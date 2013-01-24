Диффузные заболевания печени являются одной из самых больших проблем в мире. Они поражают сотни миллионов людей во всем мире, вызывая острую или хроническую болезнь печени. В большинстве случаев они развиваются незаметно и протекают бессимптомно. Этиология диффузных заболеваний печени разнообразна. Вирусный гепатит (гепатит В или С); жировая инфильтрация печени алкогольного и неалкогольного происхождения; аутоиммунный гепатит; осложнения, связанные с приемом лекарственных средств; первичный билиарный цирроз и другие менее распространенные патологические состояния и заболевания.

360 и 180 миллионов1 людей по всему миру инфицированы гепатитом В и С соответственно. 500–700 тысяч1 людей умирает ежегодно в результате инфицирования гепатитом B, более чем 350 тысяч пациентов – от осложнений гепатита С1.

Хроническое поражение печени приводит к увеличению внеклеточного матрикса, продуцируемого фибробластоподобными клетками. Этот процесс выливается в фиброз печени, который может прогрессировать в цирроз с выраженным нарушением архитектоники печени и развитием портальной гипертензии. Оценка наличия фиброза и определение его стадии имеют большое значение для тактики ведения пациента с диффузным заболеванием печени. Фиброз печени является причиной повышения жесткости печени. Оценивая жесткость печени, возможно стадировать фиброз.