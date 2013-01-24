Научно-клинические исследования

Научно-исследовательский институт Неотложной Детской Хирургии и Травматологии
1Н и 31P МРС в оценке неповрежденного по данным структурной МРТ мозгового вещества после ЧМТ различной степени
НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии
Визуализация повреждений мозга при помощи современных методик SWI (2013 - 2014)
ФМРТ: исследование функциональной активности мозга
МРТ-визуализация травматических повреждений легких
Разработка методик исследования метаболизма мозга методами МР-спектроскопии
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ им. Дмитрия Рогачева
Оценка концентрации железа во внутренних органах при трансфузионной терапии
Научный Центр Сердечно-Соудистой Хирургии им. А.Н. Бакулева
T1-картирование (MOLLI) и оценка степени фиброза при поражении миокарда
Разработка МРТ методики оценки перфузии легких при легочной гипертезии
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт им Г.И. Турнера» Минздрава России
Исследование состояния и функции ростковой хряща у детей с системными дисплазиями скелета
Научно-практический центр детской психоневрологии
фМРТ и МР-трактография при двигательных нарушениях у детей (2014-2015)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр психического здоровья»
Структурный коннектом при эндогенных психических расстройствах и в группах риска
КГБУЗ Диагностический центр Алтайского края
Оценка состояния хрящевой и костной субхондральной ткани коленного и тазобедренного суставов методами МРТ (2015 - 2016)
ОКДЦ Ростова-на-Дону
Динамическое контрастное усиление простаты: снижение чувствительности к движению (2016-2017)
ЦИТО им. Приорова
Исследование всего тела при свободном дыхании: оценка точности DWI-картирования для разных методик сканирования (2016-2018)
БелМАПО
Исследование особенностей строения и кровоснабжения мозга у детей с эпилепсией (2015-2016).