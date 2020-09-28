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Датчик C6-2 для системы Innosight

Конвексный датчик

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Конвексный датчик может использоваться для исследований брюшной полости, исследований FAST, акушерских, гинекологических исследований, исследования плода, малых органов, урологических исследований, а также применяться в сочетании с направляющими для биопсии

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Tехнические характеристики

Характеристики — датчики
Характеристики — датчики
Технология
  • Широкополосная
Частотный диапазон
  • 6–2 МГц
Тип матрицы
  • Конвексная
Число элементов
  • 128
Поле обзора
  • 72°
Области применения
  • Общие исследования брюшной полости,
  • акушерские
  • и гинекологические исследования, исследования почек
Поддерживает комплекты для биопсии
  • Да
Характеристики — датчики
Характеристики — датчики
Технология
  • Широкополосная
Частотный диапазон
  • 6–2 МГц
Посмотреть все характеристики
Характеристики — датчики
Характеристики — датчики
Технология
  • Широкополосная
Частотный диапазон
  • 6–2 МГц
Тип матрицы
  • Конвексная
Число элементов
  • 128
Поле обзора
  • 72°
Области применения
  • Общие исследования брюшной полости,
  • акушерские
  • и гинекологические исследования, исследования почек
Поддерживает комплекты для биопсии
  • Да
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6909 Система ультразвуковая диагностическая Innosight с принадлежностями от 28.09.2020.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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