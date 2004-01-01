CombiDiagnost R90 — это дистанционно управляемая система рентгеноскопии с функцией высокопроизводительной цифровой рентгенографии. Она позволяет использовать кабинет для рентгенологических исследований экономически выгодным способом. Полностью цифровой рабочий процесс, технология обработки изображений UNIQUE и контроль дозы облучения позволяют использовать эту универсальную систему при самых различных исследованиях — от педиатрических до бариатрических.
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Система «2 в 1» — высокопроизводительная рентгенография и рентгеноскопия
Система «2 в 1» — высокопроизводительная рентгенография и рентгеноскопия
Многофункциональная система премиум-класса Philips CombiDiagnost R90 отличается высокой степенью универсальности. К областям ее применения относятся визуализация грудной клетки, позвоночника, верхних и нижних конечностей, черепа, а также исследования желудочно-кишечного тракта, артрография, венография, лимфография, миелография и цифровая субтракционная ангиография (DSA).
Система «2 в 1» — высокопроизводительная рентгенография и рентгеноскопия
Многофункциональная система премиум-класса Philips CombiDiagnost R90 отличается высокой степенью универсальности. К областям ее применения относятся визуализация грудной клетки, позвоночника, верхних и нижних конечностей, черепа, а также исследования желудочно-кишечного тракта, артрография, венография, лимфография, миелография и цифровая субтракционная ангиография (DSA).
Система «2 в 1» — высокопроизводительная рентгенография и рентгеноскопия
Многофункциональная система премиум-класса Philips CombiDiagnost R90 отличается высокой степенью универсальности. К областям ее применения относятся визуализация грудной клетки, позвоночника, верхних и нижних конечностей, черепа, а также исследования желудочно-кишечного тракта, артрография, венография, лимфография, миелография и цифровая субтракционная ангиография (DSA).
Система «2 в 1» — высокопроизводительная рентгенография и рентгеноскопия
Система «2 в 1» — высокопроизводительная рентгенография и рентгеноскопия
Многофункциональная система премиум-класса Philips CombiDiagnost R90 отличается высокой степенью универсальности. К областям ее применения относятся визуализация грудной клетки, позвоночника, верхних и нижних конечностей, черепа, а также исследования желудочно-кишечного тракта, артрография, венография, лимфография, миелография и цифровая субтракционная ангиография (DSA).
Высокая степень моторизации системы — универсальность использования
Высокая степень моторизации системы — универсальность использования
Стол с дистанционным управлением и функцией наклона (в диапазоне от -90° до +90°) идеально подходит для всех стандартных рентгеноскопических и традиционных рентгеновских исследований, в том числе со «сшиванием» изображений. Наклонный механизм для стойки трубки позволяет получать угловые проекции при любом положении стола. Дека стола может выдержать вес до 284 кг без ограничения движений пациента. Интуитивно понятный интерфейс позволяет управлять перемещениями модуля геометрии и параметрами рентгеноскопии.
Высокая степень моторизации системы — универсальность использования
Стол с дистанционным управлением и функцией наклона (в диапазоне от -90° до +90°) идеально подходит для всех стандартных рентгеноскопических и традиционных рентгеновских исследований, в том числе со «сшиванием» изображений. Наклонный механизм для стойки трубки позволяет получать угловые проекции при любом положении стола. Дека стола может выдержать вес до 284 кг без ограничения движений пациента. Интуитивно понятный интерфейс позволяет управлять перемещениями модуля геометрии и параметрами рентгеноскопии.
Высокая степень моторизации системы — универсальность использования
Стол с дистанционным управлением и функцией наклона (в диапазоне от -90° до +90°) идеально подходит для всех стандартных рентгеноскопических и традиционных рентгеновских исследований, в том числе со «сшиванием» изображений. Наклонный механизм для стойки трубки позволяет получать угловые проекции при любом положении стола. Дека стола может выдержать вес до 284 кг без ограничения движений пациента. Интуитивно понятный интерфейс позволяет управлять перемещениями модуля геометрии и параметрами рентгеноскопии.
Высокая степень моторизации системы — универсальность использования
Высокая степень моторизации системы — универсальность использования
Стол с дистанционным управлением и функцией наклона (в диапазоне от -90° до +90°) идеально подходит для всех стандартных рентгеноскопических и традиционных рентгеновских исследований, в том числе со «сшиванием» изображений. Наклонный механизм для стойки трубки позволяет получать угловые проекции при любом положении стола. Дека стола может выдержать вес до 284 кг без ограничения движений пациента. Интуитивно понятный интерфейс позволяет управлять перемещениями модуля геометрии и параметрами рентгеноскопии.
Рентгеноскопия с сеточным управлением — полностью автоматическая коррекция дозы облучения
Рентгеноскопия с сеточным управлением (GCF) — полностью автоматическая коррекция дозы облучения
GCF — это разработанная компанией Philips технология импульсной рентгеноскопии, обеспечивающая высокое качество изображений при низкой дозе облучения. Контроль дозы облучения достигается за счет использования механизма сеточного переключения в рентгеновской трубке. Более того, управление параметрами рентгеновского исследования кВ, мА и времени происходит в пределах одного импульса (импульсное управление).
Рентгеноскопия с сеточным управлением (GCF) — полностью автоматическая коррекция дозы облучения
GCF — это разработанная компанией Philips технология импульсной рентгеноскопии, обеспечивающая высокое качество изображений при низкой дозе облучения. Контроль дозы облучения достигается за счет использования механизма сеточного переключения в рентгеновской трубке. Более того, управление параметрами рентгеновского исследования кВ, мА и времени происходит в пределах одного импульса (импульсное управление).
Рентгеноскопия с сеточным управлением (GCF) — полностью автоматическая коррекция дозы облучения
GCF — это разработанная компанией Philips технология импульсной рентгеноскопии, обеспечивающая высокое качество изображений при низкой дозе облучения. Контроль дозы облучения достигается за счет использования механизма сеточного переключения в рентгеновской трубке. Более того, управление параметрами рентгеновского исследования кВ, мА и времени происходит в пределах одного импульса (импульсное управление).
Рентгеноскопия с сеточным управлением — полностью автоматическая коррекция дозы облучения
Рентгеноскопия с сеточным управлением (GCF) — полностью автоматическая коррекция дозы облучения
GCF — это разработанная компанией Philips технология импульсной рентгеноскопии, обеспечивающая высокое качество изображений при низкой дозе облучения. Контроль дозы облучения достигается за счет использования механизма сеточного переключения в рентгеновской трубке. Более того, управление параметрами рентгеновского исследования кВ, мА и времени происходит в пределах одного импульса (импульсное управление).
Технология обработки изображений Dynamic UNIQUE — высокое качество рентгеноскопических исследований, отображение даже скрытых деталей
Технология обработки изображений Dynamic UNIQUE — высокое качество рентгеноскопических исследований, отображение даже скрытых деталей
Программное обеспечение обработки изображений Dynamic UNIQUE обеспечивает стабильное получение изображений высокого клинического качества всех анатомических областей за счет автоматической регулировки баланса между недостаточной и избыточной экспозицией.
Технология обработки изображений Dynamic UNIQUE — высокое качество рентгеноскопических исследований, отображение даже скрытых деталей
Программное обеспечение обработки изображений Dynamic UNIQUE обеспечивает стабильное получение изображений высокого клинического качества всех анатомических областей за счет автоматической регулировки баланса между недостаточной и избыточной экспозицией.
Технология обработки изображений Dynamic UNIQUE — высокое качество рентгеноскопических исследований, отображение даже скрытых деталей
Программное обеспечение обработки изображений Dynamic UNIQUE обеспечивает стабильное получение изображений высокого клинического качества всех анатомических областей за счет автоматической регулировки баланса между недостаточной и избыточной экспозицией.
Технология обработки изображений Dynamic UNIQUE — высокое качество рентгеноскопических исследований, отображение даже скрытых деталей
Технология обработки изображений Dynamic UNIQUE — высокое качество рентгеноскопических исследований, отображение даже скрытых деталей
Программное обеспечение обработки изображений Dynamic UNIQUE обеспечивает стабильное получение изображений высокого клинического качества всех анатомических областей за счет автоматической регулировки баланса между недостаточной и избыточной экспозицией.
UNIQUE 2¹ — новое поколение технологии постобработки рентгеновских изображений
UNIQUE 2¹ — новое поколение технологии постобработки рентгеновских изображений
Технология постобработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например делая более однородный черный фон, сокращая уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
UNIQUE 2¹ — новое поколение технологии постобработки рентгеновских изображений
Технология постобработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например делая более однородный черный фон, сокращая уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
UNIQUE 2¹ — новое поколение технологии постобработки рентгеновских изображений
Технология постобработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например делая более однородный черный фон, сокращая уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
UNIQUE 2¹ — новое поколение технологии постобработки рентгеновских изображений
UNIQUE 2¹ — новое поколение технологии постобработки рентгеновских изображений
Технология постобработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например делая более однородный черный фон, сокращая уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
«Сшивание» изображений — визуализация всех отделов позвоночника и нижних конечностей
«Сшивание» изображений — визуализация всех отделов позвоночника и нижних конечностей
Дополнительное программное обеспечение для автоматического «сшивания» изображений позволяет получить панорамные изображения. Изображения могут быть получены как на столе в любом положении — горизонтально и вертикально¹, так и с помощью вертикальной стойки. Алгоритм работает полностью автоматически. Набор необходимых аксессуаров обеспечивает отличный уровень комфорта пациента и высокое качество изображений.
«Сшивание» изображений — визуализация всех отделов позвоночника и нижних конечностей
Дополнительное программное обеспечение для автоматического «сшивания» изображений позволяет получить панорамные изображения. Изображения могут быть получены как на столе в любом положении — горизонтально и вертикально¹, так и с помощью вертикальной стойки. Алгоритм работает полностью автоматически. Набор необходимых аксессуаров обеспечивает отличный уровень комфорта пациента и высокое качество изображений.
«Сшивание» изображений — визуализация всех отделов позвоночника и нижних конечностей
Дополнительное программное обеспечение для автоматического «сшивания» изображений позволяет получить панорамные изображения. Изображения могут быть получены как на столе в любом положении — горизонтально и вертикально¹, так и с помощью вертикальной стойки. Алгоритм работает полностью автоматически. Набор необходимых аксессуаров обеспечивает отличный уровень комфорта пациента и высокое качество изображений.
«Сшивание» изображений — визуализация всех отделов позвоночника и нижних конечностей
«Сшивание» изображений — визуализация всех отделов позвоночника и нижних конечностей
Дополнительное программное обеспечение для автоматического «сшивания» изображений позволяет получить панорамные изображения. Изображения могут быть получены как на столе в любом положении — горизонтально и вертикально¹, так и с помощью вертикальной стойки. Алгоритм работает полностью автоматически. Набор необходимых аксессуаров обеспечивает отличный уровень комфорта пациента и высокое качество изображений.
Цифровая субтракционная ангиография¹ — визуализация сосудов в высоком качестве
Цифровая субтракционная ангиография¹ — визуализация сосудов в высоком качестве
Технология цифровой субтракционной ангиографии (DSA) компании Philips позволяет выполнить высококачественную визуализацию кровеносных сосудов благодаря алгоритму постобработки изображений UNIQUE. Автоматические предустановки для подготовки к исследованию обеспечивают плавный и эффективный рабочий процесс при проведении ангиографических исследований.
Цифровая субтракционная ангиография¹ — визуализация сосудов в высоком качестве
Технология цифровой субтракционной ангиографии (DSA) компании Philips позволяет выполнить высококачественную визуализацию кровеносных сосудов благодаря алгоритму постобработки изображений UNIQUE. Автоматические предустановки для подготовки к исследованию обеспечивают плавный и эффективный рабочий процесс при проведении ангиографических исследований.
Цифровая субтракционная ангиография¹ — визуализация сосудов в высоком качестве
Технология цифровой субтракционной ангиографии (DSA) компании Philips позволяет выполнить высококачественную визуализацию кровеносных сосудов благодаря алгоритму постобработки изображений UNIQUE. Автоматические предустановки для подготовки к исследованию обеспечивают плавный и эффективный рабочий процесс при проведении ангиографических исследований.
Цифровая субтракционная ангиография¹ — визуализация сосудов в высоком качестве
Цифровая субтракционная ангиография¹ — визуализация сосудов в высоком качестве
Технология цифровой субтракционной ангиографии (DSA) компании Philips позволяет выполнить высококачественную визуализацию кровеносных сосудов благодаря алгоритму постобработки изображений UNIQUE. Автоматические предустановки для подготовки к исследованию обеспечивают плавный и эффективный рабочий процесс при проведении ангиографических исследований.
SkyPlate — беспроводные детекторы
SkyPlate — беспроводные детекторы
Переносные беспроводные цифровые детекторы SkyPlate (малого и большого размера) для системы CombiDiagnost R90 обеспечивают удобное позиционирование за счет легковесной конструкции. Они хорошо сочетаются с интеллектуальным программным обеспечением SkyFlow Plus для выполнения прикроватных исследований без использования решетки, а также могут использоваться с несколькими системами в случае необходимости.
SkyPlate — беспроводные детекторы
Переносные беспроводные цифровые детекторы SkyPlate (малого и большого размера) для системы CombiDiagnost R90 обеспечивают удобное позиционирование за счет легковесной конструкции. Они хорошо сочетаются с интеллектуальным программным обеспечением SkyFlow Plus для выполнения прикроватных исследований без использования решетки, а также могут использоваться с несколькими системами в случае необходимости.
SkyPlate — беспроводные детекторы
Переносные беспроводные цифровые детекторы SkyPlate (малого и большого размера) для системы CombiDiagnost R90 обеспечивают удобное позиционирование за счет легковесной конструкции. Они хорошо сочетаются с интеллектуальным программным обеспечением SkyFlow Plus для выполнения прикроватных исследований без использования решетки, а также могут использоваться с несколькими системами в случае необходимости.
Переносные беспроводные цифровые детекторы SkyPlate (малого и большого размера) для системы CombiDiagnost R90 обеспечивают удобное позиционирование за счет легковесной конструкции. Они хорошо сочетаются с интеллектуальным программным обеспечением SkyFlow Plus для выполнения прикроватных исследований без использования решетки, а также могут использоваться с несколькими системами в случае необходимости.
SkyFlow Plus — уровень контрастности, как при использовании решетки, для любых рентгеновских исследований
SkyFlow Plus — уровень контрастности, как при использовании решетки, для любых рентгеновских исследований
SkyFlow Plus — это алгоритм коррекции рассеянного излучения для рентгеновских систем. При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности таким же, как при использовании решетки. Это программное обеспечение снижает эффект рассеянного излучения в рамках исследований с произвольной экспозицией (без использования решетки).
SkyFlow Plus — уровень контрастности, как при использовании решетки, для любых рентгеновских исследований
SkyFlow Plus — это алгоритм коррекции рассеянного излучения для рентгеновских систем. При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности таким же, как при использовании решетки. Это программное обеспечение снижает эффект рассеянного излучения в рамках исследований с произвольной экспозицией (без использования решетки).
SkyFlow Plus — уровень контрастности, как при использовании решетки, для любых рентгеновских исследований
SkyFlow Plus — это алгоритм коррекции рассеянного излучения для рентгеновских систем. При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности таким же, как при использовании решетки. Это программное обеспечение снижает эффект рассеянного излучения в рамках исследований с произвольной экспозицией (без использования решетки).
SkyFlow Plus — уровень контрастности, как при использовании решетки, для любых рентгеновских исследований
SkyFlow Plus — уровень контрастности, как при использовании решетки, для любых рентгеновских исследований
SkyFlow Plus — это алгоритм коррекции рассеянного излучения для рентгеновских систем. При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности таким же, как при использовании решетки. Это программное обеспечение снижает эффект рассеянного излучения в рамках исследований с произвольной экспозицией (без использования решетки).
Интерфейс пользователя Eleva — быстрый и интуитивно понятный рабочий процесс
Интерфейс пользователя Eleva — быстрый и интуитивно понятный рабочий процесс
Интуитивно понятный интерфейс пользователя Eleva оснащен всеми инструментами и элементами управления, необходимыми для беспрепятственного проведения исследований. Эта общая платформа выступает унифицированным интерфейсом пользователя, применяемым во всей линейке решений по рентгенографии и рентгеноскопии Philips. Интерфейс прост в освоении и использовании, поэтому обучение работе с ним не займет много времени.
Интерфейс пользователя Eleva — быстрый и интуитивно понятный рабочий процесс
Интуитивно понятный интерфейс пользователя Eleva оснащен всеми инструментами и элементами управления, необходимыми для беспрепятственного проведения исследований. Эта общая платформа выступает унифицированным интерфейсом пользователя, применяемым во всей линейке решений по рентгенографии и рентгеноскопии Philips. Интерфейс прост в освоении и использовании, поэтому обучение работе с ним не займет много времени.
Интерфейс пользователя Eleva — быстрый и интуитивно понятный рабочий процесс
Интуитивно понятный интерфейс пользователя Eleva оснащен всеми инструментами и элементами управления, необходимыми для беспрепятственного проведения исследований. Эта общая платформа выступает унифицированным интерфейсом пользователя, применяемым во всей линейке решений по рентгенографии и рентгеноскопии Philips. Интерфейс прост в освоении и использовании, поэтому обучение работе с ним не займет много времени.
Интерфейс пользователя Eleva — быстрый и интуитивно понятный рабочий процесс
Интерфейс пользователя Eleva — быстрый и интуитивно понятный рабочий процесс
Интуитивно понятный интерфейс пользователя Eleva оснащен всеми инструментами и элементами управления, необходимыми для беспрепятственного проведения исследований. Эта общая платформа выступает унифицированным интерфейсом пользователя, применяемым во всей линейке решений по рентгенографии и рентгеноскопии Philips. Интерфейс прост в освоении и использовании, поэтому обучение работе с ним не займет много времени.
Технология Philips Bone Suppression¹ — технология подавления костной ткани на изображениях для улучшенной диагностики органов грудной клетки
Технология Philips Bone Suppression¹ — технология подавления костной ткани на изображениях для улучшенной диагностики органов грудной клетки
Программное обеспечение Philips Bone Suppression² позволяет "удалять" костные структуры для беспрепятственного просмотра мягких тканей на изображениях грудной клетки пациента в вертикальном положении, полученных с помощью вертикальной стойки. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Технология Philips Bone Suppression¹ — технология подавления костной ткани на изображениях для улучшенной диагностики органов грудной клетки
Программное обеспечение Philips Bone Suppression² позволяет "удалять" костные структуры для беспрепятственного просмотра мягких тканей на изображениях грудной клетки пациента в вертикальном положении, полученных с помощью вертикальной стойки. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Технология Philips Bone Suppression¹ — технология подавления костной ткани на изображениях для улучшенной диагностики органов грудной клетки
Программное обеспечение Philips Bone Suppression² позволяет "удалять" костные структуры для беспрепятственного просмотра мягких тканей на изображениях грудной клетки пациента в вертикальном положении, полученных с помощью вертикальной стойки. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Технология Philips Bone Suppression¹ — технология подавления костной ткани на изображениях для улучшенной диагностики органов грудной клетки
Технология Philips Bone Suppression¹ — технология подавления костной ткани на изображениях для улучшенной диагностики органов грудной клетки
Программное обеспечение Philips Bone Suppression² позволяет "удалять" костные структуры для беспрепятственного просмотра мягких тканей на изображениях грудной клетки пациента в вертикальном положении, полученных с помощью вертикальной стойки. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Обновленный блок рентген трубки Eleva Tube Head¹ — работа с учетом индивидуальных особенностей пациента
Обновленный блок рентген трубки Eleva Tube Head¹ — работа с учетом индивидуальных особенностей пациента
Система CombiDiagnost R90 с потолочным подвесом оснащена обновленным блоком рентген трубки Eleva Tube Head — с современным, интуитивно понятным, «умным» сенсорным интерфейсом в кабинете для исследований. Он позволяет пользователю быстро изменять все необходимые параметры в рамках визуализации прямо на экране на блоке трубки. Блок рентген трубки Eleva Tube Head оборудован дополнительной камерой (опция), которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшей поддержки в ходе позиционирования.
Обновленный блок рентген трубки Eleva Tube Head¹ — работа с учетом индивидуальных особенностей пациента
Система CombiDiagnost R90 с потолочным подвесом оснащена обновленным блоком рентген трубки Eleva Tube Head — с современным, интуитивно понятным, «умным» сенсорным интерфейсом в кабинете для исследований. Он позволяет пользователю быстро изменять все необходимые параметры в рамках визуализации прямо на экране на блоке трубки. Блок рентген трубки Eleva Tube Head оборудован дополнительной камерой (опция), которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшей поддержки в ходе позиционирования.
Обновленный блок рентген трубки Eleva Tube Head¹ — работа с учетом индивидуальных особенностей пациента
Система CombiDiagnost R90 с потолочным подвесом оснащена обновленным блоком рентген трубки Eleva Tube Head — с современным, интуитивно понятным, «умным» сенсорным интерфейсом в кабинете для исследований. Он позволяет пользователю быстро изменять все необходимые параметры в рамках визуализации прямо на экране на блоке трубки. Блок рентген трубки Eleva Tube Head оборудован дополнительной камерой (опция), которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшей поддержки в ходе позиционирования.
Система «2 в 1» — высокопроизводительная рентгенография и рентгеноскопия
Высокая степень моторизации системы — универсальность использования
Рентгеноскопия с сеточным управлением — полностью автоматическая коррекция дозы облучения
Технология обработки изображений Dynamic UNIQUE — высокое качество рентгеноскопических исследований, отображение даже скрытых деталей
Система «2 в 1» — высокопроизводительная рентгенография и рентгеноскопия
Система «2 в 1» — высокопроизводительная рентгенография и рентгеноскопия
Многофункциональная система премиум-класса Philips CombiDiagnost R90 отличается высокой степенью универсальности. К областям ее применения относятся визуализация грудной клетки, позвоночника, верхних и нижних конечностей, черепа, а также исследования желудочно-кишечного тракта, артрография, венография, лимфография, миелография и цифровая субтракционная ангиография (DSA).
Система «2 в 1» — высокопроизводительная рентгенография и рентгеноскопия
Многофункциональная система премиум-класса Philips CombiDiagnost R90 отличается высокой степенью универсальности. К областям ее применения относятся визуализация грудной клетки, позвоночника, верхних и нижних конечностей, черепа, а также исследования желудочно-кишечного тракта, артрография, венография, лимфография, миелография и цифровая субтракционная ангиография (DSA).
Система «2 в 1» — высокопроизводительная рентгенография и рентгеноскопия
Многофункциональная система премиум-класса Philips CombiDiagnost R90 отличается высокой степенью универсальности. К областям ее применения относятся визуализация грудной клетки, позвоночника, верхних и нижних конечностей, черепа, а также исследования желудочно-кишечного тракта, артрография, венография, лимфография, миелография и цифровая субтракционная ангиография (DSA).
Система «2 в 1» — высокопроизводительная рентгенография и рентгеноскопия
Система «2 в 1» — высокопроизводительная рентгенография и рентгеноскопия
Многофункциональная система премиум-класса Philips CombiDiagnost R90 отличается высокой степенью универсальности. К областям ее применения относятся визуализация грудной клетки, позвоночника, верхних и нижних конечностей, черепа, а также исследования желудочно-кишечного тракта, артрография, венография, лимфография, миелография и цифровая субтракционная ангиография (DSA).
Высокая степень моторизации системы — универсальность использования
Высокая степень моторизации системы — универсальность использования
Стол с дистанционным управлением и функцией наклона (в диапазоне от -90° до +90°) идеально подходит для всех стандартных рентгеноскопических и традиционных рентгеновских исследований, в том числе со «сшиванием» изображений. Наклонный механизм для стойки трубки позволяет получать угловые проекции при любом положении стола. Дека стола может выдержать вес до 284 кг без ограничения движений пациента. Интуитивно понятный интерфейс позволяет управлять перемещениями модуля геометрии и параметрами рентгеноскопии.
Высокая степень моторизации системы — универсальность использования
Стол с дистанционным управлением и функцией наклона (в диапазоне от -90° до +90°) идеально подходит для всех стандартных рентгеноскопических и традиционных рентгеновских исследований, в том числе со «сшиванием» изображений. Наклонный механизм для стойки трубки позволяет получать угловые проекции при любом положении стола. Дека стола может выдержать вес до 284 кг без ограничения движений пациента. Интуитивно понятный интерфейс позволяет управлять перемещениями модуля геометрии и параметрами рентгеноскопии.
Высокая степень моторизации системы — универсальность использования
Стол с дистанционным управлением и функцией наклона (в диапазоне от -90° до +90°) идеально подходит для всех стандартных рентгеноскопических и традиционных рентгеновских исследований, в том числе со «сшиванием» изображений. Наклонный механизм для стойки трубки позволяет получать угловые проекции при любом положении стола. Дека стола может выдержать вес до 284 кг без ограничения движений пациента. Интуитивно понятный интерфейс позволяет управлять перемещениями модуля геометрии и параметрами рентгеноскопии.
Высокая степень моторизации системы — универсальность использования
Высокая степень моторизации системы — универсальность использования
Стол с дистанционным управлением и функцией наклона (в диапазоне от -90° до +90°) идеально подходит для всех стандартных рентгеноскопических и традиционных рентгеновских исследований, в том числе со «сшиванием» изображений. Наклонный механизм для стойки трубки позволяет получать угловые проекции при любом положении стола. Дека стола может выдержать вес до 284 кг без ограничения движений пациента. Интуитивно понятный интерфейс позволяет управлять перемещениями модуля геометрии и параметрами рентгеноскопии.
Рентгеноскопия с сеточным управлением — полностью автоматическая коррекция дозы облучения
Рентгеноскопия с сеточным управлением (GCF) — полностью автоматическая коррекция дозы облучения
GCF — это разработанная компанией Philips технология импульсной рентгеноскопии, обеспечивающая высокое качество изображений при низкой дозе облучения. Контроль дозы облучения достигается за счет использования механизма сеточного переключения в рентгеновской трубке. Более того, управление параметрами рентгеновского исследования кВ, мА и времени происходит в пределах одного импульса (импульсное управление).
Рентгеноскопия с сеточным управлением (GCF) — полностью автоматическая коррекция дозы облучения
GCF — это разработанная компанией Philips технология импульсной рентгеноскопии, обеспечивающая высокое качество изображений при низкой дозе облучения. Контроль дозы облучения достигается за счет использования механизма сеточного переключения в рентгеновской трубке. Более того, управление параметрами рентгеновского исследования кВ, мА и времени происходит в пределах одного импульса (импульсное управление).
Рентгеноскопия с сеточным управлением (GCF) — полностью автоматическая коррекция дозы облучения
GCF — это разработанная компанией Philips технология импульсной рентгеноскопии, обеспечивающая высокое качество изображений при низкой дозе облучения. Контроль дозы облучения достигается за счет использования механизма сеточного переключения в рентгеновской трубке. Более того, управление параметрами рентгеновского исследования кВ, мА и времени происходит в пределах одного импульса (импульсное управление).
Рентгеноскопия с сеточным управлением — полностью автоматическая коррекция дозы облучения
Рентгеноскопия с сеточным управлением (GCF) — полностью автоматическая коррекция дозы облучения
GCF — это разработанная компанией Philips технология импульсной рентгеноскопии, обеспечивающая высокое качество изображений при низкой дозе облучения. Контроль дозы облучения достигается за счет использования механизма сеточного переключения в рентгеновской трубке. Более того, управление параметрами рентгеновского исследования кВ, мА и времени происходит в пределах одного импульса (импульсное управление).
Технология обработки изображений Dynamic UNIQUE — высокое качество рентгеноскопических исследований, отображение даже скрытых деталей
Технология обработки изображений Dynamic UNIQUE — высокое качество рентгеноскопических исследований, отображение даже скрытых деталей
Программное обеспечение обработки изображений Dynamic UNIQUE обеспечивает стабильное получение изображений высокого клинического качества всех анатомических областей за счет автоматической регулировки баланса между недостаточной и избыточной экспозицией.
Технология обработки изображений Dynamic UNIQUE — высокое качество рентгеноскопических исследований, отображение даже скрытых деталей
Программное обеспечение обработки изображений Dynamic UNIQUE обеспечивает стабильное получение изображений высокого клинического качества всех анатомических областей за счет автоматической регулировки баланса между недостаточной и избыточной экспозицией.
Технология обработки изображений Dynamic UNIQUE — высокое качество рентгеноскопических исследований, отображение даже скрытых деталей
Программное обеспечение обработки изображений Dynamic UNIQUE обеспечивает стабильное получение изображений высокого клинического качества всех анатомических областей за счет автоматической регулировки баланса между недостаточной и избыточной экспозицией.
Технология обработки изображений Dynamic UNIQUE — высокое качество рентгеноскопических исследований, отображение даже скрытых деталей
Технология обработки изображений Dynamic UNIQUE — высокое качество рентгеноскопических исследований, отображение даже скрытых деталей
Программное обеспечение обработки изображений Dynamic UNIQUE обеспечивает стабильное получение изображений высокого клинического качества всех анатомических областей за счет автоматической регулировки баланса между недостаточной и избыточной экспозицией.
UNIQUE 2¹ — новое поколение технологии постобработки рентгеновских изображений
UNIQUE 2¹ — новое поколение технологии постобработки рентгеновских изображений
Технология постобработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например делая более однородный черный фон, сокращая уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
UNIQUE 2¹ — новое поколение технологии постобработки рентгеновских изображений
Технология постобработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например делая более однородный черный фон, сокращая уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
UNIQUE 2¹ — новое поколение технологии постобработки рентгеновских изображений
Технология постобработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например делая более однородный черный фон, сокращая уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
UNIQUE 2¹ — новое поколение технологии постобработки рентгеновских изображений
UNIQUE 2¹ — новое поколение технологии постобработки рентгеновских изображений
Технология постобработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например делая более однородный черный фон, сокращая уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
«Сшивание» изображений — визуализация всех отделов позвоночника и нижних конечностей
«Сшивание» изображений — визуализация всех отделов позвоночника и нижних конечностей
Дополнительное программное обеспечение для автоматического «сшивания» изображений позволяет получить панорамные изображения. Изображения могут быть получены как на столе в любом положении — горизонтально и вертикально¹, так и с помощью вертикальной стойки. Алгоритм работает полностью автоматически. Набор необходимых аксессуаров обеспечивает отличный уровень комфорта пациента и высокое качество изображений.
«Сшивание» изображений — визуализация всех отделов позвоночника и нижних конечностей
Дополнительное программное обеспечение для автоматического «сшивания» изображений позволяет получить панорамные изображения. Изображения могут быть получены как на столе в любом положении — горизонтально и вертикально¹, так и с помощью вертикальной стойки. Алгоритм работает полностью автоматически. Набор необходимых аксессуаров обеспечивает отличный уровень комфорта пациента и высокое качество изображений.
«Сшивание» изображений — визуализация всех отделов позвоночника и нижних конечностей
Дополнительное программное обеспечение для автоматического «сшивания» изображений позволяет получить панорамные изображения. Изображения могут быть получены как на столе в любом положении — горизонтально и вертикально¹, так и с помощью вертикальной стойки. Алгоритм работает полностью автоматически. Набор необходимых аксессуаров обеспечивает отличный уровень комфорта пациента и высокое качество изображений.
«Сшивание» изображений — визуализация всех отделов позвоночника и нижних конечностей
«Сшивание» изображений — визуализация всех отделов позвоночника и нижних конечностей
Дополнительное программное обеспечение для автоматического «сшивания» изображений позволяет получить панорамные изображения. Изображения могут быть получены как на столе в любом положении — горизонтально и вертикально¹, так и с помощью вертикальной стойки. Алгоритм работает полностью автоматически. Набор необходимых аксессуаров обеспечивает отличный уровень комфорта пациента и высокое качество изображений.
Цифровая субтракционная ангиография¹ — визуализация сосудов в высоком качестве
Цифровая субтракционная ангиография¹ — визуализация сосудов в высоком качестве
Технология цифровой субтракционной ангиографии (DSA) компании Philips позволяет выполнить высококачественную визуализацию кровеносных сосудов благодаря алгоритму постобработки изображений UNIQUE. Автоматические предустановки для подготовки к исследованию обеспечивают плавный и эффективный рабочий процесс при проведении ангиографических исследований.
Цифровая субтракционная ангиография¹ — визуализация сосудов в высоком качестве
Технология цифровой субтракционной ангиографии (DSA) компании Philips позволяет выполнить высококачественную визуализацию кровеносных сосудов благодаря алгоритму постобработки изображений UNIQUE. Автоматические предустановки для подготовки к исследованию обеспечивают плавный и эффективный рабочий процесс при проведении ангиографических исследований.
Цифровая субтракционная ангиография¹ — визуализация сосудов в высоком качестве
Технология цифровой субтракционной ангиографии (DSA) компании Philips позволяет выполнить высококачественную визуализацию кровеносных сосудов благодаря алгоритму постобработки изображений UNIQUE. Автоматические предустановки для подготовки к исследованию обеспечивают плавный и эффективный рабочий процесс при проведении ангиографических исследований.
Цифровая субтракционная ангиография¹ — визуализация сосудов в высоком качестве
Цифровая субтракционная ангиография¹ — визуализация сосудов в высоком качестве
Технология цифровой субтракционной ангиографии (DSA) компании Philips позволяет выполнить высококачественную визуализацию кровеносных сосудов благодаря алгоритму постобработки изображений UNIQUE. Автоматические предустановки для подготовки к исследованию обеспечивают плавный и эффективный рабочий процесс при проведении ангиографических исследований.
SkyPlate — беспроводные детекторы
SkyPlate — беспроводные детекторы
Переносные беспроводные цифровые детекторы SkyPlate (малого и большого размера) для системы CombiDiagnost R90 обеспечивают удобное позиционирование за счет легковесной конструкции. Они хорошо сочетаются с интеллектуальным программным обеспечением SkyFlow Plus для выполнения прикроватных исследований без использования решетки, а также могут использоваться с несколькими системами в случае необходимости.
SkyPlate — беспроводные детекторы
Переносные беспроводные цифровые детекторы SkyPlate (малого и большого размера) для системы CombiDiagnost R90 обеспечивают удобное позиционирование за счет легковесной конструкции. Они хорошо сочетаются с интеллектуальным программным обеспечением SkyFlow Plus для выполнения прикроватных исследований без использования решетки, а также могут использоваться с несколькими системами в случае необходимости.
SkyPlate — беспроводные детекторы
Переносные беспроводные цифровые детекторы SkyPlate (малого и большого размера) для системы CombiDiagnost R90 обеспечивают удобное позиционирование за счет легковесной конструкции. Они хорошо сочетаются с интеллектуальным программным обеспечением SkyFlow Plus для выполнения прикроватных исследований без использования решетки, а также могут использоваться с несколькими системами в случае необходимости.
Переносные беспроводные цифровые детекторы SkyPlate (малого и большого размера) для системы CombiDiagnost R90 обеспечивают удобное позиционирование за счет легковесной конструкции. Они хорошо сочетаются с интеллектуальным программным обеспечением SkyFlow Plus для выполнения прикроватных исследований без использования решетки, а также могут использоваться с несколькими системами в случае необходимости.
SkyFlow Plus — уровень контрастности, как при использовании решетки, для любых рентгеновских исследований
SkyFlow Plus — уровень контрастности, как при использовании решетки, для любых рентгеновских исследований
SkyFlow Plus — это алгоритм коррекции рассеянного излучения для рентгеновских систем. При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности таким же, как при использовании решетки. Это программное обеспечение снижает эффект рассеянного излучения в рамках исследований с произвольной экспозицией (без использования решетки).
SkyFlow Plus — уровень контрастности, как при использовании решетки, для любых рентгеновских исследований
SkyFlow Plus — это алгоритм коррекции рассеянного излучения для рентгеновских систем. При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности таким же, как при использовании решетки. Это программное обеспечение снижает эффект рассеянного излучения в рамках исследований с произвольной экспозицией (без использования решетки).
SkyFlow Plus — уровень контрастности, как при использовании решетки, для любых рентгеновских исследований
SkyFlow Plus — это алгоритм коррекции рассеянного излучения для рентгеновских систем. При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности таким же, как при использовании решетки. Это программное обеспечение снижает эффект рассеянного излучения в рамках исследований с произвольной экспозицией (без использования решетки).
SkyFlow Plus — уровень контрастности, как при использовании решетки, для любых рентгеновских исследований
SkyFlow Plus — уровень контрастности, как при использовании решетки, для любых рентгеновских исследований
SkyFlow Plus — это алгоритм коррекции рассеянного излучения для рентгеновских систем. При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности таким же, как при использовании решетки. Это программное обеспечение снижает эффект рассеянного излучения в рамках исследований с произвольной экспозицией (без использования решетки).
Интерфейс пользователя Eleva — быстрый и интуитивно понятный рабочий процесс
Интерфейс пользователя Eleva — быстрый и интуитивно понятный рабочий процесс
Интуитивно понятный интерфейс пользователя Eleva оснащен всеми инструментами и элементами управления, необходимыми для беспрепятственного проведения исследований. Эта общая платформа выступает унифицированным интерфейсом пользователя, применяемым во всей линейке решений по рентгенографии и рентгеноскопии Philips. Интерфейс прост в освоении и использовании, поэтому обучение работе с ним не займет много времени.
Интерфейс пользователя Eleva — быстрый и интуитивно понятный рабочий процесс
Интуитивно понятный интерфейс пользователя Eleva оснащен всеми инструментами и элементами управления, необходимыми для беспрепятственного проведения исследований. Эта общая платформа выступает унифицированным интерфейсом пользователя, применяемым во всей линейке решений по рентгенографии и рентгеноскопии Philips. Интерфейс прост в освоении и использовании, поэтому обучение работе с ним не займет много времени.
Интерфейс пользователя Eleva — быстрый и интуитивно понятный рабочий процесс
Интуитивно понятный интерфейс пользователя Eleva оснащен всеми инструментами и элементами управления, необходимыми для беспрепятственного проведения исследований. Эта общая платформа выступает унифицированным интерфейсом пользователя, применяемым во всей линейке решений по рентгенографии и рентгеноскопии Philips. Интерфейс прост в освоении и использовании, поэтому обучение работе с ним не займет много времени.
Интерфейс пользователя Eleva — быстрый и интуитивно понятный рабочий процесс
Интерфейс пользователя Eleva — быстрый и интуитивно понятный рабочий процесс
Интуитивно понятный интерфейс пользователя Eleva оснащен всеми инструментами и элементами управления, необходимыми для беспрепятственного проведения исследований. Эта общая платформа выступает унифицированным интерфейсом пользователя, применяемым во всей линейке решений по рентгенографии и рентгеноскопии Philips. Интерфейс прост в освоении и использовании, поэтому обучение работе с ним не займет много времени.
Технология Philips Bone Suppression¹ — технология подавления костной ткани на изображениях для улучшенной диагностики органов грудной клетки
Технология Philips Bone Suppression¹ — технология подавления костной ткани на изображениях для улучшенной диагностики органов грудной клетки
Программное обеспечение Philips Bone Suppression² позволяет "удалять" костные структуры для беспрепятственного просмотра мягких тканей на изображениях грудной клетки пациента в вертикальном положении, полученных с помощью вертикальной стойки. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Технология Philips Bone Suppression¹ — технология подавления костной ткани на изображениях для улучшенной диагностики органов грудной клетки
Программное обеспечение Philips Bone Suppression² позволяет "удалять" костные структуры для беспрепятственного просмотра мягких тканей на изображениях грудной клетки пациента в вертикальном положении, полученных с помощью вертикальной стойки. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Технология Philips Bone Suppression¹ — технология подавления костной ткани на изображениях для улучшенной диагностики органов грудной клетки
Программное обеспечение Philips Bone Suppression² позволяет "удалять" костные структуры для беспрепятственного просмотра мягких тканей на изображениях грудной клетки пациента в вертикальном положении, полученных с помощью вертикальной стойки. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Технология Philips Bone Suppression¹ — технология подавления костной ткани на изображениях для улучшенной диагностики органов грудной клетки
Технология Philips Bone Suppression¹ — технология подавления костной ткани на изображениях для улучшенной диагностики органов грудной клетки
Программное обеспечение Philips Bone Suppression² позволяет "удалять" костные структуры для беспрепятственного просмотра мягких тканей на изображениях грудной клетки пациента в вертикальном положении, полученных с помощью вертикальной стойки. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Обновленный блок рентген трубки Eleva Tube Head¹ — работа с учетом индивидуальных особенностей пациента
Обновленный блок рентген трубки Eleva Tube Head¹ — работа с учетом индивидуальных особенностей пациента
Система CombiDiagnost R90 с потолочным подвесом оснащена обновленным блоком рентген трубки Eleva Tube Head — с современным, интуитивно понятным, «умным» сенсорным интерфейсом в кабинете для исследований. Он позволяет пользователю быстро изменять все необходимые параметры в рамках визуализации прямо на экране на блоке трубки. Блок рентген трубки Eleva Tube Head оборудован дополнительной камерой (опция), которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшей поддержки в ходе позиционирования.
Обновленный блок рентген трубки Eleva Tube Head¹ — работа с учетом индивидуальных особенностей пациента
Система CombiDiagnost R90 с потолочным подвесом оснащена обновленным блоком рентген трубки Eleva Tube Head — с современным, интуитивно понятным, «умным» сенсорным интерфейсом в кабинете для исследований. Он позволяет пользователю быстро изменять все необходимые параметры в рамках визуализации прямо на экране на блоке трубки. Блок рентген трубки Eleva Tube Head оборудован дополнительной камерой (опция), которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшей поддержки в ходе позиционирования.
Обновленный блок рентген трубки Eleva Tube Head¹ — работа с учетом индивидуальных особенностей пациента
Система CombiDiagnost R90 с потолочным подвесом оснащена обновленным блоком рентген трубки Eleva Tube Head — с современным, интуитивно понятным, «умным» сенсорным интерфейсом в кабинете для исследований. Он позволяет пользователю быстро изменять все необходимые параметры в рамках визуализации прямо на экране на блоке трубки. Блок рентген трубки Eleva Tube Head оборудован дополнительной камерой (опция), которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшей поддержки в ходе позиционирования.
Tехнические характеристики
Цифровая вертикальная стойка
Цифровая вертикальная стойка
Размер детектора
Фиксированный детектор 43 x 43 см либо детектор SkyPlate 35 x 43 см
Наклон от электропривода
Опция, от -20° до +90°
Перемещение по вертикали
30–180 см
Генератор
Генератор
Мощность
65 кВт, 80 кВт (опция)
Рентгенография с напряжением трубки
40–150 кВ
Методы экспозиции
Ручное или автоматическое управление экспозицией (кВ-мА с) с функцией Intelligent Exposure (IQX)
Рентгеноскопия с напряжением трубки
40–125 кВ
Рентгеноскопические методы
Непрерывная и импульсная рентгеноскопия, рентгеноскопия с сеточным управлением (опция)
Трубка: SRO 33100 ROT380 (режим PCF)
Трубка: SRO 33100 ROT380 (режим PCF)
Теплоемкость анода
300 кТЕ (200 кДж)
Фокусное пятно
0,6/1,6
Максимальное напряжение
150 кВ
Диапазон применения
Диапазон применения
Рентгеноскопия
Исследования ЖКТ, мочевыделительной системы, ЭРХПГ, инъекции под рентгеноскопическим контролем и пр.
Рентгенография
Череп, ребра, позвоночник, таз, верхние конечности, все отделы позвон., легкие, брюшн. полость и пр.
Трубка: SRM 0608 ROT GS 505 (режим GCF)
Трубка: SRM 0608 ROT GS 505 (режим GCF)
Теплоемкость анода
800 кТЕ (593 кДж)
Фокусное пятно
0,6/0,8
Максимальное напряжение
125 кВ (110 кВ при рентгеноскопии с сеточным управлением)
Геометрические параметры
Геометрические параметры
Угол наклона стола
-90°/+90°
Компрессор, управляемый с помощью электропривода
Сила сжатия: 3–15 кг
Диапазон перемещения стойки трубки
160 см
Расстояние от источника до изображения (SID)
113–183 см
Максимальный вес пациента
284 кг без ограничений
Высота стола
65–133 см
Головка трубки Eleva
Головка трубки Eleva
Кнопки управления
кнопки управления со цветовой кодировкой; емкостный датчик для трехмерного отпускания тормоза
К данным, отображаемым на экране, относится
Данные пац., изобр. предв. просм., параметры генератора, изобр. с камеры в реальном времени (опция)
Полноцветный сенсорный ЖК-дисплей
30,7 см
Динамический плоский детектор
Динамический плоский детектор
Размер детектора
43 x 43 см
Размеры матрицы изображения
2874 x 2840 пикселов
Размер пиксела
148 мкм
Режим получения данных — PCF
До 6 кадр./с
Режим получения данных — GCF
До 30 кадр./с
Беспроводной детектор: SkyPlate, большой
Беспроводной детектор: SkyPlate, большой
Тип
Цифровой плоский детектор из йодида цезия (Csl)
Размеры детектора
35 x 43 см
Размеры матрицы изображения
2330 x 2846 пикселов
Активная поверхность
34,48 x 42,12 см
Трубка: SRO 33100 ROT380 (для CS)
Трубка: SRO 33100 ROT380 (для CS)
Теплоемкость анода
300 кТЕ (200 кДж)
Фокусное пятно
0,6/1,2
Максимальное напряжение
150 кВ
Беспроводной детектор: SkyPlate, малый
Беспроводной детектор: SkyPlate, малый
Размеры матрицы изображения
1500 x 1920 пикселов
Активная поверхность
22,2 x 28,4 см
Тип
Цифровой плоский детектор из йодида цезия (Csl)
Размеры детектора
24 x 30 см
Цифровая вертикальная стойка
Цифровая вертикальная стойка
Размер детектора
Фиксированный детектор 43 x 43 см либо детектор SkyPlate 35 x 43 см
¹Опция недоступна для продажи на территории Большого Китая
²Riverain Technologies’ ClearRead Bone Suppression
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