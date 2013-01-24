Диффузные заболевания печени являются одной из самых больших проблем в мире. Они поражают сотни миллионов людей во всем мире, вызывая острую или хроническую болезнь печени. В большинстве случаев они развиваются незаметно и протекают бессимптомно. Этиология диффузных заболеваний печени разнообразна. Вирусный гепатит (гепатит В или С); жировая инфильтрация печени алкогольного и неалкогольного происхождения; аутоиммунный гепатит; осложнения, связанные с приемом лекарственных средств; первичный билиарный цирроз и другие менее распространенные патологические состояния и заболевания.
360 и 180 миллионов1 людей по всему миру инфицированы гепатитом В и С соответственно. 500–700 тысяч1 людей умирает ежегодно в результате инфицирования гепатитом B, более чем 350 тысяч пациентов – от осложнений гепатита С1.
Хроническое поражение печени приводит к увеличению внеклеточного матрикса, продуцируемого фибробластоподобными клетками. Этот процесс выливается в фиброз печени, который может прогрессировать в цирроз с выраженным нарушением архитектоники печени и развитием портальной гипертензии. Оценка наличия фиброза и определение его стадии имеют большое значение для тактики ведения пациента с диффузным заболеванием печени. Фиброз печени является причиной повышения жесткости печени. Оценивая жесткость печени, возможно стадировать фиброз.
Самое главное при обследовании – выявить стадию фиброза, стадию прогрессирования вирусного гепатита, что является самым опасным. Чтобы ее выявить необходимо использовать самое современное средство диагностики. Сегодня – это, конечно,
метод эластографии печени. Чем точнее будет аппаратура, чем более обученным
будет специалист, тем быстрее мы получим необходимую информацию для дальнейшего
действия».
Петухова C.А.
Врач-инфекционист высшей категории, доцент кафедры инфекционных болезней Тихоокеанского медицинского университета, к.м.н.
Одним из уникальных методов современности признана ультразвуковая эластография печени сдвиговой волной. Метод для точной, неинвазивной и безболезненной оценки диффузных заболеваний печени, который не дает осложнений2 и не требует долгого времени для освоения.
Благодаря ультразвуковой эластографии сегодня в Европе пункция почти не
проводится, потому что мы имеем в руках очень точный и, самое главное, неинвазивный метод исследования. На сегодняшний день в России эта технология используется еще недостаточно широко. Однако нужно сказать, что за этой технологией, однозначно, - будущее».
Митьков В.В.
Президент РАСУДМ, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
Недостаточно широко используемый для Дальневосточного Федерального Округа способ исследования печени представлен в многопрофильной клинике «Асклепий». Медицинский центр Владивостока основан в 1993 г. и сегодня представляет собой многопрофильную клинику, работающую по 31 направлениям, где новейшие и теоретические разработки сочетаются с богатым опытом успешной практической деятельности. Профессионально подготовленный персонал (среди которых: профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории) ежедневно оказывает квалифицированную и качественную помощь тысячам пациентов, однако количество обратившихся все время растет. В клинику обращаются пациенты с различной этиологией хронического заболевания печени, но всех объединяет необходимость оценить степень поражения печени в динамике. В поисках эффективной, с точки зрения скорости проведения исследования, точности результатов, а также более комфортной для пациентов, процедуры медицинский центр «Асклепий» обратился к современной услуге и сравнительно новому методу диагностики печени - ультразвуковой эластографии сдвиговой волной. Уникальная процедура почти на треть способствует увеличению количества пациентов: исследование занимает не более 20 минут, не требует сложной специальной подготовки и позволяет получить точные результаты в режиме реального времени.
Сегодня специалисты клиники используют ультразвук Philips. С одной стороны, эластография сдвиговой волной – это способ оказания новой медицинской услуги пациенту, с другой – это инструмент привлечения пациентов в клинику. Компания Philips считает эффективным решением тогда, когда оно действительно помогает и клинике, и пациенту. Доверие пациентов – это, пожалуй, единственное, что действительно демонстрирует успех медицинского учреждения.
Успешное функционирование медицинской клиники гарантирует пациентам
высокое качество обслуживания, помощь высококвалифицированных специалистов и
передовые методы диагностики и лечения».
Клименко И. Ю.
Главный врач клиники «Асклепий»
Проведение подобного исследования заключается не только в клиническом подключении прибора. Это, прежде всего, клинические рекомендации, выпущенные Российской ассоциацией специалистов ультразвуковой диагностики в медицине (РАСУДМ). Известно, что результаты ультразвуковой оценки жесткости печени (количественные значения) зависят от производителя. По данной причине компания Philips обратилась к профессионалам. При партнерстве с Российской ассоциацией специалистов ультразвуковой диагностики в медицине и кафедрой ультразвуковой диагностики Университета Павии (Италия) были подготовлены данные рекомендации с целью стандартизации оценки жесткости печени на ультразвуковом оборудовании компании Philips.
Клинические рекомендации РАСУДМ по проведению эластографии сдвиговой волной для оценки жесткости печени при использовании ультразвуковых аппаратов компании Philips с примером протокола можно скачать на нашем сайте.
Быстрый, неинвазивный и безболезненный для пациента метод упрощает диагностику печени. Новые возможности эластографии в сочетании с превосходным качеством изображений Philips позволяют использовать безболезненные и менее дорогостоящие методы получения данных при диагностике заболеваний печени. Измерения жесткости ткани методом эластографии сдвиговой волной по технологии Philips выполняются быстро и просто даже у пациентов с плохим ультразвуковым окном. Кроме того, вы сможете без труда использовать это решение для длительного мониторинга пациентов.
Джованной Феррайоли.
Диагностическое оборудование экспертного класса.
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[1] РАСУДМ http://www.rasudm.org/recomendation/details.htm?id=15
[2] Не было зарегистрировано на момент публикации материалов 07.2018, согласно европейским данным.