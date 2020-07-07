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Технологии и экспертиза Philips

Сегодня, когда мир противостоит распространению вируса COVID-19, компания Philips остается верна своей цели поддерживать систему здравоохранения и врачебное сообщество, рассчитывающие на наши решения для лечения пациентов

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Клиническая поддержка и ресурсы при терапии COVID-19


Получите доступ к средствам обслуживания нашей продукции, включая сведения о чистке и дезинфекции, обучающие видеоролики и многое другое.
Ресурсы, посвященные искусственной вентиляции легких и терапии респираторных заболеваний
Ресурсы, посвященные интенсивной терапии и мониторингу пациентов
Чистка и дезинфекция оборудования для интенсивной терапии и мониторинга пациентов
Ресурсы, посвященные диагностической визуализации, и инструкции по чистке
Ресурсы, посвященные ультразвуковым исследованиям, и инструкции по чистке

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Клинические вебинары
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Продукты и услуги для терапии COVID-19


Изучите обширное портфолио продуктов и услуг для лечения пациентов с COVID-19.
Искусственная вентиляция легких и терапия респираторных заболеваний
Скрининг в домашних условиях и удаленный мониторинг пациентов
Диагностическая визуализация
Службы по техническому обслуживанию оборудования и удаленные услуги
Мониторинг пациентов и дефибрилляторы
Ультразвуковые исследования
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    Что это значит?
    Final CEE consent

    Ресурсы для медицинских специалистов

    значок обслуживания

    Клиническая поддержка и ресурсы при терапии COVID-19


    Получите доступ к средствам обслуживания нашей продукции, включая сведения о чистке и дезинфекции, обучающие видеоролики и многое другое.
    Интенсивная терапия и мониторинг пациентов
    Ресурсы
    Диагностическая визуализация
    Ресурсы
    Ультразвуковые исследования
    Ресурсы
    Искусственная вентиляция легких и терапия респираторных заболеваний
    Ресурсы
    covid

    Продукты и услуги для терапии COVID-19


    Изучите обширное портфолио продуктов и услуг для лечения пациентов с COVID-19.
    Искусственная вентиляция легких и терапия респираторных заболеваний
    Скрининг в домашних условиях и удаленный мониторинг пациентов
    Диагностическая визуализация
    Службы по техническому обслуживанию оборудования и удаленные услуги
    Мониторинг пациентов и дефибрилляторы
    Ультразвуковые исследования
    Консалтинговая поддержка

    Часто задаваемые вопросы по теме борьбы с COVID-19

    Какие фильтры необходимо использовать в аппаратах ИВЛ для инвазивной и неинвазивной вентиляции легких?
    Важно отметить, что аппарат ИВЛ V60/V60 Plus оснащен тремя уровнями фильтров: фильтром для впускного отверстия, бактериальным фильтром основного воздушного потока и фильтром порта выдоха в дыхательном контуре пациента. Пользователям рекомендуется следовать инструкциям в руководстве по эксплуатации аппарата ИВЛ V60/V60 Plus, согласно которым необходимо выполнять фильтрацию воздуха для его доставки в легкие пациента, всегда использовать бактериальный фильтр основного воздушного потока для выхода свежего газа в контур пациента и использовать фильтр порта выдоха в дыхательном контуре пациента (рекомендуется).
    Можно ли использовать аппарат V60 для выполнения инвазивной вентиляции легких?
    Аппарат V60 доказал свою эффективность как при инвазивной, так и при неинвазивной вентиляции легких. Аппарат ИВЛ Respironics V60 компании Philips является системой для вентиляции с созданием двухуровневого положительного давления в дыхательных путях (BiPAP), управляемой микропроцессором. Он обеспечивает неинвазивную вентиляцию с положительным давлением, а также инвазивную дыхательную поддержку для пациентов (взрослых и детей) с самостоятельным дыханием.
    Может ли фильтрация выдыхаемого воздуха обеспечить 100-процентрую защиту от организмов, присутствующих в выдыхаемом газе пациента?
    Данная мера позволяет эффективно выполнить (эффективность > 99,99%) фильтрацию выдыхаемого газа, проходящего через порт выдоха, однако у большинства интерфейсов пациента отмечается утечка некоторого количества газа из-за непреднамеренного пропускания в месте контакта маски и кожи.
    Как часто следует заменять бактериальный фильтр?
    Частота замены и продолжительность использования фильтра зависит от его намокания и (или) появления признаков обтурации. Рекомендуется менять фильтр после каждого пациента и через регулярные периоды времени (либо в соответствии с инструкциями производителя).
    Можно ли использовать больничные салфетки, в составе которых присутствует отбеливатель, для очистки больничных масок многократного использования?
    Ознакомьтесь с полным руководством по эксплуатации, в котором приводится следующая информация: не используйте отбеливатель, спирт, чистящие средства, содержащие отбеливатель или спирт, либо чистящие средства, включающие смягчающие и увлажняющие вещества.

    Обучающие видеоролики по терапии COVID-19

    ИВЛ Philips Respironics V80

    Philips Respironics V60

    Применение в режимах для инвазивной ИВЛ

    Видеоролик с инструкциями по работе с v60

    Philips Respironics V60

    Выбор контура для инвазивной ИВЛ

    Philips Respironics V60

    Philips Respironics V60

    Для инвазивной ИВЛ с обогреваемым контуром

    Мониторинг пациентов — обучающий видеоролик

    Система мониторинга пациентов Philips IntelliVue

    Основы эксплуатации

    Обучение по мониторингу пациентов

    Система мониторинга пациентов Philips IntelliVue

    Описание сигналов тревоги

    Philips MobileDiagnost wDR — передвижная система цифровой рентгенографии

    Philips MobileDiagnost wDR

    Мобильная система цифровой рентгенографии

    Наиболее востребованная продукция для лечения COVID-19

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      Respironics Аппарат для неинвазивной вентиляции легких

      Respironics V60

      • Улучшенная неинвазивная вентиляция легких с Auto-Trak
      • Несколько режимов лечения для широкого спектра пациентов
      • AVAPS
      NOCTN96
      Узнать больше
    •  
      Respironics V680 Аппарат ИВЛ с инвазивными и неинвазивными режимами

      Respironics V680  

      • Быстрое переключение между инвазивной и неинвазивной вентиляцией
      • Одинарный и двойной контуры
      • Система автоматической эскалации тревог
      NOCTN323
      Узнать больше
    •  
      Respironics Аппарат ИВЛ

      Respironics Trilogy 202

      • Компенсация утечек
      • Портативная конструкция для транспортировки внутри больницы
      • Универсальные настройки, облегчающие перевод пациента из стационара домой
      NOCTN98
      Узнать больше

    Серия вебинаров для врачей

    Смотреть все клинические вебинары
    В текущей напряженной ситуации быстрого распространения COVID-19 Philips поддерживает открытость внутри медицинского сообщества: компания организовала серию вебинаров, чтобы врачи, работающие сейчас на передовой, могли оперативно делиться своим опытом друг с другом.
    Lumify

    Ультрасонография лёгких при вирусной пневмони

     

     

    v60

    Можно ли использовать аппарат для неинвазивной вентиляции у пациентов с COVID-19?

    DXR

    Рентгенография при COVID-19. Опыт ГКБ №40 ДЗМ (Коммунарка)

    CT

    Рекомендации по работе на КТ в условиях повышенной нагрузки

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    Мы реорганизовали свои ресурсы и возможности, чтобы помочь в ускоренном порядке обеспечивать системы здравоохранения доступом к информации и медицинским решениям в соответствии с потребностями ваших пациентов.
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    Мы адаптируем и совершенствуем наши изделия и технологии в стремлении предусмотреть все сложности заболевания, различные нужды тех или иных категорий пациентов и условия терапии.
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    Мы используем преимущества нашей инфраструктуры и наших платформ для налаживания связей между медицинскими специалистами и учреждениями, а также с целью помочь системам здравоохранения наиболее эффективно обмениваться данными при подготовке к эпидемии, реагировании на нее и ликвидации ее последствий.
    Слаженная борьба мирового врачебного сообщества с эпидемией внушает нам надежду и вдохновляет нас и дальше выполнять свои главные обязанности: удовлетворять жизненно важные потребности клиентов; гарантировать здоровье и безопасность наших сотрудников; поддерживать благополучие людей по всему миру.

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю