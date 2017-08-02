В сфере медицинского обслуживания существует много противоречий. С одной стороны, в ней появляется большое количество инноваций, выдающихся врачей, исследований мирового уровня, передовых технологий и сложно организованных систем здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь в самых сложных случаях и с применением самых сложных процедур. С другой стороны, сложности в области финансирования, управления и оказания помощи в некоторой степени ослабляют эти ощутимые преимущества. Кажется, что эффективному оказанию медицинской помощи пациентам с учетом их индивидуальных особенностей постоянно препятствуют определенные ограничения, которые увеличивают нагрузку как на пациентов, так и на медицинские учреждения и приводят к увеличению расходов без повышения эффективности.
В сфере медицинского обслуживания существует много противоречий. С одной стороны, в ней появляется большое количество инноваций, выдающихся врачей, исследований мирового уровня, передовых технологий и сложно организованных систем здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь в самых сложных случаях и с применением самых сложных процедур. С другой стороны, сложности в области финансирования, управления и оказания помощи в некоторой степени ослабляют эти ощутимые преимущества. Кажется, что эффективному оказанию медицинской помощи пациентам с учетом их индивидуальных особенностей постоянно препятствуют определенные ограничения, которые увеличивают нагрузку как на пациентов, так и на медицинские учреждения и приводят к увеличению расходов без повышения эффективности.
На фоне этих трудностей те значительные результаты, которых удается добиться в рамках работы по устранению этих преград, внушают большие надежды. Например, больница, персонал которой ежедневно оказывает медицинскую помощь пациентам с хроническими заболеваниями в комфортных условиях их собственного дома, одновременно снижая затраты и нагрузку. Или ведущий медицинский центр, в котором используют инструменты прогностического управления медицинским обслуживанием для пациентов отделения ОРИТ, чтобы сократить их пребывание в стационаре и снизить вероятность повторной госпитализации, учитывая при этом ограничения в области неотложной помощи и реанимации и сокращая расходы на миллионы. А также центр оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями сердца и сосудов, в котором для лечения заболеваний с высоким уровнем риска применяются малоинвазивные методы терапии под визуальным контролем, способные сократить длительность пребывания в стационаре и улучшить общее качество жизни пациентов. Или научно-исследовательское медицинское учреждение, сотрудники которого стремятся создать полностью цифровую базу образцов тканей, позволяющую патологоанатомам получать больше полезных сведений, обеспечивая индивидуальный подход при оказании медицинской помощи и оптимизированное лечение. Нам в компании Philips эти истории известны по той причине, что мы являемся участниками проектов, сотрудничаем с этими медицинскими учреждениями, чтобы преодолеть существующие препятствия, устранить сложности и реализовать новую стратегию беспрепятственного оказания медицинской помощи в нужном месте, в нужное время и нужным образом. Инновации. Изменения. Сотрудничество. Вот что побуждает специалистов этих медицинских учреждений работать с нами. Ведущие технологии в отрасли в сочетании с подходом, который устанавливает новые стандарты в области оказания медицинской помощи. Упорное стремление изменить жизнь к лучшему. Концепция беспрепятственного медицинского обслуживания с преодолением препятствий и устранением сложностей. Это то, что вдохновляет нас. Это главные ценности компании Philips.
На фоне этих трудностей те значительные результаты, которых удается добиться в рамках работы по устранению этих преград, внушают большие надежды. Например, больница, персонал которой ежедневно оказывает медицинскую помощь пациентам с хроническими заболеваниями в комфортных условиях их собственного дома, одновременно снижая затраты и нагрузку. Или ведущий медицинский центр, в котором используют инструменты прогностического управления медицинским обслуживанием для пациентов отделения ОРИТ, чтобы сократить их пребывание в стационаре и снизить вероятность повторной госпитализации, учитывая при этом ограничения в области неотложной помощи и реанимации и сокращая расходы на миллионы. А также центр оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями сердца и сосудов, в котором для лечения заболеваний с высоким уровнем риска применяются малоинвазивные методы терапии под визуальным контролем, способные сократить длительность пребывания в стационаре и улучшить общее качество жизни пациентов. Или научно-исследовательское медицинское учреждение, сотрудники которого стремятся создать полностью цифровую базу образцов тканей, позволяющую патологоанатомам получать больше полезных сведений, обеспечивая индивидуальный подход при оказании медицинской помощи и оптимизированное лечение. Нам в компании Philips эти истории известны по той причине, что мы являемся участниками проектов, сотрудничаем с этими медицинскими учреждениями, чтобы преодолеть существующие препятствия, устранить сложности и реализовать новую стратегию беспрепятственного оказания медицинской помощи в нужном месте, в нужное время и нужным образом.
Инновации. Изменения. Сотрудничество. Вот что побуждает специалистов этих медицинских учреждений работать с нами. Ведущие технологии в отрасли в сочетании с подходом, который устанавливает новые стандарты в области оказания медицинской помощи. Упорное стремление изменить жизнь к лучшему. Концепция беспрепятственного медицинского обслуживания с преодолением препятствий и устранением сложностей. Это то, что вдохновляет нас. Это главные ценности компании Philips.
В то время как у нас формируется четкое представление о том, какие проблемы влияют на общую производительность нашей системы здравоохранения, мы выявляем многочисленные возможности для ее улучшения. Однако с этой задачей не справиться в одиночку. Для ее решения необходимы тесные и доверительные партнерские отношения, основанные на сотрудничестве, в котором выгода и риск для обеих сторон одинаковы. Наши клиенты ясно указали на то, что с повышением сложности медицинского обслуживания работа с огромной сетью разрозненных поставщиков и решений теряет свою целесообразность. И мы с этим полностью согласны. В компании Philips партнерство значит гораздо больше, чем просто слово или подпись на договоре поставки. Для нас настоящее партнерство означает, что мы прилагаем все усилия и работаем бок о бок с нашими клиентами, чтобы определить и реализовать тщательно взвешенные решения, подобранные с учетом потребностей и задач каждой конкретной организации. Для этого необходимо перейти от отношений, основанных на отдельных сделках, к отношениям на качественно новом уровне, в которых мы вместе будем решать самые сложные проблемы, индивидуальные для каждого клиента. Несмотря на то, что каждое наше сотрудничество индивидуально, как и потребности наших клиентов, все наши партнерские отношения направлены на внедрение эффективных инноваций, ориентированных на пациентов и медицинские учреждения, способствующих устранению препятствий и сложностей, а также благоприятным изменениям для пациентов, медицинских учреждений и всей системы здравоохранения. Мы начинаем работу с тщательного изучения возможностей и потребностей нашего клиента, затем составляем стратегический план действий, который поможет ему подготовиться к будущим изменениям. Мы полагаем, что благодаря нашему подходу к сотрудничеству мы действительно отличаемся от других компаний в нашей отрасли.
В то время как у нас формируется четкое представление о том, какие проблемы влияют на общую производительность нашей системы здравоохранения, мы выявляем многочисленные возможности для ее улучшения. Однако с этой задачей не справиться в одиночку. Для ее решения необходимы тесные и доверительные партнерские отношения, основанные на сотрудничестве, в котором выгода и риск для обеих сторон одинаковы. Наши клиенты ясно указали на то, что с повышением сложности медицинского обслуживания работа с огромной сетью разрозненных поставщиков и решений теряет свою целесообразность. И мы с этим полностью согласны.
В компании Philips партнерство значит гораздо больше, чем просто слово или подпись на договоре поставки. Для нас настоящее партнерство означает, что мы прилагаем все усилия и работаем бок о бок с нашими клиентами, чтобы определить и реализовать тщательно взвешенные решения, подобранные с учетом потребностей и задач каждой конкретной организации. Для этого необходимо перейти от отношений, основанных на отдельных сделках, к отношениям на качественно новом уровне, в которых мы вместе будем решать самые сложные проблемы, индивидуальные для каждого клиента. Несмотря на то, что каждое наше сотрудничество индивидуально, как и потребности наших клиентов, все наши партнерские отношения направлены на внедрение эффективных инноваций, ориентированных на пациентов и медицинские учреждения, способствующих устранению препятствий и сложностей, а также благоприятным изменениям для пациентов, медицинских учреждений и всей системы здравоохранения. Мы начинаем работу с тщательного изучения возможностей и потребностей нашего клиента, затем составляем стратегический план действий, который поможет ему подготовиться к будущим изменениям. Мы полагаем, что благодаря нашему подходу к сотрудничеству мы действительно отличаемся от других компаний в нашей отрасли.
…Наши отношения с клиентами существенно меняются… Мы хотим, чтобы в рамках сотрудничества мы вместе с вами искали способы дальнейшего улучшения качества жизни людей. Мы хотим делиться с вами нашими знаниями о здоровье и благосостоянии, технологиях, информационных системах и деловых процессах, а также многих других аспектах, и нашу работу можно будет оценить по тем результатам, которых вы добьетесь”.
Франс ван Хаутен
Генеральный директор компании Royal Philips
Мы понимаем, что осуществлению беспрепятственного медицинского обслуживания препятствуют замедление работы и ограничения при оказании медицинской помощи, которые могут возникать вследствие несовместимости используемых устройств и программ. По этой причине мы создаем открытые платформы и работаем с технологиями других производителей, придерживаясь принципа независимости от поставщика. В то время как мы все больше ориентируемся на создание новых продуктов и инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, мы также устанавливаем партнерские отношения, чтобы внедрять инновации в технологические процессы. Консультационная группа нашего подразделения по модернизации здравоохранения работает в тесном сотрудничестве с клиентами с целью добиться ощутимых и устойчивых улучшений рабочих и клинических процессов, а также создать среду, ориентированную на пациентов. Результатом этого сотрудничества становятся многочисленные положительные изменения в самых разных областях, начиная от отделений неотложной помощи и катетеризационных лабораторий до совершенно новых центров медицинского обслуживания. Важным фактором, влияющим на наши партнерские отношения, является наша ориентация на гибкое обслуживание. Во многих случаях для обеспечения успеха организации клиента мы предоставляем ей наши клинические и технические ресурсы, а также ресурсы по обслуживанию. Мы вместе разрабатываем систему ключевых показателей эффективности для оценки результатов нашей деятельности по решению самых важных задач клиента. За последние годы этот подход помог нашим системам визуализации, исследований сердца и сосудов, а также системам мониторинга занять первое место по многочисленным показателям эксплуатационных характеристик.
Мы понимаем, что осуществлению беспрепятственного медицинского обслуживания препятствуют замедление работы и ограничения при оказании медицинской помощи, которые могут возникать вследствие несовместимости используемых устройств и программ. По этой причине мы создаем открытые платформы и работаем с технологиями других производителей, придерживаясь принципа независимости от поставщика. В то время как мы все больше ориентируемся на создание новых продуктов и инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, мы также устанавливаем партнерские отношения, чтобы внедрять инновации в технологические процессы. Консультационная группа нашего подразделения по модернизации здравоохранения работает в тесном сотрудничестве с клиентами с целью добиться ощутимых и устойчивых улучшений рабочих и клинических процессов, а также создать среду, ориентированную на пациентов. Результатом этого сотрудничества становятся многочисленные положительные изменения в самых разных областях, начиная от отделений неотложной помощи и катетеризационных лабораторий до совершенно новых центров медицинского обслуживания.
Важным фактором, влияющим на наши партнерские отношения, является наша ориентация на гибкое обслуживание. Во многих случаях для обеспечения успеха организации клиента мы предоставляем ей наши клинические и технические ресурсы, а также ресурсы по обслуживанию. Мы вместе разрабатываем систему ключевых показателей эффективности для оценки результатов нашей деятельности по решению самых важных задач клиента. За последние годы этот подход помог нашим системам визуализации, исследований сердца и сосудов, а также системам мониторинга занять первое место по многочисленным показателям эксплуатационных характеристик.
Наша цель — преодолеть трудности, препятствующие повышению производительности и организации беспрепятственного медицинского обслуживания как для пациентов, так и для медицинских учреждений. Несмотря на то что существует множество задач, требующих решения, в число приоритетных мы включаем четыре области, в которых возможно внедрение изменений: упрощение процесса сбора данных и сведений; улучшение методов и результатов лечения; максимальное сокращение дополнительных расходов, связанных с системой; обеспечение комфорта пациентов и эффективности работы персонала. Это, безусловно, непростая задача, но одновременно и та задача, которую мы вместе можем и стремимся решить. Наша объединенная линейка продуктов и решений в сочетании с нашим активным консультативным подходом и признанным качеством обслуживания сегодня помогают нашим клиентам делать большой шаг вперед во всех этих областях. Например, для областей, в которых особенно востребованы услуги медицинских сестер, мы разработали автоматизированные инструменты, которые позволяют получить полное представление о заболевании пациента, упрощая оформление медицинской документации и способствуя повышению эффективности использования трудовых ресурсов. Чтобы помочь специалистам, которые стараются обеспечить оказание необходимой медицинской помощи в нужное время и в нужном месте, мы создали множество новых решений, которые позволяют свести к минимуму количество лишних операций и ставить диагнозы на более ранних этапах с сокращением использования инвазивных методов. Такие технологии, как технология спектральной компьютерной томографии IQon*, могут помочь врачам определять характеристики пораженных участков печени с помощью усовершенствованных средств визуализации, а технология трехмерного моделирования с интеллектуальным определением анатомических структур HeartModel** упрощает выполнение ультразвуковых исследований сердца и повышает согласованность данных, предоставляя важную информацию за секунды. Важнее всего то, что мы по-прежнему ориентируемся исключительно на создание таких решений, которые позволяют в первую очередь учитывать потребности пациентов. В настоящее время пациенты наделены большим количеством прав и имеют большее количество потребностей, чем когда-либо прежде. Они оплачивают гораздо большую долю оказываемых им медицинских услуг за счет своих личных средств. Они заслуживают более комфортных условий, отвечающих их потребностям.
Наша цель — преодолеть трудности, препятствующие повышению производительности и организации беспрепятственного медицинского обслуживания как для пациентов, так и для медицинских учреждений. Несмотря на то что существует множество задач, требующих решения, в число приоритетных мы включаем четыре области, в которых возможно внедрение изменений: упрощение процесса сбора данных и сведений; улучшение методов и результатов лечения; максимальное сокращение дополнительных расходов, связанных с системой; обеспечение комфорта пациентов и эффективности работы персонала. Это, безусловно, непростая задача, но одновременно и та задача, которую мы вместе можем и стремимся решить. Наша объединенная линейка продуктов и решений в сочетании с нашим активным консультативным подходом и признанным качеством обслуживания сегодня помогают нашим клиентам делать большой шаг вперед во всех этих областях.
Например, для областей, в которых особенно востребованы услуги медицинских сестер, мы разработали автоматизированные инструменты, которые позволяют получить полное представление о заболевании пациента, упрощая оформление медицинской документации и способствуя повышению эффективности использования трудовых ресурсов.
Чтобы помочь специалистам, которые стараются обеспечить оказание необходимой медицинской помощи в нужное время и в нужном месте, мы создали множество новых решений, которые позволяют свести к минимуму количество лишних операций и ставить диагнозы на более ранних этапах с сокращением использования инвазивных методов. Такие технологии, как технология спектральной компьютерной томографии IQon*, могут помочь врачам определять характеристики пораженных участков печени с помощью усовершенствованных средств визуализации, а технология трехмерного моделирования с интеллектуальным определением анатомических структур HeartModel** упрощает выполнение ультразвуковых исследований сердца и повышает согласованность данных, предоставляя важную информацию за секунды.
Важнее всего то, что мы по-прежнему ориентируемся исключительно на создание таких решений, которые позволяют в первую очередь учитывать потребности пациентов. В настоящее время пациенты наделены большим количеством прав и имеют большее количество потребностей, чем когда-либо прежде. Они оплачивают гораздо большую долю оказываемых им медицинских услуг за счет своих личных средств. Они заслуживают более комфортных условий, отвечающих их потребностям.
Концепция беспрепятственного медицинского обслуживания будет обретать все большее значение по мере того, как основные задачи медицины будут перемещаться из области лечения заболеваний в область их предупреждения, а также здорового образа жизни. Компания Philips использует свое исключительное положение давно зарекомендовавшей себя компании-новатора, чья деятельность направлена на удовлетворение потребностей клиентов с помощью многочисленных «первых в своем роде» решений, для объединения людей, технологий и отделений для обеспечения беспрепятственного медицинского обслуживания на протяжении всего процесса оказания медицинской помощи. Наша цель по обеспечению беспрепятственного медицинского обслуживания заключается в преодолении препятствий, внедрении эффективных инноваций и реализации нашей концепции улучшения качества жизни 3 миллиардов людей в год к 2025 году. Мы рады вносить вклад в лучшее будущее путем разработки передовых инноваций, таких как наша первая система цифровой визуализации патологических изменений, которая расширит возможности врачей в области выявления и лечения таких заболеваний, как рак. Мы также разрабатываем и внедряем технологии искусственного интеллекта и машинного обучения с целью обеспечения лечения на более ранних этапах с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного пациента, т. е. прогностического и комплексного медицинского обслуживания с применением точных методов. Чтобы обеспечить беспрепятственное медицинское обслуживание, необходимо продолжать совместными усилиями разрушать барьеры между отделениями и специалистами, создавать передовые инновации, устранять препятствия, разделяющие пациентов и медицинских работников, и пересекать границы, существующие между медицинскими учреждениями и домами людей. Потому что сегодня здоровье не имеет границ.
Концепция беспрепятственного медицинского обслуживания будет обретать все большее значение по мере того, как основные задачи медицины будут перемещаться из области лечения заболеваний в область их предупреждения, а также здорового образа жизни. Компания Philips использует свое исключительное положение давно зарекомендовавшей себя компании-новатора, чья деятельность направлена на удовлетворение потребностей клиентов с помощью многочисленных «первых в своем роде» решений, для объединения людей, технологий и отделений для обеспечения беспрепятственного медицинского обслуживания на протяжении всего процесса оказания медицинской помощи.
Наша цель по обеспечению беспрепятственного медицинского обслуживания заключается в преодолении препятствий, внедрении эффективных инноваций и реализации нашей концепции улучшения качества жизни 3 миллиардов людей в год к 2025 году. Мы рады вносить вклад в лучшее будущее путем разработки передовых инноваций, таких как наша первая система цифровой визуализации патологических изменений, которая расширит возможности врачей в области выявления и лечения таких заболеваний, как рак. Мы также разрабатываем и внедряем технологии искусственного интеллекта и машинного обучения с целью обеспечения лечения на более ранних этапах с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного пациента, т. е. прогностического и комплексного медицинского обслуживания с применением точных методов.
Чтобы обеспечить беспрепятственное медицинское обслуживание, необходимо продолжать совместными усилиями разрушать барьеры между отделениями и специалистами, создавать передовые инновации, устранять препятствия, разделяющие пациентов и медицинских работников, и пересекать границы, существующие между медицинскими учреждениями и домами людей. Потому что сегодня здоровье не имеет границ.
В больнице... Возможность специалистов лечащей группы видеть историю болезни пациента, начиная от постановки диагноза и на протяжении всего курса лечения, возможности сотрудничества и отсутствие необходимости проводить нецелесообразные повторяющиеся анализы имеют большое значение для обеспечения беспрепятственного медицинского обслуживания. Благодаря использованию решений Philips в области ИТ сотрудникам одного из ведущих медицинских учреждений США удалось сократить время выполнения анализа более чем на 20%.
В больнице...
Возможность специалистов лечащей группы видеть историю болезни пациента, начиная от постановки диагноза и на протяжении всего курса лечения, возможности сотрудничества и отсутствие необходимости проводить нецелесообразные повторяющиеся анализы имеют большое значение для обеспечения беспрепятственного медицинского обслуживания. Благодаря использованию решений Philips в области ИТ сотрудникам одного из ведущих медицинских учреждений США удалось сократить время выполнения анализа более чем на 20%.
Дома... Возможность заранее определить, кому из людей, которые относятся к уязвимой группе людей старшего возраста, потребуется срочная транспортировка в медицинское учреждение в течение следующих 30 дней, и выполнение эффективных и экономичных инвазивных процедур для них на ранних этапах могут помочь снизить вероятность повторной госпитализации и повторного перемещения пациента в реаниматологическое отделение. Предварительные результаты исследования в рамках программы Partners Connected Health, посвященного прогнозной аналитике инструмента CareSage в сочетании с системой предупреждения Philips и другими смежными технологиями, показывают, что вероятность повторной госпитализации в течение 180 дней можно сократить на 40%.
Дома...
Возможность заранее определить, кому из людей, которые относятся к уязвимой группе людей старшего возраста, потребуется срочная транспортировка в медицинское учреждение в течение следующих 30 дней, и выполнение эффективных и экономичных инвазивных процедур для них на ранних этапах могут помочь снизить вероятность повторной госпитализации и повторного перемещения пациента в реаниматологическое отделение. Предварительные результаты исследования в рамках программы Partners Connected Health, посвященного прогнозной аналитике инструмента CareSage в сочетании с системой предупреждения Philips и другими смежными технологиями, показывают, что вероятность повторной госпитализации в течение 180 дней можно сократить на 40%.
Для всех категорий населения... Ежемесячное распределение миллиардов результатов обработки данных позволяет нашим специалистам по обработке данных и обслуживанию получать полное и комплексное представление почти обо всех этапах взаимодействия с пациентом с учетом временных рамок. Наши партнеры используют платформу управления медицинским обслуживанием населения Philips не только для того, чтобы быстро получать нужные сведения и повышать эффективность оказания медицинской помощи, но и для того, чтобы получать доход, который в настоящее время составляет более 700 миллионов долларов США.
Для всех категорий населения...
Ежемесячное распределение миллиардов результатов обработки данных позволяет нашим специалистам по обработке данных и обслуживанию получать полное и комплексное представление почти обо всех этапах взаимодействия с пациентом с учетом временных рамок. Наши партнеры используют платформу управления медицинским обслуживанием населения Philips не только для того, чтобы быстро получать нужные сведения и повышать эффективность оказания медицинской помощи, но и для того, чтобы получать доход, который в настоящее время составляет более 700 миллионов долларов США.
*АйКон **ХартМодел ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.
*АйКон
**ХартМодел
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.
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