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mC12-3

Микроконвексный датчик PureWave

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Еще более высокий уровень визуализации в педиатрии за счет технологии PureWave (проникновение на 30% глубже по сравнению с датчиком C8-5*) с гибкостью применения у пациентов различного телосложения

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Особенности
Эргономика

Эргономика

Уникальный эргономичный дизайн со скругленными краями для обеспечения превосходного уровня комфорта пациента

Эргономика

Уникальный эргономичный дизайн со скругленными краями для обеспечения превосходного уровня комфорта пациента

Эргономика

Уникальный эргономичный дизайн со скругленными краями для обеспечения превосходного уровня комфорта пациента
XRES Pro

XRES Pro

Поддержка новейшей версии технологии обработки изображений XRES Pro для еще большей видимости тканей

XRES Pro

Поддержка новейшей версии технологии обработки изображений XRES Pro для еще большей видимости тканей

XRES Pro

Поддержка новейшей версии технологии обработки изображений XRES Pro для еще большей видимости тканей
Педиатрия

Педиатрия

Оптимизирован для исследований в педиатрии: голова новорожденного, голова недоношенного ребенка, брюшная полость и кишечник ребенка

Педиатрия

Оптимизирован для исследований в педиатрии: голова новорожденного, голова недоношенного ребенка, брюшная полость и кишечник ребенка

Педиатрия

Оптимизирован для исследований в педиатрии: голова новорожденного, голова недоношенного ребенка, брюшная полость и кишечник ребенка
MFI

MFI

Поддержка режимов MFI и MFI HD

MFI

Поддержка режимов MFI и MFI HD

MFI

Поддержка режимов MFI и MFI HD
CEUS

CEUS

Поддержка контрастной эхографии (CEUS) в педиатрии для оценки микроциркуляции в печени и МЦУГ с контрастным усилением

CEUS

Поддержка контрастной эхографии (CEUS) в педиатрии для оценки микроциркуляции в печени и МЦУГ с контрастным усилением

CEUS

Поддержка контрастной эхографии (CEUS) в педиатрии для оценки микроциркуляции в печени и МЦУГ с контрастным усилением
  • Эргономика
  • XRES Pro
  • Педиатрия
  • MFI
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Эргономика

Эргономика

Уникальный эргономичный дизайн со скругленными краями для обеспечения превосходного уровня комфорта пациента

Эргономика

Уникальный эргономичный дизайн со скругленными краями для обеспечения превосходного уровня комфорта пациента

Эргономика

Уникальный эргономичный дизайн со скругленными краями для обеспечения превосходного уровня комфорта пациента
XRES Pro

XRES Pro

Поддержка новейшей версии технологии обработки изображений XRES Pro для еще большей видимости тканей

XRES Pro

Поддержка новейшей версии технологии обработки изображений XRES Pro для еще большей видимости тканей

XRES Pro

Поддержка новейшей версии технологии обработки изображений XRES Pro для еще большей видимости тканей
Педиатрия

Педиатрия

Оптимизирован для исследований в педиатрии: голова новорожденного, голова недоношенного ребенка, брюшная полость и кишечник ребенка

Педиатрия

Оптимизирован для исследований в педиатрии: голова новорожденного, голова недоношенного ребенка, брюшная полость и кишечник ребенка

Педиатрия

Оптимизирован для исследований в педиатрии: голова новорожденного, голова недоношенного ребенка, брюшная полость и кишечник ребенка
MFI

MFI

Поддержка режимов MFI и MFI HD

MFI

Поддержка режимов MFI и MFI HD

MFI

Поддержка режимов MFI и MFI HD
CEUS

CEUS

Поддержка контрастной эхографии (CEUS) в педиатрии для оценки микроциркуляции в печени и МЦУГ с контрастным усилением

CEUS

Поддержка контрастной эхографии (CEUS) в педиатрии для оценки микроциркуляции в печени и МЦУГ с контрастным усилением

CEUS

Поддержка контрастной эхографии (CEUS) в педиатрии для оценки микроциркуляции в печени и МЦУГ с контрастным усилением

Tехнические характеристики

Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • Широкополосная технология
Частотный диапазон
  • 12–3 МГц
Количество элементов
  • 160
Поле обзора
  • 90
Апертура
  • 16 мм
Тип матрицы
  • Микроконвексный датчик PureWave
Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • Широкополосная технология
Частотный диапазон
  • 12–3 МГц
Посмотреть все характеристики
Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • Широкополосная технология
Частотный диапазон
  • 12–3 МГц
Количество элементов
  • 160
Поле обзора
  • 90
Апертура
  • 16 мм
Тип матрицы
  • Микроконвексный датчик PureWave
  • *Внутренний отчет о результатах измерений со сравнительной оценкой показателей датчиков C8-5 и mC12-3

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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