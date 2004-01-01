В компактном фазированном датчике X11-4t для чреспищеводной 2D/3D эхокардиографии используются запатентованные технологии nSIGHT Plus, xMATRIX и PureWave. Расширенный рабочий частотный диапазон 11–4 МГц для эхокардиографии детей и взрослых в режимах 2D, Live xPlane и Live 3D. Поддерживает режим 2D, усовершенствованную технологию XRES, режим тканевой гармоники, M-режим, цветовой M-режим, ЦДК, импульсно-волновой доплер (PW), непрерывно-волновой доплер (CW), визуализацию Live xPlane, xPlane PW, xPlane CW, xPlane Color, Live 3D Echo, Live 3D c масштабированием, Live 3D Color и захват данных в режиме 3D на основе нескольких сердечных сокращений. Оснащен настраиваемой пользователем кнопкой на рукоятке для облегчения выполнения основных функций при чреспищеводной эхокардиографии. В комплект входят одноразовый защитный колпачок и загубник.
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|Технология:
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|Частотный диапазон:
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|Апертура:
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|Объемное поле обзора:
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|Области применения:
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|Количество элементов:
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|Тип матрицы:
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|Поле обзора:
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|Возможность выполнения биопсии:
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|Технология:
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|Частотный диапазон:
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|Технология:
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|Частотный диапазон:
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|Апертура:
|
|Объемное поле обзора:
|
|Области применения:
|
|Количество элементов:
|
|Тип матрицы:
|
|Поле обзора:
|
|Возможность выполнения биопсии:
|
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