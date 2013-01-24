Система позволяет комфортно исследовать больше пациентов в течение дня, а также сократить время ожидания для пациентов за счет более быстрой постановки диагноза благодаря инструментам, способствующим повышению эффективности и рабочего процесса. Камера для работы в реальном времени, расположенная на блоке трубки DigitalDiagnost C90, различные конфигурации кабинета, а также технологии автоматизации исследования способствуют высокой пропускной способности.