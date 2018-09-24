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Ключевые слова для поиска

Интегрированные решения для кардиологии

Беспрепятственное медицинское обслуживание.
Оптимальное время пребывания в стационаре.

Узнайте больше об интегрированной экосистеме кардиологических данных и устройств, функционирующих сообща для обеспечения эффективного и продуктивного лечения заболеваний сердца в наиболее подходящих условиях.

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Целостное представление обо всех этапах лечения пациента

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Оптимальное лечение сердечно-сосудистых заболеваний начинается с направления пациента в наиболее подходящее отделение и сокращения необходимости инвазивного лечения. Также важно, чтобы пациент оставался в медицинском учреждении столько, сколько необходимо, а учреждение могло обеспечить поддержание здоровья пациента после процедуры. Для этого медицинским учреждениям необходимы данные, охватывающие анамнез пациента, которые могут быть легко интегрированы с передовыми технологиями и устройствами, что позволит улучшить каждый этап диагностики, лечения и восстановления пациента. Узнайте, как решения Philips в области кардиологии позволяют улучшить качество лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Теперь пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут возвращаться домой раньше

В институте Miami Cardiac & Vascular Institute для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями используются малоинвазивные процедуры, которые позволяют сокращать расходы и выписывать пациентов как можно скорее1.
Подробнее о данном подходе
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Титульный лист статьи

Сокращение времени пребывания в кардиологическом отделении

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний теперь зависит не от производительности одного отделения, а от совместной работы врачей и учреждений, а также оптимизации рабочих процессов. Узнайте больше о нашем сотрудничестве с медицинскими учреждениями в области разработки и внедрения новых моделей лечения и решения деловых задач с целью применения новых подходов к оказанию медицинских услуг и управлению рисками.
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Аудиоролик: Создание рентгенхирургической операционной будущего

с главным специалистом в сфере медицины Атулом Гупта, доктором медицины
Поскольку клинические процедуры становятся менее и менее инвазивными, пациенты, которые раньше проводили недели в стационаре, теперь идут на поправку быстрее и могут быть выписаны раньше. Атул Гупта, доктор медицины, специалист в области интервенционной рентгенологии и Медицинский директор подразделения Philips IGT рассказывает о том, что значат эти изменения для медицинских учреждений, и как могут выглядеть рентгенхирургические операционные будущего.

Узнайте о преимуществах комплексного
лечения сердечно-сосудистых заболеваний

пациент на койке
Сокращение времени пребывания в стационаре и уменьшение количества случаев повторной госпитализации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Клинические пути при оказании помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, позволяющие снизить затраты на услугу
медицинское оборудование
Оптимизация процесса выполнения процедуры в условиях визуализального контроля

Сотрудничество и преодоление препятствий.


Мы сотрудничаем с системами здравоохранения, чтобы помочь им внедрить инновации, обеспечить достижение финансовых и производственных целей и сделать возможным их преобразование в эпоху ориентации на ценность. Результатами являются высокие стандарты работы и оказание медицинской помощи с учетом принципов взаимосвязи, прогнозирования и индивидуального подхода к пациентам.

 

Узнайте, как компания Philips может помочь вашему учреждению
1 Результаты варьируются в зависимости от учреждения, в котором они были получены, и могут не соответствовать результатам, получаемым в других учреждениях.

Свяжитесь с нами

Значок начала диалога

Узнайте о преимуществах сотрудничества с одним поставщиком для создания единой сети данных и устройств в вашем отделении, учреждении и сети учреждений — от первого контакта с пациентом до расширенной диагностики и малоинвазивного лечения, выставления счетов и составления отчетов.

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Что это значит?
Final CEE consent

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю