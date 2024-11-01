Система позволяет комфортно исследовать больше пациентов в течение дня, а также сократить время ожидания для пациентов за счет более быстрой постановки диагноза благодаря инструментам, способствующим повышению эффективности и рабочего процесса. Камера для работы в реальном времени, расположенная на блоке трубки DigitalDiagnost C90, различные конфигурации кабинета, а также технологии автоматизации исследования способствуют высокой пропускной способности.
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Интерфейс пользователя Philips Eleva предлагает лаборантам и рентгенологам возможность персонализации пользовательских настроек для более удобного рабочего процесса, который включает пользовательские предустановки и автоматизированные опции для высокой эффективности. Сенсорный монитор позволяет работать быстро, при этом выполняя минимальное количество нажатий кнопки мыши.
Интуитивно понятный рабочий процесс
Интерфейс пользователя Philips Eleva предлагает лаборантам и рентгенологам возможность персонализации пользовательских настроек для более удобного рабочего процесса, который включает пользовательские предустановки и автоматизированные опции для высокой эффективности. Сенсорный монитор позволяет работать быстро, при этом выполняя минимальное количество нажатий кнопки мыши.
Интуитивно понятный рабочий процесс
Интерфейс пользователя Philips Eleva предлагает лаборантам и рентгенологам возможность персонализации пользовательских настроек для более удобного рабочего процесса, который включает пользовательские предустановки и автоматизированные опции для высокой эффективности. Сенсорный монитор позволяет работать быстро, при этом выполняя минимальное количество нажатий кнопки мыши.
Интерфейс пользователя Philips Eleva предлагает лаборантам и рентгенологам возможность персонализации пользовательских настроек для более удобного рабочего процесса, который включает пользовательские предустановки и автоматизированные опции для высокой эффективности. Сенсорный монитор позволяет работать быстро, при этом выполняя минимальное количество нажатий кнопки мыши.
Точность диагностики
Точность диагностики
В рамках технологии обработки изображений Philips UNIQUE 2 применяется программное обеспечение следующего поколения для обработки изображений, которое позволяет получать изображения высокого качества всех анатомических областей. Технология обработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например, делая более однородный черный фон, снижая
уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
Точность диагностики
В рамках технологии обработки изображений Philips UNIQUE 2 применяется программное обеспечение следующего поколения для обработки изображений, которое позволяет получать изображения высокого качества всех анатомических областей. Технология обработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например, делая более однородный черный фон, снижая
уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
Точность диагностики
В рамках технологии обработки изображений Philips UNIQUE 2 применяется программное обеспечение следующего поколения для обработки изображений, которое позволяет получать изображения высокого качества всех анатомических областей. Технология обработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например, делая более однородный черный фон, снижая
уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
В рамках технологии обработки изображений Philips UNIQUE 2 применяется программное обеспечение следующего поколения для обработки изображений, которое позволяет получать изображения высокого качества всех анатомических областей. Технология обработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например, делая более однородный черный фон, снижая
уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Блок рентген трубки Eleva Tube Head компании Philips включает современный сенсорный интерфейс и позволяет пользователю быстро изменять основные параметры в рамках стандартного рабочего процесса прямо на блоке трубки. Данный блок трубки Eleva Tube Head оборудован камерой, которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшего позиционирования и более удобного рабочего процесса.
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Блок рентген трубки Eleva Tube Head компании Philips включает современный сенсорный интерфейс и позволяет пользователю быстро изменять основные параметры в рамках стандартного рабочего процесса прямо на блоке трубки. Данный блок трубки Eleva Tube Head оборудован камерой, которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшего позиционирования и более удобного рабочего процесса.
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Блок рентген трубки Eleva Tube Head компании Philips включает современный сенсорный интерфейс и позволяет пользователю быстро изменять основные параметры в рамках стандартного рабочего процесса прямо на блоке трубки. Данный блок трубки Eleva Tube Head оборудован камерой, которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшего позиционирования и более удобного рабочего процесса.
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Блок рентген трубки Eleva Tube Head компании Philips включает современный сенсорный интерфейс и позволяет пользователю быстро изменять основные параметры в рамках стандартного рабочего процесса прямо на блоке трубки. Данный блок трубки Eleva Tube Head оборудован камерой, которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшего позиционирования и более удобного рабочего процесса.
Экономичность
Экономичность
Система DigitalDiagnost предоставляет гибкие возможности для настройки конфигурации в соответствии с определенными финансовыми и клиническими потребностями клиента. DigitalDiagnost C90 предлагает различные опции и функции детектора, например, опцию совместного использования детектора SkyPlate. Используйте один детектор в нескольких кабинетах цифровой рентгенографии Philips. Таким образом, вы сможете повысить экономическую эффективность решений Philips.
Экономичность
Система DigitalDiagnost предоставляет гибкие возможности для настройки конфигурации в соответствии с определенными финансовыми и клиническими потребностями клиента. DigitalDiagnost C90 предлагает различные опции и функции детектора, например, опцию совместного использования детектора SkyPlate. Используйте один детектор в нескольких кабинетах цифровой рентгенографии Philips. Таким образом, вы сможете повысить экономическую эффективность решений Philips.
Экономичность
Система DigitalDiagnost предоставляет гибкие возможности для настройки конфигурации в соответствии с определенными финансовыми и клиническими потребностями клиента. DigitalDiagnost C90 предлагает различные опции и функции детектора, например, опцию совместного использования детектора SkyPlate. Используйте один детектор в нескольких кабинетах цифровой рентгенографии Philips. Таким образом, вы сможете повысить экономическую эффективность решений Philips.
Система DigitalDiagnost предоставляет гибкие возможности для настройки конфигурации в соответствии с определенными финансовыми и клиническими потребностями клиента. DigitalDiagnost C90 предлагает различные опции и функции детектора, например, опцию совместного использования детектора SkyPlate. Используйте один детектор в нескольких кабинетах цифровой рентгенографии Philips. Таким образом, вы сможете повысить экономическую эффективность решений Philips.
Пакет Live Camera
Пакет Live Camera
Система DigitalDiagnost C90 включает сенсорный экран и камеру для работы в реальном времени, интегрированные в блок трубки Eleva Tube Head, которые увеличивают возможности настроек исследования непосредственно в кабинете для исследований. Камера для работы в реальном времени облегчает процесс позиционирования пациента, обеспечивая четкое отображение площади коллимации; таким образом можно снизить вероятность неточности коллимации.
Пакет Live Camera
Система DigitalDiagnost C90 включает сенсорный экран и камеру для работы в реальном времени, интегрированные в блок трубки Eleva Tube Head, которые увеличивают возможности настроек исследования непосредственно в кабинете для исследований. Камера для работы в реальном времени облегчает процесс позиционирования пациента, обеспечивая четкое отображение площади коллимации; таким образом можно снизить вероятность неточности коллимации.
Пакет Live Camera
Система DigitalDiagnost C90 включает сенсорный экран и камеру для работы в реальном времени, интегрированные в блок трубки Eleva Tube Head, которые увеличивают возможности настроек исследования непосредственно в кабинете для исследований. Камера для работы в реальном времени облегчает процесс позиционирования пациента, обеспечивая четкое отображение площади коллимации; таким образом можно снизить вероятность неточности коллимации.
Система DigitalDiagnost C90 включает сенсорный экран и камеру для работы в реальном времени, интегрированные в блок трубки Eleva Tube Head, которые увеличивают возможности настроек исследования непосредственно в кабинете для исследований. Камера для работы в реальном времени облегчает процесс позиционирования пациента, обеспечивая четкое отображение площади коллимации; таким образом можно снизить вероятность неточности коллимации.
Делитесь данными самым удобным для вас способом
Делитесь данными самым удобным для вас способом
Совместное использование детекторов SkyPlate для цифровой рентгенографии позволяют эффективно распределять средства бюджета, а также настраивать процесс ввода в эксплуатацию детекторов для цифровой рентгенографии. Конкретный диапазон приложений, которые можно выполнить с помощью малого детектора Philips SkyPlate, обеспечивает возможность его применения в различных кабинетах для цифровой рентгенографии/рентгеноскопии, а также в сочетании с передвижным блоком для цифровой рентгенографии. Используйте большой детектор Philips SkyPlate для проведения исследований в свободных проекциях либо поместите его в вертикальную стойку или в лоток для стола.
Делитесь данными самым удобным для вас способом
Совместное использование детекторов SkyPlate для цифровой рентгенографии позволяют эффективно распределять средства бюджета, а также настраивать процесс ввода в эксплуатацию детекторов для цифровой рентгенографии. Конкретный диапазон приложений, которые можно выполнить с помощью малого детектора Philips SkyPlate, обеспечивает возможность его применения в различных кабинетах для цифровой рентгенографии/рентгеноскопии, а также в сочетании с передвижным блоком для цифровой рентгенографии. Используйте большой детектор Philips SkyPlate для проведения исследований в свободных проекциях либо поместите его в вертикальную стойку или в лоток для стола.
Делитесь данными самым удобным для вас способом
Совместное использование детекторов SkyPlate для цифровой рентгенографии позволяют эффективно распределять средства бюджета, а также настраивать процесс ввода в эксплуатацию детекторов для цифровой рентгенографии. Конкретный диапазон приложений, которые можно выполнить с помощью малого детектора Philips SkyPlate, обеспечивает возможность его применения в различных кабинетах для цифровой рентгенографии/рентгеноскопии, а также в сочетании с передвижным блоком для цифровой рентгенографии. Используйте большой детектор Philips SkyPlate для проведения исследований в свободных проекциях либо поместите его в вертикальную стойку или в лоток для стола.
Совместное использование детекторов SkyPlate для цифровой рентгенографии позволяют эффективно распределять средства бюджета, а также настраивать процесс ввода в эксплуатацию детекторов для цифровой рентгенографии. Конкретный диапазон приложений, которые можно выполнить с помощью малого детектора Philips SkyPlate, обеспечивает возможность его применения в различных кабинетах для цифровой рентгенографии/рентгеноскопии, а также в сочетании с передвижным блоком для цифровой рентгенографии. Используйте большой детектор Philips SkyPlate для проведения исследований в свободных проекциях либо поместите его в вертикальную стойку или в лоток для стола.
Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression
Технология Philips Bone Suppression* позволяет удалять костные структуры на изображениях грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы АРМ лаборанта Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Philips Bone Suppression
Технология Philips Bone Suppression* позволяет удалять костные структуры на изображениях грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы АРМ лаборанта Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Philips Bone Suppression
Технология Philips Bone Suppression* позволяет удалять костные структуры на изображениях грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы АРМ лаборанта Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Технология Philips Bone Suppression* позволяет удалять костные структуры на изображениях грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы АРМ лаборанта Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Grid-like contrast
Уровень контрастности, как при использовании решетки
При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности, как при использовании решетки. Оно снижает эффект рассеянного излучения в случае исследований грудной клетки без использования решетки. SkyFlow Plus представляет собой алгоритм коррекции рассеянного излучения для портативных рентгеновских систем. Он обеспечивает контрастное усиление на основе количества рассеянного излучения для одного пациента.
Уровень контрастности, как при использовании решетки
При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности, как при использовании решетки. Оно снижает эффект рассеянного излучения в случае исследований грудной клетки без использования решетки. SkyFlow Plus представляет собой алгоритм коррекции рассеянного излучения для портативных рентгеновских систем. Он обеспечивает контрастное усиление на основе количества рассеянного излучения для одного пациента.
Уровень контрастности, как при использовании решетки
При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности, как при использовании решетки. Оно снижает эффект рассеянного излучения в случае исследований грудной клетки без использования решетки. SkyFlow Plus представляет собой алгоритм коррекции рассеянного излучения для портативных рентгеновских систем. Он обеспечивает контрастное усиление на основе количества рассеянного излучения для одного пациента.
Уровень контрастности, как при использовании решетки
При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности, как при использовании решетки. Оно снижает эффект рассеянного излучения в случае исследований грудной клетки без использования решетки. SkyFlow Plus представляет собой алгоритм коррекции рассеянного излучения для портативных рентгеновских систем. Он обеспечивает контрастное усиление на основе количества рассеянного излучения для одного пациента.
Интуитивно понятный рабочий процесс
Точность диагностики
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Интерфейс пользователя Philips Eleva предлагает лаборантам и рентгенологам возможность персонализации пользовательских настроек для более удобного рабочего процесса, который включает пользовательские предустановки и автоматизированные опции для высокой эффективности. Сенсорный монитор позволяет работать быстро, при этом выполняя минимальное количество нажатий кнопки мыши.
Интуитивно понятный рабочий процесс
Интерфейс пользователя Philips Eleva предлагает лаборантам и рентгенологам возможность персонализации пользовательских настроек для более удобного рабочего процесса, который включает пользовательские предустановки и автоматизированные опции для высокой эффективности. Сенсорный монитор позволяет работать быстро, при этом выполняя минимальное количество нажатий кнопки мыши.
Интуитивно понятный рабочий процесс
Интерфейс пользователя Philips Eleva предлагает лаборантам и рентгенологам возможность персонализации пользовательских настроек для более удобного рабочего процесса, который включает пользовательские предустановки и автоматизированные опции для высокой эффективности. Сенсорный монитор позволяет работать быстро, при этом выполняя минимальное количество нажатий кнопки мыши.
Интерфейс пользователя Philips Eleva предлагает лаборантам и рентгенологам возможность персонализации пользовательских настроек для более удобного рабочего процесса, который включает пользовательские предустановки и автоматизированные опции для высокой эффективности. Сенсорный монитор позволяет работать быстро, при этом выполняя минимальное количество нажатий кнопки мыши.
Точность диагностики
Точность диагностики
В рамках технологии обработки изображений Philips UNIQUE 2 применяется программное обеспечение следующего поколения для обработки изображений, которое позволяет получать изображения высокого качества всех анатомических областей. Технология обработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например, делая более однородный черный фон, снижая
уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
Точность диагностики
В рамках технологии обработки изображений Philips UNIQUE 2 применяется программное обеспечение следующего поколения для обработки изображений, которое позволяет получать изображения высокого качества всех анатомических областей. Технология обработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например, делая более однородный черный фон, снижая
уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
Точность диагностики
В рамках технологии обработки изображений Philips UNIQUE 2 применяется программное обеспечение следующего поколения для обработки изображений, которое позволяет получать изображения высокого качества всех анатомических областей. Технология обработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например, делая более однородный черный фон, снижая
уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
В рамках технологии обработки изображений Philips UNIQUE 2 применяется программное обеспечение следующего поколения для обработки изображений, которое позволяет получать изображения высокого качества всех анатомических областей. Технология обработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает быстрое получение цифровых изображений высокого качества. Она значительно повышает качество изображений, например, делая более однородный черный фон, снижая
уровень шумов, а также применяя автоматизированную функцию усиления мелких деталей.
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Блок рентген трубки Eleva Tube Head компании Philips включает современный сенсорный интерфейс и позволяет пользователю быстро изменять основные параметры в рамках стандартного рабочего процесса прямо на блоке трубки. Данный блок трубки Eleva Tube Head оборудован камерой, которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшего позиционирования и более удобного рабочего процесса.
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Блок рентген трубки Eleva Tube Head компании Philips включает современный сенсорный интерфейс и позволяет пользователю быстро изменять основные параметры в рамках стандартного рабочего процесса прямо на блоке трубки. Данный блок трубки Eleva Tube Head оборудован камерой, которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшего позиционирования и более удобного рабочего процесса.
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Блок рентген трубки Eleva Tube Head компании Philips включает современный сенсорный интерфейс и позволяет пользователю быстро изменять основные параметры в рамках стандартного рабочего процесса прямо на блоке трубки. Данный блок трубки Eleva Tube Head оборудован камерой, которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшего позиционирования и более удобного рабочего процесса.
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Быстрый рабочий процесс с помощью обновленного блока трубки Eleva Tube Head
Блок рентген трубки Eleva Tube Head компании Philips включает современный сенсорный интерфейс и позволяет пользователю быстро изменять основные параметры в рамках стандартного рабочего процесса прямо на блоке трубки. Данный блок трубки Eleva Tube Head оборудован камерой, которая позволяет получать изображения в реальном времени для лучшего позиционирования и более удобного рабочего процесса.
Экономичность
Экономичность
Система DigitalDiagnost предоставляет гибкие возможности для настройки конфигурации в соответствии с определенными финансовыми и клиническими потребностями клиента. DigitalDiagnost C90 предлагает различные опции и функции детектора, например, опцию совместного использования детектора SkyPlate. Используйте один детектор в нескольких кабинетах цифровой рентгенографии Philips. Таким образом, вы сможете повысить экономическую эффективность решений Philips.
Экономичность
Система DigitalDiagnost предоставляет гибкие возможности для настройки конфигурации в соответствии с определенными финансовыми и клиническими потребностями клиента. DigitalDiagnost C90 предлагает различные опции и функции детектора, например, опцию совместного использования детектора SkyPlate. Используйте один детектор в нескольких кабинетах цифровой рентгенографии Philips. Таким образом, вы сможете повысить экономическую эффективность решений Philips.
Экономичность
Система DigitalDiagnost предоставляет гибкие возможности для настройки конфигурации в соответствии с определенными финансовыми и клиническими потребностями клиента. DigitalDiagnost C90 предлагает различные опции и функции детектора, например, опцию совместного использования детектора SkyPlate. Используйте один детектор в нескольких кабинетах цифровой рентгенографии Philips. Таким образом, вы сможете повысить экономическую эффективность решений Philips.
Система DigitalDiagnost предоставляет гибкие возможности для настройки конфигурации в соответствии с определенными финансовыми и клиническими потребностями клиента. DigitalDiagnost C90 предлагает различные опции и функции детектора, например, опцию совместного использования детектора SkyPlate. Используйте один детектор в нескольких кабинетах цифровой рентгенографии Philips. Таким образом, вы сможете повысить экономическую эффективность решений Philips.
Пакет Live Camera
Пакет Live Camera
Система DigitalDiagnost C90 включает сенсорный экран и камеру для работы в реальном времени, интегрированные в блок трубки Eleva Tube Head, которые увеличивают возможности настроек исследования непосредственно в кабинете для исследований. Камера для работы в реальном времени облегчает процесс позиционирования пациента, обеспечивая четкое отображение площади коллимации; таким образом можно снизить вероятность неточности коллимации.
Пакет Live Camera
Система DigitalDiagnost C90 включает сенсорный экран и камеру для работы в реальном времени, интегрированные в блок трубки Eleva Tube Head, которые увеличивают возможности настроек исследования непосредственно в кабинете для исследований. Камера для работы в реальном времени облегчает процесс позиционирования пациента, обеспечивая четкое отображение площади коллимации; таким образом можно снизить вероятность неточности коллимации.
Пакет Live Camera
Система DigitalDiagnost C90 включает сенсорный экран и камеру для работы в реальном времени, интегрированные в блок трубки Eleva Tube Head, которые увеличивают возможности настроек исследования непосредственно в кабинете для исследований. Камера для работы в реальном времени облегчает процесс позиционирования пациента, обеспечивая четкое отображение площади коллимации; таким образом можно снизить вероятность неточности коллимации.
Система DigitalDiagnost C90 включает сенсорный экран и камеру для работы в реальном времени, интегрированные в блок трубки Eleva Tube Head, которые увеличивают возможности настроек исследования непосредственно в кабинете для исследований. Камера для работы в реальном времени облегчает процесс позиционирования пациента, обеспечивая четкое отображение площади коллимации; таким образом можно снизить вероятность неточности коллимации.
Делитесь данными самым удобным для вас способом
Делитесь данными самым удобным для вас способом
Совместное использование детекторов SkyPlate для цифровой рентгенографии позволяют эффективно распределять средства бюджета, а также настраивать процесс ввода в эксплуатацию детекторов для цифровой рентгенографии. Конкретный диапазон приложений, которые можно выполнить с помощью малого детектора Philips SkyPlate, обеспечивает возможность его применения в различных кабинетах для цифровой рентгенографии/рентгеноскопии, а также в сочетании с передвижным блоком для цифровой рентгенографии. Используйте большой детектор Philips SkyPlate для проведения исследований в свободных проекциях либо поместите его в вертикальную стойку или в лоток для стола.
Делитесь данными самым удобным для вас способом
Совместное использование детекторов SkyPlate для цифровой рентгенографии позволяют эффективно распределять средства бюджета, а также настраивать процесс ввода в эксплуатацию детекторов для цифровой рентгенографии. Конкретный диапазон приложений, которые можно выполнить с помощью малого детектора Philips SkyPlate, обеспечивает возможность его применения в различных кабинетах для цифровой рентгенографии/рентгеноскопии, а также в сочетании с передвижным блоком для цифровой рентгенографии. Используйте большой детектор Philips SkyPlate для проведения исследований в свободных проекциях либо поместите его в вертикальную стойку или в лоток для стола.
Делитесь данными самым удобным для вас способом
Совместное использование детекторов SkyPlate для цифровой рентгенографии позволяют эффективно распределять средства бюджета, а также настраивать процесс ввода в эксплуатацию детекторов для цифровой рентгенографии. Конкретный диапазон приложений, которые можно выполнить с помощью малого детектора Philips SkyPlate, обеспечивает возможность его применения в различных кабинетах для цифровой рентгенографии/рентгеноскопии, а также в сочетании с передвижным блоком для цифровой рентгенографии. Используйте большой детектор Philips SkyPlate для проведения исследований в свободных проекциях либо поместите его в вертикальную стойку или в лоток для стола.
Совместное использование детекторов SkyPlate для цифровой рентгенографии позволяют эффективно распределять средства бюджета, а также настраивать процесс ввода в эксплуатацию детекторов для цифровой рентгенографии. Конкретный диапазон приложений, которые можно выполнить с помощью малого детектора Philips SkyPlate, обеспечивает возможность его применения в различных кабинетах для цифровой рентгенографии/рентгеноскопии, а также в сочетании с передвижным блоком для цифровой рентгенографии. Используйте большой детектор Philips SkyPlate для проведения исследований в свободных проекциях либо поместите его в вертикальную стойку или в лоток для стола.
Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression
Технология Philips Bone Suppression* позволяет удалять костные структуры на изображениях грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы АРМ лаборанта Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Philips Bone Suppression
Технология Philips Bone Suppression* позволяет удалять костные структуры на изображениях грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы АРМ лаборанта Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Philips Bone Suppression
Технология Philips Bone Suppression* позволяет удалять костные структуры на изображениях грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы АРМ лаборанта Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Технология Philips Bone Suppression* позволяет удалять костные структуры на изображениях грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Такое четкое отображение способствует более точной интерпретации изображения. Являясь частью платформы АРМ лаборанта Philips Eleva, ПО Bone Suppression интегрировано в стандартный рабочий процесс системы.
Grid-like contrast
Уровень контрастности, как при использовании решетки
При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности, как при использовании решетки. Оно снижает эффект рассеянного излучения в случае исследований грудной клетки без использования решетки. SkyFlow Plus представляет собой алгоритм коррекции рассеянного излучения для портативных рентгеновских систем. Он обеспечивает контрастное усиление на основе количества рассеянного излучения для одного пациента.
Уровень контрастности, как при использовании решетки
При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности, как при использовании решетки. Оно снижает эффект рассеянного излучения в случае исследований грудной клетки без использования решетки. SkyFlow Plus представляет собой алгоритм коррекции рассеянного излучения для портативных рентгеновских систем. Он обеспечивает контрастное усиление на основе количества рассеянного излучения для одного пациента.
Уровень контрастности, как при использовании решетки
При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности, как при использовании решетки. Оно снижает эффект рассеянного излучения в случае исследований грудной клетки без использования решетки. SkyFlow Plus представляет собой алгоритм коррекции рассеянного излучения для портативных рентгеновских систем. Он обеспечивает контрастное усиление на основе количества рассеянного излучения для одного пациента.
Уровень контрастности, как при использовании решетки
При выполнении цифровой рентгенографии без решетки решение Philips SkyFlow Plus позволяет получать изображения с уровнем контрастности, как при использовании решетки. Оно снижает эффект рассеянного излучения в случае исследований грудной клетки без использования решетки. SkyFlow Plus представляет собой алгоритм коррекции рассеянного излучения для портативных рентгеновских систем. Он обеспечивает контрастное усиление на основе количества рассеянного излучения для одного пациента.
Tехнические характеристики
Головка трубки Eleva
Головка трубки Eleva
Ширина полноцветного сенсорного ЖК-дисплея
30,7 см
Минимальный угол обзора при горизонтальном и вертикальном поле просмотра
+/- 80°
Кнопки управления
6 кнопок с цветовой кодировкой и емкостный датчик для трехмерного отпускания тормоза
Данные, отображаемые на головке трубки Eleva Tube Head (в том числе)
Данные пациента, изображения предварительного просмотра, параметры генератора, изображения с камеры в реальном времени
Регулируемый по высоте стол
Регулируемый по высоте стол
Регулировка высоты
51,5–91,5 см
Размеры деки стола
240 × 75 см
Диапазон продольного перемещения
В продольном направлении +/- 56 см; в поперечном направлении +/- 12 см
Макс. число пациентов
375 кг
Вертикальная мобильная стойка
Вертикальная мобильная стойка
Диапазон вертикального перемещения
35–185 см
Максимальное перемещение по горизонтали
5,5 м
Размеры блока детектора (Ш × В)
59,6 × 57,5 см
Угол наклона
горизонтальная ось: от -20° до +90° (от электропривода); вертикальная ось: от +45° до -23° (вручную)
Передвижной потолочный подвес
Передвижной потолочный подвес
Перемещение с помощью Comfort Track и Comfort Move
в продольном направлении — 3,44 м
Перемещение с помощью полностью моторизированного решения Comfort Position (опция)
Устройство чтения/записи CD (24); устройство чтения/записи DVD (8)
Большой детектор SkyPlate
Большой детектор SkyPlate
Тип
Цифровой плоский детектор из йодида цезия
Размеры детектора
35 x 43 см
Активная область
34,48 x 42,12 см
Размеры матрицы изображения
2330 x 2846 пикселов
Размер пиксела
148 мкм
Стационарный детектор
Стационарный детектор
Тип
Цифровой плоский детектор из йодида цезия
Размеры детектора
43 x 43 см
Активная область
42 x 42,5 см
Размеры матрицы изображения
2840 x 2874 пикселов
Размер пиксела
148 мкм
Регистрационное удостоверение № 2020/11552 Система рентгеновская диагностическая цифровая DigitalDiagnost C90 с принадлежностями.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
*Riverain Technologies' ClearRead Bone Suppression: https://www.riveraintech.com/
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.