Многофункциональная цифровая система для рентгенографии и рентгеноскопии
Данная телеуправляемая система для цифровой рентгеноскопии и высокопроизводительной цифровой рентгенографии, предназначена для стабильного получения изображений высокого качества и экономически рационального использования помещения.
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Благодаря передовым возможностям цифровых аппаратов стандартный кабинет для проведения рентгеноскопии становится высокопроизводительной телеуправляемой системой «2 в 1». Система предназначена для обеспечения точности диагностики и получения изображений высокого качества в сочетании с функциями контроля дозы облучения, что важно как для пациента, так и для врача, работающего с системой.
Эффективные детекторы
Эффективные детекторы
Переносные беспроводные цифровые детекторы семейства SkyPlate для системы CombiDiagnost R90 (только для рентгенографических исследований) обеспечивают удобное позиционирование за счет легковесной конструкции. Они хорошо сочетаются с интеллектуальным программным обеспечением SkyFlow для выполнения исследований без использования решетки, а также могут использоваться с несколькими системами в случае совместимости.
Увидеть то, что скрыто
Увидеть то, что скрыто
Алгоритм обработки изображений Dynamic UNIQUE обеспечивает неизменно высокое качество изображений практически любых анатомических областей, используя для этого автоматическую настройку баланса между пере- и недоэкспонированными областями. Dynamic UNIQUE гармонизирует контрастность изображений, что позволяет выделить детали и таким образом добиться хорошего качества как рентгенографических, так и рентгеноскопических изображений. Алгоритм шумоподавления UNIQUE помогает улучшить качество изображений, особенно при использовании низких доз.
Высокое качество изображений при низкой лучевой нагрузке
Высокое качество изображений при низкой лучевой нагрузке
Интеллектуальные функции управления рентгеновским пучком позволяют уменьшить артефакты, возникающие при движении пациента, и одновременно снизить лучевую нагрузку с помощью технологии рентгеноскопии с управлением от растра (Grid Controlled Fluoroscopy). Эта технология позволяет точно задать форму рентгеновских импульсов и устранить фазы нарастания и спада интенсивности пучка, благодаря чему в нем отсутствует «мягкое» излучение. Технология управления In-Pulse позволяет использовать низкочастотные импульсы и адаптировать их к плотности тканей исследуемой области.Технология интеллектуального управления экспозицией Intelligent Exposure Technology в автоматическом режиме проверяет и настраивает параметры исследования в зависимости от плотности тканей пациента. А возможность управлять размером фокального пятна, регулировать время экспозиции и мощность рентгеновского пучка позволяет достичь стабильных изображений высокого качества, снизить лучевую нагрузку и стандартизировать процесс выполнения исследования.
Быстрый и интуитивно понятный рабочий процесс
Быстрый и интуитивно понятный рабочий процесс
Управление системой CombiDiagnost R90 осуществляется с помощью пользовательского интерфейса Eleva, содержащего все средства и элементы управления, необходимые для непрерывной работы. Эта единая платформа, которую легко освоить и использовать, оптимизирует работу отделения лучевой диагностики. Система CombiDiagnost R90 имеет тот же пользовательский интерфейс, что и все цифровые рентгеновские системы Philips.
Комфортная работа
Комфортная работа
Система CombiDiagnost R90 отличается простотой управления, гибкой геометрией и интегрированными цифровыми технологиями.Стол с возможностью наклона от –90° до +90° идеально подходит для практически любых рентгеноскопических исследований. Механизм наклона штатива трубки позволяет выполнять съемку в наклонных проекциях при любом положении стола. Интуитивное управление с помощью сенсорного экрана ускоряет проведение исследований.
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Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6644 Система рентгенодиагностическая CombiDiagnost R90 с принадлежностями
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.