Установка и эксплуатация: просто и без проблем

После установки сканера Сильвия Шиффер и ее подчиненные прошли специальное обучение в соответствии с определенными требованиями и целями относительно клинических задач и рабочего процесса. «С самого начала система продемонстрировала впечатляющие характеристики. Процесс установки и настройки был прост и прошел без проблем. Через три дня наши лаборанты уже уверенно пользовались новой системой», — говорит Сильвия Шиффер.

С момента установки Prodiva 1.5T она и ее сотрудники заметили улучшения в ходе ежедневной работы. Простой рабочий процесс Breeze позволяет легче и быстрей разместить пациента, быстро настроить систему и выполнить смену принадлежностей. Ультралегкие передние катушки, короткие кабели и небольшие разъемы упрощают работу лаборантов. Старший лаборант кабинета МРТ Сандра Маасс: «И мне, и моим коллегам очень нравится пользоваться системой Prodiva — ее производительность позволяет нам добиваться высоких результатов каждый день». Доктор Шиффер добавляет: «Гибкие, легкие катушки легко устанавливаются с учетом фигуры пациента, разъемы отличаются непревзойденным качеством: для подключения и отключения не требуется много усилий».

«Прекрасным примером простого процесса позиционирования с помощью системы Prodiva являются катушки для плечевого сустава», — говорит Сандра Маасс. «Другие катушки для плечевого сустава могут быть достаточно жесткими, это не позволяет обеспечить правильное позиционирование пациентов, испытывающих боль, имеющих широкие плечи или аномалии плечевого сустава или позвоночника. Это часто приводит к ухудшению качества изображения. Однако катушка для плечевого сустава системы Prodiva очень гибкая и имеет большую площадь охвата, что облегчает правильное позиционирование, и таким образом позволяет получить изображение высокого качества и достичь высокого значения отношения «сигнал-шум» при исследовании плечевого сустава».

Впечатляющее качество изображений

Сильвия Шиффер также отметила работу системы Prodiva 1.5T с клинической точки зрения. Согласно данным доктора Шиффер, около 50% исследований относятся к сфере неврологии, 40 % — исследования костно-мышечной системы, а к остальным исследованиям относятся исследования сосудов, брюшной полости и других органов. Рентгенологи получают хорошие результаты при исследовании различных анатомических структур, которые подтверждаются направляющими врачами.

«Высокое качество изображений и наличие дополнительных функций, например, диффузионно-взвешенной визуализации для большого числа органов, позволяют нам увереннее ставить диагноз и помогают при принятии решений», — говорит Сильвия Шиффер. «Система Prodiva стала удачным вложением и определенно правильным выбором для нас».

«Качество МР-ангиографии без контрастирования продолжает приятно нас удивлять», — говорит Сильвия Шиффер. «Помимо отсутствия необходимости вводить контрастное вещество, мы получаем качественные изображения, например, сонных артерий. Также мы получаем изображения непревзойденного качества плечевого сустава и кистей рук. К примеру, на изображениях кистей рук видны как кончики пальцев, так и запястье полностью; при этом соотношение «сигнал-шум» остается высоким».