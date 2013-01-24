Микроструктурные нарушения в таламусе в остром периоде сотрясения головного мозга

Таламус является центром пересечения аксонов сенсорных систем, участвует практически во всех процессах жизнедеятельности организма, играет важную роль в регулировании сознания, возбуждения и внимания. В рамках научного сотрудничества с Philips коллективу отделения лучевых методов диагностики НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии (г. Москва) под руководством заслуженного врача России, заслуженного деятеля науки, России профессора, д.м.н. Ахадова Т.А. установлено снижение измеряемого коэффициента диффузии (ADC) с одновременным ростом значений фракционной анизотропии FA в таламусе у пациентов с сотрясением головного мозга в острой фазе (не более 60 часов с момента травмы). В своем исследовании авторы статьи для исследования использовали метод диффузионно-тензорно трактографии (DTI) с диффузионными градиентами, приложенными в 32 неколлинеарных направлениях. Исследование проводилось МР томографе Philips Achieva dStream c напряженностью поля 3 Тл. Для расчета данных DTI использовалось программный пакет Fibertrack интегрированный в систему Philips Intellispace Portal.





Авторы исследования связывают выявленные микроструктурные изменения с цитотоксическим отеком, возникающим вследствие нарушения энергетического метаболизма из-за кратковременного нарушения микроциркуляции крови. Отсюда была выдвинута гипотеза, что наблюдаемая у пациентов с СГМ симптоматика (тошнота, рвота, потеря сознания) может является следствием выявленных микроструктурных нарушений в таламусе. По их мнению, таламус, состоящий из серого вещества (нейронов), чувствительнее к микронарушениям, кровотока, чем состоящие из белого вещества (аксоны) мозолистое тело и кортикоспинальный тракт, исследованию изучению которых посвящено большинство DTI исследований. Исследования метаболических и микроструктурных изменений, являющихся следствием сотрясения головного мозга, являются крайне важными и перспективными, в связи с тем, что в подавляющем большинстве никаких анатомических аномалий на рутинных МРТ и КТ изображениях не наблюдается. Несмотря на это у 3–15% пациентов, перенесших сотрясение головного мозга в отдаленном периоде, обнаруживаются функциональные расстройства центральной нервной системы, такие как повышенная раздражительность, утомляемость, головокружение, частые головные боли и др., что несомненно резко ухудшает качество жизни таких пациентов.