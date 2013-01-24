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Безграничные возможности

Безграничные возможности. Более эффективное здравоохранение.

Изменения во взаимодействии медицинских учреждений в пределах отрасли

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Отрасль медицинских технологий и сотрудничество медицинских учреждений позволяют добиваться взаимовыгодных результатов

 

В институте Miami Cardiac & Vascular Institute*, который сотрудничает с компанией Philips более 30 лет, применение новых технологий играет важную роль в процессе привлечения новых квалифицированных специалистов и создания среды, в которой технологии выступают в роли стимула для обучения и развития.

 

Однако данный тип взаимодействия подразумевает двустороннюю обратную связь и тесное сотрудничество в рамках создания новых инновационных решений.   

 

«Многие поставщики или компании, с которыми мы взаимодействуем в сфере здравоохранения, заинтересованы только в деловых отношениях, — говорит Кэрол Мелвин, заместитель главного врача института. — Совместно с врачами и медицинскими работниками мы создали среду, в которой приветствуется внедрение новых технологий. Наши работники заинтересованы в новых методах работы и оказания медицинской помощи пациентам».

Ощутимые преимущества

 

Технологии тесно связаны с функциями и процессом работы медицинских учреждений (например, с возможностями уменьшить период пребывания в больнице, повысить уровень безопасности пациента и обеспечить получение отличных результатов), однако еще одним важным аспектом является то, что технологии помогают обеспечить поддержку, мотивацию и вовлечение сотрудников медицинских учреждений в рабочий процесс.

 

«Мы не хотим пользоваться технологиями только ради технологий, — заявляет доктор Барри Т. Катцен, основатель и главный врач института Miami Cardiac & Vascular Institute. — Технологии должны обеспечивать ощутимые и видимые преимущества для пациентов, больничной системы, людей, работающих в данной системе, и т. д.».

 

«Если рассматривать некоторые примеры данных преимуществ, мы увидим такие результаты, как сокращение времени выполнения процедуры, применение малоинвазивных методов и простота использования. Иметь в распоряжении высококлассный автомобиль Ferrari и не знать, как им управлять, — это настоящее расточительство».

На пути к сотрудничеству

 

Традиционно роль производителя в сфере медицинских технологий предполагала продажу оборудования медицинскому учреждению на тех условиях, которые устраивали медицинское учреждение, и в то время, когда это требовалось, однако теперь эта ситуация меняется. Поскольку медицинские учреждения вынуждены постоянно повышать качество оказания медицинской помощи и сокращать расходы на нее, цели взаимодействия в данной сфере смещаются от торговых сделок в сторону отношений, основанных на советах, тесном сотрудничестве и распределении рисков.

 

«Наши стремления в отношении взаимодействия с производителями в основном действительно касаются путей развития, — говорит доктор Катцен. — Мы понимаем, что у нас есть внутренний интерес к инновациям и что наша отрасль находится на пути к изменениям».

 

Переход от обсуждения ценовых вопросов к обсуждению совместного планирования, долгосрочных стратегических целей и стремлений организации является постепенным процессом, который, при этом, не сбавляет обороты.

Развитие с учетом изменений

 

На сегодняшний день институт участвует в процессе «эволюции» медицинских технологий, который включает предоставление важных клинических результатов с целью поддержки развития передовых решений, например платформы для проведения терапии под визуальным контролем Philips.

 

«Взаимодействие с производителями должно быть двусторонним, что позволит нам внести свой вклад в данный процесс развития технологий, а также воспользоваться преимуществами технологических решений, которые помогут нам оказывать медицинскую помощь пациентам», — говорит доктор Катцен.

 

«Взаимодействие между производителем, например компанией Philips, и нами — операторами и разработчиками клинических инноваций — должно быть тесным. Ресурсы для оказания медицинской помощи пациентам будут развиваться, и мы хотим участвовать в данном развитии».

Использование малоинвазивных методов.

Сокращение срока госпитализации.


Отзывы о работе института Miami Cardiac & Vascular Institute
Видео об институте MCVI

Наши работники заинтересованы в новых методах работы и оказания медицинской помощи пациентам".


Кэрол Мелвин

Заместитель главного врача института Miami Cardiac & Vascular Institute

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*Институт сердечно-сосудистых заболеваний Майами

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю