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Что это значит?
Final CEE consent

Методы получения и анализа данных в ультразвуковой диагностике

Ознакомьтесь с самыми современными методами получения и анализа данных

Ознакомьтесь с самыми современными методами с помощью пошаговых руководств. Эти методы помогут вам более точно и эффективно получать и анализировать данные. Эти онлайн-ресурсы помогут вам быстро и без труда освоить методы ультразвуковых исследований в удобном для вас месте и именно тогда, когда вам будет это необходимо.

Как выполнить полнообъемный сбор данных

EPIQ

 

Пошаговое руководство по полнообъемному сбору данных на ультразвуковой системе Philips EPIQ. Этот режим используется при необходимости в получении большого объема данных. Данное видео иллюстрирует сбор данных для всего сердца. 

Как выполнять сбор 4D-данных

EPIQ

 

Пошаговое руководство по сбору 4D-данных на ультразвуковой системе Philips EPIQ.

Как выполнять эластографию сдвиговой волной

EPIQ

 

Пошаговое руководство по использованию метода эластографии сдвиговой волной для исследования печени с помощью ультразвуковой системы Philips EPIQ. Эластография сдвиговой волной применяется для оценки жесткости тканей печени у пациентов, страдающих циррозом или фиброзом печени.

Как выполнять деформационную эластографию

EPIQ

 

Пошаговое руководство по проведению деформационной эластографии с помощью ультразвуковой системы Philips EPIQ. Деформационная эластография — это неинвазивный метод визуализации в реальном времени, позволяющий получать и накладывать на серошкальное 2D-изображение слой с информацией, характеризующей жесткость тканей. Этот метод можно использовать при исследовании молочных желез для оценки жесткости поражения, а также при ультразвуковом исследовании области шеи и опорно-двигательного аппарата.

EPIQ и Affiniti | Редактор шаблонов отчетов

Как использовать редактор шаблонов отчетов на ПК и ультразвуковой системе EPIQ или Affiniti.
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EPIQ и Affiniti | Беспроводное подключение к сети

Как установить беспроводное соединение между ПК и ультразвуковой системой EPIQ или Affiniti.
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EPIQ и Affiniti | Прямое подключение к сети

Как установить прямое соединение между ПК и ультразвуковой системой EPIQ или Affiniti с помощью Ethernet-кабеля.
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DICOM-кодирование

Как кодировать результаты пользовательских измерений и расчетов для создания DICOM-отчета.
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ClearVue 850 | Stress Echo

Как выполнить стресс-эхокардиографическое исследование на ультразвуковой системе ClearVue 850.
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ClearVue 850 | Датчик L12-5 38

Обзор нового датчика L12-5 38 и доступных предустановок.
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ClearVue 850 | QLAB 10.4

Как использовать полнообъемный набор данных для сердца в приложении 3D Quantification Advanced (3DQA).
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Как выполнить количественный 3D-анализ с помощью приложения 3DQA

QLAB 10

 

Пошаговое руководство по использованию полнообъемного набора данных для сердца в приложении 3D Quantification Advanced (3DQA) на ультразвуковой системе Philips EPIQ. 3DQA является средством полуавтоматического определения границ, которое используется с 3D-изображений сердца в пакете QLAB.

QLAB 10 | 3D Quantification (3DQ)

Как выполнить расчет фракции выброса по двум проекциям.
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QLAB 10 | 3D Quantification Advanced (3DQA)

Как использовать полнообъемный набор данных для сердца в приложении 3D Quantification Advanced (3DQA).

QLAB 10 | HeartModelA.I.

Как использовать приложение HeartModelA.I. (доступно только на системах EPIQ 2.0) и с помощью технологии Anatomical Intelligence провести количественный анализ левого желудочка и левого предсердия.
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QLAB 10 | HeartModelA.I.

How to use HeartModelA.I. (available on EPIQ 2.0 systems only) using anatomical intelligence to quantify the left ventricle and left atrium.

 

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QLAB 10 | aCMQA.I.

Как использовать приложение aCMQA.I. для расчета фракции выброса в режиме 2D, объемов и пиковой систолической деформации с помощью технологии отслеживания спекл-шума.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю