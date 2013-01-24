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Здоровье матери и ребенка

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Что это значит?
Final CEE consent

Вы уверены в том, что каждая мать и каждый ребенок заслуживают самого лучшего ухода — до, во время и после того, как новорожденный появляется на свет.

 

Компания Philips разделяет эту уверенность и готова оказать поддержку. Мы стремимся предложить испытанные на практике решения для развивающего ухода и тренинги для всех стадий и переходных этапов.

 

Мы поможем создать структуру доказательного медицинского обслуживания, призванную обеспечить наилучший уход за матерью и младенцем.

 

Предлагая богатый ассортимент продукции, включая фетальные мониторы, средства позиционирования и создания комфортных условий для новорожденных в ОРИТ и решения для кормления и мониторинга при переводе на домашний уход. Philips помогает улучшить жизнь младенцев с первых дней рождения.  

 

Свяжитесь с нами

«А если бы речь шла о моем собственном сыне? Или о моем внуке? Такие мысли вызывает у меня каждая входящая сюда женщина».

 

Диана Шаффер, MEd
 Неонатолог
ОРИТ новорожденных и неонатологического наблюдения
Больница West Penn, Питтсбург, шт. Пенсильвания, США

Статьи

Подвижность на начальном этапе родов

Подвижность на начальном этапе родов

Возможности женщин во время родов не ограничиваются неподвижным пребыванием в больничной кровати.

 

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Выхаживание новорожденных

Выхаживание новорожденных

Наша неонатологическая инфраструктура, предлагает инновационные решения, которые поддерживают здоровье новорожденных и помогают родителям и родным научиться уходу за младенцем.

 

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Наши решения

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю