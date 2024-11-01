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  • Тренинги и материалы по интервенционной хирургии

    Решения Philips для здравоохранения

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    Медицинское оборудование и технологии Philips для здравоохранения 

    Интервенционная радиология
    Интервенционная радиология
    белый значок компьютера
    Ультразвуковые исследования
    белый контур баскетбольного кольца
    Магнитно-резонансная томография
    черно-белый логотип
    Компьютерная томография
    рисунок винта белой линией
    Рентгенография
    белый экран компьютера на черном фоне
    Клинические информационные системы
    белый знак с предупреждающим знаком и треугольником
    Мониторинг пациентов
    • Контакты и партнёры

      Контакты и партнёры

      Техническая поддержка медицинского оборудования Philips – контакты колл-центра, электронная почта [email protected], сервисное обслуживание, запасные части, партнёры и документы. Помощь специалистов здравоохранения, чат-бот Telegram, заявки на ремонт и модернизацию систем.

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    • Обучение и тренинги

      Обучение и тренинги

      Philips проводит вебинары, онлайн-курсы и научно-практические мероприятия для врачей различных специализаций. Изучайте современные технологии ультразвуковой диагностики, лучевой диагностики, анестезиологии-реаниматологии и интервенционной хирургии. Доступны записи прошедших вебинаров и библиотека видеоматериалов.

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    • Портал проектировщика

      Портал проектировщика

      Типовые требования к установке (подготовке помещений под монтаж) оборудования производства Philips. Призваны помочь архитекторам и инженерам наиболее эффективным образом спланировать помещения и инженерные сети.

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    Новые онлайн-курсы

    Мониторинг пациента: ключевые параметры для принятия решений

    Мониторинг пациента: ключевые параметры для принятия решений

     

    Ведущие специалисты в области анестезиологии и интенсивной терапии представят цикл лекций по мониторингу жизненно важных функций организма у взрослых и детей, их оценке и прогностическому значению в клинической практике.

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    Новый курс для пользователей ультразвуковых систем Philips


    Курс направлен на поддержку практических навыков по направлениям кардиологии и ангиологии, общей визуализации и онкологии, акушерству и гинекологии. 

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    АНД в стоматологии
    МРТ суставов

    Возможности МРТ суставов в диагностике травматических повреждений и других патологических изменений

     

    Курс будет интересен врачам-рентгенологам для практического применения в повседневной практике.

    Регистрация

    Истории клиентов Philips

    ICCA Якутск

    Цифровая реанимация – новый уровень работы ОРИТ

    Преимущества системы ICCA с точки зрения врача-реаниматолога Республиканской больницы № 1 г. Якутска.

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    Ambition Якутск

    Philips Ambition – навстречу качественной повсеместной диагностике

    Реализация проекта МРТ с технологией BlueSeal в Республиканской больнице № 1 города Якутска.

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    Важная информация

     

    Уважаемые клиенты, информируем вас, что с недавнего времени было замечено значительное увеличение количества случаев рекламы неоригинальных и/или контрафактных запасных частей для медицинского оборудования Philips.

     

    Использование неоригинальных запасных частей, возможность использования которых не была подтверждена Philips или ФГБУ ВНИИИМТ Росздравнадзора, может быть опасно как для пациентов, так и для персонала лечебных учреждений. Помимо прочего, такие запасные части могут повлиять на общую работоспособность и значения предусмотренных производителем параметров и характеристик оборудования, что, в свою очередь, может привести к признанию медицинского изделия недоброкачественным.  

    Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
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