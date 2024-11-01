Техническая поддержка медицинского оборудования Philips – контакты колл-центра, электронная почта [email protected], сервисное обслуживание, запасные части, партнёры и документы. Помощь специалистов здравоохранения, чат-бот Telegram, заявки на ремонт и модернизацию систем.Узнать больше
Philips проводит вебинары, онлайн-курсы и научно-практические мероприятия для врачей различных специализаций. Изучайте современные технологии ультразвуковой диагностики, лучевой диагностики, анестезиологии-реаниматологии и интервенционной хирургии. Доступны записи прошедших вебинаров и библиотека видеоматериалов.Узнать больше
Типовые требования к установке (подготовке помещений под монтаж) оборудования производства Philips. Призваны помочь архитекторам и инженерам наиболее эффективным образом спланировать помещения и инженерные сети.Узнать больше
Уважаемые клиенты, информируем вас, что с недавнего времени было замечено значительное увеличение количества случаев рекламы неоригинальных и/или контрафактных запасных частей для медицинского оборудования Philips. Использование неоригинальных запасных частей, возможность использования которых не была подтверждена Philips или ФГБУ ВНИИИМТ Росздравнадзора, может быть опасно как для пациентов, так и для персонала лечебных учреждений. Помимо прочего, такие запасные части могут повлиять на общую работоспособность и значения предусмотренных производителем параметров и характеристик оборудования, что, в свою очередь, может привести к признанию медицинского изделия недоброкачественным.
Уважаемые клиенты, информируем вас, что с недавнего времени было замечено значительное увеличение количества случаев рекламы неоригинальных и/или контрафактных запасных частей для медицинского оборудования Philips.
Использование неоригинальных запасных частей, возможность использования которых не была подтверждена Philips или ФГБУ ВНИИИМТ Росздравнадзора, может быть опасно как для пациентов, так и для персонала лечебных учреждений. Помимо прочего, такие запасные части могут повлиять на общую работоспособность и значения предусмотренных производителем параметров и характеристик оборудования, что, в свою очередь, может привести к признанию медицинского изделия недоброкачественным.
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