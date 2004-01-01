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Линейный матричный монокристальный датчик Philips eL18-4

Сверхширокополосный линейный датчик с технологией кристаллов PureWave

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Датчик eL18-4 — это сверхвысокочастотный линейный датчик, в котором используется сверхширокополосная технология кристаллов PureWave с возможностью точной фокусировки, которая генерирует ультраширокополосные частоты в диапазоне от 2 до 22 МГц. Усовершенствованная конструкция датчика позволяет выполнять трапециевидную визуализацию с широким полем обзора, а также получать изображения высокого и четкого разрешения в режиме 2D. Этот датчик позволяет проводить широкий спектр исследований в высоком разрешении, включая визуализацию молочных желез, малых органов, сосудов и костно-мышечной системы с соответствующим уровнем проникновения в ходе акушерских/гинекологических исследований, что обеспечивает достоверность клинических данных, а также исследования детей.

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Tехнические характеристики

Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • PureWave
Число элементов
  • 1920
Частотный диапазон
  • 22–2 МГц
Тип матрицы
  • Линейная
Апертура
  • 50,56 миллиметра
Поле обзора
  • 39,7°
Области применения
  • Исследование поверхностных структур с высоким разрешением, включая визуализацию малых органов, молочной железы, сосудов, костно-мышечной системы, кишечника, а также визуализация в педиатрии и акушерстве. Выбор коррекции аберрации тканей для улучшенной визуализации костно-мышечной системы, молочной железы и венозных сосудов с предустановками для визуализации тканей (TSP).
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Возможность объединения изображений и навигации
  • Да
Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • PureWave
Число элементов
  • 1920
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Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • PureWave
Число элементов
  • 1920
Частотный диапазон
  • 22–2 МГц
Тип матрицы
  • Линейная
Апертура
  • 50,56 миллиметра
Поле обзора
  • 39,7°
Области применения
  • Исследование поверхностных структур с высоким разрешением, включая визуализацию малых органов, молочной железы, сосудов, костно-мышечной системы, кишечника, а также визуализация в педиатрии и акушерстве. Выбор коррекции аберрации тканей для улучшенной визуализации костно-мышечной системы, молочной железы и венозных сосудов с предустановками для визуализации тканей (TSP).
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Возможность объединения изображений и навигации
  • Да
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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