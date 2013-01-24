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DigitalDiagnost C90 Потолочные решения для цифровой рентгенографии

DigitalDiagnost C90

Потолочные решения для цифровой рентгенографии

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Система позволяет комфортно исследовать больше пациентов в течение дня, а также сократить время ожидания для пациентов за счет более быстрой постановки диагноза благодаря инструментам, способствующим повышению эффективности и рабочего процесса. Камера для работы в реальном времени, расположенная на блоке трубки DigitalDiagnost C90, различные конфигурации кабинета, а также технологии автоматизации исследования способствуют высокой пропускной способности.

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Особенности
Экономичность
Экономичность

Экономичность

Система DigitalDiagnost предоставляет гибкие возможности для настройки конфигурации в соответствии с определенными финансовыми и клиническими потребностями клиента. DigitalDiagnost C90 предлагает различные опции и функции детектора, например, опцию совместного использования детектора SkyPlate. Используйте один детектор в нескольких кабинетах цифровой рентгенографии Philips. Таким образом, вы сможете повысить экономическую эффективность решений Philips.
Точность диагностики
Точность диагностики

Точность диагностики

В рамках технологии обработки изображений Philips UNIQUE 2 применяется программное обеспечение следующего поколения для обработки изображений, которое позволяет получать изображения высокого качества всех анатомических областей. Технология обработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например, делая более однородный черный фон, снижая уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
Интуитивно понятный рабочий процесс
Интуитивно понятный рабочий процесс

Интуитивно понятный рабочий процесс

Интерфейс пользователя Philips Eleva предлагает лаборантам и рентгенологам возможность персонализации пользовательских настроек для более удобного рабочего процесса, который включает пользовательские предустановки и автоматизированные опции для высокой эффективности. Сенсорный монитор позволяет работать быстро, при этом выполняя минимальное количество нажатий кнопки мыши.
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head

Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head

Блок рентген трубки Eleva Tube Head компании Philips включает современный сенсорный интерфейс и позволяет пользователю быстро изменять основные параметры в рамках стандартного рабочего процесса прямо на блоке трубки. Данный блок трубки Eleva Tube Head оборудован камерой, которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшего позиционирования и более удобного рабочего процесса.
Пакет Live Camera
Пакет Live Camera

Пакет Live Camera

Система DigitalDiagnost C90 включает сенсорный экран и камеру для работы в реальном времени, интегрированные в блок трубки Eleva Tube Head, которые увеличивают возможности настроек исследования непосредственно в кабинете для исследований. Камера для работы в реальном времени облегчает процесс позиционирования пациента, обеспечивая четкое отображение площади коллимации; таким образом можно снизить вероятность неточности коллимации.
Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression

Philips Bone Suppression

Технология Philips Bone Suppression* позволяет удалять костные структуры на изображениях грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы АРМ лаборанта Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Делитесь данными самым удобным для вас способом
Делитесь данными самым удобным для вас способом

Делитесь данными самым удобным для вас способом

Совместное использование детекторов SkyPlate для цифровой рентгенографии позволяют эффективно распределять средства бюджета, а также настраивать процесс ввода в эксплуатацию детекторов для цифровой рентгенографии. Конкретный диапазон приложений, которые можно выполнить с помощью малого детектора Philips SkyPlate, обеспечивает возможность его применения в различных кабинетах для цифровой рентгенографии/рентгеноскопии, а также в сочетании с передвижным блоком для цифровой рентгенографии. Используйте большой детектор Philips SkyPlate для проведения исследований в свободных проекциях либо поместите его в вертикальную стойку или в лоток для стола.
Уровень контрастности, как при использовании решетки
Уровень контрастности, как при использовании решетки

Уровень контрастности, как при использовании решетки

При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности, как при использовании решетки. Оно снижает эффект рассеянного излучения в случае исследований грудной клетки без использования решетки. SkyFlow Plus представляет собой алгоритм коррекции рассеянного излучения для портативных рентгеновских систем. Он обеспечивает контрастное усиление на основе количества рассеянного излучения для одного пациента.

Технические характеристики

Eleva Tube Head
Eleva Tube Head
Ширина полноцветного сенсорного ЖК-дисплея
  • 30,7 см
Минимальный угол обзора при горизонтальном и вертикальном поле просмотра
  • +/- 80°
Кнопки управления
  • 6 кнопок с цвет. кодировкой: управ. направл. и освещ. емкостный датчик: трехмер. отпускание тормоза
Данные, отображаемые на головке трубки Eleva Tube Head (в том числе)
  • Данные пац., изображения предв. просм., параметры генератора, изображения с камеры в реал. вр.
Height adjustable table
Height adjustable table
Регулировка высоты
  • 51,5–91,5 см
Размеры деки стола
  • 240 × 75 см
Диапазон продольного перемещения
  • В продольном направлении +/- 60 см В поперечном направлении +/- 12 см
Макс. число пациентов
  • 375 кг
Vertical movable stand
Vertical movable stand
Диапазон вертикального перемещения
  • 35–185 см
Максимальное перемещение по горизонтали
  • 5,5 м
Размеры блока детектора (Ш × В)
  • 59,6 × 57,5 см
Угол наклона
  • гориз. ось: от –20° до +90°, наклон от электропривода верт. ось: от +45° до –23°, наклон вручную
Movable ceiling suspension
Movable ceiling suspension
Перемещение с помощью Comfort Track и Comfort Move
  • в продольном направлении — 3,44 м
Перемещение с помощью полностью моторизированного решения Comfort Position (опция)
  • в продольном направлении — 3,28 м
Высота потолка при расстоянии SID 110 см
  • 2,83–3,21 м
Generator
Generator
Напряжение сети
  • 380/400 В; 50/60 Гц, 3-фазный 480 В; 60 Гц, 3-фазный
Номинальная мощность
  • 65 или 80 кВт
X-ray tube assembly
X-ray tube assembly
Максимальное напряжение
  • 150 кВ
Фокусное пятно 0,6 мм
  • максимальная мощность — 33 кВт
Фокусное пятно 1,2 мм
  • максимальная мощность — 100 кВт
Eleva workspot
Eleva workspot
Жесткий диск
  • 240 ГБ SSD (всего)
Емкость памяти ОЗУ
  • 16 Гб
Монитор
  • Цветной сенсорный ЖК-монитор диагональю 21,3 дюйма
Максимальная откалиброванная яркость
  • 400 кд/м2 +/- 10%
Привод CD/DVD
  • Устройство чтения/записи CD (24) Устройство чтения/записи DVD (8)
Large SkyPlate detector
Large SkyPlate detector
Тип
  • Цифровой плоский детектор из йодида цезия
Размеры детектора
  • 35 x 43 см
Активная поверхность
  • 34,48 x 42,12 см
Размеры матрицы изображения
  • 2330 x 2846 пикселов
Размер пиксела
  • 148 мкм
Fixed detector
Fixed detector
Тип
  • Цифровой плоский детектор из йодида цезия
Размеры детектора
  • 43 x 43 см
Активная поверхность
  • 42 x 42,5 см
Размеры матрицы изображения
  • 2840 x 2874 пикселов
Размер пиксела
  • 148 мкм
  • Регистрационное удостоверение № 2020/11552 Система рентгеновская диагностическая цифровая DigitalDiagnost C90 с принадлежностями
  • *Riverain Technologies' ClearRead Bone Suppression: https://www.riveraintech.com/

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