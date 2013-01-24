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Новый подход к оказанию медицинской помощи в отделении детской радиологии больницы Children’s Hospital Omaha​

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Детская больница и медицинский центр в Омахе, штат Небраска, (Children's Hospital & Medical Center, Omaha — CHMCO) — это медицинский центр с полным спектром услуг, предоставляющий экспертные знания по более чем 50 детским специализированным направлениям в пяти штатах и за их пределами. Как ведущее детское медицинское учреждение в регионе, больница специализируется на оказании медицинской помощи, исследованиях, обучении и информационной поддержке. Ее миссия — улучшить жизнь каждого ребенка.​
 

В рамках 10-летнего стратегического партнерства, заключенного в ноябре 2017 г., компания Philips и CHMCO разработали план, направленный на обеспечение стабильности и прогнозируемости бизнеса, а также предоставление больнице доступа к медицинским технологиям и услугам компании Philips в области рентгенологии, кардиологии, периоперационного ведения, неотложной медицинской помощи и реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Проблемы радиологии

 

По заказу CHMCO компания Philips пересмотрела процесс предоставления услуг отделения радиологии с целью его оптимизации и повышения уровня комфорта пациентов, членов семьи и персонала. Компания Philips помогла сформировать единую позицию, используя уникальную методику совместного создания, предлагая подход и инструменты, которые позволили бы клиенту перейти на децентрализованную модель удаленного оказания услуг отделения радиологии в пределах и за пределами больницы. Кроме того, компания Philips поработала над оценкой текущих и предполагаемых требований к объему для основного комплекса, а также выявила задачи будущего амбулаторно-диагностического центра.

Решение

 

Команда Philips использовала количественные данные и имитационное моделирование для правильного определения размера программы в соответствии с прогнозами роста, а также рекомендации и стратегии для удовлетворения будущих ожидаемых потребностей с помощью дополнительного амбулаторного учреждения, используемого для перераспределения части нагрузки главной больницы. Кроме того, команда разработала усовершенствованный план отделения с улучшенными рабочими процессами и гибкостью для роста, а также сценарий обслуживания, который может быть развернут в рамках всей больничной системы. В дополнению к этому компания Philips предоставила доступ к разработке новых решений и технологий, которые помогут CHMCO подготовиться к будущему.​

 

Иллюстрированный сценарий обслуживания был создан для обобщения результатов наших исследований и изложения концепции видения будущего. В этом сценарии выделены ключевые потребности пациентов на протяжении всего процесса оказания медицинской помощи в CHMCO, а также описаны эффективные идеи, которые помогут достичь отдельных КПЭ.​

Результаты

 

Компания Philips сотрудничала с детской больницей и медицинским центром Children’s Hospital & Medical Center в Омахе с целью разработки стратегического видения и одновременного изменения структуры отделения, которая способствовала бы их реализации. Компания Philips оптимизировала пространство, занимаемое отделением радиологии, предложив добавить вспомогательные помещения, которые могут улучшить ключевые показатели производительности, а также повысить уровень комфорта пациентов, членов семьи и персонала. Проекты являются частью нового центра CHMCO Hubbard Center for Children, который будет открыт в 2021 г.​

Наше взаимодействие с Philips было очень приятным. Они работают по модели соавторства, которая действительно позволяет нам быть абсолютно оригинальными и творчески свободными"

Майк Браун (Mike Brown), исполнительный вице-президент, директор по вопросам стратегического развития

Детская больница и медицинский центр Children’s Hospital & Medical Center, Омаха, Небраска

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю