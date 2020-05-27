Ключевые слова для поиска

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    Поддержка клиентов Philips Здравоохранение

    Помогаем быстро найти необходимую информацию

    Поддержка клиентов

    Помогаем быстро найти необходимую информацию

    Customer support lady on the phone
    Приобретение медицинского оборудования, консалтинг, сервисная поддержка
    Контакты
    consumer product
    Потребительские товары и поддержка
    Контакты

    Образование и обучение

    by professional role

    Расписание мастер-классов и вебинаров

    Компания Philips организует и поддерживает различные образовательные инициативы, направленные на повышение профессионального уровня врачей, руководителей здравоохранения, технических специалистов и среднего медицинского персонала.
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    by clinical application

    Научное сотрудничество

    Компания Philips поддерживает научнo-практические исследования более чем в 10 лечебных учреждениях по всей России. В рамках научного сотрудничества лечебное учреждение может получать углубленный доступ к передовым инновациям Philips, а также поддержку исследовательского проекта на всех этапах реализации со стороны команды Philips Clinical Science. 
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    Документы и ресурсы

    icon self service
    Порталы самообслуживания

    Портал My Philips для медицинских специалистов

    Получите единый доступ к ключевой информации об учетной записи клиента, продукции и услугах, а также к доступным вам возможностям обучения. Требуется учетная запись пользователя.
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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    You are about to visit the Philips USA website.

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