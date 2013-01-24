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Поддержка пациентов с апноэ сна

Поддержка пациентов с апноэ сна

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Что это значит?
Final CEE consent

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) – состояние, при котором во время сна происходит сужение верхних дыхательных путей. При апноэ длительностью более 10 секунд возникает состояние гипоксии, вследствие чего наступает пробуждение или переход в поверхностную стадию сна. Этот симптом сопровождается серией глубоких вдохов, часто с храпом.

 

Пациенты с СОАС более подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии, сахарного диабета, импотенции. Кроме того, повышается опасность попадания в ДТП и получения производственных травм, появляется раздражительность, депрессивные состояния, и наблюдается снижение качества жизни в целом.

 

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СОАС-инфографика
Остановки дыхания во сне.

Причинами возникновения СОАС могут быть:

  • избыточный вес;
  • окружность шеи больше 40 см для женщин и больше 43 см для мужчин;
  • узкие верхние дыхательные пути;
  • старение организма (СОАС обычно встречается у людей после 35 лет);
  • употребление седативных препаратов;
  • курение;
  • употребление алкоголя перед сном.  

    Симптомами СОАС являются:
  • громкий храп;
  • периодические остановки дыхания во сне;
  • избыточная дневная сонливость;
  • раздражительность;
  • снижение концентрации;
  • депрессивные состояния.
Доказано, что в соответствии с индексом DALY (DALY - число утраченных лет жизни в результате преждевременной смерти, а также годы, прожитые с теми или иными ограничениями здоровья и функций организма), продолжительность жизни людей, не осуществляющих терапию СОАС, уменьшается на 15-20 лет.
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От диагностики до лечения

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Диагностика нарушений дыхания во сне

Основным методом исследования нарушений сна, включая нарушение дыхания, является полисомнография.
 

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Терапия апноэ сна

CPAP-терапия - основной метод терапии синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС).

 

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Ресурсы

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю