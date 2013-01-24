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Безграничные возможности

    Эластография печени: быстро, точно, неинвазивно и безболезненно для пациента

    Технологии Philips упрощают диагностику заболеваний печени

    В поиске ответа глобальной проблеме вирусных гепатитов компания Philips обратилась к профессионалам. Российская Ассоциация Специалистов Ультразвуковой Диагностики в Медицине (РАСУДМ) и кафедра ультразвуковой диагностики Университета Павии (Италия) объединили усилия, чтобы разработать эффективное решение для оценки диффузных заболеваний печени в помощь клиницистам. Клинические рекомендации РАСУДМ по проведению эластографии сдвиговой волной на ультразвуковом оборудовании компании Philips стандартизируют оценку жесткости ткани печени в соответствии с примером протокола.
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    Откройте вместе с Philips новое направление в диагностике заболеваний печени

     

    Диффузные заболевания печени являются одной из самых больших проблем в мире. Они поражают сотни миллионов людей во всем мире, вызывая острую или хроническую болезнь печени.  В большинстве случаев они развиваются незаметно и протекают бессимптомно. Этиология диффузных заболеваний печени разнообразна. Вирусный гепатит (гепатит В или С); жировая инфильтрация печени алкогольного и неалкогольного происхождения; аутоиммунный гепатит; осложнения, связанные с приемом лекарственных средств; первичный билиарный цирроз и другие менее распространенные патологические состояния и заболевания.

     

    360 и 180 миллионов1 людей по всему миру инфицированы гепатитом В и С соответственно. 500–700 тысяч1 людей умирает ежегодно в результате инфицирования гепатитом B, более чем 350 тысяч пациентов – от осложнений гепатита С1.

     

    Хроническое поражение печени приводит к увеличению внеклеточного матрикса, продуцируемого фибробластоподобными клетками. Этот процесс выливается в фиброз печени, который может прогрессировать в цирроз с выраженным нарушением архитектоники печени и развитием портальной гипертензии. Оценка наличия фиброза и определение его стадии имеют большое значение для тактики ведения пациента с диффузным заболеванием печени. Фиброз печени является причиной повышения жесткости печени. Оценивая жесткость печени, возможно стадировать фиброз.

    Самое главное при обследовании – выявить стадию фиброза, стадию прогрессирования вирусного гепатита, что является самым опасным. Чтобы ее выявить необходимо использовать самое современное средство диагностики. Сегодня – это, конечно,
    метод эластографии печени. Чем точнее будет аппаратура, чем более обученным
    будет специалист, тем быстрее мы получим необходимую информацию для дальнейшего
    действия».

    Петухова C.А.

    Врач-инфекционист высшей категории, доцент кафедры инфекционных болезней Тихоокеанского медицинского университета, к.м.н.

     

    Одним из уникальных методов современности признана ультразвуковая эластография печени сдвиговой волной.  Метод для точной, неинвазивной и безболезненной оценки диффузных заболеваний печени, который не дает осложнений2 и не требует долгого времени для освоения.

    Благодаря ультразвуковой эластографии сегодня в Европе пункция почти не
    проводится, потому что мы имеем в руках очень точный и, самое главное, неинвазивный метод исследования. На сегодняшний день в России эта технология используется еще недостаточно широко. Однако нужно сказать, что за этой технологией, однозначно, - будущее».

    Митьков В.В.

    Президент РАСУДМ, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

    Внедрение новой медицинской услуги - путь к повышению эффективности клиники

     

    Недостаточно широко используемый для Дальневосточного Федерального Округа способ исследования печени представлен в многопрофильной клинике «Асклепий».  Медицинский центр Владивостока основан в 1993 г. и сегодня представляет собой многопрофильную клинику, работающую по 31 направлениям, где новейшие и теоретические разработки сочетаются с богатым опытом успешной практической деятельности. Профессионально подготовленный персонал (среди которых: профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории) ежедневно оказывает квалифицированную и качественную помощь тысячам пациентов, однако количество обратившихся все время растет. В клинику обращаются пациенты с различной этиологией хронического заболевания печени, но всех объединяет необходимость оценить степень поражения печени в динамике. В поисках эффективной, с точки зрения скорости проведения исследования, точности результатов, а также более комфортной для пациентов, процедуры медицинский центр «Асклепий» обратился к современной услуге и сравнительно новому методу диагностики печени - ультразвуковой эластографии сдвиговой волной. Уникальная процедура почти на треть способствует увеличению количества пациентов: исследование занимает не более 20 минут, не требует сложной специальной подготовки и позволяет получить точные результаты в режиме реального времени.

     

    Сегодня специалисты клиники используют ультразвук Philips. С одной стороны, эластография сдвиговой волной – это способ оказания новой медицинской услуги пациенту, с другой – это инструмент привлечения пациентов в клинику. Компания Philips считает эффективным решением тогда, когда оно действительно помогает и клинике, и пациенту. Доверие пациентов – это, пожалуй, единственное, что действительно демонстрирует успех медицинского учреждения.

    Успешное функционирование медицинской клиники гарантирует пациентам
    высокое качество обслуживания, помощь высококвалифицированных специалистов и
    передовые методы диагностики и лечения».

    Клименко И. Ю.

    Главный врач клиники «Асклепий»

    Клинические рекомендации Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине (РАСУДМ)

     

    Проведение подобного исследования заключается не только в клиническом подключении прибора. Это, прежде всего, клинические рекомендации, выпущенные Российской ассоциацией специалистов ультразвуковой диагностики в медицине (РАСУДМ). Известно, что результаты ультразвуковой оценки жесткости печени (количественные значения) зависят от производителя. По данной причине компания Philips обратилась к профессионалам. При партнерстве с Российской ассоциацией специалистов ультразвуковой диагностики в медицине и кафедрой ультразвуковой диагностики Университета Павии (Италия) были подготовлены данные рекомендации с целью стандартизации оценки жесткости печени на ультразвуковом оборудовании компании Philips.

     

    Клинические рекомендации РАСУДМ по проведению эластографии сдвиговой волной для оценки жесткости печени при использовании ультразвуковых аппаратов компании Philips с примером протокола можно скачать на нашем сайте. 

    Клинические рекомендации

    Скачать

    Эластография сдвиговой волной по технологии Philips упрощает диагностику заболеваний печени

     

    Быстрый, неинвазивный и безболезненный для пациента метод упрощает диагностику печени. Новые возможности эластографии в сочетании с превосходным качеством изображений Philips позволяют использовать безболезненные и менее дорогостоящие методы получения данных при диагностике заболеваний печени. Измерения жесткости ткани методом эластографии сдвиговой волной по технологии Philips выполняются быстро и просто даже у пациентов с плохим ультразвуковым окном. Кроме того, вы сможете без труда использовать это решение для длительного мониторинга пациентов.

    Эластография сдвиговой волной, Giovanna Ferraioli

    • Лекция 1 – Основные принципы (0:00) 
    • Лекция 2 – Существующие методики (04:01)
    • Лекция 3 – Оценка фиброза печени (07:14)
    • Лекция 4 – Оценка выраженности фиброза печени (16:19)
    • Лекция 5 – Двухмерная эластография (25:18)
    • Лекция 6 – Как проводить исследование (34:03)

    Преимущества использования  эластографии  для врача:

    Предоставление новой услуги для пациентов и дифференциация от конкурентов

     

    Повышение знаний и навыков как специалиста 

    Преимущества использования  эластографии  для медицинских учреждений:

    Предоставление уникального торгового предложения услуги для пациентов и дифференциация от конкурентов
    Выстраивание экспертизы и лидерства на рынке диагностики

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    Интервью с профессором медицинской школы Университета города Павия (Италия), признанным мировым экспертом в области ультразвуковой диагностики фиброза печени при диффузных и локальных заболеваниях

    Джованной Феррайоли.

    «"Тотальное сито" в диагностике заболеваний печени»

     

    Интервью с врачом гепатологом-гастроэнтерологом Михаилом Галушко.

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    Краткая справка
    Медицинский центр «Асклепий»
    Лидер частного здравоохранения на Дальнем Востоке уже 25 лет.
    Единственный медицинский центр Дальнего Востока, вошедший в список «ТОП-100 частных многопрофильных центров России» по версии независимого издания «Vademecum»
    Собственная лаборатория, одна из крупнейших в Приморском крае. Выполняет более 600 видов исследований.

    Диагностическое оборудование экспертного класса. 

     

    В центре работает профессионально подготовленный персонал: профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

     

    Новые возможности эластографии с ультразвуковыми системами Philips

    Дополнительно

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    Телефон Philips "Здравоохранение": 8-800-200-0881 (звонок из России бесплатный с городских и мобильных телефонов)

     

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    Что это значит?
    Final CEE consent

    [1] РАСУДМ http://www.rasudm.org/recomendation/details.htm?id=15

    [2] Не было зарегистрировано на момент публикации материалов 07.2018, согласно европейским данным.

     

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю