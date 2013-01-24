Поддержка пациентов с апноэ сна

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) – состояние, при котором во время сна происходит сужение верхних дыхательных путей. При апноэ длительностью более 10 секунд возникает состояние гипоксии, вследствие чего наступает пробуждение или переход в поверхностную стадию сна. Этот симптом сопровождается серией глубоких вдохов, часто с храпом.
Пациенты с СОАС более подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии, сахарного диабета, импотенции. Кроме того, повышается опасность попадания в ДТП и получения производственных травм, появляется раздражительность, депрессивные состояния, и наблюдается снижение качества жизни в целом.