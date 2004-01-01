Секторный датчик Philips xMATRIX 3-го поколения, работающий на архитектуре системы nSIGHT Plus. Расширенный диапазон рабочих частот от 1 до 5 МГц для эхокардиографии у взрослых в режимах 2D, Live xPlane и Live 3D. Уникальная изогнутая линза обеспечивает лучший обзор через межреберные промежутки.
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Исследования сосудов брюшной полости, транскраниальная доплерография
Количество элементов:
3000
Тип матрицы:
xMATRIX, секторная
Поле обзора:
90°
Режимы:
2D, цветовой режим, цветовая визуализация коронарных сосудов, TDI, PW, PW для исследования коронарных сосудов, CW, M-режим,
iRotate, Live xPlane, доплерография Live xPlane, Live 3D, Live 3D с масштабированием,
Live 3D и MPR, виртуальная верхушка в 3D с синхронизацией, контрастирование левого желудочка
Возможность выполнения биопсии:
Нет
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.