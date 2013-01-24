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ИТ в управлении

Доступ к важнейшей информации на всех этапах оказания медицинской помощи

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Final CEE consent
Philips at HIMSS 2014

Клинические ИТ-решения для вашего медицинского учреждения


Система здравоохранения стремительно меняется. Сегодня специалистам приходится ориентироваться во всем большем числе организационных и технических вопросов, включая внедрение электронных медицинских карт (ЭМК), эффективный контроль и учет расхода ресурсов и материалов и оптимизацию затрат при сохранении качества лечения.

 

Преобразование системы здравоохранения требует современных информационных решений, которые привнесут ощутимый вклад в повышение качества медицинской помощи. Мы можем помочь в информатизации лечебного учреждения, чтобы упростить рабочие процессы, снизить вероятность ошибки и повысить качество и эффективность лечения. Наши решения учитывают различные аспекты информатизации конкретного учреждения, например, встраиваемость в существующую инфраструктуру, требования к безопасности, а также мобильность специалистов и использование различных устройств для доступа к необходимой информации и обработке данных.

 

Свяжитесь с нами, чтобы больше узнать о том, как наши клинические информационные решения могут помочь вашему медицинскому учреждению и специалистам сократить расходы и повысить качество оказываемой медицинской помощи.

 

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hardin memorial

«Теперь, когда мы можем передавать жизненно важные показатели пациента с прикроватного кардиомонитора в электронную карту пациента, нам не нужно тратить лишнее время на проверку данных. Теперь у нас есть больше времени для того, чтобы оказывать помощь непосредственно самому пациенту.»


Инез Касвелл, сестра клиники Hardin Memorial Hospital, пользователь решений Philips

 

Примеры внедрений

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю