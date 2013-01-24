CombiDiagnost R90 Многофункциональная цифровая система для рентгенографии и рентгеноскопии

Данная телеуправляемая система для цифровой рентгеноскопии и высокопроизводительной цифровой рентгенографии, предназначена для стабильного получения изображений высокого качества и экономически рационального использования помещения.