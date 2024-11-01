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Совместное использование детекторов SkyPlate для цифровой рентгенографии позволяют эффективно распределять средства бюджета, а также настраивать процесс ввода в эксплуатацию детекторов для цифровой рентгенографии. Конкретный диапазон приложений, которые можно выполнить с помощью малого детектора Philips SkyPlate, обеспечивает возможность его применения в различных кабинетах для цифровой рентгенографии/рентгеноскопии, а также в сочетании с передвижным блоком для цифровой рентгенографии. Используйте большой детектор Philips SkyPlate для проведения исследований в свободных проекциях либо поместите его в вертикальную стойку или в лоток для стола.