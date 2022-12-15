Сосредоточьтесь на пациентах, а не на процессе

Технологии SmartWorkflow значительно сокращают количество шагов, необходимых для проведения МР-исследования, , благодаря быстрой подготовке пациента менее чем за минуту, бесконтактному сканированию и началу планового обследования в один клик. В сочетании с нашими легкими катушками Breeze это позволяет сократить время подготовки к следующему пациенту на 30%⁴, чтобы обеспечить бесперебойную работу отделения МРТ точно по графику. Результат? Быстрые обследования и благоприятный опыт взаимодействия с МРТ как для персонала, так и для пациентов.