Здоровье матери и ребенка

Вы уверены в том, что каждая мать и каждый ребенок заслуживают самого лучшего ухода — до, во время и после того, как новорожденный появляется на свет.
Компания Philips разделяет эту уверенность и готова оказать поддержку. Мы стремимся предложить испытанные на практике решения для развивающего ухода и тренинги для всех стадий и переходных этапов.
Мы поможем создать структуру доказательного медицинского обслуживания, призванную обеспечить наилучший уход за матерью и младенцем.
Предлагая богатый ассортимент продукции, включая фетальные мониторы, средства позиционирования и создания комфортных условий для новорожденных в ОРИТ и решения для кормления и мониторинга при переводе на домашний уход. Philips помогает улучшить жизнь младенцев с первых дней рождения.