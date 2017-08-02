В то время как у нас формируется четкое представление о том, какие проблемы влияют на общую производительность нашей системы здравоохранения, мы выявляем многочисленные возможности для ее улучшения. Однако с этой задачей не справиться в одиночку. Для ее решения необходимы тесные и доверительные партнерские отношения, основанные на сотрудничестве, в котором выгода и риск для обеих сторон одинаковы. Наши клиенты ясно указали на то, что с повышением сложности медицинского обслуживания работа с огромной сетью разрозненных поставщиков и решений теряет свою целесообразность. И мы с этим полностью согласны. В компании Philips партнерство значит гораздо больше, чем просто слово или подпись на договоре поставки. Для нас настоящее партнерство означает, что мы прилагаем все усилия и работаем бок о бок с нашими клиентами, чтобы определить и реализовать тщательно взвешенные решения, подобранные с учетом потребностей и задач каждой конкретной организации. Для этого необходимо перейти от отношений, основанных на отдельных сделках, к отношениям на качественно новом уровне, в которых мы вместе будем решать самые сложные проблемы, индивидуальные для каждого клиента. Несмотря на то, что каждое наше сотрудничество индивидуально, как и потребности наших клиентов, все наши партнерские отношения направлены на внедрение эффективных инноваций, ориентированных на пациентов и медицинские учреждения, способствующих устранению препятствий и сложностей, а также благоприятным изменениям для пациентов, медицинских учреждений и всей системы здравоохранения. Мы начинаем работу с тщательного изучения возможностей и потребностей нашего клиента, затем составляем стратегический план действий, который поможет ему подготовиться к будущим изменениям. Мы полагаем, что благодаря нашему подходу к сотрудничеству мы действительно отличаемся от других компаний в нашей отрасли.