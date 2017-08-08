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Пять состояний, которые известны носимым устройствам и о которых вы можете не догадываться

Медицинский трекер, закрепленный на вашем запястье или другой части тела, является весьма «умным» устройством. Рассмотрим пять состояний, которые может определить носимое устройство, чтобы помочь вам сохранить свое здоровье.

Медицинский трекер, закрепленный на вашем запястье или другой части тела, является весьма «умным» устройством. Он отмечает каждый ваш шаг в течение дня и напоминает о том, сколько их еще необходимо сделать, чтобы получить достаточную физическую нагрузку. Он наблюдает за вами во время сна и знает, когда у вас была беспокойная ночь. Он может рассчитать количество калорий, которые вы сожгли в течение дня, и поможет вам решить, стоит ли сожалеть о дополнительном куске пиццы, который вы съели за обедом. Более дорогие носимые устройства способны отслеживать частоту сердечных сокращений, чтобы помочь определить уровень физической нагрузки во время упражнений, которые должны компенсировать тот самый кусок пиццы.
В этом году новостные каналы рассказали историю о том, как с помощью браслета Fitbit женщина обнаружила у себя повышенную частоту сердечных сокращений и это помогло ей узнать о своей беременности. Семнадцатилетний студент, увлекающийся футболом, должен быть благодарен часам Apple Watch в буквальном смысле — за спасение своей жизни: они помогли обнаружить у него рабдомиолиз — синдром, характеризующийся разрушением мышечной ткани, который при отсутствии лечения может привести к повреждению важных органов. Хотя ни одно из носимых устройств не способно поставить врачебный диагноз, те данные, которые они позволяют собрать, могут быть полезны для выявления целого ряда состояний, что выходит далеко за рамки обычного поддержания здорового образа жизни. Рассмотрим пять состояний, которые может определить носимое устройство, чтобы помочь вам сохранить свое здоровье.

1. Относитесь ли вы к группе, имеющей риск развития диабета

 

Общепризнанными показателями состояния здоровья сердца являются частота сердечных сокращений и наличие аритмии. Изменчивость интервала между сердечными сокращениями, которую называют вариабельностью сердечного ритма (ВСР), активно изучается в качестве индикатора целого ряда заболеваний, которые не связаны с деятельностью сердца. Как правило, у здоровых людей наблюдается высокая ВСР — интервалы между сердечными сокращениями у них имеют разную продолжительность. Низкая ВСР характерна для метаболических нарушений и наблюдается, в частности, при атеросклерозе и гипертонической болезни. В 2005 году было проведено клиническое исследование, которое показало, что у пациентов с диабетом и преддиабетом наблюдается более быстрое снижение ВСР в течение 9 лет, чем у других людей. Замечательно то, что измерение ВСР все чаще входит в состав стандартных функций носимых устройств. В качестве примера можно назвать браслеты FitPal и QardioCore, выпускаемые как для медицинских целей, так и для контроля физической активности.

2. Определение состояния повышенной усталости

 

Вариабельность сердечного ритма исследуется не только в качестве показателя состояния сердца, но и как индикатор психического состояния. Чтобы помочь пользователям успокоиться, некоторые носимые устройства, например Spire, измеряют не только кардиологические параметры, но и характеристики дыхания. Существует также прибор Muse, который надевается на голову, он позволяет измерить электрические сигналы от головного мозга и реагирует на них с помощью мобильного устройства, помогая ослабить стресс. Особое внимание уделяется плохому психическому самочувствию, так как оно является фактором риска для увеличения веса, развития болезней сердца и других хронических состояний. Компания Apple даже включила приложение для анализа дыхания в запланированный пакет обновления программного обеспечения «умных» часов Apple Watch.

3. Определение повышенного артериального давления

 

Метод измерения артериального давления почти не претерпел изменений за последние годы. Артериальное давление (АД) можно измерить либо с помощью катетерного датчика, установленного непосредственно внутри артерии, либо с помощью тонометра, нагнетая воздух в манжету, обернутую вокруг руки, как это делает большинство из нас. Существует еще менее инвазивный способ измерения АД, основанный на определении времени распространения пульсовой волны между двумя точками артерии. В настоящее время этот метод применяется только на переносных Tricorder-подобных устройствах Scandu Scout. Однако поскольку процесс измерения заключается в простом сканировании лба пациента, этот метод является идеальным для использования и в носимых устройствах.

4. Оценка риска развития приступов астмы

 

Страдающим астмой нередко бывает трудно распознать ранние симптомы приближающегося приступа; однако если наблюдается потеря аппетита и снижается функция легких, это означает, что приступ уже начался. В ближайшее время планируется выпустить носимое устройство ADAMM (автоматическое устройство для мониторинга и лечения астмы), в котором используются звуковые датчики и датчики движения, а также ряд специальных алгоритмов обработки данных. Это устройство способно заблаговременно выявить признаки начинающегося приступа и предупредить о нем пациента. Крошечные датчики движения этого прибора определяют характеристики дыхания, сердечный ритм и вибрации, вызванные хрипами. Микрофон позволяет подсчитать, сколько раз человек кашлянул, и распознать те изменения в дыхательных звуках, которые сопровождают начало приступа. Устройство ADAMM также позволяет измерять температуру кожи для мониторинга астмы физического напряжения и других респираторных состояний, которые приводят к изменению температуры тела. Совокупность этих измерений поможет больным успешно бороться с приступами астмы.

5. Контроль воздействия солнечного излучения

 

Когда лето достигает своего пика в северном полушарии, длительное пребывание на солнце может привести к риску развития меланомы под воздействием ультрафиолетового излучения. Согласно данным Американского общества борьбы с раком, заболеваемость раком кожи выше, чем совокупная заболеваемость раком молочной железы, предстательной железы, легких и толстой кишки. Чтобы помочь людям вовремя ограничить свое пребывание на солнце или по крайней мере напомнить им о необходимости использования солнцезащитного крема, многие носимые устройства оснащаются датчиками ультрафиолетового излучения (УФ). Простейшими устройствами такого рода являются пластыри, которые меняют цвет под действием определенного количества УФ-излучения. Более дорогостоящие устройства также показывают количество излучения и дают персональные рекомендации в зависимости от типа кожи. С наступлением зимы, когда холодная погода и недостаток солнечного света удерживают вас в помещении, можно воспользоваться другими носимыми устройствами, которые вовремя порекомендуют выйти на улицу, чтобы избежать развития сезонного аффективного расстройства.

Носимые устройства в здравоохранении

 

В заключительных разделах отчета об исследовании «Индекс здоровья будущего 2016» приводится следующий оптимистичный вывод о развитии технологий здравоохранения: «В результате того, что приборы становятся все более изощренными и формируется новое поколение медицинских специалистов и пациентов, которые родились уже в цифровую эпоху, у лечебных учреждений в ближайшие годы будет появляться все больше возможностей для внедрения технологий в процессы оказания медицинской помощи. Тем не менее потребуются некоторые усилия для того, чтобы применение «умных» технологий позволило раскрыть весь их потенциал в контексте здравоохранения, т. е. помогло принести максимальную пользу пациентам и медицинским работникам». Мы уже видим, что носимые устройства оснащаются нужными датчиками; спустя некоторое время эти устройства начнут применять не только для поддержания здорового образа жизни, но и для лечения, а еще лучше — профилактики некоторых наиболее серьезных заболеваний.

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Об авторе

Scott Jung
Скотт Янг
Скотт Янг живет в Кремниевой долине и работает журналистом. В своих статьях он выступает в поддержку внедрения медицинских технологий. В настоящее время он занимает должность старшего редактора портала Medgadget — одного из наиболее известных новостных Интернет-ресурсов, связанных с миром медицины. Он также является постоянным автором публикаций в телемедицинском журнале TeleTech. Кроме того, г-н Скотт пишет статьи по заказу таких компаний, как Intel и PUR, охватывая широкий круг тем — от новейших коммерческих носимых устройств до исследования развития сектора новых медицинских технологий в Колумбии. Недавно в качестве внештатного корреспондента он начал сотрудничать с каналом TWiT.tv. В передаче The New Screen Savers он рассказывает о медицинских технологиях в здравоохранении. Г-н Скотт получил степень бакалавра в области биомедицины в Университете Южной Калифорнии.