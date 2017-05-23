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Маски специально разработаны как для взрослых пациентов, так и для детей и повторяют контуры лица. Они рекомендованы к использованию в сочетании с высокоэффективными ингаляторами SideStream для повышения качества введения лекарственных препаратов.
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Сокращает время процедуры
Сокращает время процедуры
Сокращает время процедуры
Широкий ассортимент ингаляторов позволяет сократить расходы
Широкий ассортимент ингаляторов позволяет сократить расходы
Широкий ассортимент ингаляторов позволяет сократить расходы
Маска SideStream для взрослых (от 6 лет)
Маска SideStream для взрослых (от 6 лет)
Маска SideStream для взрослых (от 6 лет)
Эффективная проверенная технология SideStream
Эффективная проверенная технология SideStream
Эффективная проверенная технология SideStream
Маска SideStream для детей в возрасте до 5 лет
Маска SideStream для детей в возрасте до 5 лет
Маска SideStream для детей в возрасте до 5 лет
Сокращает время процедуры
Сокращает время процедуры
Сокращает время процедуры
Широкий ассортимент ингаляторов позволяет сократить расходы
Широкий ассортимент ингаляторов позволяет сократить расходы
Широкий ассортимент ингаляторов позволяет сократить расходы
Маска SideStream для взрослых (от 6 лет)
Маска SideStream для взрослых (от 6 лет)
Маска SideStream для взрослых (от 6 лет)
Эффективная проверенная технология SideStream
Эффективная проверенная технология SideStream
Эффективная проверенная технология SideStream
Маска SideStream для детей в возрасте до 5 лет
Маска SideStream для детей в возрасте до 5 лет
Маска SideStream для детей в возрасте до 5 лет
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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