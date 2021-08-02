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Zenition 70

Мобильная С-дуга с плоским детектором

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Оцените высокое качество изображений и гибкость при выполнении широкого спектра процедур с использованием наших систем четвертого поколения с плоским детектором. Они являются частью линейки мобильных C-дуг Zenition, известных простотой эксплуатации и возможностями наращивания потенциала в будущем.

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Особенности
Повышение эффективности операционной
Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips

Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips

Время имеет решающее значение для хирургической визуализации. В ходе исследования среди пользователей¹ сенсорное управление и вспомогательные навигационные функции рабочего процесса Unify позволили сократить количество ошибок взаимодействия между членами бригады почти вдвое, в то время как функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования на 20%.

Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips

Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips
Время имеет решающее значение для хирургической визуализации. В ходе исследования среди пользователей¹ сенсорное управление и вспомогательные навигационные функции рабочего процесса Unify позволили сократить количество ошибок взаимодействия между членами бригады почти вдвое, в то время как функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования на 20%.

Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips

Время имеет решающее значение для хирургической визуализации. В ходе исследования среди пользователей¹ сенсорное управление и вспомогательные навигационные функции рабочего процесса Unify позволили сократить количество ошибок взаимодействия между членами бригады почти вдвое, в то время как функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования на 20%.
Click here for more information
Повышение эффективности операционной
Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips

Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips

Время имеет решающее значение для хирургической визуализации. В ходе исследования среди пользователей¹ сенсорное управление и вспомогательные навигационные функции рабочего процесса Unify позволили сократить количество ошибок взаимодействия между членами бригады почти вдвое, в то время как функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования на 20%.
Упрощенный процесс использования имеющегося оборудования в рамках нескольких операционных
Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных

Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных

Операторы с любым уровнем опыта могут с легкостью использовать систему Zenition 70 и другие системы Zenition благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и экранным подсказкам. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.

Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных

Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных
Операторы с любым уровнем опыта могут с легкостью использовать систему Zenition 70 и другие системы Zenition благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и экранным подсказкам. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.

Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных

Операторы с любым уровнем опыта могут с легкостью использовать систему Zenition 70 и другие системы Zenition благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и экранным подсказкам. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Click here for more information
Упрощенный процесс использования имеющегося оборудования в рамках нескольких операционных
Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных

Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных

Операторы с любым уровнем опыта могут с легкостью использовать систему Zenition 70 и другие системы Zenition благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и экранным подсказкам. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Сокращение общих эксплуатационных расходов
Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором

Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором

Вы можете повысить клиническую эффективность имеющейся системы, используя стандартную платформу Windows®, готовую к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения.

Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором

Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором
Вы можете повысить клиническую эффективность имеющейся системы, используя стандартную платформу Windows®, готовую к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения.

Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором

Вы можете повысить клиническую эффективность имеющейся системы, используя стандартную платформу Windows®, готовую к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения.
Click here for more information
Сокращение общих эксплуатационных расходов
Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором

Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором

Вы можете повысить клиническую эффективность имеющейся системы, используя стандартную платформу Windows®, готовую к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения.
Упрощение процесса настройки новой операционной
Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга

Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга

Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем, в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.

Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга

Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга
Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем, в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.

Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга

Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем, в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Click here for more information
Упрощение процесса настройки новой операционной
Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга

Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга

Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем, в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Современный уровень оказания помощи
Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга

Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга

Стандартная платформа Windows® позволяет внедрять новые опции программного обеспечения, повышающие клиническую актуальность вашей системы, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ работы с обновлениями с течением времени. Windows® также позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвратить атаки вредоносных программ, которые могут повлиять на качество оказываемой помощи.

Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга

Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга
Стандартная платформа Windows® позволяет внедрять новые опции программного обеспечения, повышающие клиническую актуальность вашей системы, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ работы с обновлениями с течением времени. Windows® также позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвратить атаки вредоносных программ, которые могут повлиять на качество оказываемой помощи.

Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга

Стандартная платформа Windows® позволяет внедрять новые опции программного обеспечения, повышающие клиническую актуальность вашей системы, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ работы с обновлениями с течением времени. Windows® также позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвратить атаки вредоносных программ, которые могут повлиять на качество оказываемой помощи.
Click here for more information
Современный уровень оказания помощи
Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга

Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга

Стандартная платформа Windows® позволяет внедрять новые опции программного обеспечения, повышающие клиническую актуальность вашей системы, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ работы с обновлениями с течением времени. Windows® также позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвратить атаки вредоносных программ, которые могут повлиять на качество оказываемой помощи.
Проведение комплексных операций
Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной

Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной

Система Zenition 70 позволяет осуществлять непрерывную визуализацию с использованием усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters, позволяющей проводить длительные и комплексные операции. Визуализация сложных структур и плотных анатомических структур с исключительной четкостью и управлением дозовой нагрузкой обеспечивается благодаря передовым алгоритмам обработки изображений и функциям управления дозой излучения.

Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной

Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной
Система Zenition 70 позволяет осуществлять непрерывную визуализацию с использованием усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters, позволяющей проводить длительные и комплексные операции. Визуализация сложных структур и плотных анатомических структур с исключительной четкостью и управлением дозовой нагрузкой обеспечивается благодаря передовым алгоритмам обработки изображений и функциям управления дозой излучения.

Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной

Система Zenition 70 позволяет осуществлять непрерывную визуализацию с использованием усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters, позволяющей проводить длительные и комплексные операции. Визуализация сложных структур и плотных анатомических структур с исключительной четкостью и управлением дозовой нагрузкой обеспечивается благодаря передовым алгоритмам обработки изображений и функциям управления дозой излучения.
Click here for more information
Проведение комплексных операций
Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной

Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной

Система Zenition 70 позволяет осуществлять непрерывную визуализацию с использованием усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters, позволяющей проводить длительные и комплексные операции. Визуализация сложных структур и плотных анатомических структур с исключительной четкостью и управлением дозовой нагрузкой обеспечивается благодаря передовым алгоритмам обработки изображений и функциям управления дозой излучения.
Лечение «сложных» пациентов
Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата

Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата

Каждый пациент уникален. Система Zenition 70 создает условия для получения изображений непревзойденного качества при эффективных уровнях дозы, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур и позволяет управлять дозовой нагрузкой, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.

Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата

Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата
Каждый пациент уникален. Система Zenition 70 создает условия для получения изображений непревзойденного качества при эффективных уровнях дозы, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур и позволяет управлять дозовой нагрузкой, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.

Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата

Каждый пациент уникален. Система Zenition 70 создает условия для получения изображений непревзойденного качества при эффективных уровнях дозы, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур и позволяет управлять дозовой нагрузкой, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Click here for more information
Лечение «сложных» пациентов
Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата

Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата

Каждый пациент уникален. Система Zenition 70 создает условия для получения изображений непревзойденного качества при эффективных уровнях дозы, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур и позволяет управлять дозовой нагрузкой, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Не отвлекаться от главного
Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга

Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга

При выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков важно не отвлекаться на решение технических вопросов и обсуждения; персоналу необходимо полностью сосредоточиться на пациенте. Исследование удобства эксплуатации¹ показало, что с помощью навигационных средств рабочего процесса Unify члены хирургических бригад смогли достичь более высокого уровня взаимодействия и координации. Кроме того, функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования.

Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга

Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга
При выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков важно не отвлекаться на решение технических вопросов и обсуждения; персоналу необходимо полностью сосредоточиться на пациенте. Исследование удобства эксплуатации¹ показало, что с помощью навигационных средств рабочего процесса Unify члены хирургических бригад смогли достичь более высокого уровня взаимодействия и координации. Кроме того, функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования.

Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга

При выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков важно не отвлекаться на решение технических вопросов и обсуждения; персоналу необходимо полностью сосредоточиться на пациенте. Исследование удобства эксплуатации¹ показало, что с помощью навигационных средств рабочего процесса Unify члены хирургических бригад смогли достичь более высокого уровня взаимодействия и координации. Кроме того, функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования.
Click here for more information
Не отвлекаться от главного
Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга

Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга

При выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков важно не отвлекаться на решение технических вопросов и обсуждения; персоналу необходимо полностью сосредоточиться на пациенте. Исследование удобства эксплуатации¹ показало, что с помощью навигационных средств рабочего процесса Unify члены хирургических бригад смогли достичь более высокого уровня взаимодействия и координации. Кроме того, функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования.
Упрощение процессов
Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition

Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition

Чтобы улучшить ежедневно выполняемые процессы медицинского персонала, рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Пользователи быстро привыкают и чувствуют себя комфортно при использовании системы Zenition благодаря сенсорному управлению, которое работает по аналогии с обычными планшетами и смартфонами.

Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition

Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition
Чтобы улучшить ежедневно выполняемые процессы медицинского персонала, рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Пользователи быстро привыкают и чувствуют себя комфортно при использовании системы Zenition благодаря сенсорному управлению, которое работает по аналогии с обычными планшетами и смартфонами.

Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition

Чтобы улучшить ежедневно выполняемые процессы медицинского персонала, рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Пользователи быстро привыкают и чувствуют себя комфортно при использовании системы Zenition благодаря сенсорному управлению, которое работает по аналогии с обычными планшетами и смартфонами.
Click here for more information
Упрощение процессов
Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition

Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition

Чтобы улучшить ежедневно выполняемые процессы медицинского персонала, рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Пользователи быстро привыкают и чувствуют себя комфортно при использовании системы Zenition благодаря сенсорному управлению, которое работает по аналогии с обычными планшетами и смартфонами.
Возможность работы в одиночку
Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги

Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги

В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью сбалансированной С-дуги и передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.

Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги

Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги
В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью сбалансированной С-дуги и передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.

Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги

В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью сбалансированной С-дуги и передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
Click here for more information
Возможность работы в одиночку
Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги

Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги

В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью сбалансированной С-дуги и передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга

Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга

Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. С помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition, что позволяет значительно сэкономить время.

Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга

Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга
Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. С помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition, что позволяет значительно сэкономить время.

Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга

Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. С помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition, что позволяет значительно сэкономить время.
Click here for more information
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга

Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга

Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. С помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition, что позволяет значительно сэкономить время.
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными

Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными

С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы, в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.

Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными

Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными
С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы, в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.

Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными

С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы, в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.
Click here for more information
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными

Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными

С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы, в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.
  • Повышение эффективности операционной
  • Упрощенный процесс использования имеющегося оборудования в рамках нескольких операционных
  • Сокращение общих эксплуатационных расходов
  • Упрощение процесса настройки новой операционной
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Повышение эффективности операционной
Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips

Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips

Время имеет решающее значение для хирургической визуализации. В ходе исследования среди пользователей¹ сенсорное управление и вспомогательные навигационные функции рабочего процесса Unify позволили сократить количество ошибок взаимодействия между членами бригады почти вдвое, в то время как функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования на 20%.

Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips

Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips
Время имеет решающее значение для хирургической визуализации. В ходе исследования среди пользователей¹ сенсорное управление и вспомогательные навигационные функции рабочего процесса Unify позволили сократить количество ошибок взаимодействия между членами бригады почти вдвое, в то время как функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования на 20%.

Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips

Время имеет решающее значение для хирургической визуализации. В ходе исследования среди пользователей¹ сенсорное управление и вспомогательные навигационные функции рабочего процесса Unify позволили сократить количество ошибок взаимодействия между членами бригады почти вдвое, в то время как функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования на 20%.
Click here for more information
Повышение эффективности операционной
Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips

Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips

Время имеет решающее значение для хирургической визуализации. В ходе исследования среди пользователей¹ сенсорное управление и вспомогательные навигационные функции рабочего процесса Unify позволили сократить количество ошибок взаимодействия между членами бригады почти вдвое, в то время как функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования на 20%.
Упрощенный процесс использования имеющегося оборудования в рамках нескольких операционных
Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных

Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных

Операторы с любым уровнем опыта могут с легкостью использовать систему Zenition 70 и другие системы Zenition благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и экранным подсказкам. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.

Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных

Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных
Операторы с любым уровнем опыта могут с легкостью использовать систему Zenition 70 и другие системы Zenition благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и экранным подсказкам. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.

Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных

Операторы с любым уровнем опыта могут с легкостью использовать систему Zenition 70 и другие системы Zenition благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и экранным подсказкам. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Click here for more information
Упрощенный процесс использования имеющегося оборудования в рамках нескольких операционных
Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных

Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных

Операторы с любым уровнем опыта могут с легкостью использовать систему Zenition 70 и другие системы Zenition благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и экранным подсказкам. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Сокращение общих эксплуатационных расходов
Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором

Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором

Вы можете повысить клиническую эффективность имеющейся системы, используя стандартную платформу Windows®, готовую к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения.

Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором

Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором
Вы можете повысить клиническую эффективность имеющейся системы, используя стандартную платформу Windows®, готовую к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения.

Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором

Вы можете повысить клиническую эффективность имеющейся системы, используя стандартную платформу Windows®, готовую к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения.
Click here for more information
Сокращение общих эксплуатационных расходов
Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором

Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором

Вы можете повысить клиническую эффективность имеющейся системы, используя стандартную платформу Windows®, готовую к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения.
Упрощение процесса настройки новой операционной
Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга

Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга

Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем, в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.

Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга

Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга
Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем, в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.

Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга

Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем, в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Click here for more information
Упрощение процесса настройки новой операционной
Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга

Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга

Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем, в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Современный уровень оказания помощи
Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга

Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга

Стандартная платформа Windows® позволяет внедрять новые опции программного обеспечения, повышающие клиническую актуальность вашей системы, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ работы с обновлениями с течением времени. Windows® также позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвратить атаки вредоносных программ, которые могут повлиять на качество оказываемой помощи.

Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга

Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга
Стандартная платформа Windows® позволяет внедрять новые опции программного обеспечения, повышающие клиническую актуальность вашей системы, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ работы с обновлениями с течением времени. Windows® также позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвратить атаки вредоносных программ, которые могут повлиять на качество оказываемой помощи.

Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга

Стандартная платформа Windows® позволяет внедрять новые опции программного обеспечения, повышающие клиническую актуальность вашей системы, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ работы с обновлениями с течением времени. Windows® также позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвратить атаки вредоносных программ, которые могут повлиять на качество оказываемой помощи.
Click here for more information
Современный уровень оказания помощи
Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга

Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга

Стандартная платформа Windows® позволяет внедрять новые опции программного обеспечения, повышающие клиническую актуальность вашей системы, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ работы с обновлениями с течением времени. Windows® также позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвратить атаки вредоносных программ, которые могут повлиять на качество оказываемой помощи.
Проведение комплексных операций
Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной

Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной

Система Zenition 70 позволяет осуществлять непрерывную визуализацию с использованием усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters, позволяющей проводить длительные и комплексные операции. Визуализация сложных структур и плотных анатомических структур с исключительной четкостью и управлением дозовой нагрузкой обеспечивается благодаря передовым алгоритмам обработки изображений и функциям управления дозой излучения.

Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной

Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной
Система Zenition 70 позволяет осуществлять непрерывную визуализацию с использованием усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters, позволяющей проводить длительные и комплексные операции. Визуализация сложных структур и плотных анатомических структур с исключительной четкостью и управлением дозовой нагрузкой обеспечивается благодаря передовым алгоритмам обработки изображений и функциям управления дозой излучения.

Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной

Система Zenition 70 позволяет осуществлять непрерывную визуализацию с использованием усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters, позволяющей проводить длительные и комплексные операции. Визуализация сложных структур и плотных анатомических структур с исключительной четкостью и управлением дозовой нагрузкой обеспечивается благодаря передовым алгоритмам обработки изображений и функциям управления дозой излучения.
Click here for more information
Проведение комплексных операций
Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной

Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной

Система Zenition 70 позволяет осуществлять непрерывную визуализацию с использованием усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters, позволяющей проводить длительные и комплексные операции. Визуализация сложных структур и плотных анатомических структур с исключительной четкостью и управлением дозовой нагрузкой обеспечивается благодаря передовым алгоритмам обработки изображений и функциям управления дозой излучения.
Лечение «сложных» пациентов
Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата

Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата

Каждый пациент уникален. Система Zenition 70 создает условия для получения изображений непревзойденного качества при эффективных уровнях дозы, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур и позволяет управлять дозовой нагрузкой, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.

Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата

Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата
Каждый пациент уникален. Система Zenition 70 создает условия для получения изображений непревзойденного качества при эффективных уровнях дозы, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур и позволяет управлять дозовой нагрузкой, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.

Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата

Каждый пациент уникален. Система Zenition 70 создает условия для получения изображений непревзойденного качества при эффективных уровнях дозы, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур и позволяет управлять дозовой нагрузкой, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Click here for more information
Лечение «сложных» пациентов
Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата

Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата

Каждый пациент уникален. Система Zenition 70 создает условия для получения изображений непревзойденного качества при эффективных уровнях дозы, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур и позволяет управлять дозовой нагрузкой, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Не отвлекаться от главного
Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга

Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга

При выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков важно не отвлекаться на решение технических вопросов и обсуждения; персоналу необходимо полностью сосредоточиться на пациенте. Исследование удобства эксплуатации¹ показало, что с помощью навигационных средств рабочего процесса Unify члены хирургических бригад смогли достичь более высокого уровня взаимодействия и координации. Кроме того, функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования.

Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга

Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга
При выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков важно не отвлекаться на решение технических вопросов и обсуждения; персоналу необходимо полностью сосредоточиться на пациенте. Исследование удобства эксплуатации¹ показало, что с помощью навигационных средств рабочего процесса Unify члены хирургических бригад смогли достичь более высокого уровня взаимодействия и координации. Кроме того, функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования.

Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга

При выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков важно не отвлекаться на решение технических вопросов и обсуждения; персоналу необходимо полностью сосредоточиться на пациенте. Исследование удобства эксплуатации¹ показало, что с помощью навигационных средств рабочего процесса Unify члены хирургических бригад смогли достичь более высокого уровня взаимодействия и координации. Кроме того, функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования.
Click here for more information
Не отвлекаться от главного
Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга

Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга

При выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков важно не отвлекаться на решение технических вопросов и обсуждения; персоналу необходимо полностью сосредоточиться на пациенте. Исследование удобства эксплуатации¹ показало, что с помощью навигационных средств рабочего процесса Unify члены хирургических бригад смогли достичь более высокого уровня взаимодействия и координации. Кроме того, функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования.
Упрощение процессов
Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition

Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition

Чтобы улучшить ежедневно выполняемые процессы медицинского персонала, рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Пользователи быстро привыкают и чувствуют себя комфортно при использовании системы Zenition благодаря сенсорному управлению, которое работает по аналогии с обычными планшетами и смартфонами.

Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition

Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition
Чтобы улучшить ежедневно выполняемые процессы медицинского персонала, рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Пользователи быстро привыкают и чувствуют себя комфортно при использовании системы Zenition благодаря сенсорному управлению, которое работает по аналогии с обычными планшетами и смартфонами.

Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition

Чтобы улучшить ежедневно выполняемые процессы медицинского персонала, рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Пользователи быстро привыкают и чувствуют себя комфортно при использовании системы Zenition благодаря сенсорному управлению, которое работает по аналогии с обычными планшетами и смартфонами.
Click here for more information
Упрощение процессов
Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition

Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition

Чтобы улучшить ежедневно выполняемые процессы медицинского персонала, рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Пользователи быстро привыкают и чувствуют себя комфортно при использовании системы Zenition благодаря сенсорному управлению, которое работает по аналогии с обычными планшетами и смартфонами.
Возможность работы в одиночку
Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги

Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги

В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью сбалансированной С-дуги и передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.

Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги

Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги
В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью сбалансированной С-дуги и передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.

Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги

В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью сбалансированной С-дуги и передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
Click here for more information
Возможность работы в одиночку
Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги

Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги

В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью сбалансированной С-дуги и передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга

Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга

Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. С помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition, что позволяет значительно сэкономить время.

Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга

Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга
Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. С помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition, что позволяет значительно сэкономить время.

Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга

Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. С помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition, что позволяет значительно сэкономить время.
Click here for more information
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга

Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга

Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. С помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition, что позволяет значительно сэкономить время.
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными

Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными

С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы, в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.

Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными

Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными
С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы, в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.

Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными

С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы, в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.
Click here for more information
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными

Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными

С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы, в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.

Документация

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  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9648
  • Результаты, полученные в ходе пользовательских испытаний, проведенных в ноябре 2013 года независимой компанией Use-Lab GmbH. В испытаниях участвовали 30 врачей из США (15 врачей были объединены в бригады с 15 медсестрами или рентгенологами), которые выполняли смоделированные процедуры в помещении, имитирующем реальную операционную. Никто из них раньше не работал с С-дугой компании Philips или друг с другом.
  • С программой Technology Maximizer предоставляются соответствующие сервисные соглашения RightFit.
  • Клинические изображения получены с использованием системы Veradius Unity и не отличаются конечным качеством изображений, получаемых с помощью C-дуги Zenition 70.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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