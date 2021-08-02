Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга

При выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков важно не отвлекаться на решение технических вопросов и обсуждения; персоналу необходимо полностью сосредоточиться на пациенте. Исследование удобства эксплуатации¹ показало, что с помощью навигационных средств рабочего процесса Unify члены хирургических бригад смогли достичь более высокого уровня взаимодействия и координации. Кроме того, функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования.