Чреспищеводный датчик Philips X8-2t Датчик с матрицей xMATRIX и технологией кристаллов PureWave

В компактном фазированном датчике X11-4t для чреспищеводной 2D/3D эхокардиографии используются запатентованные технологии nSIGHT Plus, xMATRIX и PureWave. Расширенный рабочий частотный диапазон 11–4 МГц для эхокардиографии детей и взрослых в режимах 2D, Live xPlane и Live 3D. Поддерживает режим 2D, усовершенствованную технологию XRES, режим тканевой гармоники, M-режим, цветовой M-режим, ЦДК, импульсно-волновой доплер (PW), непрерывно-волновой доплер (CW), визуализацию Live xPlane, xPlane PW, xPlane CW, xPlane Color, Live 3D Echo, Live 3D c масштабированием, Live 3D Color и захват данных в режиме 3D на основе нескольких сердечных сокращений. Оснащен настраиваемой пользователем кнопкой на рукоятке для облегчения выполнения основных функций при чреспищеводной эхокардиографии. В комплект входят одноразовый защитный колпачок и загубник.