

Заболеваемость раком и связанные с этим расходы на здравоохранение продолжают расти. Существует серьезная необходимость в создании эффективных условий для диагностики и лечения пациентов с ориентацией на оптимальное обслуживание. Как можно решить эту задачу? Нужно объединить наилучшие средства визуализации и терапии, комфорт для пациентов и минимизацию расходов, стремясь при этом к улучшению исходов лечения.

Мы помогаем достичь этой цели, предлагая инструменты и услуги для получения изображений, помогающие быстро и с первого раза принимать правильные решения и открывающие путь к целевой терапии с ориентацией на конкретных пациентов. Компания Philips поможет вам прикоснуться к будущему персонализированной онкологии.