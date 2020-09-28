Секторный датчик можно использовать для исследований брюшной полости, исследований FAST, сердца, сосудов, а также применять в сочетании с направляющими для биопсии.
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|Датчики
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|Технология
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|Частотный диапазон
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|Тип матрицы
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|Число элементов
|
|Области применения
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|Поддерживает комплекты для биопсии
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|Датчики
|
|Технология
|
|Датчики
|
|Технология
|
|Частотный диапазон
|
|Тип матрицы
|
|Число элементов
|
|Области применения
|
|Поддерживает комплекты для биопсии
|
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