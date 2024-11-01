Важная информация

Уважаемые клиенты, информируем вас, что с недавнего времени было замечено значительное увеличение количества случаев рекламы неоригинальных и/или контрафактных запасных частей для медицинского оборудования Philips. Использование неоригинальных запасных частей, возможность использования которых не была подтверждена Philips или ФГБУ ВНИИИМТ Росздравнадзора, может быть опасно как для пациентов, так и для персонала лечебных учреждений. Помимо прочего, такие запасные части могут повлиять на общую работоспособность и значения предусмотренных производителем параметров и характеристик оборудования, что, в свою очередь, может привести к признанию медицинского изделия недоброкачественным.