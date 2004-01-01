Линейный матричный монокристальный датчик Philips eL18-4

Датчик eL18-4 — это сверхвысокочастотный линейный датчик, в котором используется сверхширокополосная технология кристаллов PureWave с возможностью точной фокусировки, которая генерирует ультраширокополосные частоты в диапазоне от 2 до 22 МГц. Усовершенствованная конструкция датчика позволяет выполнять трапециевидную визуализацию с широким полем обзора, а также получать изображения высокого и четкого разрешения в режиме 2D. Этот датчик позволяет проводить широкий спектр исследований в высоком разрешении, включая визуализацию молочных желез, малых органов, сосудов и костно-мышечной системы с соответствующим уровнем проникновения в ходе акушерских/гинекологических исследований, что обеспечивает достоверность клинических данных, а также исследования детей.
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|Технология
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|Число элементов
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|Частотный диапазон
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|Тип матрицы
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|Апертура
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|Поле обзора
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|Области применения
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|Возможность выполнения биопсии
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|Возможность объединения изображений и навигации
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|Технология
|
|Число элементов
|
|Технология
|
|Число элементов
|
|Частотный диапазон
|
|Тип матрицы
|
|Апертура
|
|Поле обзора
|
|Области применения
|
|Возможность выполнения биопсии
|
|Возможность объединения изображений и навигации
|
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