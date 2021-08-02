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Оцените высокое качество изображений и гибкость при выполнении широкого спектра процедур с использованием наших систем четвертого поколения с плоским детектором. Они являются частью линейки мобильных C-дуг Zenition, известных простотой эксплуатации и возможностями наращивания потенциала в будущем.
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8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips
Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips
Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips
Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips
Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных
Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных
Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных
Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных
Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором
Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором
Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором
Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором
Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга
Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга
Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга
Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга
Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга
Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга
Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга
Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга
Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной
Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной
Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной
Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной
Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата
Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата
Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата
Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата
Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга
Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга
Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга
Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга
Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition
Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition
Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition
Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition
Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги
Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги
Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги
Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга
Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными
Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными
Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными
Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными
Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips
Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips
Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips
Повышение эффективности операционной с использованием мобильной С-дуги Zenitio 70 от Philips
Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных
Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных
Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных
Упрощенный процесс использования оборудования Zenition 70 от Philips в рамках нескольких операционных
Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором
Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором
Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором
Сокращение общих эксплуатационных расходов при применении новой мобильной С-дуги Philips - Zenition 70 с плоским детектором
Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга
Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга
Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга
Упрощение процесса настройки новой операционной с использованием рентгеновского аппарата типа С-дуга
Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга
Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга
Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга
Современный уровень оказания помощи передвижной рентгеновского аппарата типа С-дуга
Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной
Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной
Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной
Проведение комплексных операций с применением системы рентгенографической передвижной
Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата
Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата
Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата
Лечение «сложных» пациентов при помощи передвижного рентгенохирургического аппарата
Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга
Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга
Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга
Не отвлекаться от главного при выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков с помощью рентгеновского аппарата С-дуга
Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition
Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition
Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition
Упрощение процессов задач хирургической визуализации с использовании системы Zenition
Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги
Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги
Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги
Возможность работы в одиночку при использовании полностью сбалансированной мобильной С-дуги
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования рентген аппарата С-дуга
Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными
Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными
Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными
Быстрое сервисное обслуживание передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуга цена, и обмен данными
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Простой графический интерфейс, надежность в течение всего срока службы делает мобильную C-дугу системы Zenition 50 с усилителем изображения идеальным средством для интенсивного использования при интервенционных процедурах и операциях. Они являются частью линейки мобильных C-дуг Zenition, известных простотой эксплуатации и возможностями наращивания потенциала в будущем.
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Успешно выполняйте стандартные хирургические операции нового поколения благодаря мобильной ангиографической системе Philips Zenition 10 для интервенционной радиологии. Плоский детектор (FD) в компактном корпусе C-дуги позволяет получать изображения высокого качества, обеспечивает долгую и эффективную работу для ежедневного выполнения ортопедических, травматологических и прочих хирургических процедур.
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Мы выполнили сопряжение С-дуги передвижной системы Veradius с современным хирургическим столом Stille ImagiQ2 для визуализации при низких дозах для обеспечения полного контроля, свободы движений и высокой рентгенопроницаемости стола во время сосудистых процедур.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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