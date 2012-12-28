Мы разрабатываем, производим и поставляем решения Philips с осознанием того, что пациенты, их семьи и врачи рассчитывают на нас. Мы строго придерживаемся международных требований и стандартов, регулирующих процесс создания и обслуживания медицинских изделий.
Мы стремимся привносить значимые инновации в сферу здравоохранения и считаем своей главной задачей - обеспечение безопасности для пациентов и медицинских специалистов. Вы можете полностью довериться нам, поскольку мы разрабатываем, производим и устанавливаем оборудование в соответствии со строгими стандартами качества, а также оперативно принимаем решительные меры при возникновении проблем.
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