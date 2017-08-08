Пять состояний, которые известны носимым устройствам и о которых вы можете не догадываться

В этом году новостные каналы рассказали историю о том, как с помощью браслета Fitbit женщина обнаружила у себя повышенную частоту сердечных сокращений и это помогло ей узнать о своей беременности . Семнадцатилетний студент, увлекающийся футболом, должен быть благодарен часам Apple Watch в буквальном смысле — за спасение своей жизни: они помогли обнаружить у него рабдомиолиз — синдром, характеризующийся разрушением мышечной ткани, который при отсутствии лечения может привести к повреждению важных органов. Хотя ни одно из носимых устройств не способно поставить врачебный диагноз, те данные, которые они позволяют собрать, могут быть полезны для выявления целого ряда состояний, что выходит далеко за рамки обычного поддержания здорового образа жизни. Рассмотрим пять состояний, которые может определить носимое устройство, чтобы помочь вам сохранить свое здоровье.