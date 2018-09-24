Интегрированные решения для кардиологии

Узнайте о преимуществах сотрудничества с одним поставщиком для создания единой сети данных и устройств в вашем отделении, учреждении и сети учреждений — от первого контакта с пациентом до расширенной диагностики и малоинвазивного лечения, выставления счетов и составления отчетов.

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