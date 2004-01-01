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Чреспищеводный датчик Philips X8-2t

Датчик с матрицей xMATRIX и технологией кристаллов PureWave

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В компактном фазированном датчике X11-4t для чреспищеводной 2D/3D эхокардиографии используются запатентованные технологии nSIGHT Plus, xMATRIX и PureWave. Расширенный рабочий частотный диапазон 11–4 МГц для эхокардиографии детей и взрослых в режимах 2D, Live xPlane и Live 3D. Поддерживает режим 2D, усовершенствованную технологию XRES, режим тканевой гармоники, M-режим, цветовой M-режим, ЦДК, импульсно-волновой доплер (PW), непрерывно-волновой доплер (CW), визуализацию Live xPlane, xPlane PW, xPlane CW, xPlane Color, Live 3D Echo, Live 3D c масштабированием, Live 3D Color и захват данных в режиме 3D на основе нескольких сердечных сокращений. Оснащен настраиваемой пользователем кнопкой на рукоятке для облегчения выполнения основных функций при чреспищеводной эхокардиографии. В комплект входят одноразовый защитный колпачок и загубник.

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Tехнические характеристики

Технические характеристики: датчики
Технические характеристики: датчики
Технология:
  • PureWave и xMatrix
Частотный диапазон:
  • 11–4 МГц
Апертура:
  • Патентованная
Объемное поле обзора:
  • 105 x 105°
Области применения:
  • Чреспищеводная эхокардиография взрослых пациентов и детей: пациенты с массой тела >5 кг
Количество элементов:
  • 2500
Тип матрицы:
  • xMatrix, секторная
Поле обзора:
  • 90°
Возможность выполнения биопсии:
  • Нет
Технические характеристики: датчики
Технические характеристики: датчики
Технология:
  • PureWave и xMatrix
Частотный диапазон:
  • 11–4 МГц
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Технические характеристики: датчики
Технические характеристики: датчики
Технология:
  • PureWave и xMatrix
Частотный диапазон:
  • 11–4 МГц
Апертура:
  • Патентованная
Объемное поле обзора:
  • 105 x 105°
Области применения:
  • Чреспищеводная эхокардиография взрослых пациентов и детей: пациенты с массой тела >5 кг
Количество элементов:
  • 2500
Тип матрицы:
  • xMatrix, секторная
Поле обзора:
  • 90°
Возможность выполнения биопсии:
  • Нет

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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