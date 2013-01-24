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Научно-клинические исследования

Научно-клинические исследования

Компания Philips поддерживает научнo-практические исследования более чем в 10 лечебных учреждениях по всей России

 

В их число входят такие центры, как НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева (г. Москва), ГБУЗ Морозовская ДГКБ (г. Москва), Международный Томографический центр (г. Новосибирск), НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера (г. Санкт-Петербург), Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова (г. Москва) и др.

 

В рамках научного сотрудничества лечебное учреждение может получать углубленный доступ к передовым инновациям Philips, а также поддержку исследовательского проекта на всех этапах реализации со стороны команды Philips Clinical Science. Врачи ежегодно представляют результаты этих исследований на крупнейших мировых и Российских конгрессах, а также публикуют их в высокорейтинговых журналах.

 

Приглашаем вас присоедниться к научному сотрудничеству с Philips!
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На данной странице публикуются результаты исследований, обзоры инновационных методов диагностики и визуализации, практические рекомендации их применения на практике, а также новости из области научных исследований.
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История научно-клинических исследований


Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева

Оценка по данным МРТ количественных и структурных изменений головного мозга и миокарда после химиотерапии

 

Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им.

Количественная оценка состояния костного мозга при лейкемии

 

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского)

МР-исследование хондромоляций и хрящевой ткани коленного сустава различной степен
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Научно-исследовательский институт Неотложной Детской Хирургии и Травматологии

1Н и 31P МРС в оценке неповрежденного по данным структурной МРТ мозгового вещества после ЧМТ различной степени

НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии

Визуализация повреждений мозга при помощи современных методик SWI (2013 - 2014)

ФМРТ: исследование функциональной активности мозга

МРТ-визуализация травматических повреждений легких

Разработка методик исследования метаболизма мозга методами МР-спектроскопии

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ им. Дмитрия Рогачева

Оценка концентрации железа во внутренних органах при трансфузионной терапии

Научный Центр Сердечно-Соудистой Хирургии им. А.Н. Бакулева

T1-картирование (MOLLI) и оценка степени фиброза при поражении миокарда

Разработка МРТ методики оценки перфузии легких при легочной гипертезии

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт им Г.И. Турнера» Минздрава России

Исследование состояния и функции ростковой хряща у детей с системными дисплазиями скелета

Научно-практический центр детской психоневрологии

фМРТ и МР-трактография при двигательных нарушениях у детей (2014-2015)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр психического здоровья»

Структурный коннектом при эндогенных психических расстройствах и в группах риска

КГБУЗ Диагностический центр Алтайского края

Оценка состояния хрящевой и костной субхондральной ткани коленного и тазобедренного суставов методами МРТ (2015 - 2016)

ОКДЦ Ростова-на-Дону

Динамическое контрастное усиление простаты: снижение чувствительности к движению (2016-2017)

ЦИТО им. Приорова

Исследование всего тела при свободном дыхании: оценка точности DWI-картирования для разных методик сканирования (2016-2018)

БелМАПО

Исследование особенностей строения и кровоснабжения  мозга у детей с эпилепсией (2015-2016).

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю