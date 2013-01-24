Информационное письмо о закупке оборудования и запасных частей
ООО "Торговый дом "Пульс"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, эндоваскулярная визуализация и физиологическая диагностика сосудов, расходный инструмент для интервенционной эндоваскулярной рентгенхирургии, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, электрокардиографы, холтеры, фетальные мониторы, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips.
Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 245/26
Тел.: +7 (863) 310-08-07; +7 (863) 250-66-78
Факс: +7 (863) 250-66-79
E-mail: tdpuls@mail.ru; tdpuls@pulsrostov.ru
Сайт: www.pulsrostov.ru
ООО "БИМК-Кардио-Волга"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.
Адрес: 109044, г. Москва, 4-й Крутицкий переулок, дом 14
Тел.: (495) 660-57-76
E-mail: info@bimcvol.ru
Сайт: www.bimcvol.ru
ООО "Дельрус"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.
Адрес: 620100, г. Екатеринбург, Посадская ул., 23
Тел.: +7 (343) 3103000
E-mail: delrus@delrus.ru
Сайт: www.delrus.ru
ООО "Мединвест"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.
Адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 14, строение 1, эт 2, офис 1.
Тел.: +7 (495) 642-94-45, +7 (495) 642-94-46
Факс: +7 (495) 642-94-47
E-mail: info@med-invest.com
Сайт: www.med-invest.ru
ООО "Хайнеманн Медицинтехник"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации, расходные материалы.
Адрес: 127051 г. Москва, ул. Трубная, д. 29, стр. 2
Тел.: +7 (495) 787-22-55, +7 (495) 787-33-55
E-mail: info@heinemann.ru
Сайт: heinemann.ru
ООО "МЕДЛАЙН ЭКСПЕРТ"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.
Адрес: 656049, г. Барнаул, пр-т Ленина, 39, оф. 606
Тел. +7 (905) 082-06-34
E-mail: petr.tkalich@hotmail.com
ООО "АФС Медицинтехник"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.
Адрес: 142784, г. Москва, дер. Румянцево, стр 2, офис 804-Г
Тел./факс: (495) 775-85-77/662-40-02
E-mail: afs@afsmt.ru
Сайт: www.afsmt.ru
ООО "Прометей"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, информационные системы для медицинской визуализации.
Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Нарвский, д. 22, литер "А"
Тел.: +7 (812) 605-00-07
Факс: +7 (812) 605-00-07
ООО "Балт Медикал"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.
Адрес: Россия, 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 12, БЦ Т4, оф. 321, 323
Тел.: +7 (812) 644-44-01, +7 (812) 644-44-03
Факс: +7 (812) 644-44-02
Сайт: www.baltmedical.ru
E-mail: info@baltmedical.ru
ООО "Медоптторг"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, информационные системы для медицинской визуализации.
Адрес: г. Липецк, ул. Московская, дом 83 корп. А, офис 7
Тел.: 8 800 250 5350
E-mail: sales@mrtexpert.ru
ООО "Первая Медицинская Компания"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.
Адрес: г. Москва, Варшавское шоссе 125ж к6
Телефон: +7 (499) 577-04-09
E-mail: info@permedcom.ru
Сайт: https://permedcom.ru
ООО "Лидер"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.
Адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, дом 35, литер А, пом. 8Н, комната 76
Тел.: +7 (812) 327-1588
E-mail: lidermedi@gmail.com
ООО "ВКМТ"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, информационные системы для медицинской визуализации.
Адрес: 199178 г. Санкт-Петербург, Набережная реки Смоленки 33-7.175
Тел.: +7 (812) 607-68-40
Факс: +7 (812) 331-17-07
E-mail: info@vkmt.ru
Сайт: www.vkmt.ru
ООО "НДА Деловая медицинская компания"
Эндоваскулярная визуализация и физиологическая диагностика сосудов, расходный инструмент для интервенционной эндоваскулярной рентгенхирургии, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, расходные материалы.
Адрес: 190121, Санкт-Петербург, ул. Перевозная, д. 6 (Матисов остров)
Тел.: +7 (812) 714-06-14
Факс: +7 (812) 714-06-14
E-mail: nda@nda.ru
Сайт: www.nda.ru
ООО "Тирбах Медицинские Системы"
УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, расходные материалы.
Адрес: 127287, г.Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 29, стр. 4, этаж 3, пом. I, комн. 2
Тел./Факс: +7 (499) 391 82 97 (многоканальный)
E-mail: info@tierbach.ru
Сайт: www.tierbach.ru
ООО "Тримм Медицинские Системы"
УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, оборудование для респираторной терапии, диагностики и терапии апноэ сна.
Адрес: 107113, г.Москва, ул. Лобачика, д. 15
Телефоны: +7(495) 663-83-36, +7(495) 642-95-15
E-mail: info@trimm.ru
Сайт: www.trimm.ru, www.store.trimm.ru, www.coughassist.ru
ООО "АЛЕВ"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, информационные системы для медицинской визуализации.
Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Малый Сампсониевский пр-кт, д. 2, лит. А
Тел:+7 (812) 324-77-20
E-mail: alevspb2004@gmail.com
ООО "СоноРэй Медикал Груп"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, информационные системы для медицинской визуализации.
Адрес: 142784, г. Москва, д. Румянцево, стр. 2, Бизнес - Парк Румянцево, офис 841 Г.
Тел.: +7 (495) 783-70-30
Факс: +7 (495) 642-80-82
E-mail: info@sonoray-mg.ru
Сайт: www.sonoray-medical-group.ru
ООО "Трансмед"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.
Адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 43, стр.А
Тел. +7 812 3273364
Факс. +7 812 2751170
E-mail: info@transmed.org, vc@transmed.org
ООО "Компания Киль-Казань"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, информационные системы для медицинской визуализации.
Юр. адрес: 420108 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меховщиков, инв №84\6
Факт. адрес: 420138 Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, д. 18
Тел\факс: +7 (843) 268-66-55, +7 (843) 268-65-66, +7 (843) 268-68-86
E-mail: kiel-kazan@yandex.ru, kiel-kzn@mail.ru
Сайт: www.kiel-kazan.ru
ООО "БМТ-Медтехника"
УЗИ аппараты.
Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.8, стр.1, Офис 201
Тел. +79222097398
Адрес: 452680, Республика Башкортостан г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д.2
Тел./факс +7 (34783) 2-37-60
E-mail: bmtufa@mail.ru (Уфа), Bmt-2008@yandex.ru (Нефтекамск), osininea@mail.ru (Москва)
Сайт: www.bmt-medical.ru
ООО "Инвамед"
Ангиографы, С-дуги, эндоваскулярная визуализация и физиологическая диагностика сосудов, расходный инструмент для интервенционной эндоваскулярной рентгенхирургии.
Адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская , д. 3
Тел.: +7 (495) 641 00 88
Тел./факс: +7 (495) 641 00 88
ООО "Сервисная Медицинская Компания"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.
Адрес: 125422, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.64, стр.2, помещение I, этаж 4, офис 421
Тел. +7 495 7807690
ООО "Кардиомедикс"
Эндоваскулярная визуализация и физиологическая диагностика сосудов, расходный инструмент для интервенционной эндоваскулярной рентгенхирургии.
Адрес: 119071, Москва, 2-й Донской пр., 4, стр.1, 3 этаж
Тел. +7 (495) 935-84-72
Факс +7 (495) 935-84-72
E-mail: info@cardiomedics.ru
ООО "Медицина 2000"
Эндоваскулярная визуализация и физиологическая диагностика сосудов, расходный инструмент для интервенционной эндоваскулярной рентгенхирургии.
Адрес: Россия, 199004, Санкт-Петербург, Средний пр., 4, лит. А, пом. 6Н, ком. 90-103
Тел./Факс: +7 812 6007004
ООО "ДМ-Групп"
УЗИ аппараты.
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, 70, оф. 720
Тел. +7 (800) 222-08-19
E-mail: info@dm-group.org
Сайт: https://dm-group.org/
IHG MMC
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".
Адрес: Ahmed Recebli Kucesi 1936 M, 4-ci mertebe AZ1010 Bakı Azerbaijan
Тел.: 0099412 5677829
Факс: 0090412 564 8771
E-mail: info@i-h-g.com
Сайт: www.i-h-g.com
Alyans Medikal Nakl. Ins. Gida Teks LTD
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".
Kızılcasar mah. 2855 sok. no:66б Incek-Golbasi Ankara 06830 Turkey
Tel: +90 312 479 02 30 / 31 / 33
Fax: +90 312 479 02 32
Mehmet Yener info@i-h-g.com
Aysegul BASAT aysegul@alyans-med.com
MEDTECHSERVICE LLC
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".
Tel.: +374 10 53 36 30
Fax: +374 10 53 36 50
Email: medtechservice@mail.ru
Website: www.medtechservice.am
ООО "Медтехнопарк"
Кардио-мониторинговое, наркозно-дыхательное оборудование и оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".
Юридический адрес: 223034, Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Советская, д. 124, комн. 1.
Почтовый адрес: 220116, г. Минск, пр-т им. газеты "Правда", д. 5, пом. 6Н, комн. 24,
Тел./Факс: + 375 173 058486
E-mail: info@medtechnopark.com
Сайт: www.medtechnopark.by
Представительство «AFS Medizintechnik GmbH» в Республике Беларусь
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование.
220030, г. Минск, ул. Энгельса, д. 34А, офис 307
Тел.: +375 17 289 16 01
Факс: +375 17 327 39 22
E-mail: info-bel@afs-med.de
Advanced Medical Technologies & Service Ltd (AMTS)
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина,ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для диагностики и терапии апноэ сна, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".
Adress: 83, Beliashvili St., Tbilisi, 0159, Georgia
Phone: (+995 32) 2532032, (+995 32) 2541082
E-mail: info@amts.ge, sales@amts.ge
Сайт: www.amts.ge
ТОО "TND"
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для диагностики и терапии апноэ сна, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".
Адрес: Казахстан, 050050, г. Алматы, пр. Райымбека 169/1
Тел.: (727) 250 71 94
Факс.: (727) 250 71 95
E-mail: tnd@tnd.kz
Сайт: www.tnd.kz
ТОО "OPTONIC"
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для диагностики и терапии апноэ сна, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".
Адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Керей, Жанибек Хандар, дом 5, н.п.42, почтовый индекс 010000
Тел: +7 7172 57-77-84
E-mail: info@optonic.kz
Сайт: http://www.optonic.kz/
Medical Technologies Ltd.
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".
100015 Узбекистан, г. Ташкент, ул. Нукус, д.89
Тел.: +998 71 215 70 64
Факс: +998 71 281 46 94
TOO Pharm-Trade-NT
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для диагностики и терапии апноэ сна, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".
Адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, Сарыаркинский район, микрорайон Самал, дом 12, БЦ "Astana Tower", 11 этаж.
Тел: +7(7172) 44-21-00
E-mail: info@pharm-trade.kz
Сайт: pharm-trade.kz
ОсОО "Medco International"
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина,ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии.
Адрес: Кыргызстан, 720040, Бишкек, ул. Логвиненко, 21/2
Тел.: +996 312 900 630
Факс: +996 312 620 144
E-mail: sales@medco.kg
Сайт: www.medco.kg
ООО "Саммит Медикал Сервис"
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".
Адрес: 211213 Монголия, Улан-Батор, р-н Баянгол, ул. Сеула, центр “Ханну”, 4 эт. №404
Тел.: +976 99271296, +976 99101187
E-mail: info@summitms.mn; service@summitms.mn
Medical Technologies Ltd.
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".
100015 Узбекистан, г. Ташкент, ул. Нукус, д.89
Тел.: +998 71 215 70 64
Факс: +998 71 281 46 94
‘Yshgyn” Individualnoe Predpriyatie
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".
Адрес: Oguzhan 106, Ashgabat
Тел.: +993 12 958730
Medical Technologies Ltd.
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".
100015 Узбекистан, г. Ташкент, ул. Нукус, д.89
Тел.:+998 71 215 70 64
Факс: +998 71 281 46 94