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Датчик S4-2 для системы Innosight

Секторный датчик

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Секторный датчик можно использовать для исследований брюшной полости, исследований FAST, сердца, сосудов, а также применять в сочетании с направляющими для биопсии.

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Tехнические характеристики

Характеристики — датчики
Характеристики — датчики
Датчики
  • Секторный датчик S4-2
Технология
  • Широкополосная
Частотный диапазон
  • 4–2 МГц
Тип матрицы
  • Секторная
Число элементов
  • 64
Области применения
  • Исследования сердца взрослых пациентов
Поддерживает комплекты для биопсии
  • Да
Характеристики — датчики
Характеристики — датчики
Датчики
  • Секторный датчик S4-2
Технология
  • Широкополосная
Посмотреть все характеристики
Характеристики — датчики
Характеристики — датчики
Датчики
  • Секторный датчик S4-2
Технология
  • Широкополосная
Частотный диапазон
  • 4–2 МГц
Тип матрицы
  • Секторная
Число элементов
  • 64
Области применения
  • Исследования сердца взрослых пациентов
Поддерживает комплекты для биопсии
  • Да
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6909 Система ультразвуковая диагностическая Innosight с принадлежностями от 28.09.2020.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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