Интегрированные решения для кардиологии

Мы сотрудничаем с системами здравоохранения, чтобы помочь им внедрить инновации, обеспечить достижение финансовых и производственных целей и сделать возможным их преобразование в эпоху ориентации на ценность. Результатами являются высокие стандарты работы и оказание медицинской помощи с учетом принципов взаимосвязи, прогнозирования и индивидуального подхода к пациентам.
Узнайте о преимуществах сотрудничества с одним поставщиком для создания единой сети данных и устройств в вашем отделении, учреждении и сети учреждений — от первого контакта с пациентом до расширенной диагностики и малоинвазивного лечения, выставления счетов и составления отчетов.
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