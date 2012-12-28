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О Philips “Здравоохранение”
Неизменная

Неизменная

приверженность качеству

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Что это значит?
Final CEE consent

Ответственность перед вами - наше главное правило

Мы разрабатываем, производим и поставляем решения Philips с осознанием того, что пациенты, их семьи и врачи рассчитывают на нас. Мы строго придерживаемся международных требований и стандартов, регулирующих процесс создания и обслуживания медицинских изделий.


Мы стремимся привносить значимые инновации в сферу здравоохранения и считаем своей главной задачей - обеспечение безопасности для пациентов и медицинских специалистов. Вы можете полностью довериться нам, поскольку мы разрабатываем, производим и устанавливаем оборудование в соответствии со строгими стандартами качества, а также оперативно принимаем решительные меры при возникновении проблем.

"Миссия Philips – постоянное совершенствование наших решений, формирование культуры и ответственного отношения к соблюдению стандартов и требований к системе менеджмента качества на всех уровнях производства."

 

Франс ван Хаутен

Президент и главный исполнительный директор, Royal Philips

Комплексный подход к качеству

 

Наша забота о качестве начинается уже на стадии разработки продуктов и технологий и продолжается на всех этапах – от закупки сырья до установки готовых решений. Мы делаем все возможное, чтобы на наших заводах производилось только безопасное, надежное и функциональное оборудование.

 

После установки проводится полноценное обучение специалистов, которые будут работать с данными решениями, а также предоставляется техническое обслуживание.

 

Контроль качества на этапе разработки

 

Процесс разработки начинается с тщательного изучения потребностей клиента. Мы общаемся с медицинскими специалистами, чтобы узнать, как обеспечивается уход за пациентами и какие актуальные задачи стоят перед лечебными учреждениями. Основываясь на этих данных, мы создаем продукт, полностью отвечающий Вашим запросам. Мы используем множество современных технологий в сфере контроля, управления качеством и организации производства для улучшения наших разработок: анализ влияния человеческого фактора, управление рисками, моделирование и др.

 

Система менеджмента качества Philips направлена на контроль соответствия наших продуктов и решений высоким ожиданиям клиентов и законодательным нормам разных стран. Такие же требования по соблюдению всех действующих стандартов мы предъявляем и к поставщикам, которые проходят самый тщательный отбор и регулярные проверки.

Контроль качества на этапе производства

 

На этапе производства, как и в процессе разработки, мы обеспечиваем строгий контроль качества. Мы используем современные методики, такие как «Шесть сигм», «Бережливое производство» и другие, чтобы гарантировать надежность продукции и ее соответствия всем международным стандартам.

 

Мы тщательно проверяем каждое изделие: проводим контроль безопасности, рабочих характеристик и устойчивости к внешним воздействиям в предполагаемых условиях эксплуатации.

Контроль качества на этапе эксплуатации

 

После ввода оборудования в эксплуатацию мы осуществляем сбор и анализ информации от клиента о его неисправностях и ремонте. На данном этапе мы:

 

  • проводим мониторинг информации о качестве, поступающей от поставщиков и с производственных площадок,
  • оцениваем уровень удовлетворенности клиентов, основываясь на их отзывах,
  • проводим тщательное расследование причин неисправностей, возникших в процессе эксплуатации, для выявления возможных причин,
  • обеспечиваем непрерывный контроль качества работы установленного оборудования,
  • анализируем наиболее частые запросы на сервисное обслуживание,
  • проводим опросы среди новых владельцев оборудования,
  • анализируем неисправности возвращенных изделий (компонентов) в собственной лаборатории.

Качество как ориентир

Верность качеству

Постоянный анализ работы оборудования, установленного в разных уголках мира, позволяет нам предупредить проблемы и принять необходимые меры, чтобы все продукты соответствовали строгим стандартам компании. Безопасность пациента – наша главная задача. Отлаженная система модификации оборудования по месту его установки позволяет быстро адаптировать различные функции, необходимые для работы, проведения сервисного обслуживания и технической поддержки медицинских решений Philips.
Стандарты-качества-Philips

Качество для жизни

В постоянно меняющемся мире наша основная задача – непрерывное повышение качества продуктов и технологий: от специализированных клинических систем до оборудования для домашней медицины. Широкая экспертиза Philips позволяет создавать высокотехнологичные решения для всех этапов оказания помощи: от профилактики и диагностики заболеваний до лечения и реабилитации. Взаимодействуя с клиницистами и пациентами, компания создает значимые инновации, которые позволят повысить качество заботы о пациентах, оперативную и экономическую эффективность лечебных учреждений, а также будут способствовать повышению стандартов медицинского обслуживания в целом.
Качество-Philips

Сертификаты системы менеджмента качества

Система менеджмента качества Philips направлена на контроль соответствия наших продуктов и решений высоким ожиданиям клиентов и законодательным нормам разных стран. Мы строго придерживаемся международных требований и стандартов, регулирующих процесс создания и обслуживания медицинских изделий. Ниже представлены сертификаты ISO 9001 и ISO 13485 соответствия системы менеджмента качества Philips.
Сертификат ISO 13485:2016 (0.0KB)
Сертификат ISO 9001:2015 (0.0KB)

Уведомления по безопасности Медицинских изделий

В соответствии с приказами Министерства Здравоохранения РФ компания Philips размещает Уведомления по безопасности для субъектов обращения медицинских изделий.

 

Уведомление по безопасности – это официальное письмо от производителя с описанием выявленной или потенциальной проблемы медицинского изделия, перечнем систем, на которое оно распространяется, оценкой рисков, описанием мер, которые должен предпринять пользователь и производитель для обеспечения безопасности использования МИ.

 

В разделе Приказы по мониторингу безопасности МИ опубликованы действующие приказы Министерства Здравоохранения, регламентирующие мониторинг безопасности медицинских изделий.
Информационное письмо от 28.12.2012 № 04И-1311.12 РЗН (1.53MB)
Приказ Минздрава России от 19.10.2020 N1113н (1.96MB)
Приказ 980 о порядке мониторинга безопасности МИ (431.0KB)
Уведомление по безопасности МИ Incisive CT Philips FSN-FCO72800745 742 743 (652.0KB)

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю