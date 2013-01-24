Дистрибьюторам, пациентам, пользователям и врачам рекомендуется следовать инструкциям, содержащимся в программе корректирующих мероприятий.

В программе корректирующих мероприятий пациентам и дистрибьюторам рекомендуется предпринять следующие меры.

Для пациентов, использующих устройства BiLevel PAP и CPAP: прекратить использование устройств, указанных в программе корректирующих мероприятий, и проконсультироваться с медицинским специалистом, чтобы определить возможность продолжения терапии и потенциальные риски.

Для пациентов, использующих аппараты механической вентиляции легких для поддержания жизни: НЕ прекращать и не изменять назначенную терапию , не проконсультировавшись с медицинским специалистом, чтобы определить соответствующие следующие шаги.

Зарегистрируйте устройства, на которые распространяется программа корректирующих мероприятий, на веб-сайте: www.philips.ru/healthcare/e/sleep/communications/src-update На сайте представлена актуальная информация о статусе программы и методах принятия постоянных корректирующих мер для решения данной проблемы. На сайте также даны инструкции по определению модели устройства, на которое распространяется программа корректирующих мероприятий, и указания для пользователей по прохождению процесса регистрации. Если вы не можете зайти на сайт или у вас нет доступа к сети интернет, вы можете позвонить по номеру 8 (800) 100-69-48.



Компания разработала комплексную программу корректирующих мероприятий и уже приступила к ее выполнению.

Компания Philips рекомендует дистрибьюторам и пациентам прекратить использование средств очистки устройств озоном и соблюдать инструкцию по применению в соответствии с утвержденными производителем методами очистки.

Кроме того, компания Philips напоминает дистрибьюторам и пациентам о необходимости оценить продолжительность эксплуатации своих устройств BiLevel PAP и CPAP, поскольку устройства рекомендуется заменять после пяти лет использования.

Компания Philips искренне сожалеет о неудобствах, причиненных этой проблемой. Мы выделяем значительное время и ресурсы для предоставления дистрибьюторам и пациентам, чьи устройства были включены в программу корректирующих мероприятий, того уровня сервиса, который они ожидают и заслуживают, так как мы считаем решение данного вопроса своим основным приоритетом.

Чтобы получить более подробную информацию о программе корректирующих мероприятий и инструкции для дистрибьюторов, пользователей и врачей, затронутые данным вопросом лица могут обратиться в региональное представительство компании Philips или зайти на сайт www.philips.ru/healthcare/e/sleep/communications/src-update. Если вы не можете зайти на сайт или у вас нет доступа к сети Интернет, вы можете позвонить по номеру 8 (800) 100-69-48.