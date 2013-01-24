Система позволяет комфортно исследовать больше пациентов в течение дня, а также сократить время ожидания для пациентов за счет более быстрой постановки диагноза благодаря инструментам, способствующим повышению эффективности и рабочего процесса. Камера для работы в реальном времени, расположенная на блоке трубки DigitalDiagnost C90, различные конфигурации кабинета, а также технологии автоматизации исследования способствуют высокой пропускной способности.
Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов).
|Ширина полноцветного сенсорного ЖК-дисплея
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|Минимальный угол обзора при горизонтальном и вертикальном поле просмотра
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|Кнопки управления
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|Данные, отображаемые на головке трубки Eleva Tube Head (в том числе)
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|Регулировка высоты
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|Размеры деки стола
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|Диапазон продольного перемещения
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|Макс. число пациентов
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|Диапазон вертикального перемещения
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|Максимальное перемещение по горизонтали
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|Размеры блока детектора (Ш × В)
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|Угол наклона
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|Перемещение с помощью Comfort Track и Comfort Move
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|Перемещение с помощью полностью моторизированного решения Comfort Position (опция)
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|Высота потолка при расстоянии SID 110 см
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|Напряжение сети
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|Номинальная мощность
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|Максимальное напряжение
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|Фокусное пятно 0,6 мм
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|Фокусное пятно 1,2 мм
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|Жесткий диск
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|Емкость памяти ОЗУ
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|Монитор
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|Максимальная откалиброванная яркость
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|Привод CD/DVD
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|Тип
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|Размеры детектора
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|Активная поверхность
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|Размеры матрицы изображения
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|Размер пиксела
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|Тип
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|Размеры детектора
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|Активная поверхность
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|Размеры матрицы изображения
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|Размер пиксела
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