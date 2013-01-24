Изменения во взаимодействии медицинских учреждений в пределах отрасли

В институте Miami Cardiac & Vascular Institute*, который сотрудничает с компанией Philips более 30 лет, применение новых технологий играет важную роль в процессе привлечения новых квалифицированных специалистов и создания среды, в которой технологии выступают в роли стимула для обучения и развития.

Однако данный тип взаимодействия подразумевает двустороннюю обратную связь и тесное сотрудничество в рамках создания новых инновационных решений.

«Многие поставщики или компании, с которыми мы взаимодействуем в сфере здравоохранения, заинтересованы только в деловых отношениях, — говорит Кэрол Мелвин, заместитель главного врача института. — Совместно с врачами и медицинскими работниками мы создали среду, в которой приветствуется внедрение новых технологий. Наши работники заинтересованы в новых методах работы и оказания медицинской помощи пациентам».