других хронических состояний. Компания Apple даже включила приложение для анализа дыхания в запланированный пакет обновления программного обеспечения «умных» часов Apple Watch.
Метод измерения артериального давления почти не претерпел изменений за последние годы. Артериальное давление (АД) можно измерить либо с помощью катетерного датчика, установленного непосредственно внутри артерии, либо с помощью тонометра, нагнетая воздух в манжету, обернутую вокруг руки, как это делает большинство из нас. Существует еще менее инвазивный способ измерения АД, основанный на определении времени распространения пульсовой волны между двумя точками артерии. В настоящее время этот метод применяется только на переносных Tricorder-подобных устройствах Scandu Scout. Однако поскольку процесс измерения заключается в простом сканировании лба пациента, этот метод является идеальным для использования и в носимых устройствах.
Страдающим астмой нередко бывает трудно распознать ранние симптомы приближающегося приступа; однако если наблюдается потеря аппетита и снижается функция легких, это означает, что приступ уже начался. В ближайшее время планируется выпустить носимое устройство ADAMM (автоматическое устройство для мониторинга и лечения астмы), в котором используются звуковые датчики и датчики движения, а также ряд специальных алгоритмов обработки данных. Это устройство способно заблаговременно выявить признаки начинающегося приступа и предупредить о нем пациента. Крошечные датчики движения этого прибора определяют характеристики дыхания, сердечный ритм и вибрации, вызванные хрипами. Микрофон позволяет подсчитать, сколько раз человек кашлянул, и распознать те изменения в дыхательных звуках, которые сопровождают начало приступа. Устройство ADAMM также позволяет измерять температуру кожи для мониторинга астмы физического напряжения и других респираторных состояний, которые приводят к изменению температуры тела. Совокупность этих измерений поможет больным успешно бороться с приступами астмы.
Когда лето достигает своего пика в северном полушарии, длительное пребывание на солнце может привести к риску развития меланомы под воздействием ультрафиолетового излучения. Согласно данным Американского общества борьбы с раком, заболеваемость раком кожи выше, чем совокупная заболеваемость раком молочной железы, предстательной железы, легких и толстой кишки. Чтобы помочь людям вовремя ограничить свое пребывание на солнце или по крайней мере напомнить им о необходимости использования солнцезащитного крема, многие носимые устройства оснащаются датчиками ультрафиолетового излучения (УФ). Простейшими устройствами такого рода являются пластыри, которые меняют цвет под действием определенного количества УФ-излучения. Более дорогостоящие устройства также показывают количество излучения и дают персональные рекомендации в зависимости от типа кожи. С наступлением зимы, когда холодная погода и недостаток солнечного света удерживают вас в помещении, можно воспользоваться другими носимыми устройствами, которые вовремя порекомендуют выйти на улицу, чтобы избежать развития сезонного аффективного расстройства.
В заключительных разделах отчета об исследовании «Индекс здоровья будущего 2016» приводится следующий оптимистичный вывод о развитии технологий здравоохранения: «В результате того, что приборы становятся все более изощренными и формируется новое поколение медицинских специалистов и пациентов, которые родились уже в цифровую эпоху, у лечебных учреждений в ближайшие годы будет появляться все больше возможностей для внедрения технологий в процессы оказания медицинской помощи. Тем не менее потребуются некоторые усилия для того, чтобы применение «умных» технологий позволило раскрыть весь их потенциал в контексте здравоохранения, т. е. помогло принести максимальную пользу пациентам и медицинским работникам». Мы уже видим, что носимые устройства оснащаются нужными датчиками; спустя некоторое время эти устройства начнут применять не только для поддержания здорового образа жизни, но и для лечения, а еще лучше — профилактики некоторых наиболее серьезных заболеваний.