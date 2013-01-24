Только подумайте о создании устройства, которое позволит врачам во время операции следить за жизненно важными показателями пациента и реагировать на их изменения, не отводя взгляда от операционного стола. Мы смогли представить эго себе, но не остановились на этом.

Объединив инновационные технологии Google и решения Philips IntelliVue, мы создали концепт, обеспечивающий беспрепятственную передачу данных о состоянии пациента на очки Google Glass.

Чем это может быть полезно?

Это совершенно новый подход, который позволит врачам быстро получать нужную информацию именно тогда, когда она больше всего необходима. Устройство, созданное в сотрудничестве с компанией Accenture, показывает, какие преимущества дает медицинским специалистам доступ к важным данным с помощью голосового управления при работе в операционной или во время обхода.

Создание концепта Google Glass IntelliVue — важная веха для наших разработок в области инновационных технологий и их применения в здравоохранении для улучшения заботы о пациентах.