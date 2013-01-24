Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Онкология

Перемены в медицинском обслуживании в онкологии

Свяжитесь с нами

Путь к модели персонализированной медицины


Заболеваемость раком и связанные с этим расходы на здравоохранение продолжают расти. Существует серьезная необходимость в создании эффективных условий для диагностики и лечения пациентов с ориентацией на оптимальное обслуживание. Как можно решить эту задачу? Нужно объединить наилучшие средства визуализации и терапии, комфорт для пациентов и минимизацию расходов, стремясь при этом к улучшению исходов лечения.

 

Мы помогаем достичь этой цели, предлагая инструменты и услуги для получения изображений, помогающие быстро и с первого раза принимать правильные решения и открывающие путь к целевой терапии с ориентацией на конкретных пациентов. Компания Philips поможет вам прикоснуться к будущему персонализированной онкологии.

recent_trends

Актуальные тренды
 

Растущая угроза

В 2008 г. рак унес жизни 7,6 млн человек во всем мире. Согласно прогнозам, к 2030 г. это количество достигнет 13,1 млн.

 

Ущерб для экономики

Рак создает самый серьезный ущерб для экономики среди всех причин смерти во всем мире — 662 млрд евро в 2008 г. (без учета непосредственных расходов на лечение рака). Это 1,5% общемирового ВВП.
Свяжитесь с нами
arrows
three_imperatives

Три условия для борьбы с этими тенденциями
 

1. Уверенная диагностика

Точная и полная характеризация или стадирование заболевания пациента с первого раза. Возможности междисциплинарного сотрудничества.


2. Персонализированная терапия
Персональный подход к каждому онкологическому пациенту с использованием средств визуализации или интегрированной терапии. Улучшение исходов в долгосрочной перспективе при минимальных побочных эффектах.

 

3. Эффективное обслуживание

Оптимизация рабочих процессов для сокращения расходов на здравоохранение и повышения количества обслуживаемых пациентов при одновременном улучшении комфорта для пациентов. Усовершенствование медицинского обслуживания на дому.

*

Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

* Обязательное поле
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Что это значит?
Final CEE consent

Уверенные диагнозы

confident_diagnosis

Задача

Лечение онкологических заболеваний движется в сторону оптимального персонализированного выбора вариантов лечения с учетом индивидуальных особенностей пациентов. Совокупная информация из дисциплин в диагностике рака и геномике служит фундаментом для принятия решений специалистами-онкологами на этапе диагностики. Благодаря переходу к цифровым технологиям здравоохранения все диагностические данные (результаты радиологии, патологии и лабораторных анализов) становятся доступны в цифровой форме.

 

Компания Philips предлагает возможности для уверенной характеризации и стадирования заболеваний пациентов.

ПЭТ-/КТ-система Philips Vereos с технологией цифровой регистрации фотонов открывает новый подход к ПЭТ и знаменует собой новую эру клинической эффективности

 

Подробнее

Во всех областях, от плановых исследований до самых современных процедур, платформа Ingenia dStream и передовые клинические решения расширяют возможности МР-томографии, ориентируясь на основные медицинские тенденции в онкологии.

Подробнее

Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для клинической работы и сотрудничества, помогающие упростить ежедневную практику. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью мощных клинических приложений, доступных практически из любой точки.

 

Подробнее

Персонализированная терапия

personalized_therapy

Задача

Количество вариантов терапии постоянно растет. Появляются новые специализированные лекарства и возникает необходимость в новых малоинвазивных подходах к сфокусированной терапии. Диагностика и терапия должны стать более интегрированными.

 

Компания Philips открывает путь к визуализации и (или) интегрированной терапии с ориентацией на конкретных пациентов, стремясь к улучшению обслуживания пациентов.

Система Ingenia MR-RT соответствует конкретным нуждам лучевой терапии, обеспечивая получение высококачественных МРТ-изображений в положении для лучевой терапии. Комплексное решение, учитывающие все этапы рабочего процесса, позволит беспрепятственно интегрировать МРТ в процесс планирования терапии на основе КТ.

 

Подробнее

Воспользуйтесь новыми возможностями Philips OncoSuite — это первое в мире готовое решение для проведения онкологической эмболизации и абляции. Благодаря этому терапевтическому комплексу вы сможете открыть своим пациентам возможности, которые изменят их жизнь.

 

Подробнее

КТ-система Brilliance CT Big Bore отлично подходит для планирования лучевой терапии. Конструкция и рабочие процессы этого томографа специально приспособлены для КТ-моделирования. Кроме того, широкий туннель этой системы допускает проведение как обычных диагностических, так и интервенционных КТ-процедур.

Подробнее

Эффективное обслуживание

efficient_delivery

Задача

Количество онкологических больных и расходы на их лечение будут расти. Путь к улучшению обслуживания пациентов с сохранением контроля над расходами состоит в повышении эффективности процесса. Для расширения возможностей медицинского ухода на дому необходим активный мониторинг.

 

Компания Philips предлагает средства для организации рабочих процессов, которые улучшают доступ к лечению онкологических заболеваний, сокращают расходы и при этом повышают комфорт для пациентов.

Система Pinnacle³, отличающаяся быстродействием, точностью и интерактивными средствами планирования лучевой терапии, занимает сегодня лидирующее положение в своей области. Систему Pinnacle³ выбирают многие передовые онкологические центры во всем мире.

 

Подробнее

Обработка наборов визуализационных данных в онкологии (КТ, ПЭТ/КТ и МРТ) может стать непростой задачей для персонала радиологических и онкологических отделений. Приложения для мультимодального отслеживания опухолей включают в себя инструменты, упрощающие просмотр и анализ изображений для выявления и мониторинга опухолей.

 

Подробнее

Решения для онкологии

magnetic_resonance

Магнитно-резонансная томография

Подробнее

computed_tomography

Компьютерная томография

Подробнее

advanced_molecular_imaging

Передовая молекулярная визуализация

Подробнее

ultrasound_systems

Ультразвуковые системы

Подробнее

onco-suite

Рентгенохирургические системы

Подробнее

pinnacle_3_treatment_planning

Система планирования лучевой терапии Pinnacle³

Подробнее

intellispace

Система IntelliSpace Portal и рабочие станции

Подробнее

clinical_and_business_performance_improvement

Улучшение клинических и экономических показателей

Подробнее

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю