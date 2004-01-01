Линейный матричный монокристальный датчик Philips eL18-4 Сверхширокополосный линейный датчик с технологией кристаллов PureWave

Датчик eL18-4 — это сверхвысокочастотный линейный датчик, в котором используется сверхширокополосная технология кристаллов PureWave с возможностью точной фокусировки, которая генерирует ультраширокополосные частоты в диапазоне от 2 до 22 МГц. Усовершенствованная конструкция датчика позволяет выполнять трапециевидную визуализацию с широким полем обзора, а также получать изображения высокого и четкого разрешения в режиме 2D. Этот датчик позволяет проводить широкий спектр исследований в высоком разрешении, включая визуализацию молочных желез, малых органов, сосудов и костно-мышечной системы с соответствующим уровнем проникновения в ходе акушерских/гинекологических исследований, что обеспечивает достоверность клинических данных, а также исследования детей.