Пять направлений развития цифровых технологий, которые изменят лечение сердечно-сосудистых заболеваний

5. Персонализированная медицина: соединение преимуществ геномики, стиля жизни и методов лечения

Как известно, один и тот же метод лечения заболевания подходит не для всех пациентов. Было доказано, что вариабельность ответа на лечение зависит от генома пациента, а в некоторых случаях и от генома пораженной ткани. В лечении ССЗ методы геномики применяются существенно реже, чем, например, в онкологии. Тем не менее были достигнуты определенные успехи в определении генетической предрасположенности к определенным сердечно-сосудистым заболеваниям и даже к ответу (или его отсутствию) на определенные виды терапии. Сегодня у нас есть возможность объединить исходные данные, полученные методами геномики, гистопатологии и лучевой диагностики, с обычными текстовыми и другими данными. Объединение методов анализа с искусственным интеллектом для принятия решений на основе всех этих данных позволит вывести профилактику и лечение ССЗ на тот должный уровень, который уже достигнут в онкологии. Во многих рекомендациях, основанных на методах доказательной медицины и получивших подтверждение в «крупных» клинических исследованиях (с участием нескольких тысяч пациентов), к настоящему времени уже обнаружены существенные недостатки. Хотя вся совокупность данных, полученных в многочисленных клинических исследованиях, свидетельствует о том, что методы цифровой медицины могут улучшить результаты лечения сердечно-сосудистых заболеваний и снизить влияние факторов риска, нам предстоит еще очень многое сделать. Например, давно известно, что лечение таких заболеваний должно зависеть от пола и расы пациентов. Использование мобильных технологий для ликвидации пробелов в здравоохранении также не является новой идеей. Автор надеется, что простые и удобные цифровые медицинские технологии в совокупности с методами искусственного интеллекта помогут упростить интерпретацию данных и это позволит существенно улучшить профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний и будет способствовать научным исследованиям в этой области.