Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Исследования

Прикоснитесь к будущему носимых устройств

Свяжитесь с нами

Только подумайте о создании устройства, которое позволит врачам во время операции следить за жизненно важными показателями пациента и реагировать на их изменения, не отводя взгляда от операционного стола. Мы смогли представить эго себе, но не остановились на этом.

 

Объединив инновационные технологии Google и решения Philips IntelliVue, мы создали концепт, обеспечивающий беспрепятственную передачу данных о состоянии пациента на очки Google Glass. 

 

Чем это может быть полезно?

Это совершенно новый подход, который позволит врачам быстро получать нужную информацию именно тогда, когда она больше всего необходима. Устройство, созданное в сотрудничестве с компанией Accenture, показывает, какие преимущества дает медицинским специалистам доступ к важным данным с помощью голосового управления при работе в операционной или во время обхода.

 

Создание концепта Google Glass IntelliVue — важная веха для наших разработок в области инновационных технологий и их применения в здравоохранении для улучшения заботы о пациентах.

 

Доктор Дэвид Файнштайн вместе с разработчиками из компаний Philips и Accenture тестирует очки Google Glass перед тем, как отправиться в лабораторию-модель операционной. Интеграция Google Glass и Intellivue — это разработка лаборатории Digital Accelerator Lab компании Philips. Здесь изучают возможности, с помощью которых врачи могли бы получать доступ к клиническим изображениям и другой медицинской информации, включая данные с мониторов пациентов в режиме реального времени, независимо от места своего нахождения с помощью носимых устройств.

Запрос

* Обязательное поле
*

Контактная информация

*
*
*

Сведения о компании

*
*
*

Что это значит?

Будущее здравоохранения

«Я считаю, что это важный этап развития, который сделает уход за пациентами намного эффективнее и заметно упростит нашу работу».

 

- Дэвид Файнштайн, д.м.н., анестезиолог
Во время испытаний в лаборатории-модели операционной анестезиолог следит через очки Google Glass за основными показателями состояния пациента, регистрируемыми монитором IntelliVue.
Отражение основных показателей монитора пациента пациента на экране очков Google Glass в ходе испытаний. Разработка демонстрирует, как хирурги и анестезиологи могут сосредоточить внимание на пациенте и одновременно наблюдать за малейшими изменениями в состоянии пациента в режиме реального времени.
Анестезиолог следит работает с пациентом, постоянно контролируя его физиологические показатели с монитора IntelliVue через очки Google Glass. Созданный концепт позволит компании Philips более подробно изучить отдельные возможности очков Google Glass, которые были успешно интегрированы с решениями Philips “Здравоохранение”.
ПРИМЕЧАНИЕ. Это образец для проведения опытов, созданный для изучения потенциальных возможностей интеграции мониторов пациентов Philips IntelliVue с устройствами Google Glass. Хотя представленные здесь разработки и реакции реальны, это устройство не предназначено для продажи. Все испытания проводились только в лаборатории, моделирующей операционную, а не на реальных пациентах.

Больше о научных достижениях и разработках

Последние новости и события

Новости

Узнать больше

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю