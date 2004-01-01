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Датчик X5-1c

Секторный датчик X5-1c

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Секторный датчик Philips xMATRIX 3-го поколения, работающий на архитектуре системы nSIGHT Plus. Расширенный диапазон рабочих частот от 1 до 5 МГц для эхокардиографии у взрослых в режимах 2D, Live xPlane и Live 3D. Уникальная изогнутая линза обеспечивает лучший обзор через межреберные промежутки.

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Особенности
Технология: xMATRIX, PureWave

Технология: xMATRIX, PureWave

Технология: xMATRIX, PureWave

Технология: xMATRIX, PureWave

Технология: xMATRIX, PureWave

Технология: xMATRIX, PureWave

Технология: xMATRIX, PureWave
Количество элементов: 3000

Количество элементов: 3000

Количество элементов: 3000

Количество элементов: 3000

Количество элементов: 3000

Количество элементов: 3000

Количество элементов: 3000
Частотный диапазон: 1–5 МГц

Частотный диапазон: 1–5 МГц

Частотный диапазон: 1–5 МГц

Частотный диапазон: 1–5 МГц

Частотный диапазон: 1–5 МГц

Частотный диапазон: 1–5 МГц

Частотный диапазон: 1–5 МГц
  • Технология: xMATRIX, PureWave
  • Количество элементов: 3000
  • Частотный диапазон: 1–5 МГц
Посмотреть все особенности
Технология: xMATRIX, PureWave

Технология: xMATRIX, PureWave

Технология: xMATRIX, PureWave

Технология: xMATRIX, PureWave

Технология: xMATRIX, PureWave

Технология: xMATRIX, PureWave

Технология: xMATRIX, PureWave
Количество элементов: 3000

Количество элементов: 3000

Количество элементов: 3000

Количество элементов: 3000

Количество элементов: 3000

Количество элементов: 3000

Количество элементов: 3000
Частотный диапазон: 1–5 МГц

Частотный диапазон: 1–5 МГц

Частотный диапазон: 1–5 МГц

Частотный диапазон: 1–5 МГц

Частотный диапазон: 1–5 МГц

Частотный диапазон: 1–5 МГц

Частотный диапазон: 1–5 МГц

Tехнические характеристики

Технические характеристики: датчики
Технические характеристики: датчики
Технология:
  • xMATRIX, PureWave
Частотный диапазон:
  • 1–5 МГц
Апертура:
  • Патентованная
Объемное поле обзора:
  • 98 x 98°
Области применения:
  • Исследование сердца у взрослых/детей
  • Исследования сосудов брюшной полости, транскраниальная доплерография
Количество элементов:
  • 3000
Тип матрицы:
  • xMATRIX, секторная
Поле обзора:
  • 90°
Режимы:
  • 2D, цветовой режим, цветовая визуализация коронарных сосудов, TDI, PW, PW для исследования коронарных сосудов, CW, M-режим,
  • iRotate, Live xPlane, доплерография Live xPlane, Live 3D, Live 3D с масштабированием,
  • Live 3D и MPR, виртуальная верхушка в 3D с синхронизацией, контрастирование левого желудочка
Возможность выполнения биопсии:
  • Нет
Технические характеристики: датчики
Технические характеристики: датчики
Технология:
  • xMATRIX, PureWave
Частотный диапазон:
  • 1–5 МГц
Посмотреть все характеристики
Технические характеристики: датчики
Технические характеристики: датчики
Технология:
  • xMATRIX, PureWave
Частотный диапазон:
  • 1–5 МГц
Апертура:
  • Патентованная
Объемное поле обзора:
  • 98 x 98°
Области применения:
  • Исследование сердца у взрослых/детей
  • Исследования сосудов брюшной полости, транскраниальная доплерография
Количество элементов:
  • 3000
Тип матрицы:
  • xMATRIX, секторная
Поле обзора:
  • 90°
Режимы:
  • 2D, цветовой режим, цветовая визуализация коронарных сосудов, TDI, PW, PW для исследования коронарных сосудов, CW, M-режим,
  • iRotate, Live xPlane, доплерография Live xPlane, Live 3D, Live 3D с масштабированием,
  • Live 3D и MPR, виртуальная верхушка в 3D с синхронизацией, контрастирование левого желудочка
Возможность выполнения биопсии:
  • Нет
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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