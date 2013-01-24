Непрерывное изучение передовых методов исследования и внедрение новых технологических решений позволяет поддерживать медицинскую помощь в учреждении на самом высоком уровне. Особое внимание здесь уделяется развитию современных методов диагностики — рентгенологических (в том числе с применением панорамного исследования скелета), ультрасонографических, эндоскопических, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, рентгеновской денситометрии. Именно точная диагностика обеспечивает более уверенное и обоснованное планирование операции.

Руководство Центра имени Г.И. Турнера приняло решение усовершенствовать работу рентгенологического отделения, полностью переоснастив его. В частности, было установлено 4 цифровые рентгеновских системы Philips DigitalDiagnost.

Цифровая рентгенография предоставляет врачам-рентгенологам ряд возможностей, недоступных при использовании аналоговых систем. Например, в ортопедии и травматологии незаменима «сшивка» изображений – объединение снимков частей объекта путем наложения. В эпоху аналоговых систем врачи буквально склеивали снимки лейкопластырем. Сейчас, с цифровым рентгеном, они прибегают к панорамной рентгенографии, и изображения сшиваются автоматически.