Универсальная ультразвуковая система Philips EPIQ Elite премиум-класса обеспечивает высокий уровень клинической эффективности, рабочего процесса и усовершенствованных интеллектуальных технологий, что позволяет решать наиболее сложные задачи, возникающие в настоящее время.
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Значительно превосходит стандартные технологии выполнения ультразвуковых исследований, позволяя вывести разрешение и четкость изображения на новый уровень. Эта запатентованная архитектура, включающая специальную технологию многоступенчатого точного формирования луча и технологию массово-параллельной обработки данных, позволяет собирать огромное количество акустических данных во время каждой операции передачи и выполнять цифровую реконструкцию луча наряду с математически оптимизированной фокальной обработкой. Это позволяет создавать изображения в реальном времени с более высокой частотой кадров, однородностью и степенью проникновения.
Технология визуализации nSIGHT
Значительно превосходит стандартные технологии выполнения ультразвуковых исследований, позволяя вывести разрешение и четкость изображения на новый уровень. Эта запатентованная архитектура, включающая специальную технологию многоступенчатого точного формирования луча и технологию массово-параллельной обработки данных, позволяет собирать огромное количество акустических данных во время каждой операции передачи и выполнять цифровую реконструкцию луча наряду с математически оптимизированной фокальной обработкой. Это позволяет создавать изображения в реальном времени с более высокой частотой кадров, однородностью и степенью проникновения.
Технология визуализации nSIGHT
Значительно превосходит стандартные технологии выполнения ультразвуковых исследований, позволяя вывести разрешение и четкость изображения на новый уровень. Эта запатентованная архитектура, включающая специальную технологию многоступенчатого точного формирования луча и технологию массово-параллельной обработки данных, позволяет собирать огромное количество акустических данных во время каждой операции передачи и выполнять цифровую реконструкцию луча наряду с математически оптимизированной фокальной обработкой. Это позволяет создавать изображения в реальном времени с более высокой частотой кадров, однородностью и степенью проникновения.
Значительно превосходит стандартные технологии выполнения ультразвуковых исследований, позволяя вывести разрешение и четкость изображения на новый уровень. Эта запатентованная архитектура, включающая специальную технологию многоступенчатого точного формирования луча и технологию массово-параллельной обработки данных, позволяет собирать огромное количество акустических данных во время каждой операции передачи и выполнять цифровую реконструкцию луча наряду с математически оптимизированной фокальной обработкой. Это позволяет создавать изображения в реальном времени с более высокой частотой кадров, однородностью и степенью проникновения.
Инструмент FlexVue с опцией просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View
Инструмент FlexVue с опцией просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View
95% опрошенных акушеров-гинекологов* считают, что инструмент FlexVue и опция просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View улучшают рабочий процесс, а 85% утверждают, что это также способствует повышению диагностической точности.
Инструмент FlexVue с опцией просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View
95% опрошенных акушеров-гинекологов* считают, что инструмент FlexVue и опция просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View улучшают рабочий процесс, а 85% утверждают, что это также способствует повышению диагностической точности.
Инструмент FlexVue с опцией просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View
95% опрошенных акушеров-гинекологов* считают, что инструмент FlexVue и опция просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View улучшают рабочий процесс, а 85% утверждают, что это также способствует повышению диагностической точности.
Инструмент FlexVue с опцией просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View
Инструмент FlexVue с опцией просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View
95% опрошенных акушеров-гинекологов* считают, что инструмент FlexVue и опция просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View улучшают рабочий процесс, а 85% утверждают, что это также способствует повышению диагностической точности.
MFI HD
MFI HD
85% опрошенных акушеров-гинекологов* считают, что опция MFI HD с очень чувствительной визуализацией кровотока способствует повышению диагностической точности.
MFI HD
85% опрошенных акушеров-гинекологов* считают, что опция MFI HD с очень чувствительной визуализацией кровотока способствует повышению диагностической точности.
MFI HD
85% опрошенных акушеров-гинекологов* считают, что опция MFI HD с очень чувствительной визуализацией кровотока способствует повышению диагностической точности.
85% опрошенных акушеров-гинекологов* считают, что опция MFI HD с очень чувствительной визуализацией кровотока способствует повышению диагностической точности.
24-дюймовый дисплей HD MAX
24-дюймовый дисплей HD MAX
Этот новый монитор с 24-дюймовым дисплеем и эффектом погружения обеспечивает премиальное качество ультразвуковой визуализации благодаря сверхширокой гамме цветов глубиной 10 бит, которая позволяет использовать миллиарды цветов для точной цветопередачи. Кроме того, он обеспечивает высококонтрастный динамический диапазон и улучшенный уровень черного для тонкого очерчивания значений шкалы серого. Дисплей HD MAX обеспечивает полноценный обзор независимо от угла для просмотра клинических изображений с любого удобного места в кабинете УЗД.
24-дюймовый дисплей HD MAX
Этот новый монитор с 24-дюймовым дисплеем и эффектом погружения обеспечивает премиальное качество ультразвуковой визуализации благодаря сверхширокой гамме цветов глубиной 10 бит, которая позволяет использовать миллиарды цветов для точной цветопередачи. Кроме того, он обеспечивает высококонтрастный динамический диапазон и улучшенный уровень черного для тонкого очерчивания значений шкалы серого. Дисплей HD MAX обеспечивает полноценный обзор независимо от угла для просмотра клинических изображений с любого удобного места в кабинете УЗД.
24-дюймовый дисплей HD MAX
Этот новый монитор с 24-дюймовым дисплеем и эффектом погружения обеспечивает премиальное качество ультразвуковой визуализации благодаря сверхширокой гамме цветов глубиной 10 бит, которая позволяет использовать миллиарды цветов для точной цветопередачи. Кроме того, он обеспечивает высококонтрастный динамический диапазон и улучшенный уровень черного для тонкого очерчивания значений шкалы серого. Дисплей HD MAX обеспечивает полноценный обзор независимо от угла для просмотра клинических изображений с любого удобного места в кабинете УЗД.
Этот новый монитор с 24-дюймовым дисплеем и эффектом погружения обеспечивает премиальное качество ультразвуковой визуализации благодаря сверхширокой гамме цветов глубиной 10 бит, которая позволяет использовать миллиарды цветов для точной цветопередачи. Кроме того, он обеспечивает высококонтрастный динамический диапазон и улучшенный уровень черного для тонкого очерчивания значений шкалы серого. Дисплей HD MAX обеспечивает полноценный обзор независимо от угла для просмотра клинических изображений с любого удобного места в кабинете УЗД.
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения высокой видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что способствует повышению точности диагностики практически для всех пациентов.
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения высокой видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что способствует повышению точности диагностики практически для всех пациентов.
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения высокой видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что способствует повышению точности диагностики практически для всех пациентов.
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения высокой видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что способствует повышению точности диагностики практически для всех пациентов.
Технология визуализации MicroFlow
Технология визуализации MicroFlow
Данная технология предназначена для обнаружения в тканях анатомических структур с медленным и слабым кровотоком. Это специально разработанное решение позволяет преодолеть многие препятствия, связанные со стандартными методами, для обнаружения кровотока в мелких сосудах с высоким разрешением и минимальной степенью выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, применяя передовые методы подавления артефактов для визуализации анатомии мелких сосудов
Технология визуализации MicroFlow
Данная технология предназначена для обнаружения в тканях анатомических структур с медленным и слабым кровотоком. Это специально разработанное решение позволяет преодолеть многие препятствия, связанные со стандартными методами, для обнаружения кровотока в мелких сосудах с высоким разрешением и минимальной степенью выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, применяя передовые методы подавления артефактов для визуализации анатомии мелких сосудов
Технология визуализации MicroFlow
Данная технология предназначена для обнаружения в тканях анатомических структур с медленным и слабым кровотоком. Это специально разработанное решение позволяет преодолеть многие препятствия, связанные со стандартными методами, для обнаружения кровотока в мелких сосудах с высоким разрешением и минимальной степенью выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, применяя передовые методы подавления артефактов для визуализации анатомии мелких сосудов
Данная технология предназначена для обнаружения в тканях анатомических структур с медленным и слабым кровотоком. Это специально разработанное решение позволяет преодолеть многие препятствия, связанные со стандартными методами, для обнаружения кровотока в мелких сосудах с высоким разрешением и минимальной степенью выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, применяя передовые методы подавления артефактов для визуализации анатомии мелких сосудов
Технологии PureWave и xMATRIX
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики xMATRIX считаются самыми инновационными среди ультразвуковых датчиков Philips. Получайте сверхтонкие 2D-срезы. Используйте визуализацию в режиме Live xPlane для одновременного создания двух плоскостей с высоким разрешением, что позволяет получать в два раза больше медицинских сведений за то же время. Благодаря технологии xMATRIX специалист может получить высокую детализацию изображения в любой плоскости в пределах объема.
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики xMATRIX считаются самыми инновационными среди ультразвуковых датчиков Philips. Получайте сверхтонкие 2D-срезы. Используйте визуализацию в режиме Live xPlane для одновременного создания двух плоскостей с высоким разрешением, что позволяет получать в два раза больше медицинских сведений за то же время. Благодаря технологии xMATRIX специалист может получить высокую детализацию изображения в любой плоскости в пределах объема.
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики xMATRIX считаются самыми инновационными среди ультразвуковых датчиков Philips. Получайте сверхтонкие 2D-срезы. Используйте визуализацию в режиме Live xPlane для одновременного создания двух плоскостей с высоким разрешением, что позволяет получать в два раза больше медицинских сведений за то же время. Благодаря технологии xMATRIX специалист может получить высокую детализацию изображения в любой плоскости в пределах объема.
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики xMATRIX считаются самыми инновационными среди ультразвуковых датчиков Philips. Получайте сверхтонкие 2D-срезы. Используйте визуализацию в режиме Live xPlane для одновременного создания двух плоскостей с высоким разрешением, что позволяет получать в два раза больше медицинских сведений за то же время. Благодаря технологии xMATRIX специалист может получить высокую детализацию изображения в любой плоскости в пределах объема.
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Ключевым компонентом мощной архитектуры системы EPIQ Elite является технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компании Philips, разработанная для превращения ультразвуковой системы в активную адаптирующуюся систему. Использование усовершенствованных методов моделирования органов, формирования срезов изображений и надежного количественного анализа позволяет упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. К некоторым примерам возможностей технологии AIUS относятся инструмент для количественного анализа функции ЛЖ и ЛП Dynamic HeartModel, интегрированное решение для ультразвуковой оценки молочных желез AI Breast и функция автоматического совмещения мультимодальных изображений и навигации PercuNav.
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Ключевым компонентом мощной архитектуры системы EPIQ Elite является технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компании Philips, разработанная для превращения ультразвуковой системы в активную адаптирующуюся систему. Использование усовершенствованных методов моделирования органов, формирования срезов изображений и надежного количественного анализа позволяет упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. К некоторым примерам возможностей технологии AIUS относятся инструмент для количественного анализа функции ЛЖ и ЛП Dynamic HeartModel, интегрированное решение для ультразвуковой оценки молочных желез AI Breast и функция автоматического совмещения мультимодальных изображений и навигации PercuNav.
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Ключевым компонентом мощной архитектуры системы EPIQ Elite является технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компании Philips, разработанная для превращения ультразвуковой системы в активную адаптирующуюся систему. Использование усовершенствованных методов моделирования органов, формирования срезов изображений и надежного количественного анализа позволяет упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. К некоторым примерам возможностей технологии AIUS относятся инструмент для количественного анализа функции ЛЖ и ЛП Dynamic HeartModel, интегрированное решение для ультразвуковой оценки молочных желез AI Breast и функция автоматического совмещения мультимодальных изображений и навигации PercuNav.
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Ключевым компонентом мощной архитектуры системы EPIQ Elite является технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компании Philips, разработанная для превращения ультразвуковой системы в активную адаптирующуюся систему. Использование усовершенствованных методов моделирования органов, формирования срезов изображений и надежного количественного анализа позволяет упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. К некоторым примерам возможностей технологии AIUS относятся инструмент для количественного анализа функции ЛЖ и ЛП Dynamic HeartModel, интегрированное решение для ультразвуковой оценки молочных желез AI Breast и функция автоматического совмещения мультимодальных изображений и навигации PercuNav.
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Принимайте взвешенные решения даже в сложных диагностических случаях благодаря полностью интегрированным функциям объединения, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс, чтобы помочь врачам быстро и эффективно выполнять объединение данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Благодаря совмещению мультимодальных изображений непосредственно в ультразвуковой системе вы получаете доступ к еще более мощному диагностическому инструменту с усовершенствованной визуализацией, что позволяет быстро принимать клинические решения. Расширьте возможности объединения и навигации с помощью датчиков для различных областей применения, включая X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 и новый датчик mC7-2.
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Принимайте взвешенные решения даже в сложных диагностических случаях благодаря полностью интегрированным функциям объединения, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс, чтобы помочь врачам быстро и эффективно выполнять объединение данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Благодаря совмещению мультимодальных изображений непосредственно в ультразвуковой системе вы получаете доступ к еще более мощному диагностическому инструменту с усовершенствованной визуализацией, что позволяет быстро принимать клинические решения. Расширьте возможности объединения и навигации с помощью датчиков для различных областей применения, включая X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 и новый датчик mC7-2.
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Принимайте взвешенные решения даже в сложных диагностических случаях благодаря полностью интегрированным функциям объединения, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс, чтобы помочь врачам быстро и эффективно выполнять объединение данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Благодаря совмещению мультимодальных изображений непосредственно в ультразвуковой системе вы получаете доступ к еще более мощному диагностическому инструменту с усовершенствованной визуализацией, что позволяет быстро принимать клинические решения. Расширьте возможности объединения и навигации с помощью датчиков для различных областей применения, включая X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 и новый датчик mC7-2.
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Принимайте взвешенные решения даже в сложных диагностических случаях благодаря полностью интегрированным функциям объединения, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс, чтобы помочь врачам быстро и эффективно выполнять объединение данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Благодаря совмещению мультимодальных изображений непосредственно в ультразвуковой системе вы получаете доступ к еще более мощному диагностическому инструменту с усовершенствованной визуализацией, что позволяет быстро принимать клинические решения. Расширьте возможности объединения и навигации с помощью датчиков для различных областей применения, включая X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 и новый датчик mC7-2.
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Ультразвуковые устройства очень мобильны и могут функционировать в проводной или беспроводной среде. Вследствие этого компания Philips уделяет особое внимание безопасности ультразвуковых систем. Платформа EPIQ Elite создана на базе ОС Windows 10, использует принцип мощной многоуровневой защиты и включает в себя превосходный набор функций защиты данных на пяти основных уровнях.
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Ультразвуковые устройства очень мобильны и могут функционировать в проводной или беспроводной среде. Вследствие этого компания Philips уделяет особое внимание безопасности ультразвуковых систем. Платформа EPIQ Elite создана на базе ОС Windows 10, использует принцип мощной многоуровневой защиты и включает в себя превосходный набор функций защиты данных на пяти основных уровнях.
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Ультразвуковые устройства очень мобильны и могут функционировать в проводной или беспроводной среде. Вследствие этого компания Philips уделяет особое внимание безопасности ультразвуковых систем. Платформа EPIQ Elite создана на базе ОС Windows 10, использует принцип мощной многоуровневой защиты и включает в себя превосходный набор функций защиты данных на пяти основных уровнях.
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Ультразвуковые устройства очень мобильны и могут функционировать в проводной или беспроводной среде. Вследствие этого компания Philips уделяет особое внимание безопасности ультразвуковых систем. Платформа EPIQ Elite создана на базе ОС Windows 10, использует принцип мощной многоуровневой защиты и включает в себя превосходный набор функций защиты данных на пяти основных уровнях.
Эластография
Эластография
Универсальная ультразвуковая система EPIQ Elite поддерживает такие методы визуализации, как компрессионная эластография и эластография сдвиговой волны. Высокочувствительная визуализация деформации может использоваться для быстрой оценки значений относительной жесткости тканей в различных областях применения. Методы эластографии сдвиговой волны ElastQ используют оригинальную схему генерирования импульсов для создания и определения скорости распространения сдвиговых волн, обеспечивая количественное отображение и измерение жесткости тканей. Технология визуализации ElastQ также обеспечивает отображение карты достоверности, которая помогает выполнять измерения в участках исследования с наивысшим качеством сдвиговой волны.
Эластография
Универсальная ультразвуковая система EPIQ Elite поддерживает такие методы визуализации, как компрессионная эластография и эластография сдвиговой волны. Высокочувствительная визуализация деформации может использоваться для быстрой оценки значений относительной жесткости тканей в различных областях применения. Методы эластографии сдвиговой волны ElastQ используют оригинальную схему генерирования импульсов для создания и определения скорости распространения сдвиговых волн, обеспечивая количественное отображение и измерение жесткости тканей. Технология визуализации ElastQ также обеспечивает отображение карты достоверности, которая помогает выполнять измерения в участках исследования с наивысшим качеством сдвиговой волны.
Эластография
Универсальная ультразвуковая система EPIQ Elite поддерживает такие методы визуализации, как компрессионная эластография и эластография сдвиговой волны. Высокочувствительная визуализация деформации может использоваться для быстрой оценки значений относительной жесткости тканей в различных областях применения. Методы эластографии сдвиговой волны ElastQ используют оригинальную схему генерирования импульсов для создания и определения скорости распространения сдвиговых волн, обеспечивая количественное отображение и измерение жесткости тканей. Технология визуализации ElastQ также обеспечивает отображение карты достоверности, которая помогает выполнять измерения в участках исследования с наивысшим качеством сдвиговой волны.
Технология визуализации nSIGHT
Инструмент FlexVue с опцией просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View
Значительно превосходит стандартные технологии выполнения ультразвуковых исследований, позволяя вывести разрешение и четкость изображения на новый уровень. Эта запатентованная архитектура, включающая специальную технологию многоступенчатого точного формирования луча и технологию массово-параллельной обработки данных, позволяет собирать огромное количество акустических данных во время каждой операции передачи и выполнять цифровую реконструкцию луча наряду с математически оптимизированной фокальной обработкой. Это позволяет создавать изображения в реальном времени с более высокой частотой кадров, однородностью и степенью проникновения.
Технология визуализации nSIGHT
Значительно превосходит стандартные технологии выполнения ультразвуковых исследований, позволяя вывести разрешение и четкость изображения на новый уровень. Эта запатентованная архитектура, включающая специальную технологию многоступенчатого точного формирования луча и технологию массово-параллельной обработки данных, позволяет собирать огромное количество акустических данных во время каждой операции передачи и выполнять цифровую реконструкцию луча наряду с математически оптимизированной фокальной обработкой. Это позволяет создавать изображения в реальном времени с более высокой частотой кадров, однородностью и степенью проникновения.
Технология визуализации nSIGHT
Значительно превосходит стандартные технологии выполнения ультразвуковых исследований, позволяя вывести разрешение и четкость изображения на новый уровень. Эта запатентованная архитектура, включающая специальную технологию многоступенчатого точного формирования луча и технологию массово-параллельной обработки данных, позволяет собирать огромное количество акустических данных во время каждой операции передачи и выполнять цифровую реконструкцию луча наряду с математически оптимизированной фокальной обработкой. Это позволяет создавать изображения в реальном времени с более высокой частотой кадров, однородностью и степенью проникновения.
Значительно превосходит стандартные технологии выполнения ультразвуковых исследований, позволяя вывести разрешение и четкость изображения на новый уровень. Эта запатентованная архитектура, включающая специальную технологию многоступенчатого точного формирования луча и технологию массово-параллельной обработки данных, позволяет собирать огромное количество акустических данных во время каждой операции передачи и выполнять цифровую реконструкцию луча наряду с математически оптимизированной фокальной обработкой. Это позволяет создавать изображения в реальном времени с более высокой частотой кадров, однородностью и степенью проникновения.
Инструмент FlexVue с опцией просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View
Инструмент FlexVue с опцией просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View
95% опрошенных акушеров-гинекологов* считают, что инструмент FlexVue и опция просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View улучшают рабочий процесс, а 85% утверждают, что это также способствует повышению диагностической точности.
Инструмент FlexVue с опцией просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View
95% опрошенных акушеров-гинекологов* считают, что инструмент FlexVue и опция просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View улучшают рабочий процесс, а 85% утверждают, что это также способствует повышению диагностической точности.
Инструмент FlexVue с опцией просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View
95% опрошенных акушеров-гинекологов* считают, что инструмент FlexVue и опция просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View улучшают рабочий процесс, а 85% утверждают, что это также способствует повышению диагностической точности.
Инструмент FlexVue с опцией просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View
Инструмент FlexVue с опцией просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View
95% опрошенных акушеров-гинекологов* считают, что инструмент FlexVue и опция просмотра в ортогональной проекции Orthogonal View улучшают рабочий процесс, а 85% утверждают, что это также способствует повышению диагностической точности.
MFI HD
MFI HD
85% опрошенных акушеров-гинекологов* считают, что опция MFI HD с очень чувствительной визуализацией кровотока способствует повышению диагностической точности.
MFI HD
85% опрошенных акушеров-гинекологов* считают, что опция MFI HD с очень чувствительной визуализацией кровотока способствует повышению диагностической точности.
MFI HD
85% опрошенных акушеров-гинекологов* считают, что опция MFI HD с очень чувствительной визуализацией кровотока способствует повышению диагностической точности.
85% опрошенных акушеров-гинекологов* считают, что опция MFI HD с очень чувствительной визуализацией кровотока способствует повышению диагностической точности.
24-дюймовый дисплей HD MAX
24-дюймовый дисплей HD MAX
Этот новый монитор с 24-дюймовым дисплеем и эффектом погружения обеспечивает премиальное качество ультразвуковой визуализации благодаря сверхширокой гамме цветов глубиной 10 бит, которая позволяет использовать миллиарды цветов для точной цветопередачи. Кроме того, он обеспечивает высококонтрастный динамический диапазон и улучшенный уровень черного для тонкого очерчивания значений шкалы серого. Дисплей HD MAX обеспечивает полноценный обзор независимо от угла для просмотра клинических изображений с любого удобного места в кабинете УЗД.
24-дюймовый дисплей HD MAX
Этот новый монитор с 24-дюймовым дисплеем и эффектом погружения обеспечивает премиальное качество ультразвуковой визуализации благодаря сверхширокой гамме цветов глубиной 10 бит, которая позволяет использовать миллиарды цветов для точной цветопередачи. Кроме того, он обеспечивает высококонтрастный динамический диапазон и улучшенный уровень черного для тонкого очерчивания значений шкалы серого. Дисплей HD MAX обеспечивает полноценный обзор независимо от угла для просмотра клинических изображений с любого удобного места в кабинете УЗД.
24-дюймовый дисплей HD MAX
Этот новый монитор с 24-дюймовым дисплеем и эффектом погружения обеспечивает премиальное качество ультразвуковой визуализации благодаря сверхширокой гамме цветов глубиной 10 бит, которая позволяет использовать миллиарды цветов для точной цветопередачи. Кроме того, он обеспечивает высококонтрастный динамический диапазон и улучшенный уровень черного для тонкого очерчивания значений шкалы серого. Дисплей HD MAX обеспечивает полноценный обзор независимо от угла для просмотра клинических изображений с любого удобного места в кабинете УЗД.
Этот новый монитор с 24-дюймовым дисплеем и эффектом погружения обеспечивает премиальное качество ультразвуковой визуализации благодаря сверхширокой гамме цветов глубиной 10 бит, которая позволяет использовать миллиарды цветов для точной цветопередачи. Кроме того, он обеспечивает высококонтрастный динамический диапазон и улучшенный уровень черного для тонкого очерчивания значений шкалы серого. Дисплей HD MAX обеспечивает полноценный обзор независимо от угла для просмотра клинических изображений с любого удобного места в кабинете УЗД.
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения высокой видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что способствует повышению точности диагностики практически для всех пациентов.
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения высокой видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что способствует повышению точности диагностики практически для всех пациентов.
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения высокой видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что способствует повышению точности диагностики практически для всех пациентов.
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения высокой видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что способствует повышению точности диагностики практически для всех пациентов.
Технология визуализации MicroFlow
Технология визуализации MicroFlow
Данная технология предназначена для обнаружения в тканях анатомических структур с медленным и слабым кровотоком. Это специально разработанное решение позволяет преодолеть многие препятствия, связанные со стандартными методами, для обнаружения кровотока в мелких сосудах с высоким разрешением и минимальной степенью выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, применяя передовые методы подавления артефактов для визуализации анатомии мелких сосудов
Технология визуализации MicroFlow
Данная технология предназначена для обнаружения в тканях анатомических структур с медленным и слабым кровотоком. Это специально разработанное решение позволяет преодолеть многие препятствия, связанные со стандартными методами, для обнаружения кровотока в мелких сосудах с высоким разрешением и минимальной степенью выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, применяя передовые методы подавления артефактов для визуализации анатомии мелких сосудов
Технология визуализации MicroFlow
Данная технология предназначена для обнаружения в тканях анатомических структур с медленным и слабым кровотоком. Это специально разработанное решение позволяет преодолеть многие препятствия, связанные со стандартными методами, для обнаружения кровотока в мелких сосудах с высоким разрешением и минимальной степенью выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, применяя передовые методы подавления артефактов для визуализации анатомии мелких сосудов
Данная технология предназначена для обнаружения в тканях анатомических структур с медленным и слабым кровотоком. Это специально разработанное решение позволяет преодолеть многие препятствия, связанные со стандартными методами, для обнаружения кровотока в мелких сосудах с высоким разрешением и минимальной степенью выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, применяя передовые методы подавления артефактов для визуализации анатомии мелких сосудов
Технологии PureWave и xMATRIX
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики xMATRIX считаются самыми инновационными среди ультразвуковых датчиков Philips. Получайте сверхтонкие 2D-срезы. Используйте визуализацию в режиме Live xPlane для одновременного создания двух плоскостей с высоким разрешением, что позволяет получать в два раза больше медицинских сведений за то же время. Благодаря технологии xMATRIX специалист может получить высокую детализацию изображения в любой плоскости в пределах объема.
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики xMATRIX считаются самыми инновационными среди ультразвуковых датчиков Philips. Получайте сверхтонкие 2D-срезы. Используйте визуализацию в режиме Live xPlane для одновременного создания двух плоскостей с высоким разрешением, что позволяет получать в два раза больше медицинских сведений за то же время. Благодаря технологии xMATRIX специалист может получить высокую детализацию изображения в любой плоскости в пределах объема.
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики xMATRIX считаются самыми инновационными среди ультразвуковых датчиков Philips. Получайте сверхтонкие 2D-срезы. Используйте визуализацию в режиме Live xPlane для одновременного создания двух плоскостей с высоким разрешением, что позволяет получать в два раза больше медицинских сведений за то же время. Благодаря технологии xMATRIX специалист может получить высокую детализацию изображения в любой плоскости в пределах объема.
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики xMATRIX считаются самыми инновационными среди ультразвуковых датчиков Philips. Получайте сверхтонкие 2D-срезы. Используйте визуализацию в режиме Live xPlane для одновременного создания двух плоскостей с высоким разрешением, что позволяет получать в два раза больше медицинских сведений за то же время. Благодаря технологии xMATRIX специалист может получить высокую детализацию изображения в любой плоскости в пределах объема.
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Ключевым компонентом мощной архитектуры системы EPIQ Elite является технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компании Philips, разработанная для превращения ультразвуковой системы в активную адаптирующуюся систему. Использование усовершенствованных методов моделирования органов, формирования срезов изображений и надежного количественного анализа позволяет упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. К некоторым примерам возможностей технологии AIUS относятся инструмент для количественного анализа функции ЛЖ и ЛП Dynamic HeartModel, интегрированное решение для ультразвуковой оценки молочных желез AI Breast и функция автоматического совмещения мультимодальных изображений и навигации PercuNav.
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Ключевым компонентом мощной архитектуры системы EPIQ Elite является технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компании Philips, разработанная для превращения ультразвуковой системы в активную адаптирующуюся систему. Использование усовершенствованных методов моделирования органов, формирования срезов изображений и надежного количественного анализа позволяет упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. К некоторым примерам возможностей технологии AIUS относятся инструмент для количественного анализа функции ЛЖ и ЛП Dynamic HeartModel, интегрированное решение для ультразвуковой оценки молочных желез AI Breast и функция автоматического совмещения мультимодальных изображений и навигации PercuNav.
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Ключевым компонентом мощной архитектуры системы EPIQ Elite является технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компании Philips, разработанная для превращения ультразвуковой системы в активную адаптирующуюся систему. Использование усовершенствованных методов моделирования органов, формирования срезов изображений и надежного количественного анализа позволяет упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. К некоторым примерам возможностей технологии AIUS относятся инструмент для количественного анализа функции ЛЖ и ЛП Dynamic HeartModel, интегрированное решение для ультразвуковой оценки молочных желез AI Breast и функция автоматического совмещения мультимодальных изображений и навигации PercuNav.
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Ключевым компонентом мощной архитектуры системы EPIQ Elite является технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компании Philips, разработанная для превращения ультразвуковой системы в активную адаптирующуюся систему. Использование усовершенствованных методов моделирования органов, формирования срезов изображений и надежного количественного анализа позволяет упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. К некоторым примерам возможностей технологии AIUS относятся инструмент для количественного анализа функции ЛЖ и ЛП Dynamic HeartModel, интегрированное решение для ультразвуковой оценки молочных желез AI Breast и функция автоматического совмещения мультимодальных изображений и навигации PercuNav.
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Принимайте взвешенные решения даже в сложных диагностических случаях благодаря полностью интегрированным функциям объединения, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс, чтобы помочь врачам быстро и эффективно выполнять объединение данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Благодаря совмещению мультимодальных изображений непосредственно в ультразвуковой системе вы получаете доступ к еще более мощному диагностическому инструменту с усовершенствованной визуализацией, что позволяет быстро принимать клинические решения. Расширьте возможности объединения и навигации с помощью датчиков для различных областей применения, включая X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 и новый датчик mC7-2.
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Принимайте взвешенные решения даже в сложных диагностических случаях благодаря полностью интегрированным функциям объединения, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс, чтобы помочь врачам быстро и эффективно выполнять объединение данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Благодаря совмещению мультимодальных изображений непосредственно в ультразвуковой системе вы получаете доступ к еще более мощному диагностическому инструменту с усовершенствованной визуализацией, что позволяет быстро принимать клинические решения. Расширьте возможности объединения и навигации с помощью датчиков для различных областей применения, включая X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 и новый датчик mC7-2.
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Принимайте взвешенные решения даже в сложных диагностических случаях благодаря полностью интегрированным функциям объединения, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс, чтобы помочь врачам быстро и эффективно выполнять объединение данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Благодаря совмещению мультимодальных изображений непосредственно в ультразвуковой системе вы получаете доступ к еще более мощному диагностическому инструменту с усовершенствованной визуализацией, что позволяет быстро принимать клинические решения. Расширьте возможности объединения и навигации с помощью датчиков для различных областей применения, включая X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 и новый датчик mC7-2.
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Принимайте взвешенные решения даже в сложных диагностических случаях благодаря полностью интегрированным функциям объединения, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс, чтобы помочь врачам быстро и эффективно выполнять объединение данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Благодаря совмещению мультимодальных изображений непосредственно в ультразвуковой системе вы получаете доступ к еще более мощному диагностическому инструменту с усовершенствованной визуализацией, что позволяет быстро принимать клинические решения. Расширьте возможности объединения и навигации с помощью датчиков для различных областей применения, включая X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 и новый датчик mC7-2.
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Ультразвуковые устройства очень мобильны и могут функционировать в проводной или беспроводной среде. Вследствие этого компания Philips уделяет особое внимание безопасности ультразвуковых систем. Платформа EPIQ Elite создана на базе ОС Windows 10, использует принцип мощной многоуровневой защиты и включает в себя превосходный набор функций защиты данных на пяти основных уровнях.
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Ультразвуковые устройства очень мобильны и могут функционировать в проводной или беспроводной среде. Вследствие этого компания Philips уделяет особое внимание безопасности ультразвуковых систем. Платформа EPIQ Elite создана на базе ОС Windows 10, использует принцип мощной многоуровневой защиты и включает в себя превосходный набор функций защиты данных на пяти основных уровнях.
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Ультразвуковые устройства очень мобильны и могут функционировать в проводной или беспроводной среде. Вследствие этого компания Philips уделяет особое внимание безопасности ультразвуковых систем. Платформа EPIQ Elite создана на базе ОС Windows 10, использует принцип мощной многоуровневой защиты и включает в себя превосходный набор функций защиты данных на пяти основных уровнях.
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Ультразвуковые устройства очень мобильны и могут функционировать в проводной или беспроводной среде. Вследствие этого компания Philips уделяет особое внимание безопасности ультразвуковых систем. Платформа EPIQ Elite создана на базе ОС Windows 10, использует принцип мощной многоуровневой защиты и включает в себя превосходный набор функций защиты данных на пяти основных уровнях.
Эластография
Эластография
Универсальная ультразвуковая система EPIQ Elite поддерживает такие методы визуализации, как компрессионная эластография и эластография сдвиговой волны. Высокочувствительная визуализация деформации может использоваться для быстрой оценки значений относительной жесткости тканей в различных областях применения. Методы эластографии сдвиговой волны ElastQ используют оригинальную схему генерирования импульсов для создания и определения скорости распространения сдвиговых волн, обеспечивая количественное отображение и измерение жесткости тканей. Технология визуализации ElastQ также обеспечивает отображение карты достоверности, которая помогает выполнять измерения в участках исследования с наивысшим качеством сдвиговой волны.
Эластография
Универсальная ультразвуковая система EPIQ Elite поддерживает такие методы визуализации, как компрессионная эластография и эластография сдвиговой волны. Высокочувствительная визуализация деформации может использоваться для быстрой оценки значений относительной жесткости тканей в различных областях применения. Методы эластографии сдвиговой волны ElastQ используют оригинальную схему генерирования импульсов для создания и определения скорости распространения сдвиговых волн, обеспечивая количественное отображение и измерение жесткости тканей. Технология визуализации ElastQ также обеспечивает отображение карты достоверности, которая помогает выполнять измерения в участках исследования с наивысшим качеством сдвиговой волны.
Эластография
Универсальная ультразвуковая система EPIQ Elite поддерживает такие методы визуализации, как компрессионная эластография и эластография сдвиговой волны. Высокочувствительная визуализация деформации может использоваться для быстрой оценки значений относительной жесткости тканей в различных областях применения. Методы эластографии сдвиговой волны ElastQ используют оригинальную схему генерирования импульсов для создания и определения скорости распространения сдвиговых волн, обеспечивая количественное отображение и измерение жесткости тканей. Технология визуализации ElastQ также обеспечивает отображение карты достоверности, которая помогает выполнять измерения в участках исследования с наивысшим качеством сдвиговой волны.
Tехнические характеристики
Общие характеристики
Общие характеристики
Ширина
60,6 см
Высота
146–171,5 см
Глубина
109,2 см
Вес
104,3 кг без периферийных устройств
Панель управления
Панель управления
Размер монитора
Дисплей высокого разрешения с диагональю 24 дюйма (60,96 см)
Общие характеристики
Общие характеристики
Ширина
60,6 см
Высота
146–171,5 см
Панель управления
Панель управления
Размер монитора
Дисплей высокого разрешения с диагональю 24 дюйма (60,96 см)
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2234 Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями, от 03.08.2023. Маркетинговая конфигурация EPIQ Elite.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.