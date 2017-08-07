Пять направлений развития цифровых технологий, которые изменят лечение сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) включают в себя болезни сердца (коронарных артерий и сердечной мышцы), заболевания сосудов головного мозга (включая шейные артерии) и заболевания периферических артерий, поставляющих кровь в конечности. Во всем мире эти заболевания занимают первое место среди причин смерти. Согласно оценкам, ежегодно от неинфекционных заболеваний умирает около 16 миллионов человек в возрасте до 70 лет, при этом в 37% таких случаев смерть наступает вследствие сердечно-сосудистых заболеваний. С другой стороны, большинство ССЗ можно предотвратить, и цифровые медицинские технологии будут играть ключевую роль в подходах лечебных учреждений, пациентов и их близких, а также технологических компаний к лечению и профилактике этих болезней.
Гордон Гекко — главный персонаж известного фильма «Уолл-стрит» 1987 года точно заметил, что самым ценным ресурсом в мире является информация. Основные проблемы, затрудняющие использование больших данных в здравоохранении, связаны с существующими бизнес-моделями и нормативными ограничениями. Большая часть данных собирается ретроспективно и становится доступной только после приема врача или госпитализации (например, после выставления счета по страховке). Очевидно, что такой порядок не способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Гордон Гекко — главный персонаж известного фильма «Уолл-стрит» 1987 года точно заметил, что самым ценным ресурсом в мире является информация. Основные проблемы, затрудняющие использование больших данных в здравоохранении, связаны с существующими бизнес-моделями и нормативными ограничениями. Большая часть данных собирается ретроспективно и становится доступной только после приема врача или госпитализации (например, после выставления счета по страховке). Очевидно, что такой порядок не способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Важно организовать сбор медицинских данных из разнородных электронных источников в режиме реального времени и провести их анализ за определенные промежутки времени. В этот анализ необходимо также включить результаты лечения, сообщенные самими пациентами. Такой способ сбора и анализа данных вместе с внедрением практических рекомендаций может способствовать переходу к профилактике ССЗ. Сегодня существует несколько качественных баз данных по сердечно-сосудистым заболеваниям. Подобные реестры используются в кардиологии для проверки качества как источник формирования научных гипотез и как информационный ресурс, содержащий сведения о тех категориях пациентов, которые не были охвачены клиническими исследованиями, на основе которых разрабатывались медицинские рекомендации. Разработка реестров с заданными характеристиками (совместимость, настройка выходных данных анализа, PRO) позволят использовать большие данные для получения информации.
Важно организовать сбор медицинских данных из разнородных электронных источников в режиме реального времени и провести их анализ за определенные промежутки времени. В этот анализ необходимо также включить результаты лечения, сообщенные самими пациентами. Такой способ сбора и анализа данных вместе с внедрением практических рекомендаций может способствовать переходу к профилактике ССЗ.
Сегодня существует несколько качественных баз данных по сердечно-сосудистым заболеваниям. Подобные реестры используются в кардиологии для проверки качества как источник формирования научных гипотез и как информационный ресурс, содержащий сведения о тех категориях пациентов, которые не были охвачены клиническими исследованиями, на основе которых разрабатывались медицинские рекомендации. Разработка реестров с заданными характеристиками (совместимость, настройка выходных данных анализа, PRO) позволят использовать большие данные для получения информации.
Нет сомнения в том, что внедрение цифровых медицинских технологий на рынке здравоохранения приведет к размыванию границы между понятиями «потребитель» и «пациент». В основе профилактики сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний лежат изменения в стиле жизни. А для этого требуются огромные ресурсы здравоохранения. Профилактические мероприятия должны быть в первую очередь направлены на борьбу с ожирением, на увеличение физической активности, здоровое питание и отказ от табакокурения. С принятием моделей оплаты медицинских услуг, основанных на результатах лечения, цифровые технологии станут экономически привлекательным средством для повышения качества медицинской помощи и привлечения пациентов. Среди медицинских учреждений и технологических компаний бытует миф о том, что успех той или иной стратегии в цифровой медицине зависит от сложных технологий. В то же время в мире существует множество успешных примеров цифрового вмешательства, основанного на самых обычных текстовых сообщениях. Авторы недавно опубликованного обзора, посвященного использованию мобильных текстовых сообщений в здравоохранении, пришли к следующему выводу: «…в большинстве случаев текстовые сообщения оказались эффективным средством для самоконтроля пациентов с диабетом, а также при лечебном похудении, увеличении физической активности, отказе от курения и регулярном приеме пациентами препаратов для антиретровирусной терапии…». Помимо текстовых сообщений большие перспективы для рынка здравоохранения имеют также цифровые средства контроля, например браслеты Fitbit и Jawbone, умные часы и т. д. Увеличение физической активности и правильное питание препятствуют развитию ожирения и, таким образом, снижают риск развития гипертонической болезни, диабета и ССЗ.
Нет сомнения в том, что внедрение цифровых медицинских технологий на рынке здравоохранения приведет к размыванию границы между понятиями «потребитель» и «пациент». В основе профилактики сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний лежат изменения в стиле жизни. А для этого требуются огромные ресурсы здравоохранения. Профилактические мероприятия должны быть в первую очередь направлены на борьбу с ожирением, на увеличение физической активности, здоровое питание и отказ от табакокурения. С принятием моделей оплаты медицинских услуг, основанных на результатах лечения, цифровые технологии станут экономически привлекательным средством для повышения качества медицинской помощи и привлечения пациентов.
Среди медицинских учреждений и технологических компаний бытует миф о том, что успех той или иной стратегии в цифровой медицине зависит от сложных технологий. В то же время в мире существует множество успешных примеров цифрового вмешательства, основанного на самых обычных текстовых сообщениях. Авторы недавно опубликованного обзора, посвященного использованию мобильных текстовых сообщений в здравоохранении, пришли к следующему выводу: «…в большинстве случаев текстовые сообщения оказались эффективным средством для самоконтроля пациентов с диабетом, а также при лечебном похудении, увеличении физической активности, отказе от курения и регулярном приеме пациентами препаратов для антиретровирусной терапии…». Помимо текстовых сообщений большие перспективы для рынка здравоохранения имеют также цифровые средства контроля, например браслеты Fitbit и Jawbone, умные часы и т. д. Увеличение физической активности и правильное питание препятствуют развитию ожирения и, таким образом, снижают риск развития гипертонической болезни, диабета и ССЗ.
Перспективным направлением в цифровом здравоохранении является перенос медицинской помощи из поликлиник и больниц непосредственно на дом к пациенту. Перспективам использования медицинских технологий в домашних условиях был посвящен выпущенный в марте 2016 года доклад Совета при президенте США по развитию науки и технологий. В этом докладе, озаглавленном «Самостоятельность, технологии и взаимодействие в пожилом возрасте», обсуждаются технологии, помогающие развитию социальных связей и поддержанию эмоционального здоровья. Хотя доклад и не касается непосредственно сердечно-сосудистых заболеваний, в нем описан целостный подход к использованию технологий на дому и в повседневной жизни, который безусловно повлияет на профилактику и лечение ССЗ и на сокращение факторов риска, особенно для пожилых пациентов. Использование технологий на дому поддержал и Саймон Стивенс, глава Национальной службы здравоохранения Англии, который в своем выступлении перед общественностью высказался за внедрение носимых устройств в здравоохранении. Он обсудил тарифы на использование технологий и инновационных решений и сказал, что Национальная служба будет возмещать расходы на применение отдельных технологий, которые будут признаны полезными. Носимые устройства и видеоконсультации с медицинскими работниками помогают формировать новые, удобные и более практичные способы оказания медицинской помощи.
Перспективным направлением в цифровом здравоохранении является перенос медицинской помощи из поликлиник и больниц непосредственно на дом к пациенту. Перспективам использования медицинских технологий в домашних условиях был посвящен выпущенный в марте 2016 года доклад Совета при президенте США по развитию науки и технологий. В этом докладе, озаглавленном «Самостоятельность, технологии и взаимодействие в пожилом возрасте», обсуждаются технологии, помогающие развитию социальных связей и поддержанию эмоционального здоровья. Хотя доклад и не касается непосредственно сердечно-сосудистых заболеваний, в нем описан целостный подход к использованию технологий на дому и в повседневной жизни, который безусловно повлияет на профилактику и лечение ССЗ и на сокращение факторов риска, особенно для пожилых пациентов.
Использование технологий на дому поддержал и Саймон Стивенс, глава Национальной службы здравоохранения Англии, который в своем выступлении перед общественностью высказался за внедрение носимых устройств в здравоохранении. Он обсудил тарифы на использование технологий и инновационных решений и сказал, что Национальная служба будет возмещать расходы на применение отдельных технологий, которые будут признаны полезными. Носимые устройства и видеоконсультации с медицинскими работниками помогают формировать новые, удобные и более практичные способы оказания медицинской помощи.
Перспективным направлением в цифровом здравоохранении является перенос медицинской помощи из поликлиник и больниц непосредственно на дом к пациенту. Перспективам использования медицинских технологий в домашних условиях был посвящен выпущенный в марте 2016 года доклад Совета при президенте США по развитию науки и технологий. В этом докладе, озаглавленном «Самостоятельность, технологии и взаимодействие в пожилом возрасте», обсуждаются технологии, помогающие развитию социальных связей и поддержанию эмоционального здоровья. Хотя доклад и не касается непосредственно сердечно-сосудистых заболеваний, в нем описан целостный подход к использованию технологий на дому и в повседневной жизни, который безусловно повлияет на профилактику и лечение ССЗ и на сокращение факторов риска, особенно для пожилых пациентов. Использование технологий на дому поддержал и Саймон Стивенс, глава Национальной службы здравоохранения Англии, который в своем выступлении перед общественностью высказался за внедрение носимых устройств в здравоохранении. Он обсудил тарифы на использование технологий и инновационных решений и сказал, что Национальная служба будет возмещать расходы на применение отдельных технологий, которые будут признаны полезными. Носимые устройства и видеоконсультации с медицинскими работниками помогают формировать новые, удобные и более практичные способы оказания медицинской помощи.
Перспективным направлением в цифровом здравоохранении является перенос медицинской помощи из поликлиник и больниц непосредственно на дом к пациенту. Перспективам использования медицинских технологий в домашних условиях был посвящен выпущенный в марте 2016 года доклад Совета при президенте США по развитию науки и технологий. В этом докладе, озаглавленном «Самостоятельность, технологии и взаимодействие в пожилом возрасте», обсуждаются технологии, помогающие развитию социальных связей и поддержанию эмоционального здоровья. Хотя доклад и не касается непосредственно сердечно-сосудистых заболеваний, в нем описан целостный подход к использованию технологий на дому и в повседневной жизни, который безусловно повлияет на профилактику и лечение ССЗ и на сокращение факторов риска, особенно для пожилых пациентов.
Использование технологий на дому поддержал и Саймон Стивенс, глава Национальной службы здравоохранения Англии, который в своем выступлении перед общественностью высказался за внедрение носимых устройств в здравоохранении. Он обсудил тарифы на использование технологий и инновационных решений и сказал, что Национальная служба будет возмещать расходы на применение отдельных технологий, которые будут признаны полезными. Носимые устройства и видеоконсультации с медицинскими работниками помогают формировать новые, удобные и более практичные способы оказания медицинской помощи.
Как известно, один и тот же метод лечения заболевания подходит не для всех пациентов. Было доказано, что вариабельность ответа на лечение зависит от генома пациента, а в некоторых случаях и от генома пораженной ткани. В лечении ССЗ методы геномики применяются существенно реже, чем, например, в онкологии. Тем не менее были достигнуты определенные успехи в определении генетической предрасположенности к определенным сердечно-сосудистым заболеваниям и даже к ответу (или его отсутствию) на определенные виды терапии. Сегодня у нас есть возможность объединить исходные данные, полученные методами геномики, гистопатологии и лучевой диагностики, с обычными текстовыми и другими данными. Объединение методов анализа с искусственным интеллектом для принятия решений на основе всех этих данных позволит вывести профилактику и лечение ССЗ на тот должный уровень, который уже достигнут в онкологии. Во многих рекомендациях, основанных на методах доказательной медицины и получивших подтверждение в «крупных» клинических исследованиях (с участием нескольких тысяч пациентов), к настоящему времени уже обнаружены существенные недостатки. Хотя вся совокупность данных, полученных в многочисленных клинических исследованиях, свидетельствует о том, что методы цифровой медицины могут улучшить результаты лечения сердечно-сосудистых заболеваний и снизить влияние факторов риска, нам предстоит еще очень многое сделать. Например, давно известно, что лечение таких заболеваний должно зависеть от пола и расы пациентов. Использование мобильных технологий для ликвидации пробелов в здравоохранении также не является новой идеей. Автор надеется, что простые и удобные цифровые медицинские технологии в совокупности с методами искусственного интеллекта помогут упростить интерпретацию данных и это позволит существенно улучшить профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний и будет способствовать научным исследованиям в этой области.
Как известно, один и тот же метод лечения заболевания подходит не для всех пациентов. Было доказано, что вариабельность ответа на лечение зависит от генома пациента, а в некоторых случаях и от генома пораженной ткани.
В лечении ССЗ методы геномики применяются существенно реже, чем, например, в онкологии. Тем не менее были достигнуты определенные успехи в определении генетической предрасположенности к определенным сердечно-сосудистым заболеваниям и даже к ответу (или его отсутствию) на определенные виды терапии. Сегодня у нас есть возможность объединить исходные данные, полученные методами геномики, гистопатологии и лучевой диагностики, с обычными текстовыми и другими данными. Объединение методов анализа с искусственным интеллектом для принятия решений на основе всех этих данных позволит вывести профилактику и лечение ССЗ на тот должный уровень, который уже достигнут в онкологии. Во многих рекомендациях, основанных на методах доказательной медицины и получивших подтверждение в «крупных» клинических исследованиях (с участием нескольких тысяч пациентов), к настоящему времени уже обнаружены существенные недостатки.
Хотя вся совокупность данных, полученных в многочисленных клинических исследованиях, свидетельствует о том, что методы цифровой медицины могут улучшить результаты лечения сердечно-сосудистых заболеваний и снизить влияние факторов риска, нам предстоит еще очень многое сделать. Например, давно известно, что лечение таких заболеваний должно зависеть от пола и расы пациентов. Использование мобильных технологий для ликвидации пробелов в здравоохранении также не является новой идеей. Автор надеется, что простые и удобные цифровые медицинские технологии в совокупности с методами искусственного интеллекта помогут упростить интерпретацию данных и это позволит существенно улучшить профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний и будет способствовать научным исследованиям в этой области.
Д-р Дэвид Ли Шер
Основатель и директор компании DLS HEALTHCARE CONSULTING, LLC, которая занимается консультированием компаний, работающих в области цифровых медицинских технологий, их партнеров и инвесторов, а также учреждений здравоохранения. Д-р Шер считается признанным специалистом в области цифрового здравоохранения. Используя свой опыт работы в качестве кардиолога, исследователя в клинических испытаниях, руководителя этического комитета организации, члена консультативного комитета программы Medicare и консультанта по маркетингу фармацевтической продукции и медицинских изделий, он консультирует клиентов по вопросам производства продукции и развития бизнеса с точки зрения технологий, клинических перспектив и перспектив для пациентов. Д-р Шер был одним из инициаторов применения дистанционного мониторинга пациентов и интеграции данных такого контроля с системами электронных медицинских карт. Он состоял в наблюдательном совете Общества по информационным системам и системам управления в здравоохранении (HIMSS) и руководил группой этого совета по развитию мобильных медицинских систем. Кроме того, он работал членом Контрольной комиссии по мобильным медицинским системам. В своих выступлениях в разных странах мира д-р Шер знакомит работников профессиональных организаций и общественность с дистанционным мониторингом пациентов и мобильными технологиям в здравоохранении. Д-р Шер является сертифицированным специалистом в области внутренней медицины, сердечно-сосудистых заболеваний и клинической электрофизиологии сердца.
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