Сильвия Шиффер, доктор медицины
Рентгенолог, директор медицинского учреждения Radiology Schiffer, являющегося частным центром визуализации с 30 сотрудниками. Она специализируется на МРТ в ходе неврологических исследований и исследований костно-мышечной систем. Недавно она добилась увеличения применяемых опций и объемов визуализации в своем учреждении благодаря переезду в новое помещение.
Сандра Маасс
Старший лаборант кабинета МРТ в медицинском центре Radiology Schiffer, расположенного в Германии, в городе Хеннигсдорф, недалеко от Берлина.
Мамору Такахаши, доктор медицины
Рентгенолог, сотрудник отделения радиологии больницы Seirei Mikatahara General Hospital в Японии с 2000 г. Специализируется на всех видах диагностики на основе рентгенологических изображений, но в последние годы уделяет особое внимание применению МРТ при исследовании брюшной полости, в особенности магистральных сосудов.
В первом квартале 2017 года медицинское учреждение Radiology Schiffer в городе Хеннигсдорф, расположенном недалеко от Берлина, переехало в новое помещение, где присутствуют аппараты для проведения МРТ, КТ и рентгеновских исследований. В рамках данного переезда директор и главный рентгенолог центра визуализации Сильвия Шиффер приняла решение приобрести вторую МР-систему для того, чтобы справиться с возрастающим спросом на МРТ, не увеличивая при этом часы работы учреждения вплоть до работы в выходные дни. После рассмотрения некоторых вариантов она выбрала систему Philips Prodiva 1.5T CX как идеально отвечающую всем имеющимся потребностям.
Решающими факторами стали клинические функции и привлекательная цена системы Prodiva. Благодаря небольшому размеру, возможности установки в помещениях с небольшой высотой потолков и использованию легковесных магнитов система отличается умеренными требованиями к размещению. Также Сильвию Шиффер привлекли эффективность системы и использование усовершенствованного рабочего процесса. «Конечно, нам требовался простой в использовании сканер для ежедневного использования. И для меня было особенно важно, чтобы качество изображений было не хуже, чем на имеющемся у нас МР-сканере Ingenia, поскольку я не хотела, чтобы направляющие врачи заметили разницу в качестве изображений; это было бы плохо».
Установка и эксплуатация: просто и без проблем
После установки сканера Сильвия Шиффер и ее подчиненные прошли специальное обучение в соответствии с определенными требованиями и целями относительно клинических задач и рабочего процесса. «С самого начала система продемонстрировала впечатляющие характеристики. Процесс установки и настройки был прост и прошел без проблем. Через три дня наши лаборанты уже уверенно пользовались новой системой», — говорит Сильвия Шиффер.
С момента установки Prodiva 1.5T она и ее сотрудники заметили улучшения в ходе ежедневной работы. Простой рабочий процесс Breeze позволяет легче и быстрей разместить пациента, быстро настроить систему и выполнить смену принадлежностей. Ультралегкие передние катушки, короткие кабели и небольшие разъемы упрощают работу лаборантов. Старший лаборант кабинета МРТ Сандра Маасс: «И мне, и моим коллегам очень нравится пользоваться системой Prodiva — ее производительность позволяет нам добиваться высоких результатов каждый день». Доктор Шиффер добавляет: «Гибкие, легкие катушки легко устанавливаются с учетом фигуры пациента, разъемы отличаются непревзойденным качеством: для подключения и отключения не требуется много усилий».
«Прекрасным примером простого процесса позиционирования с помощью системы Prodiva являются катушки для плечевого сустава», — говорит Сандра Маасс. «Другие катушки для плечевого сустава могут быть достаточно жесткими, это не позволяет обеспечить правильное позиционирование пациентов, испытывающих боль, имеющих широкие плечи или аномалии плечевого сустава или позвоночника. Это часто приводит к ухудшению качества изображения. Однако катушка для плечевого сустава системы Prodiva очень гибкая и имеет большую площадь охвата, что облегчает правильное позиционирование, и таким образом позволяет получить изображение высокого качества и достичь высокого значения отношения «сигнал-шум» при исследовании плечевого сустава».
Впечатляющее качество изображений
Сильвия Шиффер также отметила работу системы Prodiva 1.5T с клинической точки зрения. Согласно данным доктора Шиффер, около 50% исследований относятся к сфере неврологии, 40 % — исследования костно-мышечной системы, а к остальным исследованиям относятся исследования сосудов, брюшной полости и других органов. Рентгенологи получают хорошие результаты при исследовании различных анатомических структур, которые подтверждаются направляющими врачами.
«Высокое качество изображений и наличие дополнительных функций, например, диффузионно-взвешенной визуализации для большого числа органов, позволяют нам увереннее ставить диагноз и помогают при принятии решений», — говорит Сильвия Шиффер. «Система Prodiva стала удачным вложением и определенно правильным выбором для нас».
«Качество МР-ангиографии без контрастирования продолжает приятно нас удивлять», — говорит Сильвия Шиффер. «Помимо отсутствия необходимости вводить контрастное вещество, мы получаем качественные изображения, например, сонных артерий. Также мы получаем изображения непревзойденного качества плечевого сустава и кистей рук. К примеру, на изображениях кистей рук видны как кончики пальцев, так и запястье полностью; при этом соотношение «сигнал-шум» остается высоким».
В больнице Seirei Mikatahara General Hospital, расположенной в префектуре Сидзуока (Япония), система Prodiva 1.5T также облегчает процесс работы. Доктор Такахаши, рентгенолог, и его коллеги работают в крупном отделении радиологии и используют три МР-сканера, в том числе Ingenia 3.0T, для исследования пациентов, в том числе большого числа пожилых людей. Когда пришло время заменить старую МР-систему, выбор пал на Prodiva 1.5T: клинические возможности нового сканера и преимущества для рабочего процесса оказали значительное влияние. Доктор Такахаши говорит: «Prodiva, будучи системой с напряженностью 1,5 Тл, позволяет получать изображения превосходного качества, которое превзошло мои ожидания. «Теперь благодаря системе Prodiva мы можем проводить некоторые исследования, для которых ранее требовались исключительно системы с напряженностью 3 Тл».
Высокое соотношение «сигнал-шум», отсутствие артефактов движения и высокая однородность магнитного поля позволяет команде достигать превосходных результатов. «Мне нравится качество насыщения сигнала от жировой ткани, которое достигается благодаря приложению mDIXON XD, в особенности в области шеи и суставов конечностей. Исследования данных зон часто были проблематичны», — говорит доктор Такахаши. «После внедрения системы Prodiva благодаря высокому соотношению «сигнал-шум», функции подавления артефактов движения и превосходной однородности магнитного поля количество повторных процедур сканирования снизилось».
Доктор Такахаши использует систему Prodiva 1.5T для проведения различных видов исследований, в том числе исследований сердца, сосудов, брюшной полости и костно-мышечной системы. Кроме того, система Prodiva позволяет выполнять визуализацию всего тела, используя последовательности T1, STIR, T2WI и диффузионные последовательности. «Мне нравится, что теперь процесс включает более короткий период подготовки пациента и быстрые сеансы сканирования»,— говорит он. «Обычно проведение диффузионной визуализации всего тела затруднено из-за искажений. С помощью системы Prodiva нам удается получать очень хорошие результаты при проведении диффузионной визуализации всего тела».
Гибкие катушки упрощают рабочий процесс
С точки зрения рабочего процесса можно отметить, что операторы легко справляются с легкими гибкими катушками. «Нашим операторам очень понравился рабочий процесс Breeze. Интегрированная катушка для применения в ходе нейрососудистых исследований и исследований позвоночника, а также гибкая катушка dS MSK позволили упростить подготовку пациента», — говорит доктор Такахаши. «Также они удобны для большого числа пожилых пациентов, обращающихся в больницу Seirei Mikatahara Hospital. Высота стола относительно невелика, что позволяет обеспечить пациентам с ограниченной подвижностью легкий и комфортный процесс перемещения в туннель сканера. Кроме того, умеренные требования к размещению системы позволили нам расширить площадь предоперационной и пультовой комнаты».
Система Prodiva 1.5T компании Philips является удобным и надежным решением для визуализации и отличается согласованным и четко управляемым рабочим процессом. Рабочий процесс Breeze использует «интеллектуальную» автоматизацию для оптимизации стандартных задач, например позиционирования пациента и выбора катушки. Рабочий процесс Breeze сокращает количество этапов позиционирования на 34%1, упрощая процедуру сканирования и помогая увеличить количество принятых пациентов. Гибкие катушки и разъемы упрощают укладку пациента. Тонкие и легковесные катушки отличаются простотой установки и подходят для пациентов с различным телосложением, обеспечивая быстрое, эффективное и комфортное сканирование.
Система Prodiva 1.5T не требует большого пространства, что позволяет уменьшить расходы на установку и размещение. Система Prodiva может быть установлена даже в помещениях, не подходящих для большинства других МР-систем2. Низкая стоимость эксплуатации и множество способов окупить потраченные средства в течение длительного периода делают систему Prodiva 1.5T прекрасным выбором для учреждений, желающих извлечь максимальную прибыль из своих инвестиций. Надежная новая система в линейке МР-сканеров Philips уже сейчас способна справиться с текущими проблемами в области МРТ.
Система Prodiva 1.5T компании Philips включает технологию цифровой обработки dStream, позволяющую получать изображения высокого качества. Оцифровка сигнала в катушке позволяет принимать МР-сигнал в наиболее чистом виде. Это приводит к увеличению значения соотношения «сигнал-шум», которое можно использовать для повышения качества изображений или сокращения времени сканирования.
Мощные клинические приложения позволяют добиться стабильно высокого качества визуализации, помогая лечащим врачам в постановке более точных диагнозов и принятии решений относительно терапии. Благодаря функциям XD для подавления сигнала от жировой ткани, коррекции движения и подавления артефактов от металлических объектов система Prodiva 1.5T позволяет быстро получать превосходные результаты и способствует повышению уровня эффективности.
1 По результатам внутреннего исследования, посвященного сравнению рабочего процесса с использованием МР‑системы Achieva.
2 Под «другими МР-системами» понимаются системы 1.5T с диаметром 60 см для МРТ всего тела.
Время сканирования — 2:55 мин, поле обзора — 160 мм,
вокселы для сбора данных — 0,55 x 0,83 x 3,0 мм.
Время сканирования — 4:19 мин, поле обзора — 160 мм,
вокселы для сбора данных — 0,55 x 0,80 x 3,0 мм.
Время сканирования — 2:50 мин, поле обзора — 160 мм,
вокселы для сбора данных — 0,70 x 0,99 x 3,0 мм.
Время сканирования — 2:55 мин, поле обзора — 160 мм,
вокселы для сбора данных — 0,55 x 0,83 x 3,0 мм.
Время сканирования — 4:19 мин, поле обзора — 160 мм,
вокселы для сбора данных — 0,55 x 0,80 x 3,0 мм.
Время сканирования — 2:50 мин, поле обзора — 160 мм,
вокселы для сбора данных — 0,70 x 0,99 x 3,0 мм.
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