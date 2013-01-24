Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Контакты

Свяжитесь с нами

Благодарим вас за интерес к Philips "Здравоохранение". Чтобы узнать больше о нашей продукции и услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или разместите запрос, воспользовавшись электронной формой на нашем сайте.  

 

Свяжитесь с нами
*

Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

* Обязательное поле
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*
*

Что это значит?
Final CEE consent

По вопросам сервисного обслуживания медицинского оборудования Philips, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или разместите заявку, воспользовавшись электронной формой ниже:

 

Сервисное обслуживание

Информационное письмо по сервисному обслуживанию медицинского оборудования Philips

 

Загрузить

Информационное письмо о закупке оборудования и запасных частей

 

Загрузить

Информационное письмо в отношении Программного Обеспечения, установленного на медицинском оборудовании Philips 

 

Загрузить

Контакты Philips "Здравоохранение"

 

Россия, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 

 

Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Страна

 

Телефон
Россия

8-800-200-0881

(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Казахстан

8-800-080-0123

(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Беларусь

8-10-800-2000-0880

(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)  
Азербайджан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

+7-495-933-0339  

(обслуживание производится на русском языке, информацию о стоимости звонка уточняйте у Вашего оператора связи или свяжитесь с дистрибьютором Philips в Вашей стране)  
Электронная почта:

hs.rca@philips.com

По вопросам приобретения оборудования или сервисной поддержки вы можете связаться с нашими официальными дистрибьюторами и сервисными партнерами.

 

Официальные дистрибьюторы

 

Сервисные партнеры

 

Технические партнеры

Адреса офисов

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю