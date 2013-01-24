Детская больница и медицинский центр в Омахе, штат Небраска, (Children's Hospital & Medical Center, Omaha — CHMCO) — это медицинский центр с полным спектром услуг, предоставляющий экспертные знания по более чем 50 детским специализированным направлениям в пяти штатах и за их пределами. Как ведущее детское медицинское учреждение в регионе, больница специализируется на оказании медицинской помощи, исследованиях, обучении и информационной поддержке. Ее миссия — улучшить жизнь каждого ребенка.​



В рамках 10-летнего стратегического партнерства, заключенного в ноябре 2017 г., компания Philips и CHMCO разработали план, направленный на обеспечение стабильности и прогнозируемости бизнеса, а также предоставление больнице доступа к медицинским технологиям и услугам компании Philips в области рентгенологии, кардиологии, периоперационного ведения, неотложной медицинской помощи и реанимации и интенсивной терапии новорожденных.