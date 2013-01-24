Без новейшего цифрового оборудования мы бы не справились с таким объемом и сложностью работы."
Непрерывное изучение передовых методов исследования и внедрение новых технологических решений позволяет поддерживать медицинскую помощь в учреждении на самом высоком уровне. Особое внимание здесь уделяется развитию современных методов диагностики — рентгенологических (в том числе с применением панорамного исследования скелета), ультрасонографических, эндоскопических, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, рентгеновской денситометрии. Именно точная диагностика обеспечивает более уверенное и обоснованное планирование операции.
Руководство Центра имени Г.И. Турнера приняло решение усовершенствовать работу рентгенологического отделения, полностью переоснастив его. В частности, было установлено 4 цифровые рентгеновских системы Philips DigitalDiagnost.
Цифровая рентгенография предоставляет врачам-рентгенологам ряд возможностей, недоступных при использовании аналоговых систем. Например, в ортопедии и травматологии незаменима «сшивка» изображений – объединение снимков частей объекта путем наложения. В эпоху аналоговых систем врачи буквально склеивали снимки лейкопластырем. Сейчас, с цифровым рентгеном, они прибегают к панорамной рентгенографии, и изображения сшиваются автоматически.
Для планирования операций и оценки их результатов принципиально важны рентгенограммы нижних конечностей и позвоночника в положении стоя. При стандартной рентгенографии нижние конечности не могут уместиться на одну рентгеновскую пленку при соблюдении фокусного расстояния. Эту проблему нам помогает решить панорамная рентгенография с автоматической сшивкой. При таких исследованиях захватывается весь позвоночник, несколько суставов и суставных щелей без искажения изображения.
Технология позволяет избежать линий перекрытия, которые всегда появляются при механической сшивке, достичь максимального контраста, ясности и улучшенной детализации».
Владимир Маркович Кенис
травматолог-ортопед, нейрохирург, врач консультационного отделения
До установки оборудования в арсенале отделения Центра было три аналоговых рентгеновских аппарата. Раньше бытовало мнение, что при использовании цифровых систем во время визуализации невозможно рассмотреть детали. Это оказалось заблуждением: цифровое оборудование позволяет увидеть мельчайшие детали даже при большом увеличении, например, распознать начальные проявления периостита при саркоме. Результаты исследований выдаются пациентам на различных носителях (обычно это CD или DVD диски). При необходимости снимки можно распечатать – некоторые пациенты предпочитают получать их именно в таком виде.
Цифровые рентгеновские системы DigitalDiagnost позволили принимать больше пациентов в отделении лучевой диагностики.
Системы, установленные сейчас у нас в отделении, дают возможность нам проводить все виды лучевой диагностики в полном объеме быстрее и точнее. 20 лет назад в институте ежегодно делали около 3 500 рентгенологических исследований. Теперь в год мы проводим более 70 000 таких процедур, к нам приезжают пациенты со всей России, и наше текущее технологическое оснащение позволяет проводить диагностику в день, когда человек поступает в отделение».
Ольга Николаевна Маричева
заведующая отделением лучевой диагностики
Сегодня панорамные рентгенограммы – «золотой стандарт» обследований в ортопедии и травматологии, а технология сшивки обеспечивает их оптимальное качество. При сложных многоуровневых деформациях этот метод – практически единственное средство, которое дает возможность правильно рассчитать имеющиеся деформации на всех уровнях.
В Институте имени Г.И. Турнера часто используют панорамные рентгенограммы при оценке разновеликости конечностей, особенно в сложных случаях, когда разновеликость минимальна и составляет всего 3-4 миллиметра. Погрешность в измерениях длины конечностей может составлять один сантиметр, а панорамная рентгенограмма позволяет все рассчитать с точностью до долей миллиметра, а также документировать величину укорочения или удлинения конечности, если она обнаружится.
Кроме того, метод помогает впоследствии с высокой точностью отслеживать динамику состояния пациента и оценивать необходимость назначения хирургических вмешательств. Это нужно, поскольку разновеликость конечностей у детей может прогрессировать или, наоборот, постепенно исчезать.
Некоторые функции рентгеновской системы Philips специалисты центра используют особенно часто.
Стационарные потолочные рентгеновские системы позволяют полипозиционно исследовать пациентов со сложными деформациями скелета благодаря легкому вращению трубки в различных плоскостях и наличию беспроводных детекторов – этими преимуществами мы пользуемся буквально каждый день. Это значит, что теперь можно выполнять процедуру, не изменяя положения пациента – это особенно важно, когда к нам поступают дети на каталках или креслах. Если нужно провести исследования стоп с нагрузкой, мы используем протектор для беспроводного детектора».
Ольга Николаевна Маричева
заведующая отделением лучевой диагностики
Цифровизация отделения лучевой диагностики не только помогла повысить качество диагностических процедур, но и облегчила работу врачей. В отделении установлена система архивирования и обработки цифровой информации (PACS система и мультимодальный портал), которая позволяет не только анализировать все результаты исследований на одной рабочей станции, но и обмениваться данными по сети со всеми отделениями центра и консультативно-диагностическим отделением.
Благодаря новой цифровой рентгеновской системе в отделении появилась возможность проведения рентгенометрических и ангулометрических исследований в повседневной практике. Существенно сократилось время оценки рентгеновского изображения – постобработка занимает секунды. Кроме того, врачи и лаборанты стали тратить гораздо меньше времени на саму настройку оборудования, поскольку трубка и детектор аппарата располагаются относительно пациентов автоматически.
Безусловно, без новейшего цифрового оборудования мы бы не справились с таким объемом и сложностью работы».
Ольга Николаевна Маричева
заведующая отделением лучевой диагностики
По отзывам пользователей, системы Philips оказались достаточно просты в использовании, а их интерфейс интуитивно понятен. По истечении трех дней обучения, рентгенлаборанты центра уже могли свободно на них работать. Сегодня рентгенлаборанты работают в любом из 4-х рентгенодиагностических кабинетов, где установлены разные версии систем DigitalDiagnost, без периода привыкания.
Для Института имени Г.И. Турнера, который специализируется на ортопедической помощи детям, ключевой фактор – комфорт и точность исследований маленьких пациентов. Внедрение цифрового рентгена DigitalDiagnost позволило избавиться от ряда сложностей, с которыми приходилось сталкиваться при использовании менее современных систем.
Раньше для нас было проблемой, что ребенок может двигаться во время процедуры. Он может испугаться звука, который издает оборудование, или самой атмосферы рентгеновского кабинета. При этом даже минимальное изменение его положения в пространстве могло повлиять на результаты измерений. Функция автоматической сшивки, доступная на обновленном оборудовании, обеспечивает компенсацию движения пациента. Другими словами, мы получаем снимок высокой четкости без размытия, даже если пациент двигался. Это также позволило уменьшить количество повторных исследований в случае получения некорректных проекций.»
Владимир Маркович Кенис
травматолог-ортопед, нейрохирург, врач консультационного отделения
эффективный рабочий процесс