Пошаговые
тренинги по УЗИ
EPIQ
Пошаговое руководство по полнообъемному сбору данных на ультразвуковой системе Philips EPIQ. Этот режим используется при необходимости в получении большого объема данных. Данное видео иллюстрирует сбор данных для всего сердца.
EPIQ
Пошаговое руководство по сбору 4D-данных на ультразвуковой системе Philips EPIQ.
EPIQ
Пошаговое руководство по использованию метода эластографии сдвиговой волной для исследования печени с помощью ультразвуковой системы Philips EPIQ. Эластография сдвиговой волной применяется для оценки жесткости тканей печени у пациентов, страдающих циррозом или фиброзом печени.
EPIQ
Пошаговое руководство по проведению деформационной эластографии с помощью ультразвуковой системы Philips EPIQ. Деформационная эластография — это неинвазивный метод визуализации в реальном времени, позволяющий получать и накладывать на серошкальное 2D-изображение слой с информацией, характеризующей жесткость тканей. Этот метод можно использовать при исследовании молочных желез для оценки жесткости поражения, а также при ультразвуковом исследовании области шеи и опорно-двигательного аппарата.
QLAB 10
Пошаговое руководство по использованию полнообъемного набора данных для сердца в приложении 3D Quantification Advanced (3DQA) на ультразвуковой системе Philips EPIQ. 3DQA является средством полуавтоматического определения границ, которое используется с 3D-изображений сердца в пакете QLAB.