Поддержка клиентов

Научное сотрудничество

Компания Philips поддерживает научнo-практические исследования более чем в 10 лечебных учреждениях по всей России. В рамках научного сотрудничества лечебное учреждение может получать углубленный доступ к передовым инновациям Philips, а также поддержку исследовательского проекта на всех этапах реализации со стороны команды Philips Clinical Science.