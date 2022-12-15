Эта современная система МРТ 1.5Т с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal от компании Philips. В ней реализовано множество технологий на основе ИИ² для упрощения и автоматизации самых сложных клинических и операционных задач, чтобы позволить сконцентрироваться на том, что важнее всего: пациенте. Это принципиально новое решение призвано повысить производительность МРТ, ускорить проведение исследований, дать возможность врачам принимать обоснованные клинические решения.
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Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
Фокус на пациентах
Сосредоточьтесь на пациентах, а не на процессе
Технологии SmartWorkflow значительно сокращают количество шагов, необходимых для проведения МР-исследования, , благодаря быстрой подготовке пациента менее чем за минуту, бесконтактному сканированию и началу планового обследования в один клик. В сочетании с нашими легкими катушками Breeze это позволяет сократить время подготовки к следующему пациенту на 30%⁴, чтобы обеспечить бесперебойную работу отделения МРТ точно по графику. Результат? Быстрые обследования и благоприятный опыт взаимодействия с МРТ как для персонала, так и для пациентов.
Сосредоточьтесь на пациентах, а не на процессе
Технологии SmartWorkflow значительно сокращают количество шагов, необходимых для проведения МР-исследования, , благодаря быстрой подготовке пациента менее чем за минуту, бесконтактному сканированию и началу планового обследования в один клик. В сочетании с нашими легкими катушками Breeze это позволяет сократить время подготовки к следующему пациенту на 30%⁴, чтобы обеспечить бесперебойную работу отделения МРТ точно по графику. Результат? Быстрые обследования и благоприятный опыт взаимодействия с МРТ как для персонала, так и для пациентов.
Сосредоточьтесь на пациентах, а не на процессе
Технологии SmartWorkflow значительно сокращают количество шагов, необходимых для проведения МР-исследования, , благодаря быстрой подготовке пациента менее чем за минуту, бесконтактному сканированию и началу планового обследования в один клик. В сочетании с нашими легкими катушками Breeze это позволяет сократить время подготовки к следующему пациенту на 30%⁴, чтобы обеспечить бесперебойную работу отделения МРТ точно по графику. Результат? Быстрые обследования и благоприятный опыт взаимодействия с МРТ как для персонала, так и для пациентов.
Технологии SmartWorkflow значительно сокращают количество шагов, необходимых для проведения МР-исследования, , благодаря быстрой подготовке пациента менее чем за минуту, бесконтактному сканированию и началу планового обследования в один клик. В сочетании с нашими легкими катушками Breeze это позволяет сократить время подготовки к следующему пациенту на 30%⁴, чтобы обеспечить бесперебойную работу отделения МРТ точно по графику. Результат? Быстрые обследования и благоприятный опыт взаимодействия с МРТ как для персонала, так и для пациентов.
Полный порядок и отсутствие контакта с кожей
Полный порядок и отсутствие контакта с кожей
Укладка кабелей катушек - больше не проблема благодаря матрасу ComfortPlus MR 5300. U-образные выемки проходят вдоль боковой стороны, создавая непрерывный канал, который отделяет кабели катушек от кожи пациента. Катушки Breeze работают вместе с матрасом ComfortPlus, обеспечивая более комфортные условия для пациента⁵.
Полный порядок и отсутствие контакта с кожей
Укладка кабелей катушек - больше не проблема благодаря матрасу ComfortPlus MR 5300. U-образные выемки проходят вдоль боковой стороны, создавая непрерывный канал, который отделяет кабели катушек от кожи пациента. Катушки Breeze работают вместе с матрасом ComfortPlus, обеспечивая более комфортные условия для пациента⁵.
Полный порядок и отсутствие контакта с кожей
Укладка кабелей катушек - больше не проблема благодаря матрасу ComfortPlus MR 5300. U-образные выемки проходят вдоль боковой стороны, создавая непрерывный канал, который отделяет кабели катушек от кожи пациента. Катушки Breeze работают вместе с матрасом ComfortPlus, обеспечивая более комфортные условия для пациента⁵.
Укладка кабелей катушек - больше не проблема благодаря матрасу ComfortPlus MR 5300. U-образные выемки проходят вдоль боковой стороны, создавая непрерывный канал, который отделяет кабели катушек от кожи пациента. Катушки Breeze работают вместе с матрасом ComfortPlus, обеспечивая более комфортные условия для пациента⁵.
Расшифровывайте изображения до 50 % быстрее
Расшифровывайте изображения до 50 % быстрее
Технология Compressed SENSE ускоряет МР-сканирование до 50%⁷, оставляя качество изображения практически неизменным и помогая ускорить анализ изображений, повысить диагностическую достоверность. У вашей команды МРТ появляется больше времени, чтобы сосредоточиться на пациенте, и при этом появляется потенциальная возможность принимать на обследование больше людей.
Расшифровывайте изображения до 50 % быстрее
Технология Compressed SENSE ускоряет МР-сканирование до 50%⁷, оставляя качество изображения практически неизменным и помогая ускорить анализ изображений, повысить диагностическую достоверность. У вашей команды МРТ появляется больше времени, чтобы сосредоточиться на пациенте, и при этом появляется потенциальная возможность принимать на обследование больше людей.
Расшифровывайте изображения до 50 % быстрее
Технология Compressed SENSE ускоряет МР-сканирование до 50%⁷, оставляя качество изображения практически неизменным и помогая ускорить анализ изображений, повысить диагностическую достоверность. У вашей команды МРТ появляется больше времени, чтобы сосредоточиться на пациенте, и при этом появляется потенциальная возможность принимать на обследование больше людей.
Технология Compressed SENSE ускоряет МР-сканирование до 50%⁷, оставляя качество изображения практически неизменным и помогая ускорить анализ изображений, повысить диагностическую достоверность. У вашей команды МРТ появляется больше времени, чтобы сосредоточиться на пациенте, и при этом появляется потенциальная возможность принимать на обследование больше людей.
Надежный диагноз зависит от качества изображений
Надежный диагноз зависит от качества изображений
Высококачественные диагностические изображения позволяют уверенно поставить диагноз. Методы сканирования MR 5300 разработаны для получения изображений высокого качества. Таким образом, вы получаете информацию и сведения, необходимые для оказания стабильно качественной помощи, отличающий ваш центр от других.
Надежный диагноз зависит от качества изображений
Высококачественные диагностические изображения позволяют уверенно поставить диагноз. Методы сканирования MR 5300 разработаны для получения изображений высокого качества. Таким образом, вы получаете информацию и сведения, необходимые для оказания стабильно качественной помощи, отличающий ваш центр от других.
Надежный диагноз зависит от качества изображений
Высококачественные диагностические изображения позволяют уверенно поставить диагноз. Методы сканирования MR 5300 разработаны для получения изображений высокого качества. Таким образом, вы получаете информацию и сведения, необходимые для оказания стабильно качественной помощи, отличающий ваш центр от других.
Высококачественные диагностические изображения позволяют уверенно поставить диагноз. Методы сканирования MR 5300 разработаны для получения изображений высокого качества. Таким образом, вы получаете информацию и сведения, необходимые для оказания стабильно качественной помощи, отличающий ваш центр от других.
Положитесь на Philips в вопросах технической поддержки
Положитесь на Philips в вопросах технической поддержки
Мы предлагаем преимущества удаленного обслуживания, профилактики с поддержкой ИИ² и возможность регулярных обновлений системы - в течение всего срока службы системы.
Положитесь на Philips в вопросах технической поддержки
Мы предлагаем преимущества удаленного обслуживания, профилактики с поддержкой ИИ² и возможность регулярных обновлений системы - в течение всего срока службы системы.
Положитесь на Philips в вопросах технической поддержки
Мы предлагаем преимущества удаленного обслуживания, профилактики с поддержкой ИИ² и возможность регулярных обновлений системы - в течение всего срока службы системы.
Положитесь на Philips в вопросах технической поддержки
Положитесь на Philips в вопросах технической поддержки
Мы предлагаем преимущества удаленного обслуживания, профилактики с поддержкой ИИ² и возможность регулярных обновлений системы - в течение всего срока службы системы.
Легкость при сканировании
Легкость при сканировании
Катушки и коннекторы Breeze весят на 75% меньше, чем стандартные катушки, и могут использоваться отдельно или в комбинации для широкого спектра исследований – от взрослых до педиатрических. В сочетании со SmartWorkflow катушки Breeze позволяют быстро подключать и готовить пациентов к обследованию, что помогает сократить время подготовки пациента к стандартным исследованиям на 30%⁴. В то же время катушки Breeze обеспечивают высокое качество МР-изображений и высокую удовлетворенность пациентов.
Легкость при сканировании
Катушки и коннекторы Breeze весят на 75% меньше, чем стандартные катушки, и могут использоваться отдельно или в комбинации для широкого спектра исследований – от взрослых до педиатрических. В сочетании со SmartWorkflow катушки Breeze позволяют быстро подключать и готовить пациентов к обследованию, что помогает сократить время подготовки пациента к стандартным исследованиям на 30%⁴. В то же время катушки Breeze обеспечивают высокое качество МР-изображений и высокую удовлетворенность пациентов.
Легкость при сканировании
Катушки и коннекторы Breeze весят на 75% меньше, чем стандартные катушки, и могут использоваться отдельно или в комбинации для широкого спектра исследований – от взрослых до педиатрических. В сочетании со SmartWorkflow катушки Breeze позволяют быстро подключать и готовить пациентов к обследованию, что помогает сократить время подготовки пациента к стандартным исследованиям на 30%⁴. В то же время катушки Breeze обеспечивают высокое качество МР-изображений и высокую удовлетворенность пациентов.
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
Фокус на пациентах
Сосредоточьтесь на пациентах, а не на процессе
Технологии SmartWorkflow значительно сокращают количество шагов, необходимых для проведения МР-исследования, , благодаря быстрой подготовке пациента менее чем за минуту, бесконтактному сканированию и началу планового обследования в один клик. В сочетании с нашими легкими катушками Breeze это позволяет сократить время подготовки к следующему пациенту на 30%⁴, чтобы обеспечить бесперебойную работу отделения МРТ точно по графику. Результат? Быстрые обследования и благоприятный опыт взаимодействия с МРТ как для персонала, так и для пациентов.
Сосредоточьтесь на пациентах, а не на процессе
Технологии SmartWorkflow значительно сокращают количество шагов, необходимых для проведения МР-исследования, , благодаря быстрой подготовке пациента менее чем за минуту, бесконтактному сканированию и началу планового обследования в один клик. В сочетании с нашими легкими катушками Breeze это позволяет сократить время подготовки к следующему пациенту на 30%⁴, чтобы обеспечить бесперебойную работу отделения МРТ точно по графику. Результат? Быстрые обследования и благоприятный опыт взаимодействия с МРТ как для персонала, так и для пациентов.
Сосредоточьтесь на пациентах, а не на процессе
Технологии SmartWorkflow значительно сокращают количество шагов, необходимых для проведения МР-исследования, , благодаря быстрой подготовке пациента менее чем за минуту, бесконтактному сканированию и началу планового обследования в один клик. В сочетании с нашими легкими катушками Breeze это позволяет сократить время подготовки к следующему пациенту на 30%⁴, чтобы обеспечить бесперебойную работу отделения МРТ точно по графику. Результат? Быстрые обследования и благоприятный опыт взаимодействия с МРТ как для персонала, так и для пациентов.
Технологии SmartWorkflow значительно сокращают количество шагов, необходимых для проведения МР-исследования, , благодаря быстрой подготовке пациента менее чем за минуту, бесконтактному сканированию и началу планового обследования в один клик. В сочетании с нашими легкими катушками Breeze это позволяет сократить время подготовки к следующему пациенту на 30%⁴, чтобы обеспечить бесперебойную работу отделения МРТ точно по графику. Результат? Быстрые обследования и благоприятный опыт взаимодействия с МРТ как для персонала, так и для пациентов.
Полный порядок и отсутствие контакта с кожей
Полный порядок и отсутствие контакта с кожей
Укладка кабелей катушек - больше не проблема благодаря матрасу ComfortPlus MR 5300. U-образные выемки проходят вдоль боковой стороны, создавая непрерывный канал, который отделяет кабели катушек от кожи пациента. Катушки Breeze работают вместе с матрасом ComfortPlus, обеспечивая более комфортные условия для пациента⁵.
Полный порядок и отсутствие контакта с кожей
Укладка кабелей катушек - больше не проблема благодаря матрасу ComfortPlus MR 5300. U-образные выемки проходят вдоль боковой стороны, создавая непрерывный канал, который отделяет кабели катушек от кожи пациента. Катушки Breeze работают вместе с матрасом ComfortPlus, обеспечивая более комфортные условия для пациента⁵.
Полный порядок и отсутствие контакта с кожей
Укладка кабелей катушек - больше не проблема благодаря матрасу ComfortPlus MR 5300. U-образные выемки проходят вдоль боковой стороны, создавая непрерывный канал, который отделяет кабели катушек от кожи пациента. Катушки Breeze работают вместе с матрасом ComfortPlus, обеспечивая более комфортные условия для пациента⁵.
Укладка кабелей катушек - больше не проблема благодаря матрасу ComfortPlus MR 5300. U-образные выемки проходят вдоль боковой стороны, создавая непрерывный канал, который отделяет кабели катушек от кожи пациента. Катушки Breeze работают вместе с матрасом ComfortPlus, обеспечивая более комфортные условия для пациента⁵.
Расшифровывайте изображения до 50 % быстрее
Расшифровывайте изображения до 50 % быстрее
Технология Compressed SENSE ускоряет МР-сканирование до 50%⁷, оставляя качество изображения практически неизменным и помогая ускорить анализ изображений, повысить диагностическую достоверность. У вашей команды МРТ появляется больше времени, чтобы сосредоточиться на пациенте, и при этом появляется потенциальная возможность принимать на обследование больше людей.
Расшифровывайте изображения до 50 % быстрее
Технология Compressed SENSE ускоряет МР-сканирование до 50%⁷, оставляя качество изображения практически неизменным и помогая ускорить анализ изображений, повысить диагностическую достоверность. У вашей команды МРТ появляется больше времени, чтобы сосредоточиться на пациенте, и при этом появляется потенциальная возможность принимать на обследование больше людей.
Расшифровывайте изображения до 50 % быстрее
Технология Compressed SENSE ускоряет МР-сканирование до 50%⁷, оставляя качество изображения практически неизменным и помогая ускорить анализ изображений, повысить диагностическую достоверность. У вашей команды МРТ появляется больше времени, чтобы сосредоточиться на пациенте, и при этом появляется потенциальная возможность принимать на обследование больше людей.
Технология Compressed SENSE ускоряет МР-сканирование до 50%⁷, оставляя качество изображения практически неизменным и помогая ускорить анализ изображений, повысить диагностическую достоверность. У вашей команды МРТ появляется больше времени, чтобы сосредоточиться на пациенте, и при этом появляется потенциальная возможность принимать на обследование больше людей.
Надежный диагноз зависит от качества изображений
Надежный диагноз зависит от качества изображений
Высококачественные диагностические изображения позволяют уверенно поставить диагноз. Методы сканирования MR 5300 разработаны для получения изображений высокого качества. Таким образом, вы получаете информацию и сведения, необходимые для оказания стабильно качественной помощи, отличающий ваш центр от других.
Надежный диагноз зависит от качества изображений
Высококачественные диагностические изображения позволяют уверенно поставить диагноз. Методы сканирования MR 5300 разработаны для получения изображений высокого качества. Таким образом, вы получаете информацию и сведения, необходимые для оказания стабильно качественной помощи, отличающий ваш центр от других.
Надежный диагноз зависит от качества изображений
Высококачественные диагностические изображения позволяют уверенно поставить диагноз. Методы сканирования MR 5300 разработаны для получения изображений высокого качества. Таким образом, вы получаете информацию и сведения, необходимые для оказания стабильно качественной помощи, отличающий ваш центр от других.
Высококачественные диагностические изображения позволяют уверенно поставить диагноз. Методы сканирования MR 5300 разработаны для получения изображений высокого качества. Таким образом, вы получаете информацию и сведения, необходимые для оказания стабильно качественной помощи, отличающий ваш центр от других.
Положитесь на Philips в вопросах технической поддержки
Положитесь на Philips в вопросах технической поддержки
Мы предлагаем преимущества удаленного обслуживания, профилактики с поддержкой ИИ² и возможность регулярных обновлений системы - в течение всего срока службы системы.
Положитесь на Philips в вопросах технической поддержки
Мы предлагаем преимущества удаленного обслуживания, профилактики с поддержкой ИИ² и возможность регулярных обновлений системы - в течение всего срока службы системы.
Положитесь на Philips в вопросах технической поддержки
Мы предлагаем преимущества удаленного обслуживания, профилактики с поддержкой ИИ² и возможность регулярных обновлений системы - в течение всего срока службы системы.
Положитесь на Philips в вопросах технической поддержки
Положитесь на Philips в вопросах технической поддержки
Мы предлагаем преимущества удаленного обслуживания, профилактики с поддержкой ИИ² и возможность регулярных обновлений системы - в течение всего срока службы системы.
Легкость при сканировании
Легкость при сканировании
Катушки и коннекторы Breeze весят на 75% меньше, чем стандартные катушки, и могут использоваться отдельно или в комбинации для широкого спектра исследований – от взрослых до педиатрических. В сочетании со SmartWorkflow катушки Breeze позволяют быстро подключать и готовить пациентов к обследованию, что помогает сократить время подготовки пациента к стандартным исследованиям на 30%⁴. В то же время катушки Breeze обеспечивают высокое качество МР-изображений и высокую удовлетворенность пациентов.
Легкость при сканировании
Катушки и коннекторы Breeze весят на 75% меньше, чем стандартные катушки, и могут использоваться отдельно или в комбинации для широкого спектра исследований – от взрослых до педиатрических. В сочетании со SmartWorkflow катушки Breeze позволяют быстро подключать и готовить пациентов к обследованию, что помогает сократить время подготовки пациента к стандартным исследованиям на 30%⁴. В то же время катушки Breeze обеспечивают высокое качество МР-изображений и высокую удовлетворенность пациентов.
Легкость при сканировании
Катушки и коннекторы Breeze весят на 75% меньше, чем стандартные катушки, и могут использоваться отдельно или в комбинации для широкого спектра исследований – от взрослых до педиатрических. В сочетании со SmartWorkflow катушки Breeze позволяют быстро подключать и готовить пациентов к обследованию, что помогает сократить время подготовки пациента к стандартным исследованиям на 30%⁴. В то же время катушки Breeze обеспечивают высокое качество МР-изображений и высокую удовлетворенность пациентов.
Tехнические характеристики
Приемное РЧ-устройство dStream
Приемное РЧ-устройство dStream
Цепь сигналов от интерфейса Breeze к реконструктору
Fully Digital
Набор сверхлегких катушек
dS Breeze coils
Приемное РЧ-устройство dStream
Приемное РЧ-устройство dStream
Цепь сигналов от интерфейса Breeze к реконструктору
Цепь сигналов от интерфейса Breeze к реконструктору
Fully Digital
Набор сверхлегких катушек
dS Breeze coils
1. По сравнению с магнитом Ingenia 1,5T ZBO.
2. В соответствии с определением Искуственного Интеллекта (ИИ) от Группы экспертов высокого уровня ЕС.
3. Требуется соответствующее сервисное соглашение.
4. По сравнению с CoT между обычными исследованиями головного мозга, позвоночника, туловища, сердца, костно-мышечной системы на Ingenia 1.5T / Ingenia Ambition 1,5T с dS Anterior и специальными катушками для костно-мышечной системы.
5. По сравнению со сканированием без матраса ComfortPlus, ComforTone и технологии Compressed SENSE.
6. Даже в редких случаях, когда магнит не герметичен, ничтожно малое количество выходящего гелия не окажет существенного влияния на кислород в помещении.
7. По сравнению со сканированием на аппаратах Philips без технологии Compressed SENSE.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/19113 от 15.12.2022 Система магнитно-резонансной томографии MR 5300 с принадлежностями
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.