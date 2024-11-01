Ключевые слова для поиска

Система цифровой рентгенографии Philips DigitalDiagnost C90

Высокоэффективный рабочий процесс благодаря гибким конфигурациям кабинета

Найти похожие продукты

Система позволяет комфортно исследовать больше пациентов в течение дня, а также сократить время ожидания для пациентов за счет более быстрой постановки диагноза благодаря инструментам, способствующим повышению эффективности и рабочего процесса. Камера для работы в реальном времени, расположенная на блоке трубки DigitalDiagnost C90, различные конфигурации кабинета, а также технологии автоматизации исследования способствуют высокой пропускной способности.

Оставить заявку
Особенности
Интуитивно понятный рабочий процесс
Интуитивно понятный рабочий процесс

Интуитивно понятный рабочий процесс

Интерфейс пользователя Philips Eleva предлагает лаборантам и рентгенологам возможность персонализации пользовательских настроек для более удобного рабочего процесса, который включает пользовательские предустановки и автоматизированные опции для высокой эффективности. Сенсорный монитор позволяет работать быстро, при этом выполняя минимальное количество нажатий кнопки мыши.

Интуитивно понятный рабочий процесс

Интуитивно понятный рабочий процесс
Интерфейс пользователя Philips Eleva предлагает лаборантам и рентгенологам возможность персонализации пользовательских настроек для более удобного рабочего процесса, который включает пользовательские предустановки и автоматизированные опции для высокой эффективности. Сенсорный монитор позволяет работать быстро, при этом выполняя минимальное количество нажатий кнопки мыши.

Интуитивно понятный рабочий процесс

Интерфейс пользователя Philips Eleva предлагает лаборантам и рентгенологам возможность персонализации пользовательских настроек для более удобного рабочего процесса, который включает пользовательские предустановки и автоматизированные опции для высокой эффективности. Сенсорный монитор позволяет работать быстро, при этом выполняя минимальное количество нажатий кнопки мыши.
Click here for more information
Интуитивно понятный рабочий процесс
Интуитивно понятный рабочий процесс

Интуитивно понятный рабочий процесс

Интерфейс пользователя Philips Eleva предлагает лаборантам и рентгенологам возможность персонализации пользовательских настроек для более удобного рабочего процесса, который включает пользовательские предустановки и автоматизированные опции для высокой эффективности. Сенсорный монитор позволяет работать быстро, при этом выполняя минимальное количество нажатий кнопки мыши.
Точность диагностики
Точность диагностики

Точность диагностики

В рамках технологии обработки изображений Philips UNIQUE 2 применяется программное обеспечение следующего поколения для обработки изображений, которое позволяет получать изображения высокого качества всех анатомических областей. Технология обработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например, делая более однородный черный фон, снижая уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.

Точность диагностики

Точность диагностики
В рамках технологии обработки изображений Philips UNIQUE 2 применяется программное обеспечение следующего поколения для обработки изображений, которое позволяет получать изображения высокого качества всех анатомических областей. Технология обработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например, делая более однородный черный фон, снижая уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.

Точность диагностики

В рамках технологии обработки изображений Philips UNIQUE 2 применяется программное обеспечение следующего поколения для обработки изображений, которое позволяет получать изображения высокого качества всех анатомических областей. Технология обработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например, делая более однородный черный фон, снижая уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
Click here for more information
Точность диагностики
Точность диагностики

Точность диагностики

В рамках технологии обработки изображений Philips UNIQUE 2 применяется программное обеспечение следующего поколения для обработки изображений, которое позволяет получать изображения высокого качества всех анатомических областей. Технология обработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например, делая более однородный черный фон, снижая уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head

Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head

Блок рентген трубки Eleva Tube Head компании Philips включает современный сенсорный интерфейс и позволяет пользователю быстро изменять основные параметры в рамках стандартного рабочего процесса прямо на блоке трубки. Данный блок трубки Eleva Tube Head оборудован камерой, которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшего позиционирования и более удобного рабочего процесса.

Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head

Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Блок рентген трубки Eleva Tube Head компании Philips включает современный сенсорный интерфейс и позволяет пользователю быстро изменять основные параметры в рамках стандартного рабочего процесса прямо на блоке трубки. Данный блок трубки Eleva Tube Head оборудован камерой, которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшего позиционирования и более удобного рабочего процесса.

Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head

Блок рентген трубки Eleva Tube Head компании Philips включает современный сенсорный интерфейс и позволяет пользователю быстро изменять основные параметры в рамках стандартного рабочего процесса прямо на блоке трубки. Данный блок трубки Eleva Tube Head оборудован камерой, которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшего позиционирования и более удобного рабочего процесса.
Click here for more information
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head

Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head

Блок рентген трубки Eleva Tube Head компании Philips включает современный сенсорный интерфейс и позволяет пользователю быстро изменять основные параметры в рамках стандартного рабочего процесса прямо на блоке трубки. Данный блок трубки Eleva Tube Head оборудован камерой, которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшего позиционирования и более удобного рабочего процесса.
Экономичность
Экономичность

Экономичность

Система DigitalDiagnost предоставляет гибкие возможности для настройки конфигурации в соответствии с определенными финансовыми и клиническими потребностями клиента. DigitalDiagnost C90 предлагает различные опции и функции детектора, например, опцию совместного использования детектора SkyPlate. Используйте один детектор в нескольких кабинетах цифровой рентгенографии Philips. Таким образом, вы сможете повысить экономическую эффективность решений Philips.

Экономичность

Экономичность
Система DigitalDiagnost предоставляет гибкие возможности для настройки конфигурации в соответствии с определенными финансовыми и клиническими потребностями клиента. DigitalDiagnost C90 предлагает различные опции и функции детектора, например, опцию совместного использования детектора SkyPlate. Используйте один детектор в нескольких кабинетах цифровой рентгенографии Philips. Таким образом, вы сможете повысить экономическую эффективность решений Philips.

Экономичность

Система DigitalDiagnost предоставляет гибкие возможности для настройки конфигурации в соответствии с определенными финансовыми и клиническими потребностями клиента. DigitalDiagnost C90 предлагает различные опции и функции детектора, например, опцию совместного использования детектора SkyPlate. Используйте один детектор в нескольких кабинетах цифровой рентгенографии Philips. Таким образом, вы сможете повысить экономическую эффективность решений Philips.
Click here for more information
Экономичность
Экономичность

Экономичность

Система DigitalDiagnost предоставляет гибкие возможности для настройки конфигурации в соответствии с определенными финансовыми и клиническими потребностями клиента. DigitalDiagnost C90 предлагает различные опции и функции детектора, например, опцию совместного использования детектора SkyPlate. Используйте один детектор в нескольких кабинетах цифровой рентгенографии Philips. Таким образом, вы сможете повысить экономическую эффективность решений Philips.
Пакет Live Camera
Пакет Live Camera

Пакет Live Camera

Система DigitalDiagnost C90 включает сенсорный экран и камеру для работы в реальном времени, интегрированные в блок трубки Eleva Tube Head, которые увеличивают возможности настроек исследования непосредственно в кабинете для исследований. Камера для работы в реальном времени облегчает процесс позиционирования пациента, обеспечивая четкое отображение площади коллимации; таким образом можно снизить вероятность неточности коллимации.

Пакет Live Camera

Пакет Live Camera
Система DigitalDiagnost C90 включает сенсорный экран и камеру для работы в реальном времени, интегрированные в блок трубки Eleva Tube Head, которые увеличивают возможности настроек исследования непосредственно в кабинете для исследований. Камера для работы в реальном времени облегчает процесс позиционирования пациента, обеспечивая четкое отображение площади коллимации; таким образом можно снизить вероятность неточности коллимации.

Пакет Live Camera

Система DigitalDiagnost C90 включает сенсорный экран и камеру для работы в реальном времени, интегрированные в блок трубки Eleva Tube Head, которые увеличивают возможности настроек исследования непосредственно в кабинете для исследований. Камера для работы в реальном времени облегчает процесс позиционирования пациента, обеспечивая четкое отображение площади коллимации; таким образом можно снизить вероятность неточности коллимации.
Click here for more information
Пакет Live Camera
Пакет Live Camera

Пакет Live Camera

Система DigitalDiagnost C90 включает сенсорный экран и камеру для работы в реальном времени, интегрированные в блок трубки Eleva Tube Head, которые увеличивают возможности настроек исследования непосредственно в кабинете для исследований. Камера для работы в реальном времени облегчает процесс позиционирования пациента, обеспечивая четкое отображение площади коллимации; таким образом можно снизить вероятность неточности коллимации.
Делитесь данными самым удобным для вас способом
Делитесь данными самым удобным для вас способом

Делитесь данными самым удобным для вас способом

Совместное использование детекторов SkyPlate для цифровой рентгенографии позволяют эффективно распределять средства бюджета, а также настраивать процесс ввода в эксплуатацию детекторов для цифровой рентгенографии. Конкретный диапазон приложений, которые можно выполнить с помощью малого детектора Philips SkyPlate, обеспечивает возможность его применения в различных кабинетах для цифровой рентгенографии/рентгеноскопии, а также в сочетании с передвижным блоком для цифровой рентгенографии. Используйте большой детектор Philips SkyPlate для проведения исследований в свободных проекциях либо поместите его в вертикальную стойку или в лоток для стола.

Делитесь данными самым удобным для вас способом

Делитесь данными самым удобным для вас способом
Совместное использование детекторов SkyPlate для цифровой рентгенографии позволяют эффективно распределять средства бюджета, а также настраивать процесс ввода в эксплуатацию детекторов для цифровой рентгенографии. Конкретный диапазон приложений, которые можно выполнить с помощью малого детектора Philips SkyPlate, обеспечивает возможность его применения в различных кабинетах для цифровой рентгенографии/рентгеноскопии, а также в сочетании с передвижным блоком для цифровой рентгенографии. Используйте большой детектор Philips SkyPlate для проведения исследований в свободных проекциях либо поместите его в вертикальную стойку или в лоток для стола.

Делитесь данными самым удобным для вас способом

Совместное использование детекторов SkyPlate для цифровой рентгенографии позволяют эффективно распределять средства бюджета, а также настраивать процесс ввода в эксплуатацию детекторов для цифровой рентгенографии. Конкретный диапазон приложений, которые можно выполнить с помощью малого детектора Philips SkyPlate, обеспечивает возможность его применения в различных кабинетах для цифровой рентгенографии/рентгеноскопии, а также в сочетании с передвижным блоком для цифровой рентгенографии. Используйте большой детектор Philips SkyPlate для проведения исследований в свободных проекциях либо поместите его в вертикальную стойку или в лоток для стола.
Click here for more information
Делитесь данными самым удобным для вас способом
Делитесь данными самым удобным для вас способом

Делитесь данными самым удобным для вас способом

Совместное использование детекторов SkyPlate для цифровой рентгенографии позволяют эффективно распределять средства бюджета, а также настраивать процесс ввода в эксплуатацию детекторов для цифровой рентгенографии. Конкретный диапазон приложений, которые можно выполнить с помощью малого детектора Philips SkyPlate, обеспечивает возможность его применения в различных кабинетах для цифровой рентгенографии/рентгеноскопии, а также в сочетании с передвижным блоком для цифровой рентгенографии. Используйте большой детектор Philips SkyPlate для проведения исследований в свободных проекциях либо поместите его в вертикальную стойку или в лоток для стола.
Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression

Philips Bone Suppression

Технология Philips Bone Suppression* позволяет удалять костные структуры на изображениях грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы АРМ лаборанта Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.

Philips Bone Suppression

Philips Bone Suppression
Технология Philips Bone Suppression* позволяет удалять костные структуры на изображениях грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы АРМ лаборанта Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.

Philips Bone Suppression

Технология Philips Bone Suppression* позволяет удалять костные структуры на изображениях грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы АРМ лаборанта Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Click here for more information
Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression

Philips Bone Suppression

Технология Philips Bone Suppression* позволяет удалять костные структуры на изображениях грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы АРМ лаборанта Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Grid-like contrast
Уровень контрастности, как при использовании решетки

Уровень контрастности, как при использовании решетки

При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности, как при использовании решетки. Оно снижает эффект рассеянного излучения в случае исследований грудной клетки без использования решетки. SkyFlow Plus представляет собой алгоритм коррекции рассеянного излучения для портативных рентгеновских систем. Он обеспечивает контрастное усиление на основе количества рассеянного излучения для одного пациента.

Уровень контрастности, как при использовании решетки

Уровень контрастности, как при использовании решетки
При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности, как при использовании решетки. Оно снижает эффект рассеянного излучения в случае исследований грудной клетки без использования решетки. SkyFlow Plus представляет собой алгоритм коррекции рассеянного излучения для портативных рентгеновских систем. Он обеспечивает контрастное усиление на основе количества рассеянного излучения для одного пациента.

Уровень контрастности, как при использовании решетки

При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности, как при использовании решетки. Оно снижает эффект рассеянного излучения в случае исследований грудной клетки без использования решетки. SkyFlow Plus представляет собой алгоритм коррекции рассеянного излучения для портативных рентгеновских систем. Он обеспечивает контрастное усиление на основе количества рассеянного излучения для одного пациента.
Click here for more information
Grid-like contrast
Уровень контрастности, как при использовании решетки

Уровень контрастности, как при использовании решетки

При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности, как при использовании решетки. Оно снижает эффект рассеянного излучения в случае исследований грудной клетки без использования решетки. SkyFlow Plus представляет собой алгоритм коррекции рассеянного излучения для портативных рентгеновских систем. Он обеспечивает контрастное усиление на основе количества рассеянного излучения для одного пациента.
  • Интуитивно понятный рабочий процесс
  • Точность диагностики
  • Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
  • Экономичность
Посмотреть все особенности
Интуитивно понятный рабочий процесс
Интуитивно понятный рабочий процесс

Интуитивно понятный рабочий процесс

Интерфейс пользователя Philips Eleva предлагает лаборантам и рентгенологам возможность персонализации пользовательских настроек для более удобного рабочего процесса, который включает пользовательские предустановки и автоматизированные опции для высокой эффективности. Сенсорный монитор позволяет работать быстро, при этом выполняя минимальное количество нажатий кнопки мыши.

Интуитивно понятный рабочий процесс

Интуитивно понятный рабочий процесс
Интерфейс пользователя Philips Eleva предлагает лаборантам и рентгенологам возможность персонализации пользовательских настроек для более удобного рабочего процесса, который включает пользовательские предустановки и автоматизированные опции для высокой эффективности. Сенсорный монитор позволяет работать быстро, при этом выполняя минимальное количество нажатий кнопки мыши.

Интуитивно понятный рабочий процесс

Интерфейс пользователя Philips Eleva предлагает лаборантам и рентгенологам возможность персонализации пользовательских настроек для более удобного рабочего процесса, который включает пользовательские предустановки и автоматизированные опции для высокой эффективности. Сенсорный монитор позволяет работать быстро, при этом выполняя минимальное количество нажатий кнопки мыши.
Click here for more information
Интуитивно понятный рабочий процесс
Интуитивно понятный рабочий процесс

Интуитивно понятный рабочий процесс

Интерфейс пользователя Philips Eleva предлагает лаборантам и рентгенологам возможность персонализации пользовательских настроек для более удобного рабочего процесса, который включает пользовательские предустановки и автоматизированные опции для высокой эффективности. Сенсорный монитор позволяет работать быстро, при этом выполняя минимальное количество нажатий кнопки мыши.
Точность диагностики
Точность диагностики

Точность диагностики

В рамках технологии обработки изображений Philips UNIQUE 2 применяется программное обеспечение следующего поколения для обработки изображений, которое позволяет получать изображения высокого качества всех анатомических областей. Технология обработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например, делая более однородный черный фон, снижая уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.

Точность диагностики

Точность диагностики
В рамках технологии обработки изображений Philips UNIQUE 2 применяется программное обеспечение следующего поколения для обработки изображений, которое позволяет получать изображения высокого качества всех анатомических областей. Технология обработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например, делая более однородный черный фон, снижая уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.

Точность диагностики

В рамках технологии обработки изображений Philips UNIQUE 2 применяется программное обеспечение следующего поколения для обработки изображений, которое позволяет получать изображения высокого качества всех анатомических областей. Технология обработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например, делая более однородный черный фон, снижая уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
Click here for more information
Точность диагностики
Точность диагностики

Точность диагностики

В рамках технологии обработки изображений Philips UNIQUE 2 применяется программное обеспечение следующего поколения для обработки изображений, которое позволяет получать изображения высокого качества всех анатомических областей. Технология обработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например, делая более однородный черный фон, снижая уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head

Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head

Блок рентген трубки Eleva Tube Head компании Philips включает современный сенсорный интерфейс и позволяет пользователю быстро изменять основные параметры в рамках стандартного рабочего процесса прямо на блоке трубки. Данный блок трубки Eleva Tube Head оборудован камерой, которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшего позиционирования и более удобного рабочего процесса.

Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head

Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Блок рентген трубки Eleva Tube Head компании Philips включает современный сенсорный интерфейс и позволяет пользователю быстро изменять основные параметры в рамках стандартного рабочего процесса прямо на блоке трубки. Данный блок трубки Eleva Tube Head оборудован камерой, которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшего позиционирования и более удобного рабочего процесса.

Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head

Блок рентген трубки Eleva Tube Head компании Philips включает современный сенсорный интерфейс и позволяет пользователю быстро изменять основные параметры в рамках стандартного рабочего процесса прямо на блоке трубки. Данный блок трубки Eleva Tube Head оборудован камерой, которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшего позиционирования и более удобного рабочего процесса.
Click here for more information
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head

Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head

Блок рентген трубки Eleva Tube Head компании Philips включает современный сенсорный интерфейс и позволяет пользователю быстро изменять основные параметры в рамках стандартного рабочего процесса прямо на блоке трубки. Данный блок трубки Eleva Tube Head оборудован камерой, которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшего позиционирования и более удобного рабочего процесса.
Экономичность
Экономичность

Экономичность

Система DigitalDiagnost предоставляет гибкие возможности для настройки конфигурации в соответствии с определенными финансовыми и клиническими потребностями клиента. DigitalDiagnost C90 предлагает различные опции и функции детектора, например, опцию совместного использования детектора SkyPlate. Используйте один детектор в нескольких кабинетах цифровой рентгенографии Philips. Таким образом, вы сможете повысить экономическую эффективность решений Philips.

Экономичность

Экономичность
Система DigitalDiagnost предоставляет гибкие возможности для настройки конфигурации в соответствии с определенными финансовыми и клиническими потребностями клиента. DigitalDiagnost C90 предлагает различные опции и функции детектора, например, опцию совместного использования детектора SkyPlate. Используйте один детектор в нескольких кабинетах цифровой рентгенографии Philips. Таким образом, вы сможете повысить экономическую эффективность решений Philips.

Экономичность

Система DigitalDiagnost предоставляет гибкие возможности для настройки конфигурации в соответствии с определенными финансовыми и клиническими потребностями клиента. DigitalDiagnost C90 предлагает различные опции и функции детектора, например, опцию совместного использования детектора SkyPlate. Используйте один детектор в нескольких кабинетах цифровой рентгенографии Philips. Таким образом, вы сможете повысить экономическую эффективность решений Philips.
Click here for more information
Экономичность
Экономичность

Экономичность

Система DigitalDiagnost предоставляет гибкие возможности для настройки конфигурации в соответствии с определенными финансовыми и клиническими потребностями клиента. DigitalDiagnost C90 предлагает различные опции и функции детектора, например, опцию совместного использования детектора SkyPlate. Используйте один детектор в нескольких кабинетах цифровой рентгенографии Philips. Таким образом, вы сможете повысить экономическую эффективность решений Philips.
Пакет Live Camera
Пакет Live Camera

Пакет Live Camera

Система DigitalDiagnost C90 включает сенсорный экран и камеру для работы в реальном времени, интегрированные в блок трубки Eleva Tube Head, которые увеличивают возможности настроек исследования непосредственно в кабинете для исследований. Камера для работы в реальном времени облегчает процесс позиционирования пациента, обеспечивая четкое отображение площади коллимации; таким образом можно снизить вероятность неточности коллимации.

Пакет Live Camera

Пакет Live Camera
Система DigitalDiagnost C90 включает сенсорный экран и камеру для работы в реальном времени, интегрированные в блок трубки Eleva Tube Head, которые увеличивают возможности настроек исследования непосредственно в кабинете для исследований. Камера для работы в реальном времени облегчает процесс позиционирования пациента, обеспечивая четкое отображение площади коллимации; таким образом можно снизить вероятность неточности коллимации.

Пакет Live Camera

Система DigitalDiagnost C90 включает сенсорный экран и камеру для работы в реальном времени, интегрированные в блок трубки Eleva Tube Head, которые увеличивают возможности настроек исследования непосредственно в кабинете для исследований. Камера для работы в реальном времени облегчает процесс позиционирования пациента, обеспечивая четкое отображение площади коллимации; таким образом можно снизить вероятность неточности коллимации.
Click here for more information
Пакет Live Camera
Пакет Live Camera

Пакет Live Camera

Система DigitalDiagnost C90 включает сенсорный экран и камеру для работы в реальном времени, интегрированные в блок трубки Eleva Tube Head, которые увеличивают возможности настроек исследования непосредственно в кабинете для исследований. Камера для работы в реальном времени облегчает процесс позиционирования пациента, обеспечивая четкое отображение площади коллимации; таким образом можно снизить вероятность неточности коллимации.
Делитесь данными самым удобным для вас способом
Делитесь данными самым удобным для вас способом

Делитесь данными самым удобным для вас способом

Совместное использование детекторов SkyPlate для цифровой рентгенографии позволяют эффективно распределять средства бюджета, а также настраивать процесс ввода в эксплуатацию детекторов для цифровой рентгенографии. Конкретный диапазон приложений, которые можно выполнить с помощью малого детектора Philips SkyPlate, обеспечивает возможность его применения в различных кабинетах для цифровой рентгенографии/рентгеноскопии, а также в сочетании с передвижным блоком для цифровой рентгенографии. Используйте большой детектор Philips SkyPlate для проведения исследований в свободных проекциях либо поместите его в вертикальную стойку или в лоток для стола.

Делитесь данными самым удобным для вас способом

Делитесь данными самым удобным для вас способом
Совместное использование детекторов SkyPlate для цифровой рентгенографии позволяют эффективно распределять средства бюджета, а также настраивать процесс ввода в эксплуатацию детекторов для цифровой рентгенографии. Конкретный диапазон приложений, которые можно выполнить с помощью малого детектора Philips SkyPlate, обеспечивает возможность его применения в различных кабинетах для цифровой рентгенографии/рентгеноскопии, а также в сочетании с передвижным блоком для цифровой рентгенографии. Используйте большой детектор Philips SkyPlate для проведения исследований в свободных проекциях либо поместите его в вертикальную стойку или в лоток для стола.

Делитесь данными самым удобным для вас способом

Совместное использование детекторов SkyPlate для цифровой рентгенографии позволяют эффективно распределять средства бюджета, а также настраивать процесс ввода в эксплуатацию детекторов для цифровой рентгенографии. Конкретный диапазон приложений, которые можно выполнить с помощью малого детектора Philips SkyPlate, обеспечивает возможность его применения в различных кабинетах для цифровой рентгенографии/рентгеноскопии, а также в сочетании с передвижным блоком для цифровой рентгенографии. Используйте большой детектор Philips SkyPlate для проведения исследований в свободных проекциях либо поместите его в вертикальную стойку или в лоток для стола.
Click here for more information
Делитесь данными самым удобным для вас способом
Делитесь данными самым удобным для вас способом

Делитесь данными самым удобным для вас способом

Совместное использование детекторов SkyPlate для цифровой рентгенографии позволяют эффективно распределять средства бюджета, а также настраивать процесс ввода в эксплуатацию детекторов для цифровой рентгенографии. Конкретный диапазон приложений, которые можно выполнить с помощью малого детектора Philips SkyPlate, обеспечивает возможность его применения в различных кабинетах для цифровой рентгенографии/рентгеноскопии, а также в сочетании с передвижным блоком для цифровой рентгенографии. Используйте большой детектор Philips SkyPlate для проведения исследований в свободных проекциях либо поместите его в вертикальную стойку или в лоток для стола.
Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression

Philips Bone Suppression

Технология Philips Bone Suppression* позволяет удалять костные структуры на изображениях грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы АРМ лаборанта Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.

Philips Bone Suppression

Philips Bone Suppression
Технология Philips Bone Suppression* позволяет удалять костные структуры на изображениях грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы АРМ лаборанта Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.

Philips Bone Suppression

Технология Philips Bone Suppression* позволяет удалять костные структуры на изображениях грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы АРМ лаборанта Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Click here for more information
Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression

Philips Bone Suppression

Технология Philips Bone Suppression* позволяет удалять костные структуры на изображениях грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы АРМ лаборанта Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Grid-like contrast
Уровень контрастности, как при использовании решетки

Уровень контрастности, как при использовании решетки

При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности, как при использовании решетки. Оно снижает эффект рассеянного излучения в случае исследований грудной клетки без использования решетки. SkyFlow Plus представляет собой алгоритм коррекции рассеянного излучения для портативных рентгеновских систем. Он обеспечивает контрастное усиление на основе количества рассеянного излучения для одного пациента.

Уровень контрастности, как при использовании решетки

Уровень контрастности, как при использовании решетки
При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности, как при использовании решетки. Оно снижает эффект рассеянного излучения в случае исследований грудной клетки без использования решетки. SkyFlow Plus представляет собой алгоритм коррекции рассеянного излучения для портативных рентгеновских систем. Он обеспечивает контрастное усиление на основе количества рассеянного излучения для одного пациента.

Уровень контрастности, как при использовании решетки

При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности, как при использовании решетки. Оно снижает эффект рассеянного излучения в случае исследований грудной клетки без использования решетки. SkyFlow Plus представляет собой алгоритм коррекции рассеянного излучения для портативных рентгеновских систем. Он обеспечивает контрастное усиление на основе количества рассеянного излучения для одного пациента.
Click here for more information
Grid-like contrast
Уровень контрастности, как при использовании решетки

Уровень контрастности, как при использовании решетки

При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности, как при использовании решетки. Оно снижает эффект рассеянного излучения в случае исследований грудной клетки без использования решетки. SkyFlow Plus представляет собой алгоритм коррекции рассеянного излучения для портативных рентгеновских систем. Он обеспечивает контрастное усиление на основе количества рассеянного излучения для одного пациента.

Tехнические характеристики

Головка трубки Eleva
Головка трубки Eleva
Ширина полноцветного сенсорного ЖК-дисплея
  • 30,7 см
Минимальный угол обзора при горизонтальном и вертикальном поле просмотра
  • +/- 80°
Кнопки управления
  • 6 кнопок с цветовой кодировкой и емкостный датчик для трехмерного отпускания тормоза
Данные, отображаемые на головке трубки Eleva Tube Head (в том числе)
  • Данные пациента, изображения предварительного просмотра, параметры генератора, изображения с камеры в реальном времени
Регулируемый по высоте стол
Регулируемый по высоте стол
Регулировка высоты
  • 51,5–91,5 см
Размеры деки стола
  • 240 × 75 см
Диапазон продольного перемещения
  • В продольном направлении +/- 56 см; в поперечном направлении +/- 12 см
Макс. число пациентов
  • 375 кг
Вертикальная мобильная стойка
Вертикальная мобильная стойка
Диапазон вертикального перемещения
  • 35–185 см
Максимальное перемещение по горизонтали
  • 5,5 м
Размеры блока детектора (Ш × В)
  • 59,6 × 57,5 см
Угол наклона
  • горизонтальная ось: от -20° до +90° (от электропривода); вертикальная ось: от +45° до -23° (вручную)
Передвижной потолочный подвес
Передвижной потолочный подвес
Перемещение с помощью Comfort Track и Comfort Move
  • в продольном направлении — 3,44 м
Перемещение с помощью полностью моторизированного решения Comfort Position (опция)
  • в продольном направлении — 3,28 м
Высота потолка при расстоянии SID 110 см
  • 2,83–3,21 м
Генератор
Генератор
Напряжение сети
  • 380/400 В; 50/60 Гц, 3-фазный; 480 В; 60 Гц, 3-фазный
Номинальная мощность
  • 65 или 80 кВт
Блок рентгеновской трубки
Блок рентгеновской трубки
Максимальное напряжение
  • 150 кВ
Фокусное пятно 0,6 мм
  • максимальная мощность — 33 кВт
Фокусное пятно 1,2 мм
  • максимальная мощность — 100 кВт
Рабочее место Eleva
Рабочее место Eleva
Жесткий диск
  • 240 ГБ SSD (всего)
Емкость памяти ОЗУ
  • 16 Гб
Монитор
  • Цветной сенсорный ЖК-монитор диагональю 21,3 дюйма
Максимальная откалиброванная яркость
  • 400 кд/м2 +/- 10%
Привод CD/DVD
  • Устройство чтения/записи CD (24); устройство чтения/записи DVD (8)
Большой детектор SkyPlate
Большой детектор SkyPlate
Тип
  • Цифровой плоский детектор из йодида цезия
Размеры детектора
  • 35 x 43 см
Активная область
  • 34,48 x 42,12 см
Размеры матрицы изображения
  • 2330 x 2846 пикселов
Размер пиксела
  • 148 мкм
Стационарный детектор
Стационарный детектор
Тип
  • Цифровой плоский детектор из йодида цезия
Размеры детектора
  • 43 x 43 см
Активная область
  • 42 x 42,5 см
Размеры матрицы изображения
  • 2840 x 2874 пикселов
Размер пиксела
  • 148 мкм
Головка трубки Eleva
Головка трубки Eleva
Ширина полноцветного сенсорного ЖК-дисплея
  • 30,7 см
Минимальный угол обзора при горизонтальном и вертикальном поле просмотра
  • +/- 80°
Регулируемый по высоте стол
Регулируемый по высоте стол
Регулировка высоты
  • 51,5–91,5 см
Размеры деки стола
  • 240 × 75 см
Посмотреть все характеристики
Головка трубки Eleva
Головка трубки Eleva
Ширина полноцветного сенсорного ЖК-дисплея
  • 30,7 см
Минимальный угол обзора при горизонтальном и вертикальном поле просмотра
  • +/- 80°
Кнопки управления
  • 6 кнопок с цветовой кодировкой и емкостный датчик для трехмерного отпускания тормоза
Данные, отображаемые на головке трубки Eleva Tube Head (в том числе)
  • Данные пациента, изображения предварительного просмотра, параметры генератора, изображения с камеры в реальном времени
Регулируемый по высоте стол
Регулируемый по высоте стол
Регулировка высоты
  • 51,5–91,5 см
Размеры деки стола
  • 240 × 75 см
Диапазон продольного перемещения
  • В продольном направлении +/- 56 см; в поперечном направлении +/- 12 см
Макс. число пациентов
  • 375 кг
Вертикальная мобильная стойка
Вертикальная мобильная стойка
Диапазон вертикального перемещения
  • 35–185 см
Максимальное перемещение по горизонтали
  • 5,5 м
Размеры блока детектора (Ш × В)
  • 59,6 × 57,5 см
Угол наклона
  • горизонтальная ось: от -20° до +90° (от электропривода); вертикальная ось: от +45° до -23° (вручную)
Передвижной потолочный подвес
Передвижной потолочный подвес
Перемещение с помощью Comfort Track и Comfort Move
  • в продольном направлении — 3,44 м
Перемещение с помощью полностью моторизированного решения Comfort Position (опция)
  • в продольном направлении — 3,28 м
Высота потолка при расстоянии SID 110 см
  • 2,83–3,21 м
Генератор
Генератор
Напряжение сети
  • 380/400 В; 50/60 Гц, 3-фазный; 480 В; 60 Гц, 3-фазный
Номинальная мощность
  • 65 или 80 кВт
Блок рентгеновской трубки
Блок рентгеновской трубки
Максимальное напряжение
  • 150 кВ
Фокусное пятно 0,6 мм
  • максимальная мощность — 33 кВт
Фокусное пятно 1,2 мм
  • максимальная мощность — 100 кВт
Рабочее место Eleva
Рабочее место Eleva
Жесткий диск
  • 240 ГБ SSD (всего)
Емкость памяти ОЗУ
  • 16 Гб
Монитор
  • Цветной сенсорный ЖК-монитор диагональю 21,3 дюйма
Максимальная откалиброванная яркость
  • 400 кд/м2 +/- 10%
Привод CD/DVD
  • Устройство чтения/записи CD (24); устройство чтения/записи DVD (8)
Большой детектор SkyPlate
Большой детектор SkyPlate
Тип
  • Цифровой плоский детектор из йодида цезия
Размеры детектора
  • 35 x 43 см
Активная область
  • 34,48 x 42,12 см
Размеры матрицы изображения
  • 2330 x 2846 пикселов
Размер пиксела
  • 148 мкм
Стационарный детектор
Стационарный детектор
Тип
  • Цифровой плоский детектор из йодида цезия
Размеры детектора
  • 43 x 43 см
Активная область
  • 42 x 42,5 см
Размеры матрицы изображения
  • 2840 x 2874 пикселов
Размер пиксела
  • 148 мкм
  • Регистрационное удостоверение № 2020/11552 Система рентгеновская диагностическая цифровая DigitalDiagnost C90 с принадлежностями.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • *Riverain Technologies' ClearRead Bone Suppression: https://www.riveraintech.com/

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.